Искусственный человек: как учёные выращивают нам новые органы?

Такие искусственно выведенные органы применялись лишь несколько раз, например, в Америке учёные смогли сделать сердечные клапаны и пересадить их ягнятам. Размеры этих клапанов менялись, так что животным не нужно было переносить дополнительные операции.

Существенный минус каркасного выращивания — тяжело придать нужную структуру органу, но в России учёные смогли сделать трехмерный каркас, который способен исправлять этот недостаток. Плюсом ко всему, с таким каркасом можно адаптировать среду для стволовых клеток.

Помимо этого, в Сеченовском университете смогли разработать новый способ анализа структуры самих каркасов. Скаффолд — это полимерные матрицы, подобные механическому каркасу, на котором клетки и начинают расти. Уследить за тем, что происходит в каркасе и как именно клетки формируют орган, крайне тяжело.

Оптический метод не даёт точных данных, да и звуковой не в этом не поможет — он плохо передаёт внутреннее пространство, поэтому российские учёные решили использовать метод рентгеновской микротомографии, и он-то показывает всё как надо.

Так что, выращивать органы на каркасе тяжеловато, но зато перспективно. Не зря же учёные продолжают развивать это направление, но лучше всего себя показывает биопечать или «биопринтинг».