Искусственный интеллект теперь может управлять животными

Искусственный интеллект теперь может управлять животнымиНо пока только для того, чтобы кнопки нажимать
Практически любая сфера начинает изменяться и «апгрейдиться» благодаря ИИ, и даже если вы живёте своей обычной жизнью, скорее всего и вас волнует такое интенсивное развитие технологий. Камеры контроля скорости на дорогах, смартфоны, домашние станции с голосовым помощником — во всё это потихоньку начинают внедрять искусственный интеллект.
Безусловно, многие технологии пока что «сыроваты», и работы предстоит ещё много, но, судя по по последним успехам учёных, масштабный прорыв совсем не за горами. Например, искусственный интеллект смогли внедрить в мозг лабораторной крысе. И то что-то принципиально иное, чем чип Маска или его аналог из Китая.
Пифия — умнейшая лабораторная крыса
Научная группа из сотрудников Neiry и МГУ смогла имплантировать нейроинтерфейс прямиком в мозг лабораторной крысы по имени Пифия. Нейроинтерфейс работает вместе с искусственным интеллектом. Нейроинтерфейс стимулирует определённые участки мозга крысы, а искусственный интеллект указывает ей на то, что нужно делать. Как итог, Пифия теперь способна отвечать на устные вопросы.
Учёные устно задавали около 100 вопросов, на которые нужно ответить либо «да», либо «нет». Причём, вопросы были очень разные — от даты рождения Эйнштейна до знания языка программирования Python. Пифия находилась в клетке с кнопками для ответов. Когда задавали вопрос, искусственный интеллект при помощи нейроинтерфейса создавал ощущения в мозгу, как бы «подсказывал» Пифии, какой ответ нужно выбрать. И за это крыса получала вознаграждение.
Мечта любого школьника на контрольной.
Именно из-за того, что стимуляция мозга ощущается телом крысы и подталкивает её к решению как бы интуитивно, научные сотрудники назвали свой будущий продукт «Искусственная интуиция» или «ИИнтуиция». Пока это всё на стадии экспериментов, но количество похожих на Пифию крыс только растёт.
Так что, возможно, в будущем не только крысы, но и другие животные, получат ИИ-советчика, а если получат разрешение, то и человеку смогут имплантировать такую вот полезную штуку.
Об этом говорят и сотрудники МГУ. Эксперимент с крысами — просто попытка проверить качество работы созданных электродов и электроники, в то время как тест с воздействием через телесные ощущения с точки зрения нейрофизиологии уже давно понятен. Да и надо же учёным продемонстрировать, чем они таким интересным занимаются: создать мышей, которые способны отвечать на устные вопросы — не фантастика ли?
То, что происходит сейчас здесь — это революция. Здесь соединяются ИИ и мозг крысы, затем других животных и, в конце концов, человека. Зачем это нужно? Нам надо решить экзистенциальную проблему. ИИ для нас помощник или соперник? Как мы будем с ним жить? По мне, так будем жить хорошо, мирно сосуществовать. Когда ИИ интегрируется с естественным интеллектом, они будут работать вместе. ИИ будет делать то, что он делает хорошо: запоминать огромные массивы информации, обрабатывать ее и передавать естественному мозгу. А естественный мозг будет заниматься своими задачами: связанными с творчеством, интуицией, а также с сознанием. Это только начало, впереди нас ждет революция!
Так в чём разница с другими?
Понять, чем отличается разработка Neiry и МГУ от того же чипа от Neuralink, можно на примере эксперимента с обезьяной. Чип N1 Link вживили в головной мозг обезьянки по имени Пейджер в область моторной коры двух полушарий, которая отвечает за выполнение движений руками.
Потом при помощи чипа, который каждые 25 миллисекунд передавал информацию на компьютер, следили за активностью мозга в то время, как Пейджер махала лапками и двигала кистями. Из полученной информации учёные сделали вывод и поняли как сделать так, чтобы обезьянка смогла двигать курсором мыши при помощи «силы мысли». .
В случае с Neuralink учёные пытались сделать так, чтобы животное управляло компьютером, а не компьютер или программа воздействовали на действия животного. Такая же ситуация с китайским Neural Electronic Opportunity: всё направлено на то, чтобы с помощью чипов можно было контактировать с внешним миром. Так что, сравнивать «ИИнтуицию» с зарубежными проектами бессмысленно, ведь искусственный интеллект фактически командует животным, а не наоборот.
За искусственным интеллектом будущее?
Судя по тому, как меняется мир, с какой скоростью все нововведения начинают использовать люди, искусственный интеллект сможет ускорить развитие всего чего только можно, например, медицины, науки, инженерии. Да даже повседневный быт: такси вызовут, на любой вопрос ответят, даже запомнят ваш ритм жизни и смогут напомнить о том, что вы сегодня должны позаниматься спортом.
А это ведь только начало. Кто-то говорил, что искусственный интеллект — это просто баловство, а всякие умные протезы и чипы — брехня, которая так и останется фантазиями писателей, но, как оказалось, всё совсем не так. Интересно, что же дальше придумают учёные и как будут развиваться технологии? Может крыса с ИИ ответит на этот вопрос.