Искусственный интеллект теперь может управлять животными

Пифия — умнейшая лабораторная крыса

Научная группа из сотрудников Neiry и МГУ смогла имплантировать нейроинтерфейс прямиком в мозг лабораторной крысы по имени Пифия. Нейроинтерфейс работает вместе с искусственным интеллектом. Нейроинтерфейс стимулирует определённые участки мозга крысы, а искусственный интеллект указывает ей на то, что нужно делать. Как итог, Пифия теперь способна отвечать на устные вопросы.

Учёные устно задавали около 100 вопросов, на которые нужно ответить либо «да», либо «нет». Причём, вопросы были очень разные — от даты рождения Эйнштейна до знания языка программирования Python. Пифия находилась в клетке с кнопками для ответов. Когда задавали вопрос, искусственный интеллект при помощи нейроинтерфейса создавал ощущения в мозгу, как бы «подсказывал» Пифии, какой ответ нужно выбрать. И за это крыса получала вознаграждение. Мечта любого школьника на контрольной .

Именно из-за того, что стимуляция мозга ощущается телом крысы и подталкивает её к решению как бы интуитивно, научные сотрудники назвали свой будущий продукт «Искусственная интуиция» или «ИИнтуиция». Пока это всё на стадии экспериментов, но количество похожих на Пифию крыс только растёт.

Так что, возможно, в будущем не только крысы, но и другие животные, получат ИИ-советчика, а если получат разрешение, то и человеку смогут имплантировать такую вот полезную штуку.