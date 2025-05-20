Искусственный интеллект в суде: как его внедряют в России и в мире

Искусственный интеллект в суде: как его внедряют в России и в миреИ возможен ли электронный судья в принципе?
© Ferra.ru
Проблемы судебной системы
Думаю, всем понятно, насколько беспристрастным должен быть судья. Обычному человеку может показаться, что наказание для конкретного нарушителя было слишком суровым или что он поступил правильно с моральной точки зрения. Но судья не может руководствоваться такими категориями. Его задача — изучить материалы дела и, опираясь на факты и законы, вынести приговор.
На самом деле, судьи в России сталкиваются с множеством трудностей, и моральная сторона их работы — далеко не самая большая из них. Одна из главных проблем — перегруженность. По данным статистики, около 62% судей работают вдвое больше нормы. С чем же это связано?
Одна из главных причин — технологическое отставание российского судопроизводства. Многие районные суды до сих пор используют устаревшие информационные системы. В некоторых случаях отсутствует электронный документооборот, что существенно замедляет судебные процессы.
Ещё одна причина — это быстрые изменения в законодательстве. Новые законы означают новые судебные дела, а судьям, в свою очередь, приходится быстро подстраиваться под новые реалии.
В этой работе немало трудностей, но их можно преодолеть. Современные технологии, особенно искусственный интеллект, помогут судьям справиться с рутиной и ускорить некоторые процессы.
Не стоит беспокоиться о том, что ИИ заменит судей: никто не предлагает доверить суд бездушной машине. Идея в том, чтобы судья мог полностью сосредоточиться на нюансах дела и не отвлекаться на бюрократические задачи. В России всё чаще говорят о применении искусственного интеллекта в судебной системе. В некоторых регионах эта идея уже выходит за рамки обсуждений и её стараются внедрить в практику. Но прежде чем предсказывать, что ждёт нашу страну, стоит посмотреть на зарубежный опыт.
Китай
В Китае искусственный интеллект активно используют в судебной системе. Он не заменяет судей, но берёт на себя множество других задач. Благодаря доступу к базам данных полиции, местных органов власти и крупных компаний, суды могут быстро приводить решения в исполнение. Например, это позволяет почти мгновенно конфисковывать имущество осуждённых.
Искусственный интеллект изменил работу китайского суда. Теперь стенографистки не нужны: нейросеть сама записывает все, что происходит на заседании. Судьи в регионах больше не могут злоупотреблять своим положением, потому что их деятельность прозрачна и контролируется.
Искусственный интеллект помогает судье находить статьи закона, судебные прецеденты и даже писать тексты решений. Судья должен внимательно изучить рекомендации ИИ и, если не согласен с ними, объяснить причину.
А как обстоят дела с такой инновацией в России?
Россия
Белгород
В России в 2021 году запустили пилотный проект по внедрению ИИ в судебную систему Белгородской области. Занимается он, в первую очередь, документооборотом и вынесением судебных приказов.
Не стоит пугаться, ИИ не самолично выносит судебные приказы. Судебный приказ — это скорее техническая задача, постановление, которое обязывает должника вернуть долг. При этом такая бюрократическая рутина отнимает у мирового судьи много времени, вместо того, чтобы заниматься уголовными или гражданскими разбирательствами.
«Кассатор Онлайн»
В мае 2024 года появился новый сервис, который позволяет любому гражданину отправить на пересмотр решение суда, с которым он не согласен. Если нейросеть обнаружит основания для пересмотра, то суд вернётся к рассмотрению дела.
Нейросеть бесплатна и постоянно совершенствуется, а в будущем её планируют внедрить в сами суды.
Планы на будущее
Сейчас в России активно обсуждают введение единых стандартов автоматизации для судебных процессов. Однако, в отличие от Китая, российский судья будет иметь больше свободы, например, его не придётся отчитываться о том, почему он оспорил решение ИИ.
В первую очередь, планируется внедрить ИИ для работы с бесспорными решениями суда (теми, чья достоверность не вызывает сомнений и признается всеми сторонами) и анализа документов.
Внедрение искусственного интеллекта в судебную систему имеет и свои риски. Для работы ИИ нужна надежная система кибербезопасности. Взлом может привести к серьезным последствиям, а кибератаки могут парализовать работу всей судебной системы.
Однако российское судейское сообщество активно обсуждает необходимость использования ИИ. Вероятно, в ближайшее время мы увидим первые успешные проекты по внедрению единой системы и ИИ в судопроизводстве.