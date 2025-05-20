Искусственный интеллект в суде: как его внедряют в России и в мире

Проблемы судебной системы

Думаю, всем понятно, насколько беспристрастным должен быть судья. Обычному человеку может показаться, что наказание для конкретного нарушителя было слишком суровым или что он поступил правильно с моральной точки зрения. Но судья не может руководствоваться такими категориями. Его задача — изучить материалы дела и, опираясь на факты и законы, вынести приговор.

На самом деле, судьи в России сталкиваются с множеством трудностей, и моральная сторона их работы — далеко не самая большая из них. Одна из главных проблем — перегруженность. По данным статистики, около 62% судей работают вдвое больше нормы. С чем же это связано?