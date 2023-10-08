За что ХАМАС устроили резню в Израиле и какие страны организовали нападение

За что ХАМАС устроили резню в Израиле и какие страны организовали нападениеКраткий обзор предыстории и случившегося на днях
Если вы до сих пор не знали, что происходит в отношениях Израиля и исламского мира — это лучшая статья, чтобы вникнуть о причинах, которые стоят за трагедией 7 октября и оценить, какие последствия теперь ждут противоборствующие стороны и весь мир.
Прошедшая субботу (7 октября 2023 г.) вышла бурной для мировой повестки, а это повестка 2023 года на минуточку, и без того… бодрого. Неожиданно (на 75 году арабо-израильского противостояния), совсем внезапно (после череды из десятков войн и военных операций) юг Израиля атаковали банды группировки ХАМАС.
Скорость и масштабы потрясли даже видавших виды военных, и, если вы наблюдали за тем, насколько всё жёстко завертелось, вы наверняка чувствуете то же, что и мы — добром это не кончится и в мире одной войной стало больше.
Чтобы вы больше понимали суть конфликта, мы расскажем вам в этой статье о всех важных событиях, но без экспертного занудства — как так случилось, кто виноват и что будет… а будет интересно.
Так сложилось исторически
Если вы допустим совсем не в курсе сути происходящего, краткая справка — арабо-израильский конфликт в его современной форме начался с основания государства Израиль в 1948 году. До этого евреев не было дома почти 1300 лет (а самого государства — более 2000 лет) с того момента, как земли были завоёваны мусульманами и исповедующим иудаизм пришлось разбредаться по всему миру.
Всё это время территории многократно делились, и когда евреи объявили о создании своего государства, начался новый виток масштабной алии (возвращения евреев на родные земли). Это не понравилось окружающим арабским государствам (которые и между собой-то делили территории с трудом).
То есть ранее евреи были как курды, уйгуры или цыгане (культура, этничность, язык есть, а страны нет), но потом всё резко поменялось (когда территории оказались под контролем Британской империи). Таким образом, для всех соседних, и не очень соседних государств Израиль стал комом в горле — до недавнего времени те отказывали евреям в праве на государство.
Усугубляло ситуацию то, что под контролем израильтян оказались огромные территории, населённые мусульманами, а мусульманин, живущий под властью иудеев — это считалось оскорбительным для исламского сознания соседей. Именно поэтому конфликт такой долгий, жестокий и никто в мире пока не нашёл способа его урегулировать.
А ещё есть долгий и сложный период этнических перемещений и перемешиваний на этой территории, касаться его не будем. Важно, что внутри Израиля существует Палестина, или Палестинское государство. Это, формально, часть территории Израиля со своей автономией, но де-факто она стремится быть суверенным государством. Расположена Палестина на Западном побережье реки Иордан и имеет анклав ещё западнее на побережье Средиземного моря — Сектор Газа.
Противостояние израильтян и палестинцев, в сущности, никогда не прерывалось. Палестинцы получают много помощи и поддержки как со стороны арабских государств (хотя этничность палестинцев остаётся сложным вопросом, но важно, что они в массе мусульмане), так и со стороны ООН. Израиль же многими политиками указывается как оккупант, поэтому такие государства поддерживают борьбу палестинцев за независимость.
Наконец последнее — на территории государства Израиль оказалось множество важных святынь исламского мира, важнейшим из которых является мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Таким образом, получилось, что за долгое время на коренных землях израильтян выросла другая культура — исламская, и возрождению израильского государства её представители очень не рады.
Важные вехи противостояния
- 1948 год — война за независимость Израиля против сформировавшейся коалиции арабских государств (Арабская Лига). По её итогам Израиль укрепился на территориях отведённых ему решением ООН, но не просто укрепился, а ещё и захватил 1300 км² своих исторических территорий, которые ООН согласовало для арабов. При этом ещё 300 км² наоборот, несмотря на решение ООН отдать их Израилю, остались под контролем арабов.
Палестина вдоль реки Иордан оказалась под контролем Иордании, а Сектор Газы — Египта.
- 1967 год — Шестидневная война. Перестроив экономику и армию, Израиль стал продвинутой и достаточно сильной страной. Поэтому израильтяне решили продолжить возвращение территорий, которые считали своими. В ходе ряда блестящих военных операций удалось взять
- у Сирии Голанские высоты
- у Египта Синайский полуостров и Сектор Газы
- у Иордани Западный берег реки Иордан
- 1973 год — Война Судного дня. Сирия, Египет, Ирак и Иордания вооружились советскими военными поставками, после чего вторглись в Израиль и попытались его ликсидировать. Или хотя бы добиться реванша за прошлые поражения.
Начало выдалось для израильтян тяжёлым, но затем они смогли переломить ход войны и вскоре Египет и Сирия были на грани полного разгрома, а их союзники (прямые и косвенные) ничем не могли помочь.
По итогам Израиль сохранил контроль над территориями.
1979 год — Кэмп-Дэвидские соглашения. Израиль и Египет подписали мирный договор, Египет получал обратно Синайский полуостров, а еврейские поселенцы покидали его. Западный берег и Сектор Газа получали право самостоятельно выбирать форму правления (что расценили как право на независимость) и создать собственную полицию, из которой сформировались организации ФАТХ (Западный берег Иордана) и ХАМАС (Сектор Газы).
1982 год — Ливанская война. Во время Гражданской войны в Ливане образовалась Организация освобождения Палестины (ООП), которая обстреливала северные границы Израиля и штурмовала его рейд-группами. В итоге Бейрут был взят, в стране установлено лояльное Израилю правительство, а антиизраильские силы объединились в Хезболлу.
В 2006 году события повторились.
Внутри же самого Израиля конфликты с палестинцами продолжались, то набирая, то ослабляя обороты. Максимальные обострения случились во время Первой и Второй интифады (восстания). Первая (1987-1994) закончилась созданием палестинской администрации во главе с Ясиром Арафатом.
По итогам Второй интифады (2000-2005) Израиль вернул относительный контроль над Западным берегом, но ослабил хватку в палестинском анклаве — Секторе Газы. Израильских поеселенцев массово выселили из Сектора Газы, вдоль линий разграничения установили заграждения и КПП.
Противостояние с Палестиной
Итак, если о противостоянии Израиля всё более-менее ясно, то в стычках с разными прокси-организациями сложнее. Поэтому объясняем:
коренной противник Израиля — Организация Освобождения Палестины, её основная цель — ликвидация Израильского государства и сионистского присутствия на территории всей Палестины в границах Британского мандата до 1948 года. Под её эгидой так или иначе действуют все остальные.
ФАТХ — правящая партия Палестины и главная антиизраильская сила внутри границ Израиля. ФАТХ напрямую дистанцировался от активных силовых и террористических действий, потому что эта функция лежит на её боевом крыле — Бригаде Мучеников Аль-Акс.
- ХАМАС — группировка, контролирующая палестинский анклав Сектор Газа. Позиционируется как политическая сила, но проповедует активную борьбу. Её боевое крыло Бригада Изз ад-Дин аль-Кассам, в честь исламского идеолога времён Британской Палестины, вы наверняка слышали про «ракеты Кассам» — тоже в честь него.
В тесном союзе действует с группировкой Исламский джихад.
- Хезболла — шиитская группировка в Ливане, а по сути — иранские военные прокси-силы. Их идеология в духе идей иранской исламской революции, поэтому они ведут борьбу за создание единого пространства собственной версии ислама на Ближнем Востоке и контролируют значительную часть Ливана. Активно действуют на севере Израиля и в районе Голанских высот, на границе Сирии.
Являются скорее ситуативными союзниками, так как остальные арабские противники Израиля — мусульмане-сунниты.
Текущее обострение
Больше мучить вас историей этих конфликтов смысла нет. И так понятно, что там нестабильно, а вспышки террора и насилия происходят регулярно.
Последние годы Израиль под давлением мировой общественности снижал влияние и военное давление на непокорные регионы. С 2005 года Сектор Газы покинули израильские военные и мирные поселенцы, а власть там безраздельно перешла группировке ХАМАС, формально подчиняющейся ФАТХ и ООП, но давно действующей по своим усмотрениям, хотя и с одобрением «старших».
7 октября 2023 года ХАМАС предпринял вторжение на территорию граничащих израильских поселений и преодолел установленные заграждения. Кроме бульдозеров, автомобилей и мотоциклов, отдельные отряды заходили с применением парашютов, катеров и парапланов.
Всего численность отрядов вторжения оценивается порядка 1000 боевиков. Им удалось окружить КПП Эрез на севере Сектора Газы, взять под частичный контроль достаточно крупные города Сдерот, Нетивот, Ашкелон и Офаким, а ещё поселения и кибуцы на границе. Вдобавок ХАМАС захватил военные базы в кибуце Реим и Нахаль Оз — часть израильских солдат убили на постах и в казарме, часть захватили в плен.
Всего боевики вошли через семь точек и уничтожили встреченные военные патрули. Часть израильской бронетехники боевики уничтожили дронами. Кроме дронов у боевиков откуда-то появилось и другое серьёзное оружие — переносные противотанковые и зенитные ракетные комплексы. Но в основном боевики были вооружены стрелковым оружием.
Сухопутную операцию поддерживали самым массовым ударом самодельных ракет по ряду городов — всего выпущено около 2200 ракет. Система ПВО Железный купол оказалась перегружена, но урон остался относительно скромным.
Большая часть населения смогла укрыться в мамадах — специальных бомбоубежищах на такие случаи. Те жители Израиля, которые не успели укрыться, стали жертвами расправ или были угнаны в плен. Всего уходящие боевики увели с собой по последним данным свыше 750 человек — большинство из них женщины и дети.
Потери ЦАХАЛа и других ведомств Израиля пока неизвестны. Есть информация, что только в битве за город Сдерот погибло около 20 полицейских и военных. Всего потери израильских силовиков оцениваются за 7 октября в порядка 30 человек убитыми у полиции, и десятки у Цахал. На сегодня отделить их от потерь мирных жителей невозможно.
© Перестрелка на Западном берегу Иордана
Всего погибло по последним данным 600 человек, около 2000 ранено, их количество растёт. Потери со стороны палестинцев схожи — 400 убитых, из которых порядка 150 мирные жители, погибшие от ответных ракетных ударов Израиля по Сектору Газы, раненых так же около 2000.
Кроме людских жертв Израиль потерял так же 40 единиц военной техники, включая несколько танков Меркава. На сегодня это самые большие потери Израиля со времен Ливанской войны 2006 года, и это только за первый день.
Последствия
На утро 8 октября Израиль заявил о том, что вернул под контроль все территории, а бои по освобождению заложников ещё ведутся в ряде кибуцев. Правительство Биньямина Нетаньяху объявило военную спецоперацию, в ходе которой планируется взять Сектор Газы под полный контроль и ликвидировать ХАМАС подчистую.
Что в этих условиях может быть с заложниками, число которых может превышать 1000 человек — не понятно, потому что переговоры с лидерами ХАМАС не ведутся. Сектор Газа покинуло около 20 000 мирных жителей.
© Израильская элитная пехота в операции "Железные мечи"
Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение пункта 40 Алеф, что означает официальное объявление войны, чего не было с 1973 года. Параллельно представители ООП требуют вывода израильских силовиков из Иерусалима, особенно со священных исламских территорий и района мечети Аль-Акс.
На сегодня можно говорить, что конфликт только набирает обороты.
Кто организовал?
Многие эксперты полагают, что за атакой стоит Иран. Настораживает, в первую очередь, профессионализм и слаженность боевиков, чего у них раньше не случилось. Очевидно, что они располагали большим количеством разведданных, а сама операция очень грамотно спланирована.
Отдельно озвучены претензии к израильским спецслужбам, которые не подавали сигналов о готовящихся акциях. Операция такого масштаба не могла быть незаметной — крупные скопления вооруженных людей и транспорта, перехваты переговоров, наконец, утечки информации наверняка были, ведь в наступлении были задействованы тысячи человек.
Пока остаются только вопросы.
Итак, с вечера 7 октября началось полномасштабное вторжение израильских сил в Сектор Газы, бои местного значения на границе с Ливаном и обострения на линиях разграничений с Западным берегом Иордана.
Ход первого этапа этого конфликта с военной точки зрения разберём в следующем материале.