За что ХАМАС устроили резню в Израиле и какие страны организовали нападение

Прошедшая субботу (7 октября 2023 г.) вышла бурной для мировой повестки, а это повестка 2023 года на минуточку, и без того… бодрого. Неожиданно (на 75 году арабо-израильского противостояния), совсем внезапно (после череды из десятков войн и военных операций) юг Израиля атаковали банды группировки ХАМАС.

Скорость и масштабы потрясли даже видавших виды военных, и, если вы наблюдали за тем, насколько всё жёстко завертелось, вы наверняка чувствуете то же, что и мы — добром это не кончится и в мире одной войной стало больше.

Чтобы вы больше понимали суть конфликта, мы расскажем вам в этой статье о всех важных событиях, но без экспертного занудства — как так случилось, кто виноват и что будет… а будет интересно.