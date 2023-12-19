Как на МКС живую природу изучали

Невозможно изучать космос без изучения живой природы, как минимум потому, что мы сами — живая природа. Поэтому ещё с первых полётов начали проводить разнообразные тесты как на животных, так и на растениях. И продолжают до сих пор.

Давайте взглянем на некоторые из них.

Овощи

Космические грядки частенько привлекают к себе внимание. Например, их исследуют в рамках программы Veggie, которая началась в 2014 году.

С тех пор на МКС выращивали различные растения, включая салат, горох и землянику.