Из мира вкусной и здоровой пищи

Из мира вкусной и здоровой пищиБиологи рассказали о пользе хурмы для организма
Давно ищете, что бы такое съесть, что не только не навредить вашему телу, но и принесёт ему пользу? Задумываетесь, как бы скорректировать свой рацион и сделать его поприятнее? Изучаете фруктовый прилавок, чтобы отыскать там чем порадовать свой организм, но не можете решить? Тогда российская наука идет к вам на помощь!
Следите ли вы за тем, что лежит в вашей тарелке? А задумываетесь ли вы о том, принесет ли ваш сегодняшний обед пользу или вред? Если да, то насколько хорошо вам знакомы свойства того или иного продукта?
Правильная и при этом вкусная диета — вещь, о которой хотя бы раз в жизни задумывается каждый из нас. Кому-то нужно сбросить вес, кто-то не может питаться фастфудом из-за проблем с желудком, а кто-то и вовсе вынужден ограничивать себя по медицинским показаниям. Но неужели лишь вредная еда способна доставить нам по-настоящему райское наслаждение? Конечно же нет!
С житейской точки зрения один из самых популярных способов «поправить здоровье» — это разнообразные овощи и фрукты. Иногда в народе и вовсе господствует убеждение, что от всех бед спасает огурец, помидор либо любой другой продукт. Они, конечно полезны, но есть их в резком (импульсивном) порыве питаться правильно, не зная всех их свойств, как минимум бессмысленно.
Фрукты важны для человека, потому что содержат большое количество биоактивных компонентов, которые позитивно влияют на человеческую физиологию, а значит вполне логично изучить их полезность с точки зрения науки.
Именно этим и решили заняться наши биологи из Высшей школы биотехнологий и пищевых производств Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Для исследования они взяли один весьма экзотический для наших широт фрукт и выяснили, как именно он может помочь человеку поправить здоровье.
Что это за фрукт? Встречайте — её величество хурма!
Что из себя представляет хурма?
Хурма — это морозостойкое растение рода Diospyros семейства Ebenaceae, представленное субтропическими и тропическими деревьями и кустарниками, которые могут жить до пятисот лет. Плоды многих видов этого растения пригодны для употребления в пищу, и поэтому человек использует его в сельском хозяйстве. Помимо сбора вкусного урожая, люди используют эти деревья для добычи ценной древесины, а именно — эбенового дерева.
В России сельскохозяйственную ценность представляют три основных вида хурмы:
- Хурма восточная — этот вид распространен в Краснодарском крае, в Крыму, а также Дагестане. Высота растения может достигать от 10 до 15 метров, правда, этого роста они достигают минимум через 5-10 лет. Рост побегов у этого вида начинается во второй половине апреля, цветение приходится на май, а созревание плодов заканчивается в сентябре. Плоды мелкие, длиной от 2 до 3 см, весом 4-6 грамм.
- Хурма кавказская — используется в сельском хозяйстве в качестве опылителя других сортов хурмы, что влияет на цвет и вкус плодов других деревьев этого вида
- Хурма виргинская — дерево высотой 15-20 метров с очень терпкими плодами диаметром 4-6 см и приятным запахом.
Помимо первоклассного вкуса, наши аграрии ценят хурму за ее высокие тонизирующие свойства, благодаря которым человек может улучшить свое самочувствие. Как это работает? Именно об этом биологи и рассказали.
Хурма как антиоксидант
Ученые сделали особый акцент на том, что плоды хурмы являются хорошим источником антиоксидантов. Но что это значит?
Антиоксиданты — это продукты, которые помогают организму бороться с таким явлением, как окислительный стресс — физиологическим процессом, суть которого заключается в производстве большого количества кислорода на внутриклеточном уровне.
Казалось бы, почему борьба с переизбытком кислорода в организме — хорошее дело? Очевидно, что сама наша жизнь без кислорода просто невозможна. Но как и с любым веществом, важна мера — если ее нет, а организм испытывает окислительный стресс, то могут развиться такие болезни, как диабет, гипертония, преэклампсия, атеросклероз, острая печеночная недостаточность, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Так почему же хурма повышает наши шансы избежать вороха этих проблем? Все дело в огромном количестве макро- и микроэлементов, которые обладают большой биологической активностью. Чего там только нет: вы найдете там и углеводы, и органические кислоты, и фенольные соединения, и каротиноиды, а также дубильные вещества. Все это придает плодам хурмы не только антиоксидантную, но и цитотоксическую и противодиабетическую активность.
Так, семечки хурмы богаты на жирные кислоты — пальмитиновую, олеиновую и линолевую. Кожица богата витамином C, фенольными соединениями, каротиноидами и проантоцианидинами — как раз антиоксидантами. Бонусом к этому в мякоти содержатся такие полезные вещи, как аскорбиновая кислота, витамин A и большое количество микроэлементов — железа и кальция.
В совокупности польза от «ассортимента» питательных веществ колоссальная, описать которую вполне можно парафразом старой байки про поедание яблок: «Тому, кто каждый день ест хурму, врач не нужен». И пусть это художественное преувеличение, но этот фрукт дарит нам хорошую возможность совместить приятное с полезным, не так ли?
Какая нам польза от этого исследования?
Наиболее очевидная выгода — это систематизация знаний о хурме. И в чём тут цимес, спросите вы? Всё очень просто, теперь мы сможем более осознанно использовать всю полноту научных данных об этом фрукте как в медицине, так и в других областях нашей жизни. Диеты, которые раньше не приносили ничего, кроме страданий тем, кто их придерживается, могут заиграть новыми красками благодаря такому вкусному и полезному дополнению.
Полезны эти открытия принесут и для пищевой промышленности. Только представьте себе, какие новые блюда смогут придумать гастрономы, а также и обогатить уже старые, и при этом не только не навредить гурманам, но и напротив — помочь им в профилактике разных неприятных заболеваний!
Ну и наконец — неужели этот и без того вкусный плод не станет еще слаще от осознания того, что сладость его еще и полезна для здоровья? Еще как станет!