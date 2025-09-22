Израиль снова идёт на Газу: будет ли финал в затянувшейся войне?

Война в Секторе Газа вернулась в повестку дня. Впрочем, этого давно ожидали. 19 января 2025 года начался этап мирного процесса, в который, впрочем, никто не верил. А уже весной начались новые обострения на уровне переговоров.

Разбираемся, зачем израильтянам новая операция, почему сорвался мирный процесс, и какие перспективы могут быть у возобновившихся боевых действий.

Срыв переговоров

1 марта этого года истек срок первого 42-х дневного этапа перемирия. Впоследствии было принято решение продлить его ещё на 50 дней, но уже по причине важных для иудеев и мусульман праздников.

Ядром переговоров был обмен заложников. Израиль должен был передать 1900 находящихся в плену заключенных (предположительно членов ХАМАС), в обмен домой передавали 59 остающихся в заложниках израильтян — по негласным данным, в живых уже на момент перемирия оставалось не более 24-х.