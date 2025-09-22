Израиль снова идёт на Газу: будет ли финал в затянувшейся войне?Переговоры сорвались, война вернулась
Война в Секторе Газа вернулась в повестку дня. Впрочем, этого давно ожидали. 19 января 2025 года начался этап мирного процесса, в который, впрочем, никто не верил. А уже весной начались новые обострения на уровне переговоров.
Разбираемся, зачем израильтянам новая операция, почему сорвался мирный процесс, и какие перспективы могут быть у возобновившихся боевых действий.
Срыв переговоров
1 марта этого года истек срок первого 42-х дневного этапа перемирия. Впоследствии было принято решение продлить его ещё на 50 дней, но уже по причине важных для иудеев и мусульман праздников.
Ядром переговоров был обмен заложников. Израиль должен был передать 1900 находящихся в плену заключенных (предположительно членов ХАМАС), в обмен домой передавали 59 остающихся в заложниках израильтян — по негласным данным, в живых уже на момент перемирия оставалось не более 24-х.
Другими требованиями были:
-
вывод израильских войск из Филадельфийского коридора на границе Египта и Сектора Газы
-
вывод войск из коридора Нецарим, который разделяет палестинский анклав на северную и южную часть
-
возвращение палестинских беженцев к своим домам (или руинам)
-
пропуск гуманитарной помощи в Сектор Газа и непрепятствие раздачи продовольствия и воды с израильской стороны
Второй этап должен был уже включать полный обмен заложниками и вывод всех израильских силовиков со всей территории Газы. В финале предполагалось возвращение тел погибших заложников и запуск процесса реконструкции Сектора Газа международными организациями.
Израиль так и не вывел войска из Филадельфийского коридора, а 18 марта возобновила оккупацию коридора Нецарим. Тогда начались и новые вспышки боестолкновений и принудительные перемещения мирных жителей (операция «Мужество и меч»). Бои сопровождались новыми воздушными ударами — их жертвами стали, по разным оценкам, до 200 мирных жителей.
ХАМАС со своей стороны прекратил возвращение заложников, но особым ударом по израильскому обществу стала информация о гибели семьи Бибас — матери и двух младенцев-близнецов, они были убиты в плену. Скандал усугубила утрата останков матери Бибасов — вместо неё были переданы останки другого человека.
Израиль заявлял о том, что ХАМАС со своей стороны совершает перегруппировку боеспособных отрядов, пополнение боеприпасов и вооружений и готовит новые атаки. Поэтому вывод войск прямо вредит мирному процессу, пока не уничтожена эта организация — вывод войск просто на руку боевикам, которые используют передышку для возобновления агрессии на Израиль. Только Филадельфийский коридор содержал 20 туннелей и до 80 глубоких шахт-хранилищ.
Операция Колесница Гидеона
В мае новое обострение — 13 числа в ходе авиаудара был убит глава политбюро ХАМАС Мохаммад Синвар (брат убитого ранее Яхьи Синвара). С ним погибло до 10 других высокопоставленных членов. Параллельно новые удары привели к новым попаданиям по мирным жителям. 16 мая началась операция «Колесница Гидеона» — на встрече с резервистами премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что наступление имеет целью полное уничтожение группировки ХАМАС.
В операции на земле было задействовано 5 дивизий, включая десантную. К 4 июля официальные власти Израиля отчитались о контроле над 65% территории палестинского анклава. В целом боевые действия шли по привычному для этого конфликта сценарию — авиаудары и совместные действия механизированных групп в застройке или окрестностях c применением бульдозеров и инженерных машин.
Для разрушения зданий были применены и новые тактики — в крыше пробивалось отверстие, после чего туда сбрасывали взрывчатку и подрывали здание изнутри. Чтобы минимизировать участие солдат, использовались большие беспилотники. Это позволяло решать задачи быстрее, чем с применением инженерной техники. Всего за время операции было уничтожено до 2000 зданий только в районе города Хан-Юниса на юге анклава — по израильским данным маскировавшие входы/выходы тоннелей боевиков. Многострадальный Рафах был уничтожен почти полностью.
Боевики предприняли несколько контрнаступлений, силами Аль-Кассам (боевого крыла ХАМАС) и союзных Аль-Кудс (боевое крыло «Палестинский исламский джихад»). Сами атаки не имели никаких результатов, куда успешнее были традиционные партизанские тактики — засады патрулей или моторизованных колонн. Кроме того, традиционные «инженерные засады», когда группы спецназа или пехоты Цахал занимают застройку, и происходит взрыв мощного СВУ с обрушением. Отчасти поэтому весомая доля потерь у саперов и инженеров.
После успешной зачистке города Бейт-Ханун на северо-западе (на границе с израильским Сдеротом) Израиль объявил о победе к 4 августа. Было занято до 77% Сектора Газа, уничтожено много боевиков и их военной инфраструктуры. На деле, ни разгрома ХАМАС, ни освобождения заложников добиться не удалось. Утешительным «призом» стали только найденные несколько тел убитых заложников.
Потери Израиля составили 40 солдат убитыми и 20 ранеными. Потери боевиков ХАМАС оцениваются израильтянами в 2100 убитых и 1000 раненых, по палестинским данным 400 убитых и 1000 раненых. Разница во многом из-за того, что израильтяне считали потери боевиков с 18 марта.
Гуманитарный кризис
Действия израильских военных привели к гибели около 3000 мирных жителей Газы. Помимо привычных ударов авиации и артиллерии, добавились удары танковых пушек и спорные действия наземных сил. Так израильские солдаты открыли огонь по толпе беженцев в лагере пригорода Рафаха, когда те хлынули к раздаче гуманитарной помощи в нарушение регламента.
Также отмечался огонь по группам перемещаемых палестинцев, отклонявшихся от установленных израильтянами маршрутов. Это не считая более мелких инцидентов.
Собственно общие гуманитарные проблемы начались ещё с октября 2023 года и полномасштабных боевых действий. По данным ООН к августу 2025 года число недоедающих увеличилось с 90 до 100%. Особенно остро ситуация с продовольствием стоит на севере анклава, куда с трудом доходит гуманитарная помощь из-за блокады побережья Израилем. Тяжелее всего достаётся малолетним, качество питания которых сказывается на общем состоянии здоровья, развитии и роста.
Под угрозой полного голода находятся до 32% жителей анклава (в первую очередь сама Газа и север анклава), критичный уровень говорит уже об опасностях массовых смертей.
Вода, еще более важный ресурс, а с ней ситуация даже хуже — к концу 2024 года уровень снабжения чистой пресной водой составил 17% довоенного уровня. Водопровод из Израиля работает в половину мощности, а водохранилища Сектор Газы уничтожены. Также не функционирует большая часть очистительных и опреснительных сооружений. Усугубилась ситуация и в результате затоплений тоннелей боевиков — эксперты говорят о серьёзном уровне загрязнения и заражения грунтовых вод.
И это уже не говоря о гигиене, тем более большая часть населения проживает в лагерях беженцев, перенаселённых, без проточной воды, с одним туалетом на сотни человек.
Блокада и топливный кризис критично сказались и на функционировании медицинских учреждений. Усугубляют ситуацию частые удары по больницам и госпиталям — по данным ООН погибло до 339 человек медперсонала и ещё около сотни арестовано. Вкупе с кризисом гигиены обострились инфекционные заболевания, заражения паразитами, а также желтуха и гепатит А, ветряная оспа, дизентерия и респираторные заболевания.
На прорыв блокады подключались многие западные селебрети, включая Грету Тунберг, организующие конвои гуманитарной помощи. Однако пробиться через израильскую блокаду им пока не удаётся.
Собственно частичная блокада Сектор газа идёт уже с 2008 года, после обстрелов территории Израиля со стороны боевиков ракетами Кассам. С началом полномасштабной операции блокада усилилась. В период перемирия с января до мая 2025 года ситуация незначительно улучшалась, но с началом операции «Колесница Гидеона» полная блокада возобновилась. Израиль мотивирует это тем, что таким образом борется с поставками вооружений для ХАМАС.
Другая сложная проблема — это действия самих ХАМАС. Обычно раздачи гуманитарной помощи на местах — их работа, где они выступают посредниками. Израиль обвиняет организацию в манипуляциях с раздачей продовольствия, которая служит инструментом подчинения местного населения ХАМАСу и поддержанию его власти.
К раздачам привлекались ЧВК UG Solutions, как компромисс для Израильской стороны. Они осуществляют раздачу и охрану поставок от возможных разграблений со стороны боевиков. Таким образом избавляются от «посредничества» ХАМАС, как контроллера продовольствия, воды и медикаментов. В составе ЧВК действуют члены ветеранского байкерского клуба США Infidels MC, известные антиисламской риторикой.
Всего на раздачах гумпомощи с мая 2025 года погибло до 1134 человек, включая гуманитарных работников (палестинские данные). Зарплата сотрудников ЧВК составляет около 1500 долларов в день, что может косвенно подтверждать высокую опасность этой работы.
Израиль и мир
После шока 7 октября, всплеск произраильских настроений далее только падал, достигнув к сегодняшнему дню минимума. Первые два года характеризовались антиизраильскими (и антисемитскими) погромами, митингами, шествиями «за Палестину». 2025 год пошёл ещё дальше — бойкот и изоляция Израиля перешла в международный формат и вышла на официальный государственный уровень.
В первую очередь, санкциям (и угрозе международного ареста) подвергся сам премьер Нетаньяху и крупные израильские политики правого политического блока, который сейчас у власти — министры Итамар Бен-Гвир (национальная безопасность) и Безалель Смотрич (финансы). Кроме политиков санкциям подверглись израильтяне-поселенцы на Западном Берегу (основная часть Палестины, анклавом которого является Сектор Газа), как агрессоры и колонизаторы. С поселенцами прекращены торгово-экономические и культурные связи.
Теперь пресловутая «отмена» коснулась всех граждан Израиля. Каскадом посыпались запреты израильским спортсменам выступать под своим флагом на международных (в основном европейских) соревнованиях. Под угрозой и Евровидение — Ирландия, Испания, Нидерланды пригрозили бойкотом фестивалю, в случае участия представителей Израиля.
Далее санкции коснулись иных культурных мероприятий и бизнеса — отказ от продукции при участии израильских медийных компаний, израильских актеров и режиссеров (не осудивших Израиль). Петиции об отмене сотрудничества подписывают крупные селебрети — Эмма Уотсон, Эмма Стоун, Хавьер Бардем и другие политически активные звёзды.
Помимо деловых и культурных ограничений, ряд стран пошёл на эмбарго военной продукции и продукции двойного назначения. Пока санкции, отмены и ограничения не стали единой политикой ЕС, а проводятся европейскими странами самостоятельно.
Военное эмбарго — уже серьёзное препятствие дальнейшим боевым действиям, однако, у Израиля остаётся надёжный союзник — США и Дональд Трамп, а ещё ключевые политики США в лице вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. С такой поддержкой ограничений от, скажем, Бельгии особо опасаться не стоит. Тем не менее, даже в республиканской партии растёт недовольство израильской политикой, а на Трампа пытаются воздействовать, чтобы тот «приструнил» полностью зависящего от него Нетаньяху.
Израиль и Израиль
Самого Нетаньяху уже осудили экс-премьеры Израиля Эхуд Барак и Эхуд Ольмерт. Они обвиняют его в том, что за считанные годы Нетаньяху превратил Израиль в страну-изгоя, а сам находится под ордером Международного суда — «невиданный позор» для страны.
Другой важный элемент оппозиции внутри — родственники заложников, обвиняющие правительство в эскалации, усугублении положения захваченных родственников, и в том, что государству плевать на их судьбу.
Нетаньяху и возглавляемая им правая коалиция теперь полностью зависят от военных успехов. Их власть укрепилась на волне патриотического взрыва после массового теракта 7 октября, после которого народ дал карт-бланш на решительные действия. Теперь от почти трёхлетней войны страна устала. Устала и армия, несмотря на сохранение отпусков и ротации, общая усталость и психологическое напряжение высоки.
В формулу добавляем и обвинения Нетаньяху и его приближённых в коррупции, которые может усугубить и внешнеполитическая ситуация. Поражение на выборах может быть не только концом политической карьеры, но и концом свободы. Рассчитывая на поговорку «победителей не судят», правый блок надеется к выборам принести победу в ряде экзистенциальных конфликтов Израиля — Иран, Хезболла, хуситы.
Однако, если «внешние» операции увенчались успехом, то это лишь временный успех — окончательно угрозы не устранены, хотя противники очень ослаблены.
А вот с Сектором Газа ситуация остаётся в высшей степени неопределённой. В первую очередь уже совершенно не ясно, как ожидаемая победа выглядит. ХАМАС очень влиятелен и, что ещё хуже — растворён внутри анклава, поэтому уничтожения высшего руководства не даёт вменяемого результата, на их место приходят новые. Требования ХАМАС остаются прежними, вне зависимости от ситуации, а любое усиление давления приводит к жертвам мирных жителей и ухудшению международного положения Израиля.
Уничтожить ХАМАС, какие бы потери ему ни наносились, невозможно военной операцией, скорее это потребует длительной оккупации и военно-полицейских мероприятий. К этому добавится и дипломатическая работа с теневыми спонсорами и союзниками ХАМАС (а после ударов по столице Катара — Дохе — это теперь тоже проблематично). На это нет ни времени, ни ресурсов, а ещё не забывайте про международные санкции — такие действия грозят длительной международной изоляцией и обвинениях уже не просто в нарушении прав человека или апартеиде, а геноциде палестинского населения.
Поэтому в успех новой кампании не верят даже сами израильтяне — снова войска войдут в анклав, снова будут зачистки, ликвидируют тысячу-другую боевиков и ещё больше погибнет мирных жителей, а потом всё вернётся на круги своя. Только добавится разрушений, а положение палестинцев станет ещё хуже. Другое дело, что у правительства Нетаньяху нет иного выбора.
Признание Палестины и новые перспективы.
21 сентября Великобритания, Канада, Австралия и Португалия признали государство Палестина. Всего с начала войны в октябре 2023 года Палестину признали четырнадцать стран, включая ещё Норвегию, Ирландию, Испанию, Мексику и Армению. Всего Палестинское государство признали 152 страны. Россия (СССР) и Китай сделали это ещё в 1988 году, при голосовании на Генассамблее ООН, после первой интифады (восстания) 1987 года.
Признание включает в себя установление дипломатических отношений, членство в международных организациях (и связанные с этим права), защиту независимости международными законами. В целом, это обретение политической субъектности, а значит, Израиль всё больше ограничивается в своих методах по сохранению контроля палестинских территорий и интеграции их в единое с Израилем государство.
Столицей Палестины официально является Иерусалим, однако де факто правительство в Раммале, хотя многие дипломатические миссии находятся именно в Иерусалиме. Господствующей партией является ФАТХ, ранее радикальное крыло Организации Освобождения Палестины. Однако ключевой вопрос — скажется ли успешный процесс признания на мире для Сектора Газа?
Скорее нет, и проблем тут несколько.
Первое. ФАТХ и ООП в сложных отношениях с ХАМАС и «Исламский джихад», контролирующих Сектор Газа. По сути, между ними война, больше носящая характер политической войны, но не без обострений. Говоря откровенно, правительство Махмуда Аббаса (лидера ФАТХ) не очень контролирует сам «Западный берег реки Иордан», и боевое крыло ФАТХ «бригаду мучеников Аль-Акс».
ФАТХ — это часть палестинцев, выбравших мирный политический путь создания государства, в отличие от исламских радикалов. Формально Сектор Газа является частью Палестинского государства и на него распространяются все права. Другое дело, что слово ФАТХ и Махмуда Аббаса в частности там не стоят ничего — анклав останется де-факто под контролем ХАМАС при более связанных руках у израильтян.
Второе. Исламские радикалы сражаются не просто за признанные странами ООН границы Палестины (Западный Берег, Сектор Газа, и ряд других территорий под контролем Израиля). Палестиной в их понимании является и сам Израиль в его международно признанных границей. Их борьба — это не просто борьба за свободу: финальная цель — подчинение всей территории Палестины в границах «британского мандата Палестина» 1922 – 1946 года. А он включал не только территорию Израиля, но и королевство Иордания.
Поэтому признание Палестины — это довольно формальные решения, на реальном противостоянии в регионе ни никак не скажутся. В будущем это признание сможет ухудшить не только арабо-израильские отношения, но и мир между самим палестинскими арабами.