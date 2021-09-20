Когда Россия «родит» свой аналог Джавелина 25-летней давности

Когда Россия «родит» свой аналог Джавелина 25-летней давностиВ РФ до сих пор нет ПТРК третьего поколения
Как пехотинцы стали танки побеждать
Реактивные противотанковые гранатомёты появились ближе к концу Второй мировой войны, и ощутимо так повлияли на ход истории танкостроения и развитие брони, а ближе к концу XX века вытеснили и похоронили класс противотанковой артиллерии почти полностью. Танки и ранее были уязвимы перед пехотой без поддержки, рискуя получить коктейль Молотова в моторное отделение, или кумулятивную гранату, но на дистанциях, куда гранату уже не метнёшь, танки косили пехоту без вариантов.
Но теперь пехотинец из замаскированного укрытия, окопа, крыши здания одним дешёвым кумулятивным отправлял экипаж к праотцам, а при удачном попадании и сам танк превращал в металлолом. Основанные на экспериментах с безоткатной артиллерией, гранатомёты типа «Базука», «Панцершрек» и «Панцерфауст» стали развиваться после войны и в СССР, а потом породили такие легендарные вещи, как РПГ-2 и позднее РПГ-7.
TRẦN MẠNH THƯỜNG
Лучшей проверкой этого оружия стала война во Вьетнаме, а конкретнее операция Нгуен Хюэ начавшаяся в марте 1972 года. Тогда, после вывода основных американских сухопутных частей и сил ООН, северовьетнамцы начали активно наступать на позиции южновьетнамцев, всё это растянулось с весны до осени того же года, потерь с обеих сторон было просто неприличное количество. Южному Вьетнаму тогда удалось выстоять. Обе стороны утратили сотни единиц танков и прочей бронетехники, причём огромное количество техники уничтожили при помощи ручных и станковых гранатомётов — советских РПГ-2, СПГ-9, РПГ-7 у северян, и американских М67, M72 LAW (Light Anti-Tank Weapon — «лёгкое противотанковое оружие») у южан.
И вот с этого момента противотанковые средства стали не просто шансом пехоты пытаться противостоять танку, а уже серьёзным аргументом, и одним из основных средств поражения тяжёлых машин. Да и сами танки теперь проектировали с учётом риска поражения кумулятивной реактивной гранатой — развивалась динамическая защита (навесы и экраны или блоки с взрывчатым веществом, нейтрализующие или снижающие действие противотанковых гранат).
ПТРК — длинная противотанковая рука
Параллельно с гранатомётами развивались и ракетные комплексы, с которыми можно было поражать бронированные (и не только) цели на дистанциях, где с гранатомётом ловить уже нечего. Первыми по-настоящему серийными образцами стали французские SS-10 и советские 9К11 Малютка. Именно с появлением ракетных комплексов противотанковая артиллерия и самоходные орудия в роли истребителей танков устарели и отправились на обочину истории.
Противотанковые ракеты были на редкость универсальными, их можно было ставить на наземную технику, самолёты и быстро развивающиеся ударные вертолёты. Война во Вьетнаме и арабо-израильские конфликты повлияли на них тоже очень сильно – к 1970-м США и СССР почти одновременно начали готовить к выпуску компактные переносные противотанковые ракетные комплексы с управляемыми ракетами (да, я тоже охреневаю от этой длинной формулировки, ну а как вы ещё хотели?).
Системы BGM-71 TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided) американцев и 9К1111 Фагот уже были полуавтоматическими, оператору нужно «подсветить» цель для ракеты, то есть удерживать метку/марку через электронно-оптический прицел, команды отправляются по разматывающемуся проводу (длинна провода, в общем-то, и определяла максимальную дистанцию поражения).
По этому фактору (в первую очередь) ПТРК разделили на поколения. Если у «Малютки» вам нужно корректировать полёт ракеты, то во втором поколении за полёт ракеты отвечает система управления, вам необходимо лишь удерживать на противнике прицел.
ПТРК стал базовой частью оснащения сухопутных подразделений, начиная с ротного звена.
Минобороны РФ
Третье поколение
На рубеже 80-90 – х годов выявились и недостатки нового класса. Во втором поколении удалось снизить требования к уровню подготовки операторов и сделать оружие по-настоящему массовым. В то же время оператор остаётся очень уязвимым:
- Для попадания в противника необходимо вести цель до самого момента поражения, оставаясь в это время открытым для поражения ответным огнём.
- Расчет ПТРК вынужден работать с позиций, которые обеспечивают хороший обзор поля боя и видимость цели, желательно на возвышенности. Момент пуска быстро фиксируется противником, особенно за счёт современных поисковых антиснайперских систем типа SLD 500 или отечественного «Антиснайпер» или «Штора» которые обнаруживают габаритную оптику ПТРК очень легко, при помощи лазерного сканера.
- Расчет не может покинуть позицию до поражения цели, а ракете требуется время преодолеть расстояние. Нет возможности переключится на другие задачи или сменить позицию.
В годы ВОВ расчетам 45-мм противотанковых пушек дали прозвище «прощай, Родина!», именно противотанковые артиллеристы погибали почти так же часто, как пехота, больше всех в сравнении с остальной артиллерией. И спустя десятилетия с намного более технически совершенным оружием почти ничего не изменилось. Улучшение систем до лазерного наведения с возможностью не использовать провод ситуацию не меняли.
Поэтому конструкторы решили зайти с другой стороны — солдаты должны иметь возможность вести огонь из укрытия или замаскированных позиций, ракета после пуска должна справляться со своей задачей сама, без оператора, расчёт должен иметь возможность покинуть позицию сразу. Эти несколько принципов легли в основу принципа одного и главного — «выстрелил и забыл». Так появились ПТРК третьего поколения.
U.S. Army photo by Spc. Patrick Kirby
Третье поколение ПТУР использует ракеты с головкой самонаведения. Наиболее знаменитый среди них — американский Javelin (Джавелин). Ракете больше не нужно взаимодействовать с операторам, ИК-прицел позволяет неплохо маскироваться от антиснайперских систем. Только вот из-за самонаведения пришлось пожертвовать дальностью — в сравнении с 4500 метрами у TOW, в Джавелине она упала да 3000 м.
Ударом по проекту компании Texas Instruments (позднее перекупленной Raytheon) стало окончание холодной войны. После того как угроза советского танкового прорыва вплоть до Ла-Манша свелась к нулю, желающих покупать такое оружие резко поубавились. Это сильно застопорило развитие этого бешено дорогого оружия (при стоимости комплекса TOW в среднем около 100 тысяч долларов, только ракета Джавелина стоит сегодня до $240 тысяч, не считая самой пусковой, которая влетит примерно в такую же сумму).
Почему лучший ПТРК сегодня Спайк
eurospike.com
Если американские оружейники к этому моменту немного приуныли, то мировой рынок оружия не дремал — оставались ещё крупные импортёры, которые боялись соседей и давно хотели бы свести счёты (а военные конфликты на планете Земля почти не прекращаются). Но бюджета как у Пентагона, у этих вояк не было, поэтому они ждали аналога подешевле. И такой не заставил себя ждать — израильской фирме Rafael удалось создать комплекс, который заметно превзошёл американский аналог:
- Цена несколько ниже (примерно на треть/четверть, в зависимости от модификаций самого Спайка и сравниваемых модификация Джавелина),
- Ракета ПТРК имеет двукратно большую дальность, а в модификации NLOS имеет радиус до 25 км.
- Ракеты Спайка отлично справляются с задачей поражения даже при постановке помех и применении современных систем постановки завес, в то время как головки самонаведения Джавелина могут заблудится в облаке дешёвых аэрозольных гранат.
- Сам комплекс может работать как в режиме «выстрелил и забыл», так и по схеме второго поколения, если боевые условия не позволяют доверять самонаведению ракеты.
- Имеет модификации для разных тактических звеньев, отличаясь дистанцией поражения, и допускает использование не только на наземной технике, но и на летательных аппаратах.
- Головка самонаведения не требует охлаждения перед пуском — у Джавелина эта процедура отнимает до 30 секунд, то есть выстрелить «прям щас» зачастую не получается, даже когда очень надо.
- Ракета после запуска может поменять цели по команде оператора на более важную, если возникнет необходимость (тут, как говорят программисты, уже «багофича» — просто у Спайка это возможно за счёт того, что ракета летит медленнее, а Джавелин остаётся чемпионом в скорости подлёта ракеты к цели)
Что это даёт на деле? Ну, например, в ходе последнего Карабахского конфликта Спайки армии Азербайджана устроили ад для танковых и моторизованных частей армии Арцаха, то есть танчики и БМП на поле боя стало выводить крайне болезненно и проблематично. Отличная реклама израильского ПТРК сделала его хитом продаж во всем мире, при этом Израиль спокойно расстаётся с документацией, и это позволяет копировать систему, а значит скоро нас ждёт развитие ПТРК в других странах. Догадайтесь, каких? :)
day.az
Россия сегодня развивает только второе поколение ПТРК, и уже довела его до статуса поколения 2+ в новейших на сегодня ПТРК Корнет и модернизированных версиях "Хризантем", "Фагот", "Конкурс" или "Метис".
В открытых источниках много пишут о способности ракет пробивать броню и противодействовать динамической защите, и в этом плане показатели действительно выдающиеся, но вот отставание в тактических возможностях (автоматизации) скоро может аукнуться серьёзным техническим отставанием. Потому что сегодня на рынке у российских разработок на сегодня лишь одно конкурентное преимущество — цена, которая минимум в два раза ниже того же Спайка, ну и разнообразие боеприпасов, которые можно применять (можно использовать и фугасные, и термобарические боеприпасы).
Александр Коц. КП
Российские ПТРК третьего поколения пока лишь предварительно анонсированы, это будет система «Эффект» для младшего тактического звена, и потяжелее система «Байкал». Пока мы не знаем не только характеристики этих систем, но даже то как они выглядят. Очевидно, что России уже неприлично отставать в этой отрасли, ведь это не только потеря зарубежных клиентов для военной промышленности, но и прямая угроза боеспособности.