Когда Россия «родит» свой аналог Джавелина 25-летней давности

Лучшей проверкой этого оружия стала война во Вьетнаме, а конкретнее операция Нгуен Хюэ начавшаяся в марте 1972 года. Тогда, после вывода основных американских сухопутных частей и сил ООН, северовьетнамцы начали активно наступать на позиции южновьетнамцев, всё это растянулось с весны до осени того же года, потерь с обеих сторон было просто неприличное количество. Южному Вьетнаму тогда удалось выстоять. Обе стороны утратили сотни единиц танков и прочей бронетехники, причём огромное количество техники уничтожили при помощи ручных и станковых гранатомётов — советских РПГ-2, СПГ-9, РПГ-7 у северян, и американских М67, M72 LAW (Light Anti-Tank Weapon — «лёгкое противотанковое оружие») у южан.

И вот с этого момента противотанковые средства стали не просто шансом пехоты пытаться противостоять танку, а уже серьёзным аргументом, и одним из основных средств поражения тяжёлых машин. Да и сами танки теперь проектировали с учётом риска поражения кумулятивной реактивной гранатой — развивалась динамическая защита (навесы и экраны или блоки с взрывчатым веществом, нейтрализующие или снижающие действие противотанковых гранат).

ПТРК — длинная противотанковая рука

Параллельно с гранатомётами развивались и ракетные комплексы, с которыми можно было поражать бронированные (и не только) цели на дистанциях, где с гранатомётом ловить уже нечего. Первыми по-настоящему серийными образцами стали французские SS-10 и советские 9К11 Малютка. Именно с появлением ракетных комплексов противотанковая артиллерия и самоходные орудия в роли истребителей танков устарели и отправились на обочину истории.