Скажите ему спасибо за классную графику в компьютерных играх — Дженсен Хуанг

Когда будущему генеральному директору NVIDIA стукнуло 9 лет, его вместе с 10-летним братом отправили к дяде и тёте в США. Те пристроили новоприбывших родственников в, скажем так, оригинальное место — баптистскую школу-интернат города Онейда глубоко в горах штата Кентукки, США.

Это был интересный опыт для молодых иммигрантов. Во-первых, учеба там хоть и была бесплатной, но все ученики должны были работать на общее благо. К примеру, Дженсену досталось мыть туалеты. Во-вторых, в это школу обычно попадали те ребята, которые не уживались во всех остальных учебных заведениях в округе. По воспоминаниям самого Дженсена, редкий учащийся не носил с собой складного ножа на случай драки.