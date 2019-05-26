Скажите ему спасибо за классную графику в компьютерных играх — Дженсен Хуанг

Дженсен Хуанг (Jen-Hsun "Jensen" Huang) родился 17 февраля 1963 года в городе Тайнань, четвёртом по населению на Тайване. Когда Дженсону было 6, а его брату 7, семья переехала в Бангкок (Таиланд). Чуть позже его отца отправили на курсы повышения квалификации в Нью-Йорк, и, когда он вернулся оттуда, он загорелся намерением отправить детей жить и учиться в США. Мать учила детей английскому, как могла. По воспоминаниям Дженсона, в те времена она не знала английского совсем, но каждый день заставляла детей учить 10 слов и словаря и рассказывать ей их значения, хотя сама их не знала.
Когда будущему генеральному директору NVIDIA стукнуло 9 лет, его вместе с 10-летним братом отправили к дяде и тёте в США. Те пристроили новоприбывших родственников в, скажем так, оригинальное место — баптистскую школу-интернат города Онейда глубоко в горах штата Кентукки, США.
Это был интересный опыт для молодых иммигрантов. Во-первых, учеба там хоть и была бесплатной, но все ученики должны были работать на общее благо. К примеру, Дженсену досталось мыть туалеты. Во-вторых, в это школу обычно попадали те ребята, которые не уживались во всех остальных учебных заведениях в округе. По воспоминаниям самого Дженсена, редкий учащийся не носил с собой складного ножа на случай драки.
В старших классах Дженсен заинтересовался компьютерными технологиями, а в 16 поступил на учёбу в университете штата Орегон по специальности инженер-электротехник. Там же он познакомился со своей будущей женой — Лори Миллс. После учёбы он успел поработать у будущих конкурентов — компании AMD, где он занимался разработкой микропроцессоров.
Что любопытно, нынешняя глава AMD — Лиза Су, приходится Дженсену "седьмой водой на киселе". Дядя Дженсена — дедушка Лизы Су. К 29 годам Дженсен уже был директором одного из отделов калифорнийской компании LSI Logic, которая известна, например, по участию в создании чипов для PlayStation, а также контроллеров для SSD. А ещё успел получить степень магистра в Стэнфордском университете.
Тем не менее, Дженсен и два его товарища в начале 1990-х годов догадывались, куда движутся компьютеры — к огромной популярности и распространённости игр. И решили сделать ставку на разработку собственных видеокарт. Они не ошиблись, когда прикинули, что будущая дикая популярность игр принесёт огромное количество денег, чтобы сделать видеокарты ещё круче — и разбогатеть ещё больше.
Этими товарищами были Крис Малаховски — электротехник (то есть инженер, но в сфере электроники) из Sun Microsystems и Кёртис Прем — дизайнер графических чипов из той же компании. В 1993 году троица создаёт компанию, правда, долгое время они не могли придумать имя. Наконец, ребята зацепились за латинское слово «Invidia», что переводится как «завидовать». Стартовый капитал новоиспечённой компании составлял 40 тысяч долларов, офис расположили в городе Саннивейл, пригороде Сан Хосе, что в Силиконовой Долине. Все деньги шли на разработку новинки, которая должна была выстрелить на рынке, поэтому денег было мало, офис сняли скромный, обедали сотрудники за столом для пинг-понга, а туалет делили с другой компанией. Несмотря на то, что это была Силиконовая Долина, место всё же было не самым спокойным — банк, который находился через стоянку от офиса NVIDIA, за время их соседства грабили раза три.
Первую видеокарту энтузиасты выпустили уже в 1995 году, но она не получила большого коммерческого успеха. Но Дженсен и сотоварищи продолжали работу. В 1996 году на рынке было 30 компанией, которые занимались графическими чипами, так что конкуренция была очень высока.
В 1997 году NVIDIA выпускают новую модель — RIVA 128 — по совместительству один из первых ускорителей с возможностью работы не только с 2D, но теперь и с 3D-графикой. Была ли вторая попытка удачной? Учитывая, что к концу года NVIDIA уже заняли 24 процента рынка, ответ очевиден. А в начале нулевых, как вы уже знаете, осталось вообще только два заметных производителя видеочипов — NVIDIA и ATI.
В отличие от Джона Макафи, который продал свою успешную компанию, чтобы потом основать институт йоги, уехать в Центральную Америку, жить и вести бизнес среди пляжей, наркодилеров и бедняков, Дженсен Хуанг планировал карьеру и жизнь куда более приземлённо. Сооснователь NVIDIA в 1993 году так и остаётся по сей день генеральным директором компании. Другое дело, что маленькая и никому не известная, фирма стала крупнейшим разработчиком видеокарт, вместо маленького офиса — собственное футуристическое здание там же, в Кремниевой долине, за 500 000 миллионов долларов, включая стоимость 10 гектаров земли. В дело, которое начинали три человека, сейчас вовлечено около 11 тысяч сотрудников.
А сам Дженсен не только успешный CEO на протяжении 26 лет, но и миллиардер — его состояние на 2018 год оценивалось в 3,5 млрд. долларов. Большие деньги дают возможность делать щедрые подарки. Например, в 2008 году Дженсен пожертвовал 30 миллионов долларов Стэнфордской школе инженерии на новый корпус, названный впоследствии в его честь.
Дженсен подтвердил свою преданность NVIDIA не только десятилетиями, которые он компании. У него на плече также есть татуировка в виде известного всем лого. Отчасти она была сделана на спор. Когда цена за одну акцию NVIDIA приближалась к 100 долларом, на очередном собрании верхушка не могла поверить в успех, и все весело обещали одним за одним, что сделают что-нибудь эдакое, если всё-таки цена перевалит за психологический рубеж. Кто собрался делать ирокез, кто — вставить серёжку в сосок, Дженсен же пообещал, что сделает тату. И сдержал своё слово, хотя и до сих пор вспоминает, как это было больно.
Жизнь Дженсена хороший пример, что целеустремлённый человек обязательно добьётся своего. Конечно, многим он обязан своим родителям, которые еще в детстве отправили его осуществлять «Американскую мечту». Но и Тайвань богата известными технологическими компаниями, такими как, например, ASUS и Acer, так что, я уверен, и там его талант смог бы реализоваться сполна. В конце концов, кто знает, как всё могло произойти, если бы не его увлечение компьютерными технологиями. Ведь в 14 лет он даже появлялся на страницах газеты местного городка как спортивная знаменитость — талантливый игрок в настольный теннис. Если бы он выбрал спортивную карьеру, кто знает, была бы компьютерная графика настолько же продвинутой, как сейчас?