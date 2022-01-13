Казахстан — мелочи. Россия рискует влезть в грандиозную войну в... Эфиопии

Казахстан — мелочи. Россия рискует влезть в грандиозную войну в... ЭфиопииПредставьте себе, в мире происходит ещё что-то важное, кроме Украины и Казахстана, и уже давно
Ну что, в Казахстане вроде бы всё возвращается на круги своя (плохо это или хорошо для казахов, пока не ясно), но ведь это совсем не значит, что можно выдыхать. На горизонте маячат новые конфликты, и совсем в стороне России не остаться практически ни в одном из них.
Сегодня мы посмотрим, что такого происходит в Эфиопии... И не спешите отмахиваться — да, далеко, да Африка, но эта страна нам не такая уж и чужая. Ещё СССР построил там массу предприятий и объектов инфраструктуры, участвовал в разработке месторождений. Россия, конечно, контактирует не на таком уровне — простила 6 млрд. долларов долга (ну а смысл их ждать), наращивала торговый оборот и дипломатические контакты, а пару лет назад даже поговаривали о военной базе там.
Ситуация в Эфиопии сегодня очень плохая. Шестикратный рост населения за последние 50 лет, страна на грани гуманитарной катастрофы, политические кризисы плотно смешанные с этническими, бесконечные разборки всех со всеми в соседних Судане и Эритрее.
The Guardian
В двух словах, с чего всё начиналось
Тут всё очень-очень сложно, но мы попробуем коротко и внятно.
Эфиопию в 1970-1980 гг. раздирали гражданской войной, где политические движения заигрывали с разными этническими группами страны и тянули их за собой на разные стороны баррикад.
С 1974 года к власти пришёл Временный военно-административный совет или просто «совет»-«Дерг» (амхарск. совет) — группа военных с идеологией левого толка, которых позднее поддержали СССР. Они свергли монархию и установили свой режим с
блекджеком и … с красным террором и коллективизацией, что позднее по доброй традиции всех коммунистических режимов привело к голоду в 1984 году, от которого погибли 1 миллион человек.
Политика Дерг привела в недовольство как народы в разных регионах, так и политические силы, оказавшиеся на обочине:
Эфиопский демократический союз ЭДС — в представлениях пропаганды СССР это реакционные монархисты и правые радикалы, что не так уж и далеко от истины. С начала 2000-х преобразовалась в обыкновенных демократов-консерваторов, на манер республиканцев в США. Поддерживают их в первую очередь крестьяне-единоличники севера страны, особенно в провинции Тыграй (она во всей этой истории очень важна, о ней позднее).
Эфиопская народно-революционная партия ЭНРП — радикальные марксисты в духе Че Гевары, таким
сам чёртдаже СССР не брат. В их понимании Советский Союз — это псевдосоциалистические империалисты. ЭНРП поддерживает как и более европеоидная народность амхара, так и негроидная народность оромо. В ответ на красный террор эти партийцы устраивали диверсии и отстрел чиновников Дерг. СССР их считал радикалами и отморозками, за что постоянно критиковал. С 1984 отошли от марксизма в сторону демократического-социализма — теперь они, типа, за народ и справедливость, но без внятной идеологии. По сей день в жёсткой оппозиции.
Народный фронт освобождения Тыграй НФОТ — тоже левые, но на этот раз с сепаратистским душком, во многом сродни рабочей партии Курдистана. Их ключевая база — народность Тыграй на севере страны. Основа движения «Революционно-демократический фронт эфиопских народов», который в 1991 году закончил многолетнюю гражданскую войну и окончательно сверг Дерг.
... продолжалось
Оказавшись без поддержки СССР в 1991 году (по понятным, я думаю, причинам), Дерг упустил власть из рук, и она перешла в руки повстанческих вождей, воевавших не без поддержки боевиков из соседней Эритреи (у них свои разборки с Эфиопией из-за территорий).
Народный фронт освобождения Тыргай сумел объединить с собой в тактический союз политические группировки, представляющие народ амхара (в основном христиане), орома (в основном мусульмане), и так называемые народности Юга Эфиопии (отдельный штат с пёстрой этнической начинкой). Образовался Революционно-демократический фронт эфиопских народов (РДФЭН):
- Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ)
- Демократическая партия амхара (ДПА, бывшее ЭНДД)
- Демократическая партия оромо (ДПО, бывшая ДОНО)
- Южноэфиопское народно-демократическое движение (ЮЭНДД, бывший ЮЭНДФ)
Таким образом Дерг, который раньше был окружён разнородными группировками и воевал с ними по принципу «разделяй и властвуй», теперь оказался окружён единым фронтом повстанцев. Результат немного предсказуем.
Что было дальше?
Валерий Гончаров, личный архив
Доить Советский союз в новых условиях оказалось невозможным, поэтому и дальше придерживаться левой повестки не было смысла (тем более, левая Дерг уже успела солидно надоесть в стране практически всем). Соответственно, доить решили США, в итоге взяли курс на демократию™, отчего новый режим стал смесью из марксизма и либерализма. Коммунизм рука об руку с рыночком.
Левый популизм одним, суровые рыночные отношения им же. В отношении оппозиции РДФЭН был сравнительно мягок, если это касалось мелкой шалупони. А вот с серьёзными ЭДС и ЭНРП и разговор был серьёзнее, их держали подальше, не брезгуя ни посадками, ни убийствами.
То же самое в отношении народов — Эритрею окончательно отпустили (ранее Эфиопия претендовала на эти территории), а вот сомалийским сепаратистам на юге страны надавали по первое число, косвенно помогая коалиции против Сомали и исламистов, которые пришли к власти на этих территориях (события отчасти показаны в фильме «Падение Чёрного Ястреба»).
Доминирование в правящей РДФЭН как бы внутренней партии НФОТ (партия в партии) держалось на авторитете и политических качествах Мелеса Зенауи, который в 2012 отбыл в страну вечной охоты. И сразу же после этого, как полагается, начались разброд и шатания. ДПА, ДПО и ЮЭНДД потихонечку объединялись и выдавливали НФОТ.
В 2018 году от партии ДПО Абий Ахмед Али возглавил РДЭФЭН и взял курс на реформы. Люди устали от африканской (впрочем, а какой же ещё?) коррупции, наглого популизма, авторитаризма и закрученных гаек… ну и нищеты, само собой.
Абий Ахмед Али 1 декабря 2019 года утвердил новую партию власти — «Партию процветания» (ну да, ну да), куда вошли, как легко догадаться, ДПА, ДПО и ЮЭНДД, а вот НФОТ топнула ногой, и на сегодня убралась восвояси, в провинцию Тыграй, где держится исключительно на своей этнической базе.
В том же году Абий Ахмед Али получил Нобелевскую премию мира за прекращение войны с Эритреей.
Начало тыграйской войны
Тыграй и амхара — народы семитской языковой группы, как арабы или евреи, в каком-то смысле их можно назвать чёрными арабами, чем напрямую отнести к негроидной расе. Амхара — титульная нация страны, основа языка и культуры (20 млн.). Оромо — значит на амхарском «кочевники», это преимущественно сомалийского происхождения народ, более многочисленный (26 млн.), но и более «размазанный» по территории.
Тыграй — население около 4,5 миллионов и территория примерно со Смоленскую область. Тем не менее, прошедшие 27 лет у власти считают засильем именно этой воинственной народности. И новый курс страны, помимо отказа от репрессий, цензуры, чрезмерной роли армии и местной гебни, взят и на этническое разнообразие в политическом представительстве.
Тыграйцы не согласились, обвинили своих оппонентов, мол сами такие, и в сентябре 2020 провели региональные выборы в Совет представителей Тыграя, несмотря на запрет федерального правительства из-за обострения Ковида. Посыпались обвинения в сепаратизме одних и в диктатуре других.
Война началась 3 ноября, когда тыграйские боевики напали на полицейские участки и воинские части, пытаясь их разоружить. Почти сразу же после этого 5, 6, и 7 ноября федералы ответили по ним ударами авиации и БПЛА, не обошлось, как полагается, без жертв. 8 ноября началось постепенное блокирование региона, а президент региона Тыграй Дебрецион Гебремикаэль объявил массовую мобилизацию… понеслась.
Продолжение тыграйской войны
Весь ноябрь федеральные войска бомбили и обстреливали позиции тыграйцев, на что те или высылали жиденькие ответочки или совершали дерзкие вылазки. Основные боевые действия развернулись у городов Мэкэле и Адис-Грат. Сотни тысяч беженцев ломанулись в Судан (в котором своя гражданская война), после чего те, недолго думая, ввели войска в спорные с Тыграем территории. Эритрея же поддержала эфиопское правительство, отправляя им сотни опытных боевиков, а через время занялась оккупацией эфиопских территорий сама. Чуете, какая там заварушка?
Против НФОТ и тэграйцев воюют ВС Эфиопии, амхарские ополченцы и «отпускники» из Эритреи, которая формально не в конфликте. Правительству помогают ОАЭ и Китай (прислал БПЛА Wing Loong). На стороне повстанцев выступают боевики мятежных племён оромо, даром что действующий лидер из их числа — после этого я вообще перестал что-либо понимать.
Война в 2021 году постепенно из точечных ударов и вылазок перешла к масштабным сухопутным операциям с танками и пехотой. Сейчас там окружают целые группировки, берут и сдают целые города. В преддверии этого года крупные боевые действия развернулись у городов Лилибэлу и Аламата (фух, послышалось).
Тыграй уже сформировал боеспособные войска, которые нанесли летом 2021 года тяжёлое поражение эфиопским войскам в районе города Мэкэле на амхарских территориях — разбито 5 дивизий, в плен попало около 7 тысяч эфиопских солдат. Однако на сегодня власти страны рапортуют о без пяти минут победе, во что верится с трудом.
Боевые потери убитыми и раненными армии Эфиопии и союзных им сил составили свыше 6 000 человек, у повстанцев потери больше — 10 000, неизвестны также потери суданских формирований, их участие в конфликте под вопросом.
Почему это важно
На лицо в Эфиопии разразился югославский сценарий — политические, этнические и религиозные конфликты, трудно понять кто за кого, и кто против кого. Ну не может страна в 118 млн. населения вот так вот просто два года неуспешно воевать с собственной едва 5-ти миллионной провинцией. Помимо самой Эфиопии в орбиту конфликта втянуты Египет, Судан, Эритрея и Сомали, и это всё на фоте тяжелейшей нищеты населения, что в худшем случае приведёт к разрастанию войны и гуманитарной катастрофе среди сотен (!!!) миллионов человек.
Россия уже втянулась в этот срач, но пока на дипломатической основе — в ноябре 2022 года в Аддис-Абебе состоится саммит Россия-Африка. В Судане уже вроде как решено строить российскую военно-морскую базу. Кроме того, наша страна уже втянута в конфликты в ЦАР и в Мали, а значит есть основания полагать, что точка в Эфиопском вопросе без России поставлена не будет.