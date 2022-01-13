Казахстан — мелочи. Россия рискует влезть в грандиозную войну в... Эфиопии

Ну что, в Казахстане вроде бы всё возвращается на круги своя (плохо это или хорошо для казахов, пока не ясно), но ведь это совсем не значит, что можно выдыхать. На горизонте маячат новые конфликты, и совсем в стороне России не остаться практически ни в одном из них.

Сегодня мы посмотрим, что такого происходит в Эфиопии... И не спешите отмахиваться — да, далеко, да Африка, но эта страна нам не такая уж и чужая. Ещё СССР построил там массу предприятий и объектов инфраструктуры, участвовал в разработке месторождений. Россия, конечно, контактирует не на таком уровне — простила 6 млрд. долларов долга (ну а смысл их ждать), наращивала торговый оборот и дипломатические контакты, а пару лет назад даже поговаривали о военной базе там.

Ситуация в Эфиопии сегодня очень плохая. Шестикратный рост населения за последние 50 лет, страна на грани гуманитарной катастрофы, политические кризисы плотно смешанные с этническими, бесконечные разборки всех со всеми в соседних Судане и Эритрее.