Российские учёные приблизились к победе над раком

Российские учёные приблизились к победе над ракомДаже неизлечимое не устоит перед российской медициной!
Если вам задать вопрос: какое заболевание пугает вас больше всего, то с большой вероятностью вы назовёте рак. Такой ответ более чем понятен: долгое время болезнь может протекать практически бессимптомно, и узнать о ней на ранней стадии, когда шансы на успешное излечение наиболее высоки, — настоящая удача. К тому же, современная наука может назвать лишь факторы, которые способствуют развитию онкологии, но не конкретные причины заболевания. Другими словами, рак — действительно самая страшная болезнь современности.
Немножко биологии
Для того, чтобы понять механизм нового лекарства, нужно немного вспомнить курс школьной биологии. Вероятно не все знают, но даже в организме здорового человека раковые клетки образуются постоянно. Так почему же мы все ещё живы? Дело тут в том, что иммунная система организма не спит и уничтожает измененные опухолевые клетки в зародыше.
Ключевую роль в защите нашего организма от рака играют пептиды, которые выводятся клеткой на её поверхность. Пептиды — это части молекул белков. Они выступают в роли своеобразных идентификаторов, которые позволяют клеткам-стражам иммунной системы различать «свои» и «чужие» элементы. Если вирус проникает в клетку или возникают мутации — они меняют структуру белков. Тогда на поверхности этих клеток возникают «незнакомые пептиды», которые не распознаются иммунной системой. Затем клетка маркируется как чужая и уничтожаются. К сожалению, такой процесс не всегда проходит успешно: иногда иммунная система сбоит и не уничтожает аномальную клетку, что может привести к образованию опухоли.
Рибонуклеиновая кислота (РНК) содержится во всех живых клетках организма, причём существует множество видов РНК: мРНК, рРНК, микроРНК — все они выполняют разные функции в клетке. Если говорить про мРНК, то её можно назвать «архиватором» информации с ДНК. То есть она записывает информацию и передает в другой «отдел», где синтезируются необходимые белки — это называется трансляцией. А экспрессия белка — весь процесс от переписывания РНК генетической информации с ДНК до трансляции.
Что такое мРНК- вакцины?
В основе нового метода борьбы с раком российские учёные из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи использовали мРНК- вакцины. Эти вакцины были разработаны ещё во время ковида, а в прошлом году за их открытие присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
Заключается этот революционный метод в следующем: мРНК вакцины «обманывают» иммунную систему так, что РНК кодирует белок, который воспринимается иммунной системой как антиген. Благодаря этому организм учится избирательно бороться с клетками, которые экспрессируют такие антигены. Например, с собственными клетками, которые инфицированы вирусами, или опухолевыми клетками.
Антиген — вещество, которое организм рассматривает как чужеродное и даёт на него иммунный ответ, имеющий целью удалить это вещество.
Как это часто бывает, люди боятся того, о чём мало знают. Например, существуют миф, что якобы мРНК-вакцины способны изменить структуру ДНК. На самом же деле мРНК не оказывает никакого влияния на ядро клетки, где как раз и находится ДНК, а спустя несколько дней после введения она и вовсе разбирается на компоненты, которые и так есть в самой клетке.
Вакцина «пробуждает» локальные иммунные реакции, поэтому воспалительные признаки в месте инъекции и небольшой дискомфорт в первые дни – вполне нормальное явление.
Как работает новая мРНК-вакцина против рака?
Для того, чтобы такие вакцины были эффективны, необходимо делать их персонифицированными, ведь у каждого человека свой уникальный состав ДНК.
Сначала берется образец опухоли у конкретного человека (обычно это делают во время операции). Из этого образца извлекается вся генетическая информация о тех уникальных белках (антигенах), которые содержатся в раковых клетках. Дальше компьютерная система на основе ИИ выбирает те мутации, которые станут маркёрами для иммунной системы — тогда она сможет распознать и уничтожить опухоль.
Если ни на каких этапах не возникло проблем, то иммунная система распознаёт закодированные в мРНК-молекулах вредные гены, и оставшиеся после операции фрагменты опухоли и метастазы могут быть уничтожены самим организмом.
Главная особенность этой вакцины — она высокоспецифична. Это значит, что в отличие от обычной химеотерапии, из-за которой единоразово погибают как раковые, так и некоторые здоровые клетки, мРНК-вакцина «учит» организм уничтожать только «неправильные» клетки. Ключевой момент — иммунная система сама справляется с опухолью. Именно поэтому она и называется вакциной: с помощью неё можно будет предотвратить появление метастазов и продлить период здоровой жизни пациента (ремиссии), возможно даже до конца жизни.
В настоящий момент созданному консорциуму удалось показать высокую эффективность мРНК-платформы, созданной в Центре Гамалеи для терапии меланомы мыши. Модель позволяет в течение месяца оценивать рост опухоли у контрольных мышей и тех мышей, которые получили препарат, кодирующий неоантигены опухоли мыши. Животные, получившие мРНК-препарат, способны уже через две недели формировать эффективный противоопухолевый иммунный ответ, снижающий размер опухоли.
А что дальше?
Мы живём в удивительное время — наука развивается столь стремительно, что многие проблемы, которые казались принципиально не решаемыми, успешно преодолеваются. Если говорить про новую чудо-вакцину, то её клинические испытания назначены уже на осень 2025 года. Скрестим пальцы и будем надеяться, что у учёных всё получится, и уже совсем скоро рак перестанет быть столь опасен. Это ли не здорово?