Российские учёные приблизились к победе над раком

Что такое мРНК- вакцины?

В основе нового метода борьбы с раком российские учёные из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи использовали мРНК- вакцины. Эти вакцины были разработаны ещё во время ковида, а в прошлом году за их открытие присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Заключается этот революционный метод в следующем: мРНК вакцины «обманывают» иммунную систему так, что РНК кодирует белок, который воспринимается иммунной системой как антиген. Благодаря этому организм учится избирательно бороться с клетками, которые экспрессируют такие антигены. Например, с собственными клетками, которые инфицированы вирусами, или опухолевыми клетками.