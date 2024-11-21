Кадровый голод: роботы на замену

Кадровый голод: роботы на заменуРоботы вместо людей
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В наши дни не только в России, но и во всём мире не хватает квалифицированных сотрудников. Так например, страны ЕС испытывают острый «кадровый» голод в большой части отраслей экономики: согласно данным «Евробарометра», в сильной нехватке работников признались 72 процента представителей крупного бизнеса.
Не обошла стороной эта проблема и малые, и средние компании — 65% и 68% опрошенных соответственно. Сильнее всего нехватка ощущается в сфере технологий: механики, инженеры, простые работяги — вымирающий вид на рынке труда в ЕС. Это приводит к тому, что действующие сотрудники перерабатывают, компании не могут наращивать производство и увеличивать свою прибыль, а зарплаты сотрудников из-за увеличения налогов, инфляции и прочего фактически перестали расти.
В России дела обстоят похожим образом: за 2024 год дефицит кадров достиг отметки -28,2 пункта, похожая ситуация была в 1998 году. Касается это большинства отраслей экономики: сельское хозяйство, металлургия, рыболовство и др. Поэтому руководство предприятий вынуждено просить сотрудников работать сверхурочно за премии и надбавки.
Согласитесь, мало кто захочет возиться в металлической стружке, когда можно поработать, например, курьером: катаешься себе на велике по городу с рюкзаком на спине — и для здоровья полезно, и деньги платят. Раз люди на завод не спешат, так может роботы смогут помочь экономике?
Роботы вместо людей
В теории сработать это может, но обойдётся это недешево: нужны будут механики, которые будут проводить техобслуживание роботов, а также операторы, которые контролируют работу умной машины. Однако у учёных из НГТУ НЭТИ решение есть!
Робот-сварщик
Российские учёные разрабатывают специальную систему интеллектуального управления для роботизированных манипуляторов: с ней машина сможет выполнять свои функции без постороннего вмешательства. Основная задача такого конструкта — выполнять сварку с точностью большей, чем у человека.
Реализовано это будет с помощью компьютерного зрения и лазерных датчиков: в режиме реального времени робот будет отслеживать, как расположены детали, и сваривать их. Риск брака сведется к минимуму, надежность шва будет безупречной, а изделия станут ещё качественнее.
Подобная инновация на производстве спокойно может заменить человека: это избавит сотрудников от монотонной работы, увеличит производительность труда, как минимум потому, что роботу не нужно будет бегать на обед. А помимо всех этих плюсов такое изобретение ещё и снизит стоимость продукции.
© Робот от SecondHands
Теперь ещё и подмастерья
Новшество от SecondHands из Британии способно заменить подручных и подмастерий в рабочих профессиях: робот по имени ARMAR-6 способен найти нужные предметы и передать их людям, с таким роботом у новичков не будет стресса, когда у них просят ключ на 9.
Выше пояса робот напоминает человека: такого же роста, но передвигается на платформе с колесами. Есть голова и две руки, кисти с 5 пальцами, которыми он способен без проблем держать предметы. В голове находятся камеры и датчики для ориентации в пространстве, а ещё «мозговая» часть техники, которая способна понимать голосовую команду человека и учитывать какие работы сейчас выполняются — так машина сможет точно понять, что именно от неё требуется.
Робот ещё проходит всевозможные тесты, и пройдёт ещё немало времени, прежде чем он появится непосредственно на предприятиях, но потенциально он способен заметно ускорить работу и полностью закрыть потребность в обычных подручных.
Кибер-химики
Роботов в XXI веке поумнели настолько, что смогут спокойно работать в лабораториях. В аналитической лаборатории «Мессояханефтегаза» появился первый робот-химик, который способен проводить полный цикл исследования образцов жидкого углеводорода и пластовой воды.
Машина спокойно передвигается по лаборатории с помощью датчиков ориентации в пространстве, а ещё она оснащена манипулятором и голосовым модулем. Задача у автомата следующая — избавить специалистов от монотонной работы, например, такой, как смешивание реагентов, ведение протоколов, запись результатов и перевозка образцов.
Любой запрос от человека «железный химик» способен принимать дистанционно, что помогает сотрудникам лаборатории получать результаты исследований, не отвлекаясь от прочих дел.
Роботизированный комплекс — это реальный рабочий инструмент цифровой экосистемы нефтепромысла. Мы работаем в условиях полной арктической автономии и всегда тщательно подбираем технологии, гарантирующие безопасность и эффективность процессов нефтедобычи. Каждый цифровой проект, реализованный на Восточно-Мессояхском месторождении, дает максимальный эффект. У лабораторного робота — тоже вполне конкретные задачи и показатели эффективности, которые он выполняет на 100%
Эта новинка способна значительно ускорить работу и повысить её качество. Согласитесь, уставший человек может наделать немало ошибок, а робот, которому усталость не знакома, способен выполнять свою работу днём и ночью.
Ну так что, когда роботы нас заменят?
Мы рассказали лишь о малой части того, что происходит в мире роботов. На самом деле, немало профессий можно будет заменить «имитацией человека», тех же курьеров например: Яндекс это успешно демонстрирует. Однако, сейчас мало кто решается на такой шаг — нанять к себе на предприятие робота. Такие сложные механизмы обходятся недешёво в производстве и обслуживании, поэтому руководству проще нанять работника из плоти и крови.
Его и учить не нужно, не зря же он пять лет в ВУЗе провёл. Даёшь зарплату, летний отпуск , больничный и никаких проблем, привычно и понятно. А с роботами неизвестно как жить. Всякую ли работу им можно доверить? А как их обслуживать? Вдруг изобретатели не будут поддерживать программное обеспечение и найдется баг, который никак не исправить?
Впрочем, если кто-то решится и задаст тренд на такого рода сотрудников, то нехватка кадров не будет ощущаться столь остро. Это ли не здорово?