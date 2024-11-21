Кадровый голод: роботы на замену

В наши дни не только в России, но и во всём мире не хватает квалифицированных сотрудников. Так например, страны ЕС испытывают острый «кадровый» голод в большой части отраслей экономики: согласно данным «Евробарометра», в сильной нехватке работников признались 72 процента представителей крупного бизнеса.

Не обошла стороной эта проблема и малые, и средние компании — 65% и 68% опрошенных соответственно. Сильнее всего нехватка ощущается в сфере технологий: механики, инженеры, простые работяги — вымирающий вид на рынке труда в ЕС. Это приводит к тому, что действующие сотрудники перерабатывают, компании не могут наращивать производство и увеличивать свою прибыль, а зарплаты сотрудников из-за увеличения налогов, инфляции и прочего фактически перестали расти.

В России дела обстоят похожим образом: за 2024 год дефицит кадров достиг отметки -28,2 пункта, похожая ситуация была в 1998 году. Касается это большинства отраслей экономики: сельское хозяйство, металлургия, рыболовство и др. Поэтому руководство предприятий вынуждено просить сотрудников работать сверхурочно за премии и надбавки.

Согласитесь, мало кто захочет возиться в металлической стружке, когда можно поработать, например, курьером: катаешься себе на велике по городу с рюкзаком на спине — и для здоровья полезно, и деньги платят. Раз люди на завод не спешат, так может роботы смогут помочь экономике?