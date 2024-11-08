Как быстро найти работу в 2025 году?Российские стартапы для HR, соискателей и работодателей
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Существует ли в России проблема найма персонала?
Увы, но да, и причин у этого явления несколько:
Эпидемия Covid-19 в 2020-2021 повысила смертность среди трудоспособного населения, а службы доставки перетянули на себя часть сотрудников, поскольку, были чуть ли не единственными, кто предлагал работу.
Специальная военная операция: сотни тысяч мужчин отправились на фронт и выполняют боевые задачи, из-за чего их рабочие места простаивают.
Отток айтишников: 2022 году вызвал нехватку IT-специалистов в стране.
На самом деле, проблемы есть не только в IT-сфере, но и среди рабочих профессий: например, одни из самых востребованных специалистов сейчас — это сварщики, фрезеровщики, операторы станков.
Дело в том, что на грамотного сварщика на производстве чуть ли не молятся: платят достойную зарплату, а если он хочет «переметнуться» на другой завод, то предлагают повышение и премию. Иной раз, работодателям приходится буквально ездить по городам и весям и расклеивать объявления о найме.
Конечно, ситуация выглядит печально, поскольку на многих производствах откровенно не хватает рабочей силы, а причина, зачастую, далеко не в отсутствии людей, а банальном незнании о существовании той или иной вакансии.
В России сейчас появляется много смелых и амбициозных проектов, которые смогут изменить ситуацию к лучшему. О них мы вам сейчас и расскажем.
GeekLink
Это платформа для айтишников, предпринимателей и рекрутеров, где они друг друга и находят: имеется сайт, Telegram-бот для поиска работы, подписки и страница на LinkedIn.
Рекрутеры могут бесплатно юзать базу резюме и размещать вакансии, а айтишники предлагать свои услуги работодателям. В сообществе уже больше 20 тысяч участников, так что шанс найти неплохое предложение довольно велик.
От того же hh.ru сервис отличается в первую очередь тем, что нацелен именно на IT-специалистов. Если на знаменитом HeadHunter Ваше резюме может «утонуть» среди остальных, то здесь ищут конкретных спецов под конкретные задачи.
PREAX
Вот это действительно актуальный сервис, который, опять-таки, заточен под IT-сферу. В любой профессии основная проблема трудоустройства — это опыт работы.
Более опытные айтишники советуют немного приукрасить резюме: например, сказать, что Ваш опыт работы в данной сфере не 1 год, а 3. Говорят, что такая схема частенько прокатывает, но есть нюанс: а что делать, если ты действительно не соответствуешь требованиям своей должности? Проблемы будут копиться, складываться в «долгий ящик», но никуда не денутся.
Всегда лучше поднабраться настоящего опыта и уже с чистой совестью приступать к работе. Именно в этом и поможет стартап PREAX: здесь есть и работодатель, который заинтересован в отборе новичков, и работники, которые только начали свой путь в IT.
Gigoo
Стартап для быстрого поиска экспертов на проекты или консультации. Если срочно требуется профессионал для решения конкретных задачи или просто консультации, то Gigoo поможет найти подходящего спеца.
Это удобно, быстро и без лишних затрат, бонусом сервис гарантирует конфиденциальность. Особенно круто для стартапов, предпринимателей и компаний, которым важна оперативность.
И кстати, там есть и бесплатные функции! Разработчик также уверяет, что цена пользования сервисом в 2-10 раз дешевле, чем консалтинг.
FindTheJob
Пригодится в том случае, когда хочешь найти работу максимально быстро и просто. FindTheJob настраивает резюме под каждую вакансию и даже пишет сопроводительные письма. Пользователю остаётся только выбирать вакансии, а дальше сервис всё сделает сам — всё равно что иметь личного ассистента для поиска работы.
Проблема найма — решаема
В целом, ситуация с нехваткой квалифицированных работников в стране — это, конечно, проблема, но, с другой стороны, это и возможность новых решений. Сегодня на рынке появляются стартапы, которые помогают закрыть пробелы в разных сферах. сферах. Все они предлагают свежий взгляд на рекрутинг: эти сервисы способны сильно облегчить жизнь как работодателям, так и соискателям, если ими грамотно пользоваться. Это ли не здорово?