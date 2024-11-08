Как быстро найти работу в 2025 году?

Существует ли в России проблема найма персонала?

Увы, но да, и причин у этого явления несколько:

Эпидемия Covid-19 в 2020-2021 повысила смертность среди трудоспособного населения, а службы доставки перетянули на себя часть сотрудников, поскольку, были чуть ли не единственными, кто предлагал работу.

Специальная военная операция: сотни тысяч мужчин отправились на фронт и выполняют боевые задачи, из-за чего их рабочие места простаивают.

Отток айтишников: 2022 году вызвал нехватку IT-специалистов в стране.