Как дела у ИБ-стартапов в России?

Что такое кибербезопасность и зачем она нужна?

В эпоху интернета цифровым становится всё: банковские карты, деньги, документы и т.д. Цифровизация даёт много преимуществ, например, картой расплатиться в магазине намного удобнее, чем наличными, но, к сожалению, прогресс и преступность идут рука об руку.

В 21 веке появился новый вид злоумышленников — киберпреступники, которых мы привыкли называть “хакерами”. Слово “хакер” происходит от английского «hack», т.е. «рубить, взломать», соответственно, хакер — это «взломщик». Подобно тому, как воры вскрывали дверные замки и забирали ценное имущество, хакер вскрывает различные сайты и крадёт деньги или ценную информацию.

На заре появления интернета слово «хакер» имело романтический оттенок этакого Робина Гуда, борца за справедливость и свободу. Однако, в наше время абсолютному большинству людей понятно, что преступник — он и в интернете преступник. Зачем вор вламывается в квартиру? Чтобы что-то украсть. Зачем хакеру ваши персональные данные? Точно по той же причине.