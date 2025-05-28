Чистота — залог здоровья: как фильтруют водоёмы в России

Минусы грязной воды

Ни для кого не секрет, что чистые водоёмы — это основа благоприятной экологической ситуации. Однако, к сожалению, в мире участились случаи их загрязнения. А такой источник воды наносит вред не только животным и растениям, но и человеку.

Самым показательным примером является, пожалуй, река Ганг в Индии. Туда сливаются отходы из городов и деревень, которые расположены вдоль реки. Но индусов это нисколько не смущает, и они пьют эту воду, используют её в кулинарии и чистят с её помощью зубы. Стоит ли говорить, что это приводит к куче заболеваний?