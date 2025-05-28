Чистота — залог здоровья: как фильтруют водоёмы в России

Чистота — залог здоровья: как фильтруют водоёмы в РоссииАктуальные и эффективные методы
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Минусы грязной воды
Ни для кого не секрет, что чистые водоёмы — это основа благоприятной экологической ситуации. Однако, к сожалению, в мире участились случаи их загрязнения. А такой источник воды наносит вред не только животным и растениям, но и человеку.
Самым показательным примером является, пожалуй, река Ганг в Индии. Туда сливаются отходы из городов и деревень, которые расположены вдоль реки. Но индусов это нисколько не смущает, и они пьют эту воду, используют её в кулинарии и чистят с её помощью зубы. Стоит ли говорить, что это приводит к куче заболеваний?
Между прочим, подобная антисанитария ещё в далёком 2010 году обходилась бюджету Индии в 54 млрд долларов: огромное количество больничных, низкая трудоспособность населения из-за проблем со здоровьем и преждевременная смертность не лучшим образом сказываются на бюджете страны.
Грязные источники воды не только представляют опасность для жизни и здоровья, но и несут значительные расходы. В России ситуация не столь грустная, как в Индии, но и свои проблемы у нас имеются.
Россия — огромная по размерам страна с разнообразными природными условиями. Вот и применяются у нас как традиционные, так и современные методы водоочистки — от централизованных станций до частных инициатив в домах и предприятиях. Но обо всём по порядку.
Как очищают водоёмы в России?
Способов сейчас хватает. Один из самых безопасных — это биологический метод очистки. Он требует минимального участия человека, а сам процесс очищения происходит с помощью микроорганизмов.
Для этого устанавливают аэротенк — это большой «бак» или резервуар, где живут специальные бактерии, которые очищают сточные воды (например, после туалета, душа или с фабрик). Эти бактерии «едят» грязь, перерабатывают её и превращают в безопасные вещества. После того как сточная вода поступает в аэротенк, в воду через специальные трубы добавляют кислород. Это делают для бактерий, чтобы они могли дышать и работать активнее.
Получается, механизм такой: пока вода перемешивается и насыщается кислородом, бактерии перерабатывают грязь, превращая её в безопасные вещества, например, углекислый газ и воду. После очистки воду отправляют в специальный отстойник, где бактерии в виде ила оседают на дно. Чистая вода уходит дальше (на дополнительную очистку или сброс), а часть ила возвращается обратно в аэротенк — и бактерии снова принимаются за работу.
В России такая технология не нова и уже применяется. Например, компания «Гидрикс» выпускает аэротенки и другое оборудование для биологической очистки воды.
Оздоровление Волги
До недавнего времени Волга была одной из самых загрязнённых рек в России, поскольку именно в неё сливается до 40% грязных сточных вод. Власти обратили внимание на эту проблему, и с 2018 по 2024 год действовал федеральный проект «Оздоровление Волги».
Сделано было многое: завершено строительство и реконструкция 123 водоочистных сооружений, ликвидированы 13 объектов, которые представляли наибольшую опасность для экологии Волги. По крайней мере, так было заявлено.
Парламентская проверка, в свою очередь, показала, что из 121 водоочистного сооружения только 6 действительно качественно очищают воду. Будем надеяться, что виновные будут наказаны, а про Волгу (и 60 млн жителей России, которые живут вдоль неё) не забудут.
Как убирают нефть
Один из самых нашумевших примеров разлива нефтепродуктов в России за последнее время — это Анапа. Это событие привело к настоящей экологической катастрофе, ну и значительным финансовым убыткам государства и бизнеса.
Удаление нефтепродуктов с водоёмов — сложная задача, которая требует чуткого подхода в зависимости от типа загрязнения, объёма разлива и погодных условий. Существует несколько основных методов очистки, которые часто применяются одновременно.
Один из самых распространённых способов — механическая очистка. Для этого используют специальные плавучие заграждения — боновые заграждения, которые не дают нефти расползаться по поверхности воды. Загнанную в ограниченное пространство плёнку нефти затем собирают нефтесборщиками — это суда или установки, которые с помощью скребков, насосов или вакуумных систем собирают нефтепродукты в ёмкости. Если нефть образует слишком толстый слой, её откачивают по частям с поверхности воды.
Другой эффективный метод — сорбция. Применяются специальные сорбенты (гранулы, маты, ткани), которые впитывают нефть, но не воду. Сорбенты могут быть как синтетические, так и натуральные (например, торф, солома, мох сфагнум). После насыщения нефтью их собирают с поверхности и утилизируют.
При сильных загрязнениях на больших площадях используют химические методы — в частности, диспергаторы. Это химические вещества, которые разрушают плёнку нефти, при этом расщепляют её на мелкие капли, чтобы ускорить естественное разложение. Однако, такие препараты могут иметь побочные экологические эффекты, поэтому лучше применять их с осторожностью.
Также широко применяется биологическая очистка — использование микроорганизмов (бактерий), способных разлагать углеводороды (из них состоит нефть). Эти бактерии могут быть как природными, так и специально выведенными. Их вносят в зону загрязнения вместе с биопрепаратами — они содержат питательные вещества для ускорения роста бактерий. Этот метод считается экологически безопасным, но он требует больше времени и подходящих условий, в которых выживут бактерии.
Кроме того, существует термический метод — сжигание нефтепродуктов прямо на поверхности воды. Этот способ может быть эффективным при свежих разливах и в отдалённых районах, но есть минус. Высок риск выделения токсичных веществ в атмосферу, поэтому применяется редко и только в экстренных случаях.
Все эти методы и технологии применяются в России, в том числе для устранения нефтепродуктов в Керченском проливе. Это небыстрый процесс, поэтому не следует ожидать результата в скором времени. Тем не менее, прогресс есть, и благодаря совместной работе МЧС и волонтёров море будет спасено.
Есть к чему стремиться
Проблем с водоочисткой, действительно, хватает, но всё же у нас дела обстоят лучше, чем во многих других странах. В ноябре 2023 года Социальный фонд России (СФР) объявил о запуске масштабного «Водного проекта», который с 2025 года охватит все регионы страны. Цели инициативы — обеспечить гражданам доступ к качественной питьевой воде и улучшить санитарно-гигиенические условия, особенно в отдалённых и сельских населённых пунктах, где ситуация иногда критическая.
В общем, будут усовершенствовать и строить системы водоснабжения и водоотведения с самыми современными технологиями очистки воды. А ещё планируют обучать специалистов, чтобы было кому следить за новыми станциями водоочистки. Конечно, самое главное — улучшить экологическую ситуацию в стране, на это проект и направлен.
Россия не собирается мириться с неудавшимися проектами и не допустит появлению глобальных экологических проблем. Это ли не здорово?