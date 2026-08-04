Как Freedom Holding Corp. развивает ИИ и помогает Казахстану укрепить позиции в цифровой экономике

Трансформация индустрии

Искусственный интеллект в ближайшие 5−10 лет будет трансформировать целые индустрии, меняя привычные сценарии взаимодействия пользователей с сервисами, считает руководство одной из дочерних структур Freedom — Lifestyle Group.

"Эта волна будет менять целые индустрии, и мы хотим быть к этому причастны", — заявил CEO Freedom Lifestyle Group Алексей Ли в интервью казахстанскому изданию «Курсив. Медиа».

Наиболее наглядно сдвиг уже проявляется в туристическом сегменте. Пользователи переходят от ручного поиска к автоматизированному сценарию, где ИИ берет на себя роль персонального планировщика. Клиентский путь перестроится вокруг единого интерфейса, способного предугадывать потребности и предлагать готовые решения без ввода данных вручную.

Для этого телеком-подразделение холдинга Freedom Telecom и финская Nokia открыли совместную инновационную лабораторию в Кремниевой долине. Главная цель площадки — создание практических инструментов и алгоритмов нового поколения, которые в том числе будут напрямую интегрированы в суперапп Freedom SuperApp для персонализации пользовательского опыта и автоматизации сервисов.