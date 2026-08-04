Как Freedom Holding Corp. развивает ИИ и помогает Казахстану укрепить позиции в цифровой экономике

Как Freedom Holding Corp. развивает ИИ и помогает Казахстану укрепить позиции в цифровой экономикеИИ, дата-центры и облачные сервисы
Трансформация индустрии
Искусственный интеллект в ближайшие 5−10 лет будет трансформировать целые индустрии, меняя привычные сценарии взаимодействия пользователей с сервисами, считает руководство одной из дочерних структур Freedom — Lifestyle Group.
"Эта волна будет менять целые индустрии, и мы хотим быть к этому причастны", — заявил CEO Freedom Lifestyle Group Алексей Ли в интервью казахстанскому изданию «Курсив. Медиа».
Наиболее наглядно сдвиг уже проявляется в туристическом сегменте. Пользователи переходят от ручного поиска к автоматизированному сценарию, где ИИ берет на себя роль персонального планировщика. Клиентский путь перестроится вокруг единого интерфейса, способного предугадывать потребности и предлагать готовые решения без ввода данных вручную.
Для этого телеком-подразделение холдинга Freedom Telecom и финская Nokia открыли совместную инновационную лабораторию в Кремниевой долине. Главная цель площадки — создание практических инструментов и алгоритмов нового поколения, которые в том числе будут напрямую интегрированы в суперапп Freedom SuperApp для персонализации пользовательского опыта и автоматизации сервисов.
То же ждет и сферы логистики и доставки — ключевым изменением станет переход к предиктивной модели: алгоритмы будут анализировать исторические данные и внешние факторы, чтобы прогнозировать спрос и заранее размещать товары на складах и в дарксторах. Системы динамической маршрутизации корректируют пути курьеров с учетом пробок, погодных условий и плотности запросов. На этапе комплектации технологии компьютерного зрения автоматизируют сортировку, минимизируя человеческий фактор и связанные с ним операционные ошибки. Особое внимание компании уделяют доставке на «последней миле».
Freedom Holding уже реализует пилотный проект доставки при помощи БПЛА в Алматы, на очереди — апробация робособак для доставки заказа до двери адресата. Внедрение всех этих решений позволит в перспективе логистическим операторам снижать издержки и радикально повышать пропускную способность всей цепочки поставок.
Искусственный интеллект требует физической базы
Freedom Holding Corp. инвестирует миллиарды долларов в развитие физической инфраструктуры для развития ИИ. Так, совместно с Министерством искусственного интеллекта и компанией Nvidia Freedom Holding Corp. создает центр суверенного ИИ мощностью 100 МВт и стоимостью $2 млрд. Этим летом холдинг подписал меморандум с банком Citi о формировании GPU-инфраструктуры для Freedom AI Super Cluster.
Freedom Holding Corp. вошел в партнерство с Amazon Web Services (AWS) для внедрения облачных технологий на казахстанском рынке. Freedom осуществляет финансирование и организацию строительства ЦОДа, которое ведется в специальной экономической зоне «Парк инновационных технологий» («Алатау») под Алматы. Объем инвестиций в проект составляет 175 млрд тенге. AWS же помогает с технологическим оснащением объектов Парка. Помимо обслуживания внутренних потребностей холдинга, Freedom Cloud нацелен на создание транзитного канала передачи данных между Европой и Китаем.
Проект Akashi Data Center в Астане реализуется при участии телекоммуникационного консорциума China Mobile. Объект, открытие которого запланировано на 2026 год, позиционируется как крупнейший коммерческий ЦОД в Центральной Азии. Ожидается, что дата-центр обеспечит критически важные мощности для обработки больших массивов данных.
"Когда дата-центры будут достроены, они начнут генерировать хороший денежный поток", — заявил на встрече с инвесторами, посвященной выходу годовой отчетности, Тимур Турлов. По его словам, телеком-направление в недалеком будущем станет крупной статьей доходов Freedom Holding, которая способна принести несколько миллиардов долларов выручки в ближайшие годы.
Состояние основного акционера
Масштабные проекты, связанные с ИИ, компания финансирует из собственных средств. Согласно отчетности за 2026 финансовый год, завершившийся 31 марта, выручка Freedom Holding Corp. достигла рекордных $ 2,19 млрд. Чистая прибыль выросла в два раза, до $ 153,3 млн, что подтверждает высокую маржинальность основных бизнес-направлений деятельности компании. Совокупные активы холдинга увеличились на 33%, до $ 13,16 млрд.
Freedom Holding Corp. прошел путь от нишевого игрока брокерского рынка до крупнейшего финтеха Центральной Азии. Компания была создана Тимуром Турловым в 2008 году. Одной из первых на постсоветском пространстве она сделала ставку на обслуживание розничных клиентов — предоставление им доступа к торгам на американском рынке, качественную аналитику и эдвайзинг. С 2011 года Freedom работает в Казахстане. В 2019 году Freedom Holding Corp. разместила акции на бирже NASDAQ.
В течение последних 5−7 лет Freedom активно расширяет бизнес-направления и территории присутствия. В ближайшее время запланирован запуск банковского бизнеса в Турции, Грузии и Франции. Вслед за этим в данных странах будет развернута цифровая инфраструктура для полноценного запуска работы экосистемы Freedom.
Мажоритарный акционер Freedom Holding Corp. — 38-летний Турлов — владеет почти 70% бизнеса. Он родился в 1987 году в России, в Подмосковье. Первый опыт инвестирования на фондовом рынке получил еще в школе, вложив небольшое наследство в $ 800 в акции компании «Дальэнерго». Будучи подростком Турлов поступил на работу в американскую инвестиционную компанию World Capital Investments (WCI). В студенчестве он начал работать в «Ютрейде» — брокерской фирме, принадлежащей банку «Юниаструм». Турлов участвовал в деятельности подразделения, предоставляющего доступ клиентам к иностранным торговым площадкам. После банкротства компании, вызванного финансовым кризисом 2008 года, вместе с коллегами из «Ютрейда» Турлов начал собственный бизнес. С 2011 года Турлов живет и работает в Казахстане.
Личное состояние Тимура Турлова, по подсчетам журнала Forbes, на начало августа 2026 года составляет $ 6,5 млрд. Бизнесмен входит в список самых богатых людей мира. Главным драйвером роста личного благосостояния Турлова является увеличение рыночной капитализации его компании: акции Freedom Holding Corp. на бирже NASDAQ с момента размещения в 2019 года подорожали в 10 раз.