Дроны повезут лекарства туда, куда не проедет скорая

Трудности, которые испытывает скорая помощь

Работать в скорой помощи — это тяжёлый и изнурительный труд. Внутренних проблем там тоже хватает, например, устаревшее оборудование и нехватка кадров.

Ещё одна проблема — это нереалистичные нормативы. По регламенту скорая помощь должна прибыть к пациенту в течение 20 минут после вызова. Однако из-за нехватки кадров это невозможно чисто физически. Например, в Нижнем Новгороде в 2024 году лишь каждый десятый вызов укладывался в норматив.