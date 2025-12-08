Дроны повезут лекарства туда, куда не проедет скорая

Дроны повезут лекарства туда, куда не проедет скораяРоссийские инновации на страже здоровья
Трудности, которые испытывает скорая помощь
Работать в скорой помощи — это тяжёлый и изнурительный труд. Внутренних проблем там тоже хватает, например, устаревшее оборудование и нехватка кадров.
Ещё одна проблема — это нереалистичные нормативы. По регламенту скорая помощь должна прибыть к пациенту в течение 20 минут после вызова. Однако из-за нехватки кадров это невозможно чисто физически. Например, в Нижнем Новгороде в 2024 году лишь каждый десятый вызов укладывался в норматив.
Без хорошего водителя скорая помощь уже никакая не скорая. А водителям тоже приходится нелегко: кроме главной задачи — быстро доставить медиков к пациенту, — они занимаются ремонтом, обслуживанием, уборкой и иногда даже сопровождением (а фактически, охраной) бригады скорой помощи.
На все вышеописанные проблемы накладывается долгое заполнение кучи документов, куда же без этого. Проблем, как мы видим, не мало, однако не будем забывать, что мы живём в эпоху цифровых технологий. Давайте посмотрим, что делают учёные для улучшения качества работы СМП.
Как улучшают СМП?
ИИ
Одним из ключевых направлений стало использование искусственного интеллекта. Например, в Сургуте алгоритмы ИИ применяются для автоматической сортировки вызовов по степени срочности, что позволяет значительно сократить время реагирования на критические случаи.
Дополнительно, ИИ внедряется в системы поддержки принятия решений и обработки речевых данных — медицинский персонал может использовать голосовой ввод, чтобы диктовать диагнозы и проведённые манипуляции. Информация в реальном времени записывается в электронные медицинские карты, что ускоряет документооборот.
«Единый кардиолог»
Сургут — это не единственное место, где киберпанк в медицине уже наступил. В Кировской области появился «Единый кардиолог» — централизованная система хранения и анализа ЭКГ, к которой в скором времени подключат и бригады скорой помощи. Эта система позволяет врачам оперативно интерпретировать кардиограммы и мгновенно принимать решения о госпитализации.
Реанимобили
В реанимобилях должны находится томографы, которые незаменимы при диагностике различных заболеваний, однако и их можно улучшить. Благодаря аналитическим моделям, которые внедряют в томографы, бригада скорой помощи может быстро провести КТ и выяснить причину сосудистого заболевания. Это особенно важно при подозрении на инсульт или тяжелых травмах, когда счёт идёт на минуты.
Дроны
Ещё одно перспективное направление — использование беспилотных летательных аппаратов (дронов). В пилотных регионах дроны применяются для доставки медикаментов, дефибрилляторов, крови или даже транспортировки биоматериалов. Нижегородская область стала первопроходцем в использовании медицинских дронов.
Дроны точно пригодятся в труднодоступных районах, куда обычный транспорт будет добираться часами. А это значит, что медицинская помощь станет быстрее и доступнее.
Автоматизация
Всё больше регионов России подключают автоматизированные системы управления (АСУ) для скорой медицинской помощи. Они автоматически распределяют вызовы между бригадами, отслеживают их передвижение в реальном времени и позволяют вести документацию в цифровом виде.
Это значительно сократит время реагирования, да и документацию вести будет проще, а значит, и врачам будет жить чуточку легче.
Есть к чему стремиться
В общем, развитие службы скорой помощи в России продолжается, но не всё так радужно. Пока что все эти новинки есть только в некоторых регионах нашей необъятной.
Всё так же остро стоит вопрос финансирования и кадрового голода. В некоторых регионах не до внедрения ИИ: например, в Алтайском крае увеличили региональную выплату для врачей и фельдшеров СМП, чтобы предотвратить массовые увольнения.
Тем не менее, цифровизация и внедрение современных технологий становятся неотъемлемой частью российской системы скорой помощи.
Скорая помощь — это авангард медработников, и без неё нам будет трудно. Именно поэтому сейчас нужно обратить внимание на проблемы в этой незаменимой сфере, в решении которых и помогут новые технологии.