Как мы перестали скачивать

От торрентов к подписке

До 2013 года легальный стриминг в России оставался на обочине рынка. Основным способом потребления видеоконтента оставались торренты. 1 августа 2013 года вступил в силу «антипиратский закон» — нормативный акт, позволяющий блокировать сайты с пиратским видеоконтентом. Первым заблокированным ресурсом стал торрент-трекер Rutor.org. За первый год Мосгорсуд наложил предварительную блокировку на 175 ресурсов, 12 сайтов заблокированы окончательно.

Закон не уничтожил пиратство мгновенно. Он создал правовую рамку, в которой легальные сервисы получили шанс. «Иви» в 2012 году подписал контракт с NBC Universal, став первым видеопорталом в Восточной Европе с лицензионным контентом от всех голливудских мейджоров. К 2016 году доля пользователей, смотрящих видео онлайн, выросла до 65%.

В 2013 году «Яндекс» приобрёл бренд «Кинопоиск» — изначально интернет-издание о кино, основанное Виталием Тацием и Дмитрием Сухановым в 2003 году. В 2018-м «Кинопоиск» запустил собственный онлайн-кинотеатр как стриминговый сервис. Первая совместная подписка с Amediateka.

Игроки рынка

Кинопоиск — лидер рынка с долей 32,7% в 2025 году. Выручка в 2024-м — 47,2 миллиарда рублей (+51% к 2023), чистая прибыль — 9,1 миллиарда. 14,1 миллиона подписчиков, из них 76% платящие. Цена подписки — от 399 рублей в месяц. Известные оригинальные проекты: «Майор Гром», «Нулевой пациент», «Игры» (об Олимпиаде-80), «Кибердеревня», «Король и Шут», «Топи». Экосистемная подписка «Яндекс Плюс» — ключевой драйвер роста. На начало 2026 года в России оформлено около 120 миллионов экосистемных подписок, в среднем 1,9 на пользователя.