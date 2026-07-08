Как мы перестали скачивать

Как мы перестали скачиватьИ стали получать весь контент нажатием одной кнопки в телевизоре
От торрентов к подписке
До 2013 года легальный стриминг в России оставался на обочине рынка. Основным способом потребления видеоконтента оставались торренты. 1 августа 2013 года вступил в силу «антипиратский закон» — нормативный акт, позволяющий блокировать сайты с пиратским видеоконтентом. Первым заблокированным ресурсом стал торрент-трекер Rutor.org. За первый год Мосгорсуд наложил предварительную блокировку на 175 ресурсов, 12 сайтов заблокированы окончательно.
Закон не уничтожил пиратство мгновенно. Он создал правовую рамку, в которой легальные сервисы получили шанс. «Иви» в 2012 году подписал контракт с NBC Universal, став первым видеопорталом в Восточной Европе с лицензионным контентом от всех голливудских мейджоров. К 2016 году доля пользователей, смотрящих видео онлайн, выросла до 65%.
В 2013 году «Яндекс» приобрёл бренд «Кинопоиск» — изначально интернет-издание о кино, основанное Виталием Тацием и Дмитрием Сухановым в 2003 году. В 2018-м «Кинопоиск» запустил собственный онлайн-кинотеатр как стриминговый сервис. Первая совместная подписка с Amediateka.
Игроки рынка
Кинопоиск — лидер рынка с долей 32,7% в 2025 году. Выручка в 2024-м — 47,2 миллиарда рублей (+51% к 2023), чистая прибыль — 9,1 миллиарда. 14,1 миллиона подписчиков, из них 76% платящие. Цена подписки — от 399 рублей в месяц. Известные оригинальные проекты: «Майор Гром», «Нулевой пациент», «Игры» (об Олимпиаде-80), «Кибердеревня», «Король и Шут», «Топи». Экосистемная подписка «Яндекс Плюс» — ключевой драйвер роста. На начало 2026 года в России оформлено около 120 миллионов экосистемных подписок, в среднем 1,9 на пользователя.
Иви — 17,8% рынка в 2024 году. Выручка — 22,9 миллиарда рублей (+38%), чистая прибыль — 3,6 миллиарда. 10 миллионов подписчиков, 61% платящих. Библиотека — более 80 000 единиц контента. Единственный крупный независимый онлайн-кинотеатр, не входящий в экосистему. Оригиналы: «Лада Голд», «Золотое дно», «Химера», «Мёртвые души».
Okko — запущен в 2009 году как Yota Play, переименован в 2014-м. Принадлежит Сберу. 9,6 миллиона подписчиков, доля рынка — 16,9%. Самая высокая динамика выручки на рынке: +97% в 2024 году, +72% в 2025-м. 70% платящих подписчиков. Оригиналы: «Трасса», «Калимба», «Плейлист волонтёра», «Юг», «Лихие».
Wink от «Ростелекома» — запущен в октябре 2018 года. 8,4 миллиона подписчиков, доля рынка — 14,9%. Около 300 ТВ-каналов. Оригиналы: «Слово пацана. Кровь на асфальте» — хит 2024 года, «Трудные подростки», «Фишер», «Комбинация».
Premier от «Газпром-Медиа» — запущен в августе 2018 года как ТНТ-Premier. 7,2 миллиона подписчиков, доля рынка — 6,1%. Лидер по количеству оригинальных сериалов: 27 проектов в 2024 году. Оригиналы: «Эпидемия» (куплена Netflix), «Капельник», «Перевал Дятлова», «The Телки», «Надвое».
Kion от МТС — запущен в 2021 году, заменил «МТС ТВ». 7,6 миллиона подписчиков, доля рынка — 11,6%. Выручка — 11,4 миллиарда рублей (+56%), чистая прибыль — 1,6 миллиарда.
Пандемийный бум
В 2020 году количество платных подписчиков онлайн-кинотеатров выросло в 2,6 раза — с 9,2 миллиона до 24,2. Выручка выросла на 66% — с 16,7 до 27,8 миллиарда рублей. Доля россиян, платящих за онлайн-подписку, выросла вдвое — с 19% в феврале до 39% в сентябре 2020 года. Самыми востребованными сервисами были «Иви» (57%), «Кинопоиск» (44%) и Okko (38%).
Пандемия стала идеальным штормом для стриминга: люди заперты дома, кинотеатры закрыты, развлечений мало. Онлайн-кинотеатры нарастили контент, улучшили приложения, снизили цены. В октябре 2020 года Роскомнадзор создал официальный реестр онлайн-кинотеатров — в него вошли сервисы с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки.
Уход Netflix
6 января 2016 года Netflix объявил о глобальном запуске в 190 странах, включая Россию. Сервис работал без локализации до 15 октября 2020 года, когда запустилась полноценная русскоязычная версия. В конце 2021 года Netflix внесли в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора — единственный международный стриминг в реестре.
3 марта 2022 года Netflix объявил о приостановке всех проектов в России. 6 марта — подтвердил остановку работы. 27 мая — сервис перестал открываться без VPN. 30 мая — официальный уход. Netflix потерял 700 тысяч российских подписчиков. В 2021 году выручка российского юрлица Netflix составила 4,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 243,3 миллиона. На начало 2022 года у сервиса было около миллиона подписчиков в России.
Уход Netflix освободил рынок. В 2022 году рост замедлился до 5–10% — стриминги потеряли половину голливудского контента. К 2023 году рынок восстановился: выручка выросла на 45% — с 55,8 до 80,9 миллиарда рублей. Семь игроков контролируют 98% рынка. 98% — концентрация, которая не имеет аналогов на других рынках.
Рекомендации и оригиналы
Кинопоиск использует ИИ для персонализации рекомендаций. Алгоритм «Мнемоник» на базе CatBoost анализирует более 800 маркеров поведения пользователя: что смотрит, когда ставит паузу, что добавляет в избранное, какие жанры предпочитает в разное время суток. Коллаборативная фильтрация сопоставляет профиль пользователя с миллионами других.
Оригинальный контент стал главным оружием конкурентной борьбы. В 2020–2024 годах российские онлайн-кинотеатры произвели 496 оригинальных проектов. Бюджеты достигают 957,5 миллиона рублей за сериал. Okko и Premier — лидеры по количеству оригиналов, по 27 проектов в 2024 году. Российский контент экспортируется: сериал «Эпидемия» от Premier купил Netflix, другие проекты выходят как Netflix Originals и Apple Originals.
Видео нового типа
Rutube — запущен в 2006 году Олегом Волобуевым и Михаилом Паулкиным. В 2023 году нарастил аудиторию на 53,7% за счёт миграции блогеров из YouTube. В октябре 2024 года ежемесячная аудитория — 67,1 миллиона пользователей. Библиотека — 275 миллионов видео. Более миллиона платящих подписчиков в 2025 году.
VK Видео выделен как отдельный онлайн-кинотеатр в 2024 году. Совокупное время просмотра выросло в 4,5 раза. Среднесуточное число просмотров — 2,5–2,6 миллиарда. DAU сервисов VK — 77 миллионов. Видеореклама на платформах VK — 3,9 миллиарда рублей. Оригинальные проекты: «Натальная карта», «Кстати», «Женский форум», «Большое шоу», «Сессия».
Пиратский рынок видеоконтента в России сократился на 14,5% в первом полугодии 2025 года — до $16,6 миллиона. Трафик поисковых запросов на пиратские ресурсы упал почти на 14%. При этом число новых пиратских доменов выросло на 27,4% — до примерно 80 тысяч. Пиратство не умерло, оно фрагментировалось.
Прогноз на 2026 год — рост рынка около 20%, до 226 миллиардов рублей. От 180 тысяч посетителей в первый день «Иви» до 178,2 миллиарда рублей выручки — путь за пятнадцать лет. Торренты не исчезли. Они стали нишевым способом получения контента, каким когда-то был легальный стриминг.