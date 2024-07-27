Как на макаронных заводах делают патроны

Всем хорошо известно, что советская промышленность обладала колоссальным мобилизационным потенциалом. Таким, что могла в момент наладить производство патронов на любой макаронной (или сигаретной) фабрике.

Сегодня поговорим, откуда растут ноги у этого «факта» и почему макароны таки связаны с боеприпасами (но всё, как всегда, сложнее).

Макароны и патроны

Объяснять мало-мальски грамотному в технических вопросах человеку, что на макаронной фабрике делать патроны нельзя — лишнее. Но таких год от года всё меньше, а эти ваши инторнеты позволяют выходить на совершенно новый уровень разным городским легендам.