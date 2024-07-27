Как на макаронных заводах делают патроны

Как на макаронных заводах делают патроныА на сигаретных?
Всем хорошо известно, что советская промышленность обладала колоссальным мобилизационным потенциалом. Таким, что могла в момент наладить производство патронов на любой макаронной (или сигаретной) фабрике.
Сегодня поговорим, откуда растут ноги у этого «факта» и почему макароны таки связаны с боеприпасами (но всё, как всегда, сложнее).
Макароны и патроны
Объяснять мало-мальски грамотному в технических вопросах человеку, что на макаронной фабрике делать патроны нельзя — лишнее. Но таких год от года всё меньше, а эти ваши инторнеты позволяют выходить на совершенно новый уровень разным городским легендам.
Изготовление макаронных изделий — дело, в общем-то, незамысловатое. На фабрике перерабатывают зерно, подготавливают тесто, формуют и сушат его горячим воздухом. В зависимости от формовочной матрицы мы получаем спагетти, пенне (перышки) и прочие «спиральки», «рожки» и т.д.
Патроны производят на заводе, и здесь важно оговориться. Завод и фабрика имеют важные различия, хотя в обоих правилах и встречаются много исключений:
- Фабрика — это многопрофильное производство, как правило, в отраслях лёгкой промышленности
Обычно фабрики производят конечную продукцию, которую затем отправляют потребителю.
- Завод предполагает более тяжёлую индустрию, узкую специализацию по продукции, а ещё собственную энергетическую систему (оборудование не зависит от общей сети)
Патроны, как легко догадаться, производят из металла. Как правило, биметаллическая гильза — это сплав, а сам патрон представляет собой многосоставное изделие. Итого: плавка метала, формовка гильз, штамповка, обжим, лакировка (в постсоветских странах), проточка закраины. И это только гильза, которую надо ещё собрать в патрон — засыпать пороховую смесь, установить капсюль.
Короче, технологические процессы имеют не то что мало общего, они чудовищно различны. При этом неоднократно лично попадались «опытные инженеры» и «военные эксперты», утверждавшие обратное. Хотя… достаточно ведь задуматься и представить.
Корень легенды лежит в пресловутом калибре — 7.62 мм, который имели некоторые макаронные изделия. Хотя никто обычно не задумывается, что у макарон десятки форм (даже в СССР), и как тогда с ними? Не говоря уже и о том, что у патронов тоже много форматов, и если с «7.62» всё ясно, то что делать тогда с 12.7 мм, 14.5 мм, 5.45 мм и другими калибрами? Какие должны быть там макаронные аналоги?
Объясняется миф просто — в досоветской России на производствах доминировали английские меры, а не французские метрические. Много оборудования закупалось у Великобритании. Закупалось бы французское — наверняка метрическая система появилась бы раньше. Калибр 7.62 мм — это три линии (десятая часть дюйма в 2.54 см). Кстати, у французов винтовки системы Лебель имели калибр 8 мм, всё просто.
«Линии» использовались в измерении или калибровки кучи изделий, а после создания СССР ещё долго оставались в ходу, с этим связан и другой миф. Чуть менее макарон, известна точно такая же городская легенда с конверсией папиросных фабрик, где калибр… тоже был 7.62 мм (на самом деле нет, но близко). Методом рассуждения от противного можно предположить, что в такой логике можно на папиросных фабриках делать макароны, а на макаронных папиросы. Но почему-то в такую конверсию верят гораздо реже, чем в «патронную» легенду.
Макароны и порох
Вот тут уже в курсе избранные эксперты.
Бóльшая часть людей, когда речь заходит о порохе, представляют в уме мелкозернистый чёрный почти порошок.
На самом деле порох, который применяется армией и другими силовиками, давно так не выглядит, а в терминологии чаще встречается формулировка «пороховая смесь». Казалось бы, ну прогресс, ну конечно порох изменился и внешне, да и состав там сильно отличается от эпохи, скажем, Полтавской битвы. Но раз уж взялись за тему, давайте разбираться до конца.
Проблемы появились с переходом к массовому пехотному нарезному оружию (винтовкам), пик которого пришёлся на Крымскую войну (1853-1856 гг.) и Гражданскую войну в США (1861-1865 гг.). Пуля, проходя через нарезной ствол, впивается в нарезы, которые её закручивают вокруг оси, за счёт чего значительно возрастает точность стрельбы. Однако теперь пуля вынуждена выходить из канала ствола гораздо «туже», чем раньше.
Скорость пули у среза поздних гладкоствольных ружей около 450-480 м/с, а у ранних винтовок она упала до ~270 м/с. Иными словами это дозвуковая скорость. От этого преимущества точности были только на небольших дистанциях, потому что пули быстро теряли пробивную силу и были склоны к рикошету о незначительные препятствия.
Дело в том, что порох, прогорев, создаёт определённый объем газов, который выталкивает пулю. Теперь стандартного навеса пороха на патрон стало недостаточно. Но учёные придумали, как решить задачу, не создавая избыточно мощных патронов — надо, чтобы порох дольше горел.
Разумеется, речь идёт о сверхмалых отрезках времени в сотые доли секунды, но даже там время имеет значение. В прежнем порохе создавался газовый пузырь, и пока он выталкивал пулю, интенсивность его давления падала от того, что пуля выходила дольше. Но если пороховую смесь делать более крупными и продолговатыми сегментами, он горит дольше, и дольше оказывает давление на пулю. За счёт этого скорость росла.
В артиллерии, которая тоже стала нарезной, это имело даже большее значение. Особенно во флотской, которая, училась бить на гораздо бóльшие дистанции, и орудия заметно выросли в длине. Позднее были эксперименты с совершенствованием качества пороха: он стал бездымным, росло КПД, росла выгораемость — чем меньше гари оседает в стволе и внутренних частях оружия, тем лучше.
Смеси стали существенно различаться по химическому составу в зависимости от типа вооружений или назначению, но в основе большинства из них — нитроцеллюлоза.
Ну и размеры гранул встречаются очень крупными фракциями. Например, разновидность пироксилинового пороха — кордитный порох, который выглядит точь-в-точь, как макароны, поломанные на короткие соломинки.
Артиллерийские (баллистные) пороха, предназначенные, в первую очередь, для корабельных орудий, могут быть и в форме очень похожей на длинные полые макароны.
Можно ли на макаронных фабриках изготавливать порох?
Теоретически это звучит более правдоподобно — изготовление пороха чем-то похоже на макаронные изделия, масса перемешивается, формуется и нарезается в нужную форму.
Тем не менее, на макаронных фабриках пороха не делают, а делают на специальных пороховых заводах. Дело в том, что всё же присутствуют различия в технологических процессах и количестве этапов:
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Сырьё требует долгой и многоэтапной переработки, используются различные кислоты
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Этапы отжима полуфабрикатов, насыщения различными составами и снова отжим
И это не говоря о том, что пороховому заводу требуются очень специфические (и очень строгие) меры предосторожности, охраны труда, и вообще условия — риски взрыва или пожара очень велики. В результате совсем иные требования к конструкции и обеспечению цехов, планировке и т. д.
Итого: общего с макаронами — только формовка похожей по консистенции массы. Таким образом, речь в лучшем случае только о взаимозаменяемости некоторого оборудования на финальном этапе производства, не более. Вероятно, внешний вид некоторых порохов породил миф о возможности производства пороха на макаронных фабриках. Эдакий альтернативный миф для специалистов, против мифа более попсового.
Скорее всего, макаронные фабрики потенциально можно переоборудовать под производство пороха, или использовать некоторое оборудование для организации нового производства. В условиях масштабной войны, пороховые заводы лакомая цель, и снабжение армии может сильно пострадать, а значит, придётся жертвовать качеством и безопасностью.
Тем не менее, макаронные фабрики нужно оставить в покое — они не имеют никакого отношения к военно-промышленному комплексу.