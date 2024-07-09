Может ли покупной салат стать смертельным? Как не заболеть и как излечить ботулизм

Может ли покупной салат стать смертельным? Как не заболеть и как излечить ботулизмОпасная еда на районе
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Вспышка ботулизма — один из самых неприятных сюрпризов этого лета: обычный приём пищи привёл к тому, что около двухсот человек оказались в больнице, к несчастью, спасти удалось не всех, а восстановление выживших пациентов произойдёт не ранее чем через полгода. Но что же такое этот ботулизм?
Ботулизм —инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему человека и может привести к смерти из-за того, что мозговые сигналы попросту не поступают к мышцам. Лёгкие перестают работать, человек не может глотать пищу и становится парализованным. Стоит понимать, что опасен даже не сам ботулизм, а ботулотоксины, которые он вырабатывает.
Ботулизмом человечество болело всегда: уже в далёком 900-ом году зафиксированы вспышки этой пищевой инфекции. Тогда правители запрещали кровяную колбасу, которая как раз и содержала эту заразу и приводила к смерти. Собственно, в честь колбасы он и получил своё название (от латинского botulus — колбаса).
Как распознать и вылечить?
Все мы слышали, что ботулотоксины попадают в организм через продукты питания, которые не прошли надлежащую обработку, но есть и другие способы заражения: кишечная инфекция (особенно это касается детей) и заражение ран.
Симптомы
Ранние симптомы этой болезни такие: чрезмерная утомляемость, головокружение, нечёткость зрения, сухость во рту, невнятная речь и дискомфорт при глотании. Немного позже может возникнуть понос, вздутие живота и рвота, затем токсин начинает притуплять сигналы мозга к мышцам и появляется слабость в руках и шее, потом становится сложнее дышать и двигаться. Ещё для заболевания характерны нарушение координации, отсутствие мимики и чувство сдавленности в груди.
Если вы заметили хотя бы один или два симптома, сразу отправляйте человека к врачу, с этой инфекцией медлить нельзя: паралич мышц развивается довольно быстро, а это может привести к смерти. Да и процесс восстановления будет намного дольше.
Симптомы обычно проявляются спустя 4 часа после еды, но иногда инкубационный период может составлять до полутора дней. И хотя заболеваемость инфекцией низкая, вероятность летального исхода, к сожалению, высока.
Ботулинический нейротоксин на сегодняшний день самый сильный из всех известных биологических ядов. В одинаковой концентрации он более чем в 370 раз сильнее яда гремучей змеи. То есть для летального исхода необходимы совершенно ничтожные концентрации. Хорошо, что вырабатывается он не в таком большом количестве и в продуктах питания все-таки не всегда накапливается.
Диагностика и лечение
Диагностируют «колбасное» заболевание при помощи анализа крови, кала и рвоты. Обычно это занимает несколько дней, и это важно учитывать. Чем раньше пациент обратиться за помощью, тем меньше для него последствий. После выявления токсина к лечению приступают незамедлительно.
Для этого вводят специальный антитоксин, который значительно повышает шансы на выживание, и промывают кишечник. Затем в течение месяца больной должен находиться под надзором специалистов, которые проводят дезинтоксикационное лечение, ставят капельницы, растворы. Если всё хорошо — пациента отпускают домой. Но стоит учесть, что неврологические симптомы могут сохраняться еще несколько месяцев.
Если же болезнь развилась и перешла в тяжёлую форму, то потребуется искусственная вентиляция лёгких и полный врачебный контроль.некоторым пациентам от неё, наоборот, становилось только хуже.. Затем необходимо ввести антибактериальные средства и препараты, которые ускорят дезинтоксикации. Ещё проводят меры по устранению гипоксии — это когда кислород не поступает к органам.
Если вы задаетесь вопросом, а есть ли какая-то вакцина от ботулизма, то да, она существует. Впрочем, эффективность её не доказана, а некоторым пациентам от неё наоборот становилось только хуже.
Большая часть форм ботулизма при адекватно оказанной помощи проходит без последствий. Повреждения передних рогов спинного мозга, то есть нервных окончаний, на которые воздействует токсин, соответственно повреждения нервно-мышечной передачи, обратимы. Исключение — совсем тяжелая форма, когда присоединяются вторичные бактериальные осложнения и запускается полный каскад тяжелого полиорганного заболевания. Последствия данного поражения могут достаточно длительно разрешаться, некоторые из них остаются пожизненно.
Ботулизм в России и работа над лекарством
Поел салат — очнулся в больнице
Из-за салата «Лобио» и салата с фасолью и тунцом из сервиса доставки по России прошлась вспышка ботулизма: предприятие попросту не соблюдала СанПин, было выявлено множество санитарных нарушений, а с продуктами работали сотрудники без надлежащих прививок.
Виноват, однако, не только сервис доставки — главным источником вспышки заболевания стала консервированная фасоль.
Техника безопасности всегда пишется кровью . Но и тут банальное нарушение СанПина.
Продукта хранились непонятно как, контроль качества и вовсе отсутствовал, а помещение цеха и оборудование не соответствовало необходимым стандартам. И, только представьте, фасоль для салата готовили в помещении рядом со свалкой отходов. Поэтому сотрудником здравоохранения пришлось изъять более 100 тонн продукции (что, как вы понимаете, немало).
К слову, о вспышках ботулизма: в Америке в конце 1919 и начале 1920 годов, ботулизм убил 18 человек в Огайо, вспышки также были зафиксированы и в Мичигане и Нью-Йорке. Всё из-за консервированных оливок: неправильная консервация — наиболее частый источник заболевания.
Неудивительно, что ботулотоксины начали развиваться и более 200 человек оказалось в больнице. Это одна из самых крупных вспышек инфекции за последнее время.
Я работаю с 1995 года и не помню вспышек такого масштаба — ни описанных в специализированных источниках, ни передаваемых по нашим каналам, а нас в общем-то достаточно активно информировали о вспышках инфекционных заболеваний. 150 человек в больницах — и это еще, я так понимаю, не предел — это очень масштабно. Вероятнее всего, консервы были загрязнены почвой, в которую попала Clostridium. Причем можно говорить о достаточно грубом нарушении технологии приготовления, потому что вообще-то промышленные консервы практически всегда безопасны с точки зрения ботулизма. Дело в том, что они подвергаются активной термической обработке в течение более чем 15 минут. При этих температурах токсин, даже если он имеется, уничтожается.
Лекарство из России
На фоне этой эпидемии в России начали разрабатывать новый препарат от ботулизма, который будет способен нейтрализовать токсин. Принцип его действия основан на нейтрализующих антителах, примерно как у сыворотки для лошадей, которую используют для экстренной помощи от бешенства и, собственно, ботулизма.
Препарат уже успели испытать на животных, и он успешно работает, причём, со 100% эффективностью.
В рамках доклинических исследований на животных была показана способность препарата обеспечивать 100% выживаемость животных при летальной интоксикации ботулотоксином типа А. На первом этапе клинических испытаний будет оцениваться уже безопасность применения нашей разработки у здоровых добровольцев
Осталось только проверить на добровольцах и запускать в массы, а это, увы, процесс небыстрый: новый препарат до больниц и поликлиник может дойти только в конце текущего года или даже в начале следующего. Сейчас необходимо выявить все возможные побочные эффекты и обезопасить людей от потенциальных осложнений. Так что, в будущем этот ботулотоксин может стать для нас не таким уж и страшным. Конечно же, если вовремя обратиться к врачу.
Как избежать встречи с ботулизмом?
По рекомендации врачей-инфекционистов, продукты стоит тщательно промывать и термически обрабатывать.
Это база. Не покупайте консервы домашнего приготовления, и, если консервируете дома, не закатывайте в банку даже слегка подпорченные фрукты и овощи.
Перед употреблением консервированных продуктов в пищу, лучше пожарьте их на высокой температуре или прокипятите в течении 20−25 минут, за это время токсин должен разложиться. Также поглядывайте на срок годности продукции и в каком состоянии упаковка: вздутые банки с консервированной едой покупать не стоит, бомбаж дело опасное. Да и просто поддерживайте чистоту на кухне.
В целом, это обычные правила, которые стоит соблюдать всегда. Как мы сами убедились, беда может придти от куда угодно, даже от обычной фасоли. В ближайшее время и вовсе стоит исключить консервированные продукты из своего рациона.
Так что же теперь, доставкой лучше не пользоваться?
Всегда важно уделять внимание тому, что мы едим: тщательно промывать продукты и подвергать их термообработке. Да, бывают ситуации, когда нам могут продать что-то некачественное и опасное. От этого, увы, никто не застрахован.
Проверка каждой партии продуктов, которая поступает на полки магазинов и в рестораны — задачка непростая, тем более, что подобные проверки в лабораториях проводятся очень долго и при этом не всегда эффективно (ботулотоксин тяжело выявить).
После вспышки заболевания многие предприятия перепроверят буквально всё: рабочие места и продукцию, санитарию, медкнижки сотрудников и многое другое. Так что, не бойтесь ходить в свои любимые заведения — покупать продукты можно без особой опаски, главное всё проверить: срок годности консервов, нет ли повреждений на упаковке и свежесть продуктов.