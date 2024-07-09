Может ли покупной салат стать смертельным? Как не заболеть и как излечить ботулизм

Диагностика и лечение

Диагностируют «колбасное» заболевание при помощи анализа крови, кала и рвоты. Обычно это занимает несколько дней, и это важно учитывать. Чем раньше пациент обратиться за помощью, тем меньше для него последствий. После выявления токсина к лечению приступают незамедлительно.

Для этого вводят специальный антитоксин, который значительно повышает шансы на выживание, и промывают кишечник. Затем в течение месяца больной должен находиться под надзором специалистов, которые проводят дезинтоксикационное лечение, ставят капельницы, растворы. Если всё хорошо — пациента отпускают домой. Но стоит учесть, что неврологические симптомы могут сохраняться еще несколько месяцев.

Если же болезнь развилась и перешла в тяжёлую форму, то потребуется искусственная вентиляция лёгких и полный врачебный контроль.некоторым пациентам от неё, наоборот, становилось только хуже.. Затем необходимо ввести антибактериальные средства и препараты, которые ускорят дезинтоксикации. Ещё проводят меры по устранению гипоксии — это когда кислород не поступает к органам.