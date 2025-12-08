Учёные выяснили, как онлайн-учёба сказывается на здоровье детей

Дистанционное обучение со времён пандемии остаётся так же актуальной и востребованной. По последним данным, с 2020 года студентов использующих электронный формат обучения в полтора раза к 2024 году.

Для понимания о цифрам, в 2024 году было около 28 тысяч программ высшего образования с удалёнкой, на которых обучалось свыше 2 миллионов человек, это примерно 51% от общего количества студентов.

Всё-таки число большое, оно и понятно почему так. Многим комфортно учиться дома, не отвлекаясь на сторонние факторы, не нужно добиться по часу на учёбу, а ещё и обратно столько же ехать, да в случае чего с работой совмещать можно, и многое другое.