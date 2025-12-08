Учёные выяснили, как онлайн-учёба сказывается на здоровье детей

Учёные выяснили, как онлайн-учёба сказывается на здоровье детейВкратце: из дома учиться полезнее для здоровья, но менее эффективно
Дистанционное обучение со времён пандемии остаётся так же актуальной и востребованной. По последним данным, с 2020 года студентов использующих электронный формат обучения в полтора раза к 2024 году.
Для понимания о цифрам, в 2024 году было около 28 тысяч программ высшего образования с удалёнкой, на которых обучалось свыше 2 миллионов человек, это примерно 51% от общего количества студентов.
Всё-таки число большое, оно и понятно почему так. Многим комфортно учиться дома, не отвлекаясь на сторонние факторы, не нужно добиться по часу на учёбу, а ещё и обратно столько же ехать, да в случае чего с работой совмещать можно, и многое другое.
Но действительно ли удалённый формат обучения приносит одни только плюсы, может хоть какие-то минусы будут? Кроме как приходится за экраном монитора засиживаться целый день. Но это дело привычное, в играх иногда и больше времени проводим по выходным.
Что учёные думают про онлайн-обучение?
Всё-таки дистанционка это очень привлекательный формат обучения, судя по статистике за последние несколько лет. В связи с этим для учёных, психологов и социологов и других, влияние цифровой среды на человека стала более интересной, возможностей изучить вопрос влияния стало намного больше.
Исследование российских специалистов
И так специалисты из Томского государственного университета изучают влияние онлайн-обучения на уровне физиологии. То есть, как мозг начинает работает, может как-то влияет на сердце, давление и тому подобное. Было поставлено несколько экспериментов. Например, студенты сдавали зачёт в трёх вариантах: лично преподавателю, с прохождением тестов на компьютере и с использованием Chat GPT.
Первые результаты показали, что онлайн формат обучения действительно влияет на человека. К примеру, сердечно-сосудистая система не так сильно напрягается. На удалёнке ученику намного проще находиться на уроке, чем с преподавателем на прямую.
Хотя казалось бы, что разницы никакой. Если не будешь готов к ответу, что на удалёнке, что в классе, ответ преподавателя будет тот же — нужно заниматься, а не бездельничать.
Помимо этого, было зафиксировано, что при онлайн зачётах ученики менее сосредоточены на решении задачи. Скорость решения падала, появлялись ошибки. Всё-таки дома такие комфортные условия, что можно в любой момент отвлечься, хоть на смартфон, хоть домашнего любимца погладить и никто ничего не скажет. Ведь преподаватель не может в моменте всё проконтроливать, особенно на удалёнке.
Ещё исследователи заметили, что как бы качественно не выполнили задачу ученики на онлайн-обучении или даже в VR-среде, так же эффективно повторить ту же задачу на практики становится тяжелее.
Это как дома тренироваться водить автомобиль в игре Need For Speed, а потом садиться за реальный руль. Разница будет, ведь в виртуальной среде расслабляешься и понимаешь, что ошибки не будут такими серьёзными.
Исследование будет продолжаться, окончательные результаты могут появиться только к 2025 году, но пока всё сводится к тому, что стресса попросту меньше, сердечко из-за этого не так сильно шалит и давление не скачет именно на удалёнке.
Метаанализ от автралийских специалистов
Но есть исследование специалистов из Австралии, где были выявлены плюсу и минусы обучения при помощи видео. Всё-таки видео тоже форма онлайн-обучения, не только видеосозвоны.
Запись лекций с онлайн уроков или специально записанные профильные видео оказались чуть-чуть полезнее, чем если бы ученик вживую сидел на лекции. Но разница минимальная. Но вот видео с передачей навыков оказались намного полезнее, чем просто запись уроков.
То есть, студенту медику, который учится на хирурга, лучше будет увидеть процесс операции глазами опытного хирурга в записи, чем если бы в операционной находилось несколько студентов, которым нужно постараться за всем уследить. По крайне мере, видео можно поставить на паузу, расспросить о всех деталях операции, а не в моменте отвлекать хирурга, пока он проводит сложную операции.
Но всё исследование во-первых было проведено относительно давно, а во-вторых, это был метаанализ. То есть, исследование на основе выводов других исследований. Но результат внушает доверие и звучит всё логично.
Как можно улучшить онлайн-обучение?
Все советы по тому, как лучше учиться на удалённом формате будут очевидны и ожидаемы. Подготовьте зону для учёбы, чтобы ничего не могло отвлечь, смартфон куда-нибудь в сторону, домашних пушистиков не запускайте к себе в комнату, и всё в таком духе.
Как и не стоит забывать про то, что вы всё-таки на учёбе. Просто так не стоит отсиживать занятия, а потом сидеть и искать на просторах интернета то, что вам рассказывали буквально полчаса назад, чтобы выполнить домашнее задание. Спрашивайте в моменте, уточняйте.
Но кроме как ответственного подхода к обучению самого ученика, можно попробовать проверить преподавателям или организатором площадки, на которой происходит обучение, насколько человек вовлечён в лекцию. Для этого учёные НИУ ВШЭ и специалисты из Сбера разработали специальную модель, которая по анализу лица может понять студент слушает лекцию или летает в облаках.
Точность метода достигает 90%. Всего-то нужно будет отправить пару коротких видео с лицом ученика, по которым будет понятно скучно ли идёт урок или всё в порядке. Модель же работает на нейросетках с анализом изображения лиц на основе архитектур EfficientNet и MobileNet.
Российскую модель можно будет прикрутить и в программное обеспечение приложений для звонков. Так что, школам, университетам стоит обратить внимание на модель. Всё-таки преподаватели не могут уследить за всеми на звонке, особенно когда они находятся у доски и записывают информацию, а видео с камер учеников тяжеловато разглядеть.
Онлайн-обучение неплохо, но всё зависит от ученика
Пока все исследования показывают, что онлайн-обучение имеет свои минусы и плюсы, попросту можно выбрать то, что будет комфортно для человека. Нравится ли ему сидеть в классе с другими учениками или проще дома с чашкой чая. Главное не отвлекаться лишний раз и относиться ответственно к учёбе.
Но стоит подождать окончания российского исследования от специалистов ТГУ, чтобы делать какие-то самостоятельные выводы. Всё-таки может оказаться так, что не всё так просто с удалённым форматом учёбы и найдут какие-то необычные факты. Вдруг мозг начнёт работать по другому, вдруг из-за этого давление скачет или ещё что.