Как устроен телевизор, который видят и дальтоники, и все остальные

Как устроен телевизор, который видят и дальтоники, и все остальныеМир глазами с цветовой слепотой
Начнём с основ, как говорится, что вообще из себя представляет дальтонизм или же цветовая слепота? Дальтонизм — это сниженная способность или полная неспособность человеческого зрения видеть или различать все или только определенные цвета. В мире насчитывается более 300 миллионов дальтоников.
В целом, причина цветовой слепоты из-за того, что в самих глазах не хватает того или иного пигмента. То есть, в центральной части сетчатки есть светочувствительные рецепторы, их называют колбочками. Эти колбочки как раз имеют один из трёх пигментов (красный, зелёный, синий), который и обладает определённым спектром поглощения. Если какого то цвета не хватает, начинает проявляться искажение цвета восприятия.
Как появляется дальтонизм у человека?
Дальтонизм в большинстве своём передаётся наследственным путём, но бывают случаи когда становится приобретённым заболеванием. Передача связана с Х-хромосомой и всегда передается от матери к ребёнку. Из-за этой особенности, чаще всего дальтонизмом как раз страдают мужчины, а не женщины, всё из-за особенности Х-хромосом.
В случае с приобретённой цветовой слепотой, то тут ситуация такая, что нарушение может проявиться из-за повреждения глазного нерва или сетчатки и просто возрастных изменений. К примеру, снижения зрения или помутнение хрусталика. Обычно прогрессирует неразличие синего и жёлтого цвета.
Приобретённый дальтонизм в медицинской практике очень редкое явление, да и если попадается такой пациент, врач не всегда сразу может понять в чём проблема. К примеру, жалоба на катаракту или проблему со зрением. Прогнали на все анализы, а толком ничего не выявили. А дальше выясняется, что человек ударился глазом и на основе предположения специалисты уже начинают идти в верном направлении.
Также дальтонизм можно приобрести из-за помутнения хрусталика глаза, приёма лекарств, нейродегенеративных заболеваний (например, болезни Альцгеймера, Паркинсона), и так далее.
И на счёт обращения в больницу людей с дальтонизмом. Чаще всего, они вовсе не обращаются к специалистам.
Во-первых, человек с дальтонизмом может не знать что у него дальтонизм. Попросту ребёнку с цветовой слепотой вот сказали, что вот помидор красного цвета, хотя в его глазах он жёлтый, но он будет его называть красным.
Во-вторых, дальтонизм жить практически не мешает. Разве что, если у вас работа не связана с цветом, аля какой-нибудь дизайн или если вы не собираетесь работать в органах или пилотом самолёта.
Основные виды дальтонизма
Дальтонизм подразделяют на несколько видов, всё зависит от какой именно цвет человек плохо воспринимает, а так же от количества цвета из спектра не может воспринимать.
Есть монохромазия — дальтонизм, при котором человек может определить только один цвет из спекта. Дихромазия это способность воспринимать два цвета, а при трихромазии три цвета (то есть, обычный человек без цветовой слепоты). Есть ещё крайне редкий так называемый абсолютный дальтонизм — ахроматопсия, когда вообще цвета не воспринимаются.
Чаще всего врачи сталкиваются с дихромазией, о которой в обществе хоть как-то да знают. И у дихромазии есть свои разновидности патологии.
Протанопия это тот случай, когда человек не видит красного цвета, а воспринимается как коричневый или зеленоватый. Также дейтеранопия — не воспринимается зелёный свет, а становится жёлтым или вовсе бурым. Тританопия же тип дальтонизма, при котором не воспринимаются синие и фиолетовые оттенки, они воспринимаются как красные или желтые.
А как выявить дальтонизм у себя?
В целом, можно просто сходить к врачу-офтальмологу и специалист проведёт все тесты. Только вот насколько сложно это будет выявить зависит от того, насколько ярко выражен дальтонизм.
Обычно при проверке дальтоника собирают данные анамеза и на патологическое состояние, проводят визометрию, и дальше начинают использовать тест Ишихара (при котором пациенту предлагают оценить, что изображено на фотографии или на рисунке) и показывают таблицу Рабкина. На крайний случай существуют FALANT-тест, если дальтонизм очень слабо выражен.
Если есть сильное желание, то можно попробовать провериться дома. Но сами понимаете, специалист лучше поймёт что с вами происходит, чем если мы будем сидеть искать в интернете всю информацию и самодиагностироваться.
Телевизор для дальтоников от учёных
Вот теперь представьте, что человек-дальтоник попытается посмотреть сериал или фильм на телевизоре с друзьями или семьёй, а у него настроен специальный цветофильтр, чтобы лучше воспринимать цвета. Как и его телефон, планшет или другие устройства. Сейчас даже в настройках графики у игр можно поставить фильтр в случае цветовой слепоты.
И если отключить фильтр, то дальтонику может быть некомфортно, а если оставить, то простой человек бы не смог нормально посмотреть фильм с другом и просто плюнули бы на эту затею.
Но учёные из российской компании Smart Engines, ФИЦ ИУ РАН и ИППИ РАН продумали метод обработки изображений для телевизора, который одновременно смогут смотреть дальтоники и люди без нарушений цветовосприятия. Алгоритмы адаптируют изображения таким образом, что их детали становятся более различимыми для дальтоников, но общая цветовая палитра не искажается.
Семьи, где несколько человек страдают дальтонизмом, встречаются редко — это связано с генетическими особенностями наследования рецессивного признака. Но проблема доступности телевизионного контента для всех остаётся крайне важной. Ведь совместный просмотр и обсуждение передач — это не просто развлечение, а важный элемент общения и социализации. Существующие решения, основанные на изменении цветовой гаммы, по сути, только отдаляют от решения проблемы. Как можно обсуждать «Красную шапочку», если каждый видит ее плащ по-разному?
Новый метод российских специалистов направлен на натуральность изображения. За основу взяли моделирование зрения дихроматов, алгоритмы фиксируют детали на изображении, которые могли бы потеряться при цветовой слепоте.
Далее система корректирует яркость, увеличивает контрастность «теряющихся» элементов, но цветовая палитра остаётся без изменений. И благодаря этому алгоритму, люди и с нарушением цветовосприятия различают все важные детали и чувствуют себя комфортнее, а люди без отклонения видят картинку без особых изменений.
Девайсы для дальтоников важная штука
Разработчикам техники, учёным, и другим специалистам, важно сделать так, чтобы всем было комфортно. Поэтому и появляются новые телевизоры с алгоритмами для дальтоников, как сделали российские специалисты, как и специальные приложения, Samsung не так давно выпустил SeeColors для дальтоников, специальные очки, которые позволяют дальтонику видеть мир глазами человека без цветовой слепоты, и тому подобное.
Чуть ли не под каждый недуг хотелось бы иметь средство, которое поможет его исправить, либо как-то компенсировать. Всё-таки хотелось бы чтобы у каждого человека жизнь играла яркими красками и не пропадал тот или иной оттенок.