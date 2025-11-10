Как устроен телевизор, который видят и дальтоники, и все остальные

Начнём с основ, как говорится, что вообще из себя представляет дальтонизм или же цветовая слепота? Дальтонизм — это сниженная способность или полная неспособность человеческого зрения видеть или различать все или только определенные цвета. В мире насчитывается более 300 миллионов дальтоников.

В целом, причина цветовой слепоты из-за того, что в самих глазах не хватает того или иного пигмента. То есть, в центральной части сетчатки есть светочувствительные рецепторы, их называют колбочками. Эти колбочки как раз имеют один из трёх пигментов (красный, зелёный, синий), который и обладает определённым спектром поглощения. Если какого то цвета не хватает, начинает проявляться искажение цвета восприятия.