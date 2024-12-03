Как самому создать сайт без навыков программирования?

Так что же делать, если в интернете преподнести себя интересно хочется, а нужных знаний нет? Самый очевидный вариант — обратиться к специалисту, но разработка сайта влетит в копеечку . Если отдавать кругленькую сумму желания нет, то можно присмотреться к сервисам, о которых мы вам сейчас и расскажем.

Craftum

Craftum — мощный конструктор сайтов, который идеально подойдёт для молодёжных стартапов, малого бизнеса и креативщиков. Даже далёкий от программирования пользователь сможет лёгко и непринужденно создать отличный сайт с его помощью.