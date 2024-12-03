Как самому создать сайт без навыков программирования?Самопрезентация в сети для чайников
© Ferra.ru
Сайт — это дорого?
Несмотря на повальную цифровизацию всех сфер нашей жизни, далеко не все могут интересно преподнести себя в интернете. Конечно, сейчас даже в школе на уроках информатики учат создавать презентации в PowerPoint (хотя иногда и ученики помогают учителям разобраться), но в наше время этого как-то, мягко говоря, недостаточно.
Так что же делать, если в интернете преподнести себя интересно хочется, а нужных знаний нет? Самый очевидный вариант — обратиться к специалисту, но разработка сайта влетит в копеечку . Если отдавать кругленькую сумму желания нет, то можно присмотреться к сервисам, о которых мы вам сейчас и расскажем.
Craftum
Craftum — мощный конструктор сайтов, который идеально подойдёт для молодёжных стартапов, малого бизнеса и креативщиков. Даже далёкий от программирования пользователь сможет лёгко и непринужденно создать отличный сайт с его помощью.
С помощью Craftum можно оформить свой сайт достаточно дешёво и, к тому же, быстро: интерфейс сервиса простой и понятный. Есть много стильных шаблонов и даже ИИ, который поможет с структурой сайта, подберёт подходящие картинки и подаст идеи для текста.
АДВАНТШОП
Этот сервис заточён именно под интернет-торговлю, поэтому будет особенно полезен для бизнесменов.Главное преимущество — это, конечно, экономия: создать свой интернет-магазин — дело ОЧЕНЬ затратное.
Как раз финансовую сторону вопроса и помогает решить АДВАНТШОП. У платформы куча фишек: готовые шаблоны, интеграции с популярными сервисами и удобные инструменты для управления продажами. По сути, Адвантшоп — возможность запустить свой интернет-магазин быстро, легко и с минимальными вложениями.
Lander AI
А с этим сервисом даже компьютер не понадобится для воплощения вашей идеи: Lander – это Telegram-бот, который создаст сайт всего за три этапа.
Тут можно легко отредактировать контент, а заявки с сайта придут прямо в Telegram, что довольно удобно. Поэтому Lander AI подойдет всем, кому нужно быстро и без сложностей сделать свой сайт: от малого бизнеса до маркетологов.
QSELL
Хоть это и не конструктор сайтов, но фрилансерам QSELL тоже пригодится. В сервисе можно прикрепить своё портфолио, перечень услуг или спецпредложения, а создавать сайт не нужно.
Принцип действия такой: пользователь даёт объявление, получает короткую ссылку и делится ею в соцсетях или отправляет напрямую клиентам. Это идеальный вариант для самозанятых или тех, кто что-то продаёт в интернете. Плюс, никаких отвлекающих реклам — только ваш товар или услуга.
Разработчики больше не нужны?
Конечно, нужны, но с другой стороны, если вам требуется создать простой и понятный сайт или интернет-магазин, то такие сервисы вполне могут заменить команду разработчиков и сэкономить средства.
Сегодня создать сайт можно буквально за несколько кликов, даже если вы никогда не занимались программированием. Современные онлайн-сервисы предлагают всё, что нужно для запуска вашего проекта: от готовых шаблонов и интуитивно понятных интерфейсов до инструментов, которые автоматически генерируют текст и изображения.
Это особенно удобно для малого бизнеса, стартапов, фрилансеров и всех тех, кто хочет быстро и эффективно заявить о себе в интернет.
Выбор подходящего сервиса — это первый шаг на пути к успешному онлайн-продвижению. Важно адекватно оценить свои потребности и цели, а затем выбрать инструмент, который поможет вам их достичь. Так что если вам нужно создать сайт, то сейчас самое время этим заняться: все необходимые ресурсы уже у вас под рукой.