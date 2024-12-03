Наука и технологии
Опубликовано 03 декабря 2024, 18:34
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Как самому создать сайт без навыков программирования?

Самопрезентация в сети для чайников
Сейчас без интернета никуда: лидер мнений, блогер, бизнесмен — всем им нужна реклама в сети, а разработка сайта — удовольствие не из дешёвых. В этой статье постараемся разобраться, какие сервисы помогут нам создать сайт без особых трудностей и финансовых вложений.
Как самому создать сайт без навыков программирования?

© Ferra.ru

Сайт — это дорого?

Несмотря на повальную цифровизацию всех сфер нашей жизни, далеко не все могут интересно преподнести себя в интернете. Конечно, сейчас даже в школе на уроках информатики учат создавать презентации в PowerPoint (хотя иногда и ученики помогают учителям разобраться), но в наше время этого как-то, мягко говоря, недостаточно.

Как самому создать сайт без навыков программирования?

© darminaopel.ru

Так что же делать, если в интернете преподнести себя интересно хочется, а нужных знаний нет? Самый очевидный вариант — обратиться к специалисту, но разработка сайта влетит в копеечку . Если отдавать кругленькую сумму желания нет, то можно присмотреться к сервисам, о которых мы вам сейчас и расскажем.

Craftum

Craftum — мощный конструктор сайтов, который идеально подойдёт для молодёжных стартапов, малого бизнеса и креативщиков. Даже далёкий от программирования пользователь сможет лёгко и непринужденно создать отличный сайт с его помощью.

Как самому создать сайт без навыков программирования?

© craftum.com

С помощью Craftum можно оформить свой сайт достаточно дешёво и, к тому же, быстро: интерфейс сервиса простой и понятный. Есть много стильных шаблонов и даже ИИ, который поможет с структурой сайта, подберёт подходящие картинки и подаст идеи для текста.

АДВАНТШОП

Этот сервис заточён именно под интернет-торговлю, поэтому будет особенно полезен для бизнесменов.Главное преимущество — это, конечно, экономия: создать свой интернет-магазин — дело ОЧЕНЬ затратное.

Магазин, приложение, селлер, ресто — любой каприз за ваши деньги

Магазин, приложение, селлер, ресто — любой каприз за ваши деньги

© advantshop.net

Как раз финансовую сторону вопроса и помогает решить АДВАНТШОП. У платформы куча фишек: готовые шаблоны, интеграции с популярными сервисами и удобные инструменты для управления продажами. По сути, Адвантшоп — возможность запустить свой интернет-магазин быстро, легко и с минимальными вложениями.

Как самому создать сайт без навыков программирования?

© darminaopel.ru

Lander AI

А с этим сервисом даже компьютер не понадобится для воплощения вашей идеи: Lander – это Telegram-бот, который создаст сайт всего за три этапа.

Как самому создать сайт без навыков программирования?

© dzen.ru

Тут можно легко отредактировать контент, а заявки с сайта придут прямо в Telegram, что довольно удобно. Поэтому Lander AI подойдет всем, кому нужно быстро и без сложностей сделать свой сайт: от малого бизнеса до маркетологов.

QSELL

Хоть это и не конструктор сайтов, но фрилансерам QSELL тоже пригодится. В сервисе можно прикрепить своё портфолио, перечень услуг или спецпредложения, а создавать сайт не нужно.

QSELL — это что-то вроде такой доски объявлений в интернете

QSELL — это что-то вроде такой доски объявлений в интернете

© darminaopel.ru

Принцип действия такой: пользователь даёт объявление, получает короткую ссылку и делится ею в соцсетях или отправляет напрямую клиентам. Это идеальный вариант для самозанятых или тех, кто что-то продаёт в интернете. Плюс, никаких отвлекающих реклам — только ваш товар или услуга.

Разработчики больше не нужны?

Конечно, нужны, но с другой стороны, если вам требуется создать простой и понятный сайт или интернет-магазин, то такие сервисы вполне могут заменить команду разработчиков и сэкономить средства.

Сегодня создать сайт можно буквально за несколько кликов, даже если вы никогда не занимались программированием. Современные онлайн-сервисы предлагают всё, что нужно для запуска вашего проекта: от готовых шаблонов и интуитивно понятных интерфейсов до инструментов, которые автоматически генерируют текст и изображения.

© dzen.ru

Это особенно удобно для малого бизнеса, стартапов, фрилансеров и всех тех, кто хочет быстро и эффективно заявить о себе в интернет.

Выбор подходящего сервиса — это первый шаг на пути к успешному онлайн-продвижению. Важно адекватно оценить свои потребности и цели, а затем выбрать инструмент, который поможет вам их достичь. Так что если вам нужно создать сайт, то сейчас самое время этим заняться: все необходимые ресурсы уже у вас под рукой.