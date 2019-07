Человек, который изобрёл сайты, серверы и ссылки — Тим Бернерс-Ли

То, что вы сейчас читаете - это веб-страница, или гипертекстовый документ. У него есть уникальный адрес или URL. А по адресу ferra.ru находится главная страница нашего веб-сайта, которая имеет ссылку на этот и множество других веб-документов, которые могут представлять другую статью или новость. С помощью разметки здесь расставлены картинки, заголовки, ну и, конечно же, ссылки.

Страницы ссылаются друг на друга - и в результате их незримые связи как бы переплетаются, что подобно паутине. Именно поэтому позже и появилось название “Всемирная паутина”, но изначально Бернерс-Ли создавал всю эту систему лишь для внутренних нужд CERN - чтобы проще было хранить, каталогизировать и искать информацию. Своего рода, замена библиотеке.

При чём тут Стив Джобс

Впрочем, ещё более интересно, что работал над WWW Бернерс-Ли именно на компьютерах фирмы NeXT - наверняка некоторым читателям это название показалось знакомым. NeXT - компания по производству компьютеров на базе собственной операционной системы, которую основал Стив Джобс после того, как его выгнали из Apple. Немалую роль в создании гипертекста сыграло и само программное обеспечение компьютеров NeXT - в частности, там был WYSIWYG редактор (What You See Is What You Get - ты видишь то, что получаешь). Забавно, что с развитием WWW про концепцию WYSIWYG на время забудут. По сути, именно удобство и функциональность операционной системы NeXTStep вдохновили Тима.