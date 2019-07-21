Человек, который изобрёл сайты, серверы и ссылки — Тим Бернерс-Ли

Построил компьютер
В детстве Тим учился в школе в Уондсворте, а затем - в Королевском колледже при Оскфордском университете. Там с ним произошла интересная история - вместе с другом они “нецелесообразно использовали компьютеры университета” (одни утверждают, что друзья устроили хакерскую атаку, другие - что они просто игрались в игрушки). В результате обоим запретили использовать компьютеры в университете, что вдохновило Бернерса-Ли на создание собственного компьютера. В качестве процессора он взял Motorola 6800, вместо монитора - телевизор, а клавиатуру Тим позаимствовал у сломанного калькулятора.
В общем, хотя интерес Тима к компьютерам был высок, Оскфордский университет в 1976 году он в итоге закончил по специальности “Физика”. Видимо, в 70-х годах прошлого века это было ближе всего к компьютерам.
Сразу после университета Тим Бернерс-Ли переехал в графство Дорсет, где стал работать в компании «Plessey Telecommunications Ltd», занимаясь распределёнными транзакциями. Об этом периоде его жизни известно очень мало - жизнь он вёл самую обычную и “на глаза не попадался”.
Надолго на первой работе он, впрочем, тоже не задержался, и уже через два года ушёл в «D.G Nash Ltd», где писал утилиты для принтеров и даже создал нечто вроде операционной системы с многозадачностью.
Первое появление в Женеве
Но через год случилось судьбоносное событие - Бернерс-Ли попал в лабораторию по ядерным исслеованиям CERN (находится в Женеве, Швейцария), где сначала проработал лишь полгода. Там он был консультантом по программному обеспечению, а кроме того создал систему работы с документами Enquire, которая использовала случайные ассоциации. Позже это пригодилось и для разработки Всемирной паутины, но в 1982 году Тим на время покинул CERN и работал в другой компании.
Возвращение в CERN произошло в 1984 году - Бернерса-Ли пригласили для работы над системой “FASTBUS”. Параллельно с этим он разработал RPC - собственную систему удалённого вызова процедур, которая, грубо говоря, позволяла обращаться к функциям или процедурам на другом компьютере, а также доработал Enquire - именно она в итоге и превратилась во “Всемирную паутину”.
Вообще, Бернерс-Ли не то, чтобы собирался менять мир. Он просто работал на благо своего работодателя, попутно реализуя какие-то собственные проекты, которые, опять же, были созданы с целью упростить и автоматизировать работу. Примерно так же возникла WWW. И об этом стоит рассказать подробнее.
Создание Всемирной паутины
Понятия “Всемирная паутина” (World Wide Web, www) и “Интернет” часто путают, хотя это далеко не одно и то же. Интернет - именно как сеть - действительно был создан американскими военными и задолго до WWW. Но Всемирная паутина - это проект, возникший в Европе, в стенах женевской лаборатории по ядерным исследованиям CERN, и именно его автором был Бернерс-Ли. Хотя, безусловно, именно создание WWW спровоцировало бешеный темп развития Интернета.
Так что же такое Всемирная паутина? Этим словосочетанием Бернерс-Ли назвал схему перекрёстных ссылок в гипертекстовых документах. Если ещё проще сказать - это веб-страницы со ссылками. То есть, каждая веб-страница, это такой созданный с помощью специального языка HTML (Hyper Text Markup Language - язык гипертекстовой разметки) документ. И этот документ имеет свою уникальную ссылку URI/URL (Uniform Resource Identifier - унифицированный идентификатор ресурса), а получить доступ к нему можно с помощью специальной программы - браузера - по протоколу HTTP (Hyper Text Transfer Protocol - протокол передачи гипертекстовых документов).
То, что вы сейчас читаете - это веб-страница, или гипертекстовый документ. У него есть уникальный адрес или URL. А по адресу ferra.ru находится главная страница нашего веб-сайта, которая имеет ссылку на этот и множество других веб-документов, которые могут представлять другую статью или новость. С помощью разметки здесь расставлены картинки, заголовки, ну и, конечно же, ссылки.
Страницы ссылаются друг на друга - и в результате их незримые связи как бы переплетаются, что подобно паутине. Именно поэтому позже и появилось название “Всемирная паутина”, но изначально Бернерс-Ли создавал всю эту систему лишь для внутренних нужд CERN - чтобы проще было хранить, каталогизировать и искать информацию. Своего рода, замена библиотеке.
При чём тут Стив Джобс
Впрочем, ещё более интересно, что работал над WWW Бернерс-Ли именно на компьютерах фирмы NeXT - наверняка некоторым читателям это название показалось знакомым. NeXT - компания по производству компьютеров на базе собственной операционной системы, которую основал Стив Джобс после того, как его выгнали из Apple. Немалую роль в создании гипертекста сыграло и само программное обеспечение компьютеров NeXT - в частности, там был WYSIWYG редактор (What You See Is What You Get - ты видишь то, что получаешь). Забавно, что с развитием WWW про концепцию WYSIWYG на время забудут. По сути, именно удобство и функциональность операционной системы NeXTStep вдохновили Тима.
Гипертекстовая “библиотека” разрабатывалась так, чтобы к ней мог получить доступ компьютер, находящийся не только в стенах CERN. Для этого и понадобились компьютерные сети - в частности, Интернет. И хотя Бернерс-Ли совершенствовал WWW до 93-94 года, годом рождения Всемирной паутины принято считать 1989.
При этом, первый сайт (в том виде, в котором мы знаем и понимаем сайты) появился только в августе 1991 года, на первом в мире веб-сервере. Сайт разместил сам Бернерс-Ли по адресу http://info.cern.ch/. Сейчас он выглядит не так, как в то время, но архивная копия тоже имеется.
Браузер для чтения веб-страниц Бернерс-Ли тоже написал сам (как и веб-сервер, впрочем, тоже - это такая программа, превращающая простой компьютер в узел Сети, к которому можно обратиться по запросу HTTP). Браузер назывался просто и незамысловато “WorldWideWeb”, и в нём был WYSIWYG-редактор, а работало всё на операционной системе NeXTStep.
В 1994 году Тим Бернерс-Ли основал и возглавил консорциум Всемирной паутины (W3C), который и по сей день разрабатывает и контролирует стандарты, использующиеся в рамках WWW.
Идеология и последствия
С развитием WWW Тим Бернерс-Ли видел своё детище именно как свободную систему для всех. Кстати, W3C даже не берёт денег за использование своих разработок и не патентует никакие стандарты.
Основные принципы WWW по мнению её создателя такие:
- Возможность редактировать информацию не менее важна, чем возможность просто исследовать WWW
- Компьютеры могут быть использованы для «фоновых процессов», чтобы помочь людям работать сообща
- Каждый аспект Сети должен работать как паутина, а не как иерархия.
- Учёные-компьютерщики несут не только техническую ответственность, но и моральную.
Тем не менее, в реальном мире получилось не всё так идеально. Да, веб-сервер может “поднять” любой человек - и это хорошо, но адрес веб-сервера - это IP-адрес, то есть, набор из четырёх трёхзначных чисел, разделённых точкой. Запоминать такое неудобно. Согласитесь, "ferra.ru" запомнить проще, а набирать в адресной строке браузера удобнее, чем какое-нибудь 192.65.234.43. Тем более, если веб-сайт вдруг переедет на другой веб-сервер - физический адрес сменится и все ресурсы станут недоступны по размещённым ранее ссылкам.
Поэтому вместо IP-адреса используются доменные имена - простые символьные комбинации. А на специальных серверах хранятся данные о соответствии доменного имени IP-адресу. Эта система называется DNS (Domain Name System - система доменных имён), а сервера - DNS-серверами.
На сегодняшний день большинство DNS-серверов находятся на территории США, что нарушает идею о децентрализации и сам Тим Бернерс-Ли не очень-то этим доволен. Более того - поскольку WWW всё больше обрастает технологиями и уже совсем не похожа на те простые странички со ссылками, что были изначально, то поставщики этих технологий оказываются в более привилегированном положении, чем простые пользователи. Бернерс-Ли высказался на эту тему так, и именно этой цитатой хочется закончить статью о нём:
_Монополия на интернет-сервисы формируется стандартным образом: сначала людям предлагается удобный способ делать что-либо в Сети бесплатно. Искать в интернете и на карте, на компьютере и смартфоне, общаться в почте, чате и соцсети, смотреть видео и размещать своё, планировать дела и отпуск, работать с документами прямо из браузера… Если каких-то аналогов популярных служб не хватает, то их просто покупают у других компаний, не давая последним вырасти в крупный холдинг и составить конкуренцию.
В какой-то момент всё ставшее привычным для многих оказывается на серверах единственной компании, которая знает о каждом человеке и об их взаимодействиях слишком много. Google, Microsoft, Yahoo, Apple, Facebook… Пока вы думаете, что пользуетесь их продуктами, они используют ваши данные, делят интернет между собой и начинают диктовать всё более жёсткие условия. Залогиньтесь в Google, чтобы оставить комментарий на YouTube. Разрешите отслеживание местоположения, предоставьте сведения о своём профиле и списке друзей…_