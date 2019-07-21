Человек, который изобрёл сайты, серверы и ссылки — Тим Бернерс-Ли

В общем, хотя интерес Тима к компьютерам был высок, Оскфордский университет в 1976 году он в итоге закончил по специальности “Физика”. Видимо, в 70-х годах прошлого века это было ближе всего к компьютерам.

Сразу после университета Тим Бернерс-Ли переехал в графство Дорсет, где стал работать в компании «Plessey Telecommunications Ltd», занимаясь распределёнными транзакциями. Об этом периоде его жизни известно очень мало - жизнь он вёл самую обычную и “на глаза не попадался”.

Надолго на первой работе он, впрочем, тоже не задержался, и уже через два года ушёл в «D.G Nash Ltd», где писал утилиты для принтеров и даже создал нечто вроде операционной системы с многозадачностью.

Первое появление в Женеве

Но через год случилось судьбоносное событие - Бернерс-Ли попал в лабораторию по ядерным исслеованиям CERN (находится в Женеве, Швейцария), где сначала проработал лишь полгода. Там он был консультантом по программному обеспечению, а кроме того создал систему работы с документами Enquire, которая использовала случайные ассоциации. Позже это пригодилось и для разработки Всемирной паутины, но в 1982 году Тим на время покинул CERN и работал в другой компании.