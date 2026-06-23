Как в нулевых родилась культура администрирования веб-сообществ

Эпоха до соцсетей: зачем нужны были форумы

Прежде чем «ВКонтакте» и другие социальные сети стали центрами онлайн-общения, эту роль выполняли веб-форумы. С середины 2000-х до начала 2010-х в русскоязычном интернете существовали тысячи форумов — от гигантских порталов на десятки тысяч пользователей до крошечных площадок локальных сообществ на пару сотен человек.

Форум был универсальным инструментом: там обсуждали новости, делились файлами, публиковали фотоотчеты, вели технические консультации и просто общались. В отличие от соцсетей, форум давал администратору полный контроль над структурой сообщества — можно было создавать разделы под конкретные темы, настраивать права доступа для разных групп пользователей и внедрять сторонние модули под нужды конкретной аудитории.

Именно эта гибкость и стала причиной взрывного роста культуры форумного администрирования. Владелец форума не просто модерировал контент — он превращался в разработчика, который дорабатывал движок под уникальные задачи своего сообщества.

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