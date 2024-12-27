В России ежегодно регистрируют около 400 тысяч случаев инсульта. С каждым годом это число уменьшается, но последствия инсульта по-прежнему крайне неприятны: например, человек практически не сможет разговаривать со своим близкими. Это и называется афазией — утратой речевых функций, из-за повреждений центра речи в коре головного мозга. И у каждого человека афазия может иметь свою форму.

Кто-то частично теряет возможность разговаривать, кому-то становится тяжело воспринимать информацию на слух, может дойти до того, что человек просто не сможет понимать, что ему говорят. Всё зависит от того, в какой части мозга произошли нарушения. Да, не только инсульт может привести к потере речи . К тому же, афазию могут получить не только взрослые, но и совсем маленькие дети.

Опухоль головного мозга, черепно-мозговые травмы, болезнь Альцгеймера, обычный стресс, сильное отравление токсинами — все эти заболевания могут привести к афазии. Так что, лучше обращаться именно к неврологом, а не психологам, даже в том случае, если афазия возникла из-за стресса, хотя тогда возможно стоит комплексно поработать над проблемой.