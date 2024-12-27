Как в России лечат афазию — состояние, при котором люди теряют возможность говорить и пониматьВозможно ли вернуть связь с миром?
© Ferra.ru
В России ежегодно регистрируют около 400 тысяч случаев инсульта. С каждым годом это число уменьшается, но последствия инсульта по-прежнему крайне неприятны: например, человек практически не сможет разговаривать со своим близкими. Это и называется афазией — утратой речевых функций, из-за повреждений центра речи в коре головного мозга. И у каждого человека афазия может иметь свою форму.
Кто-то частично теряет возможность разговаривать, кому-то становится тяжело воспринимать информацию на слух, может дойти до того, что человек просто не сможет понимать, что ему говорят. Всё зависит от того, в какой части мозга произошли нарушения. Да, не только инсульт может привести к потере речи. К тому же, афазию могут получить не только взрослые, но и совсем маленькие дети.
Опухоль головного мозга, черепно-мозговые травмы, болезнь Альцгеймера, обычный стресс, сильное отравление токсинами — все эти заболевания могут привести к афазии. Так что, лучше обращаться именно к неврологом, а не психологам, даже в том случае, если афазия возникла из-за стресса, хотя тогда возможно стоит комплексно поработать над проблемой.
Как происходит восстановление человека при афазии?
Для начала разберёмся, какие вообще виды этого заболевания. В реальной жизни у людей часто встречается смешанный тип афазии, когда есть признаки разных видов. Вот несколько видов афазии:
- Слова застревают: Человек знает, что хочет сказать, но не может подобрать правильные слова или произнести их. Это называется моторная афазия.
- Как будто всё на иностранном: человек слышит речь, но не понимает, что она значит. Это сенсорная афазия.
- Забываются названия: пациент просто напросто забывает, как называются обычные вещи или места. Это амнестическая афазия.
- Все сложно и непонятно: человек не может ни говорить, ни понимать речь, ни читать, ни писать. Это глобальная афазия.
По этим понятным признакам специалисты могут поставить диагноз, но иногда нужно прибегать и к дополнительным методам диагностики. Невролог должен выяснить до мельчайших подробностей что происходит с пациентом: в чём причина симптомов и как работают рефлексы человека. Для дополнительного исследования могут отправить на КТ, МРТ и на сканирование сосудов головного мозга.
Всё это требуется для того, чтобы выяснить, в какой стадии протекает афазия, какая степень поражения мозга и какая тактика лечения будет самой оптимальной в этом случае.
Афазия может появиться при давлении опухоли на участок мозга, который отвечает за речь, — тогда пациента отправляют на операцию, а в некоторых случаях можно обойтись и без хирургических вмешательств и исправить всё медикаментозно. К сожалению, так можно сделать не всегда, и, чтобы восстановить навыки общения, необходимо обратиться за лечением к логопеду-афазиологу.
Такая терапия обычно включает упражнения на речь, концентрацию и понимание, а также интерактивные игры, в которых рассматриваются повседневные ситуации. Пациенты, которые страдают от очень тяжелой формой афазии, учатся общаться с помощью жестов.
Как оказалось, не всё так и просто с лечением афазии. Работа медиков и метод лечения может меняться в зависимости от родного языка пациента.
Российские учёные и международная команда изучила нарушение речи
Учёные из России, Греции, Италии, США и Норвегии решили провести эксперимент, чтобы узнать причины нарушений при выражении грамматической категории времени у больных афазией. По мнению учёных эти проблемы связаны с двумя разными процессами: с кодированием и извлечением.
При кодировании человек осознаёт, в какой момент времени происходит действие — в будущем, настоящем или прошлом. Когда происходит извлечение, то говорящему нужно подобрать правильную форму слова, чтобы указать на время действия.
Для эксперимента учёные позвали людей с афазией, которые говорят на четырёх разных языках — греческом, русском, итальянском и английском. Именно в этих языках временные глагольные формы строятся по разному, что позволит заметить разницу в кодировании или извлечении. Для диагностики нейролингвисты разработали две задачи.
В первой задаче нужно было просто заполнить пробелы в предложениях с учётом изменения временной формы глагола. Например: «Сегодня художник нарисовал картину. Завтра художник … картину». Для выполнения задачи испытуемым потребовалось использовать и кодирование, и извлечение.
Во второй задаче требовалось дополнить предложение без изменения временной формы глагола. Испытуемый видел фразу «полить растения» и слышал образец «садовник сейчас собирает грибы». Затем ему предлагали сказать предложение «садовник сейчас…», которое следовало завершить фразой «поливать растения» в правильной форме, то есть «поливает растения».
Выяснилось, что большинство испытуемых демонстрировали отклонения как на этапе кодирования, так и на этапе извлечения временных форм, но для разных языков были характерны разные нарушения.
Так, англоязычные и русскоязычные респонденты имели больше трудностей с задачами, которые требовали извлечения, а среди тех, кто говорил на греческом и итальянском, затруднения чаще возникали на этапе кодирования. Различия были и в ошибках с определением времени: одни пациенты испытывали больше проблем с обозначением прошедшего, а другие — будущего времени.
Эти результаты особенно важны для понимания того, что пациенты с афазией могут по-разному терять способность выражать время в зависимости от особенностей языка, на котором они говорят. Теперь мы можем точнее оценить, какие аспекты времени вызывают у пациентов наибольшие трудности, и начать разрабатывать более индивидуальные подходы к терапии.
Поговорим о важном
Не забывайте, что лечение афазии — это непростой период в жизни человека. Принимайте людей, у которых есть проблемы с речью. Каждого может разбить инсульт — и, судя по статистике, каждый четвёртый может получить афазию.
Конечно, этот недуг поддаётся постепенному лечению. Медики и учёные немало сил прикладывают, чтобы облегчить жизнь людям, которые столкнулись с афазией. Например, исследование с простыми заданиями от учёных из университетов разных стран принесло немало полезной информации логопедам-афазиологам и нейропсихологам —теперь можно будет разработать более точные методики для иностранцев. Так что, впереди ждут ещё более эффективные способы лечения. Это ли не здорово?