Как в России зарабатывают на утилизации мусора

Как в России зарабатывают на утилизации мусораИ это не то, чтобы плохо
В 2018 увидел свет молодой сервис «Убиратор» (название не комментируем). Из наименования может показаться, что это очередной клининг, но как бы не так. Это агрегатор, который занимается вторсырьём и утилизацией отходов. И всё несколько сложнее, чем вывоз вашего мусора по сдельной цене: сервис является удобной площадкой как для заказчиков, так и для исполнителей. Если ещё проще — помогает связать тех, кому нужно вывезти мусор и теми, кто это классно делает. Да-да, уже знакомая всем Uber модель, но в мире утилизации вторсырья. А зачем оно надо, и как это придумали — читайте в нашей новой статье
Ситуация на мусорном рынке
Обычных людей заставить правильно утилизировать мусор очень трудно. Можно, конечно, вести просветительскую деятельность, рассказывать, как важно и полезно сортировать отходы, даже поставить раздельный сбор во дворе, но всё это сугубо на совести каждого.
С магазинами и разными предприятиями ситуация уже проще, они по закону обязаны это делать. Вариант пойти выкинуть кучу упаковок и коробок в мусорку в соседнем дворе не особо работает (вернее работает пару раз, до тех пор, пока не поймают и не предъявят грозные жители района).
С большими предприятиями всё понятно: у них этот процесс отлажен, есть свои проверенные каналы, которые полностью занимаются утилизацией огромного количества отходов. А вот как быть компаниям поменьше? Например, часто оказывается так, что некоторые исполнители просто отказываются приезжать к небольшим магазинам и забирать мусор (маленький объем мусоровозам невыгоден).
Логично, что надо грамотно объединить несколько заказов в один удобный маршрут. Представителям малого бизнеса трудно самостоятельно группироваться по такому принципу, всё-таки это вам не такси вскладчину заказать, да и исполнители не будут этим заниматься. Поэтому так и напрашивается тот самый посредник, который будет заниматься логистикой в этом нелёгком мусорном деле.
Помимо чисто денежных и деловых вопросов, это та сфера, в которой эко-повестка максимально уместна и органична. В идеале было бы не просто грамотно распределять заказы, но ещё и между делом подумать, как утилизировать это с пользой для окружающей среды.
Как появился сервис
В итоге идея создания подобного сервиса пришла в голову Никите Никишкину и Алексею Хацкевичу, основателям Убиратора. Нельзя сказать что к ним само собой пришло внезапное озарение, ребята и до этого сделали первые шаги в подобной сфере. Они запускали в Подмосковье кампанию по сбору пластика, а также создали онлайн-проект Kind.School.
Это такая эколого-просветительская программа, которая помогает образовательным учреждениям России перейти на раздельный сбор отходов. Фишкой проекта является то, что проводят всё это в формате квестов и интерактивов. Кстати, проект оказался успешным: число школ, которые в нём участвуют, превысило 1500. Короче, Никита и Алексей к моменту создания нового сервиса уже разбирались в теме вторсырья и переработки.
Основатели «Убиратора» изучили рынок, опросили потенциальных заказчиков и нашли то самое слабое звено: проблемы с утилизацией отходов у малого бизнеса. В основном предприниматели жаловались, что сложно найти качественных исполнителей: многие подводят со сроками, и есть трудности с оформлением подобных услуг. Да и частные сборщики, которые не ориентированы на огромные заказы, также нуждались в сервисе, где им было бы удобно искать заказы.
Первый крупный заказчик — продуктовая сеть. Да, не удивляйтесь, сама сеть большая, но точки реализации маленькие и разбросаны по всему городу. Не самый лёгкий клиент, так как им очень важны сроки сбора, и чтобы все работало как часы. Именно поэтому найти исполнителей для заказа им бывает трудно: объёмы мусора небольшие, а условия для мусоровозов не очень удобные. Тут то новенький стартап оказался как нельзя кстати: идею удалось продать, но сначала им доверились всего несколько точек.
Создание качественного IT продукта с удобным и понятным сервисом оказалось одним из ключей для успешного старта.
Со временем дела пошли в гору и доходило даже до того, что сами сотрудники не всегда успевали за быстрым темпом роста. «Убиратор» оказался именно тем, что было нужно, и рост числа заказчиков — лучшее тому подтверждение. Помимо того, что ребята сумели закрыть насущную потребность малого и среднего бизнеса, они ещё и обеспечили удобную реализацию проекта (на основе самых современных технологий).
Например, стали использовать ИИ при построении маршрутов и выстраивании логистики. И, конечно же, их неоспоримый плюс — удобный и понятный сайт, где всё интуитивно понятно. Другими словами, «Убиратор» с момента создания делал ставку на качество, простоту и доступность.
Принцип работы и функционал
Виды вторсырья, которые вывозит компания:
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макулатура
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плёнки
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твёрдый пластик
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пищевые отходы
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металлолом
Воспользоваться сервисом очень легко: рассчитываем стоимость вывоза мусора онлайн и заказываем обратный звонок. Достаточно оставить заявку, а дальше оператор подберёт тариф для ваших нужд и организует всё «по красоте». Водитель приедет в удобное время, сам всё взвесит и увезёт мусорное добро куда подальше (но перед этим вам самим нужно будет заняться сортировкой).
Заказчику не придётся переживать за документацию и законность: утилизируют по всем законодательным нормам, со слов на официальном сайте. Данные о весе сборщики заносят в приложение, а клиенту приходит смс с цифрами, так что надурить на лишние килограммы не выйдет. Все необходимые бумаги сервис отправляет ежемесячно по почте, так что можно расслабиться. Персональное расписание, скидки и гибкие тарифы конечно же предусмотрены.
Сдают макулатуру и прочие отходы не просто так (штрафы за неправильную утилизацию опустим). Определённое количество сданного мусора принесёт приятный денежный кэшбэк, который «Убиратор» тоже выплачивает.
Вывозят от 25 кг, что очень удобно (это довольно низкий порог). Можно интегрировать сервис в бизнес, а не только разово пользоваться услугами компании, но тут уже зависит от ваших нужд и масштабов.
Основные заказчики:
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склады и логистические центры
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магазины и торговые сети
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E-commerce
Также сервис помогает на месте организовать раздельный сбор мусора: для офисов и транспортных объектов изготавливают контейнеры для вторсырья и занимаются их обслуживанием.
Для любителей громких имён, среди крупных клиентов: Ozon, Самокат, Hoff, Детский мир, Melon Fashion Group.
Что по инвестициям и выводы
Проект оказался буквально глотком свежего воздуха и смог избавить многих предпринимателей большого и малого калибра от головной боли с вывозом отходов и переработкой вторсырья. Конкурентов у «Убиратора» практически нет: имеются лишь крупные и не очень исполнители, которые занимаются вывозом отходов, но это не полноценный современный и продвинутый сервис. Со временем что-то похожее появлялось, но долго они не продержались. В итоге бизнес-модель «Убиратора» оказалась самой удачной, а тех, кто пытался их догнать, получилось пристроить к себе за счёт слияния.
Оценили это и со стороны: они стали резидентами Сколково, появились желающие вложиться в проект. К концу 2022 года ребята смогли привлечь инвестиций на несколько десятков миллионов рублей (посодействовали венчурный клуб «Синдикат», фонд «ПВБ Инвест» и другие).
Внятными цифрами компании делятся не часто и без особой охоты, но есть данные от владельцев за 2021 год. Годовая выручка была под 800 млн рублей. Сейчас доли в проекте имеют около 20 владельцев, но самый крупный процент оставил за собой основатель Никита Никишкин.
Если смотреть со стороны, то всё замечательно. Создали работающий бизнес, который косвенно помогает обществу (экология и все дела), развиваются, преодолевают кризисы — всё по стартапным канонам. Но не все верят в такие красивые картинки, некоторые сомневаются в способах утилизации, намекая на то, что мощностей у компании не хватит для правильной переработки отходов и всё просто сжигается/закапывается. Кому верить, решать вам, но а мы положительно оцениваем идею и её современное не стыдное исполнение.