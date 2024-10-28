Как в России зарабатывают на утилизации мусора

Ситуация на мусорном рынке

Обычных людей заставить правильно утилизировать мусор очень трудно. Можно, конечно, вести просветительскую деятельность, рассказывать, как важно и полезно сортировать отходы, даже поставить раздельный сбор во дворе, но всё это сугубо на совести каждого.

С магазинами и разными предприятиями ситуация уже проще, они по закону обязаны это делать. Вариант пойти выкинуть кучу упаковок и коробок в мусорку в соседнем дворе не особо работает (вернее работает пару раз, до тех пор, пока не поймают и не предъявят грозные жители района).