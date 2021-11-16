Какое оружие России больше всего ценят за рубежом

Какое оружие России больше всего ценят за рубежомМы пока ещё ого-го, но надолго ли?
В связи с пандемией проблемы возникли и у оружейной промышленности — сокращение продаж затронули всех основных игроков рынка. Россия сегодня даже рискует вылететь из Топ-3 по оборотам продаж, по итогам 2020 года сокращение продаж близко к 1 миллиарду долларов и Китай уже твёрдо занял второе место после США, отодвинув нас на третье (где нам наступает на пятки Франция)
Но по числу поставок, а не финансовым объемам мы по-прежнему уступаем только американцам, хотя они всё равно увеличили свою долю за последнее десятилетие с 34% до 37%. Россия держит 20%, но ещё на начало 2010-х наша доля была около 42% процентов.
Как это понимать? Паразитирование на советских разработках приходит к концу из-за их безнадёжного устаревания? Подъем китайского ВПК? Неспособность российского ВПК идти в ногу со временем и поспевать за трендами?
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Главным ударом на сегодня стала постепенная утрата Индийского рынка, огромной страны без собственного ВПК, рынок которой был одним из самых вкусных и конкурентных.
Но сегодня мы поговорим о тех видах вооружений, где Россия остаётся лидером, и останется в обозримом будущем, потому что на горизонте не маячат достойные конкуренты.
Системы ПВО
Алмаз-Антей на сегодня самый главный российский военный концерн и единственный, входящий в Топ-10 мировых. Правда, как правило, ежегодно он и не поднимается с 10-й строчки, уступая по оборотам лидеру LOCKHEED MARTIN почти в 5 раз (8,6 млрд против 45). С другой стороны, продукция россиян не так диверсифицирована, это системы ПВО.
С-400
Vitaly V. Kuzmin
Это гордость отечественного ВПК на рынке С-300, С-350 и Бук М2ЭК, но, конечно, главный козырь — С-400. Она способна уничтожить все современные и большинство перспективных средств воздушного или космического нападения. Система может поражать цели на дальности до 400 км и до 60 км — тактические баллистические цели, которые летят со скоростью до 4,8 км/с.
С-400 — это главный козырь платёжеспособных стран третьего мира, и ряда стран мира второго, ведь это высокотехнологичное оружие, которое можно купить вопреки воле США и их контролю, а значит, и сковывает им руки для потенциальных военных операций. Да и в целом американские аналоги, системы Пэтриот, несмотря на серию модернизаций по общим показателям продолжают уступать — надёжны лишь на больших дистанциях, при этом почти в два раза дороже.
При этом для защиты от баллистических ракет Пэтриот часто нужно покупать вместе с комплексом THAAD, для защиты от чего-либо похожего на ракеты Скад. С-400 справляется с любыми задачами сама и намного лучше:
1) Радиус действия 600 км против 180 км у Пэтриота, который не отличается дальнозоркостью.
2) Сбить С-400 может цели уже на 150 км от неё, предел американской системы 100 км (и 60 км для ракет)
3) Российская система способна работать по целям от 5 метров над поверхностью, Пэтриот требует хотя бы 60 метров высоты.
4) С-400 в экспорте предоставляет до 5 ракет различного назначения, когда у конкурента лишь одна на все случаи жизни.
Покупка Пэтриота — это не столько забота о безопасности своего неба, сколько акт политической лояльности Вашингтону. Мол, «мы купили Пэтриот, потому что нам разрешили, потому что мы союзники США, подумайте хорошенько прежде чем напасть». С-400 работает как более свободный и прозрачный Android в сравнении с закрытым и дорогим IOS.
К тому же русские могут предложить серию более простых Зенитных-ракетных комплексов: Бук, Панцирь, Тор. Более дешёвые и узкопрофильные, у них ещё меньше конкурентов.
Ближайшие 10-15 лет Россию с этого рынка не подвинет никто.
Боевая авиация
Объединённая авиастроительная Корпорация ноздря в ноздрю идёт с Алмаз-Антеем, находится примерно на 14 месте в мировом рейтинге. И Сухой, и МиГ сегодня на мировом рынке играют в одной команде.
При общем господстве пятого поколения, модернизированные до поколения 4+ и 4++ российская оперативно-тактическая авиация ещё могёт. Су-30, Су-35, МиГ-29, Су-34 и ряд других машин, пользуются спросом и интересом.
Во-первых, пятое поколение истребителей — это очень дорого, и дело не только в самой покупке F-35, например. Для такой машины вам нужна целая инфраструктура, особое качество аэродромов, хранения и подготовки пилотов. А кроме этого ещё и закупка запчастей и дополнительного оборудования, на поставки которого вам, кстати, ещё и могут вето наложить, если ваши планы и ваша политика хоть чуть-чуть идёт вразрез с американской.
Во-вторых, спектр боевых задач большинства локальных конфликтов решается системами 4++, их возможностей хватает с головой. Пилоты, освоившие МиГ-29 или Су-27, спокойно пересядут на прокаченные самолёты тех же КБ с минимумом переподготовки. Для потенциальных противников всё равно, с какого самолёта их будут бить высокоточными ракетами, если они и без того ограничены как средствами РЛС, так и ЗРК.
Ну и наконец обслуживание — после прейскуранта F-35 запчасти на российские истребители по цене покажутся игрушечными. При том, что сами машины достаточно надёжны и неприхотливы.
Вертолёты
Если в аспекте большой боевой авиации наши самолёты современны уже с небольшой натяжкой и когда-нибудь будут вынуждены уходить на покой, в малой авиации российские машины держатся куда увереннее. Российский вертолёт лучше всего сочетает в себе главные качества отечественного продукта — он дешёвый, надёжный, но кроме всего прочего не собирается отставать технически.
Главная гордость — это рабочая лошадка Ми-8/Ми-17, транспортный вертолёт, который при желании можно проапгрейдить даже до ударной машины (в определённых пределах, конечно). В сравнении с американским UH-60 Черный Ястреб мало уступает в качестве авионики, превосходит в вариативности вооружений, и оставляет далеко позади в цене. Ястреб — невероятно дорогая и сложная в эксплуатации машина для многоцелевого вертолёта. Словно забывает, что он вертолёт и мечтает стать чуть ли не шаттлом.
Ястреб, конечно, полегче, получше в скороподъёмности. Но, например, его максимально боевые версии ставят крест на возможности одновременно десантировать или перевозить грузы, и тут прилагательное «многоцелевой» намного больше подходит для Ми-8. И здесь отечественная машина на много лет вперёд обеспечила себе лидирующие позиции, уступая в цене почти в два раза (12 млн долларов против 21 млн долларов у Ястреба).
Ка-52 Аллигатор — во многом революционный вертолёт, на сегодня это единственная машина без роторных лопастей в хвосте. Любой вертолёт имеет на хвосте дополнительные лопасти, вращающиеся в боковой проекции, они препятствуют закручиванию машины вокруг своей оси. Аллигатору это не нужно — два винта вращают лопасти в противоположных направлениях, это важно для ударного вертолёта, так как снижает зависимость от такого важного и уязвимого элемента.
По качеству прицельно-пилотажно-навигационного комплекса не отстаёт от Апача, но обилие детских болезней этой, уже не такой уж и юной машины, пока мешает ему теснить американца с рынка, ведь AH-64 Апач вертолёт уже хорошо обкатанный и зарекомендовавший себя.
Но и тут есть чем крыть. Ми-28 успешно воюет в Ираке последние годы на стороне правительственных сил. Которые, несмотря на то, что зависели долго от США, вертушки предпочли российские, как более подходящие региону (впрочем, со времён Саддама Хусейна под них есть и инфраструктура, и пилоты имевшие дело с советской техникой).
Оба российских вертолёта сильно оставляют позади всех конкурентов по бронезащите и массе вооружения, уступая, в случае Аллигатора, только скороподъемностью. А более мощные движки позволяют иметь для этого и большую взлётную массу.
И если у Ми-8 один из самых широких списков стран-эксплуатантов, у боевых ударных собратьев тут дела пока похуже, основные покупатели, это Ирак, Египет, Алжир. Правда и тут картину выправляет Ми-35, облегчённый клон легенды Ми-24, более легко вооружённый, он покорил рынок уже 10 стран.
Несмотря на не самые оптимистичные прогнозы для российской оборонки, мы пока оставляем за собой слоты, где мы или вне конкуренции, или на край, остаёмся приоритетнее в плане цена/качество.
Maxima
А что вы думаете о перспективах российского оружия на мировом рынке?