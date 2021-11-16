Какое оружие России больше всего ценят за рубежом

В связи с пандемией проблемы возникли и у оружейной промышленности — сокращение продаж затронули всех основных игроков рынка. Россия сегодня даже рискует вылететь из Топ-3 по оборотам продаж, по итогам 2020 года сокращение продаж близко к 1 миллиарду долларов и Китай уже твёрдо занял второе место после США, отодвинув нас на третье (где нам наступает на пятки Франция)

Но по числу поставок, а не финансовым объемам мы по-прежнему уступаем только американцам, хотя они всё равно увеличили свою долю за последнее десятилетие с 34% до 37%. Россия держит 20%, но ещё на начало 2010-х наша доля была около 42% процентов.

Как это понимать? Паразитирование на советских разработках приходит к концу из-за их безнадёжного устаревания? Подъем китайского ВПК? Неспособность российского ВПК идти в ногу со временем и поспевать за трендами?