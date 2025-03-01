Какого оружия лишится Украина в ближайшее время

Пока не понятно, будут ли США дальше поставлять оружие Украине после всем известного диалога в Овальном кабинете — есть высокая вероятность, что нет. Отношения Зеленского с Дональдом Трампом становятся немногим лучше, чем… с Владимиром Путиным, и на этом фоне заинтересованные в продолжении конфликта силы напряглись — «где ж мы столоваться будем?».

На 6 марта назначен чрезвычайный саммит ЕС, где будут искать пути продолжения снабжения вооружением и боеприпасами ВСУ. И это при том, что большая часть европейских стран переживают не лучшие времена в экономическом плане и расширяют программы перевооружения собственных сил. Где они возьмут деньги (а речь про десятки миллиардов долларов только на первую половину 2025 года) — вопрос открытый.

Но куда сложнее вопрос, где взять само оружие, особенно если Трамп начнёт накладывать запреты. Дело в том, что большая часть вооружений, комплектующих и боеприпасов имеют американское происхождение, либо выпускаются в Европе по лицензии, поэтому вот просто взять и передать их Украине без согласия США не получится.