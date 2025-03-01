Наука и технологии
Опубликовано 01 марта 2025, 15:51
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Какого оружия лишится Украина в ближайшее время

Американские горки украинской дипломатии
Провал переговоров по редкоземельным металлам почти наверняка лишит Украину поставок американских вооружений. Насколько она зависима от них? Что это конкретно за оружие? Какие сегменты ВСУ пострадают в первую очередь?
Какого оружия лишится Украина в ближайшее время
© REUTERS | Brian Snyder

Пока не понятно, будут ли США дальше поставлять оружие Украине после всем известного диалога в Овальном кабинете — есть высокая вероятность, что нет. Отношения Зеленского с Дональдом Трампом становятся немногим лучше, чем… с Владимиром Путиным, и на этом фоне заинтересованные в продолжении конфликта силы напряглись — «где ж мы столоваться будем?».

На 6 марта назначен чрезвычайный саммит ЕС, где будут искать пути продолжения снабжения вооружением и боеприпасами ВСУ. И это при том, что большая часть европейских стран переживают не лучшие времена в экономическом плане и расширяют программы перевооружения собственных сил. Где они возьмут деньги (а речь про десятки миллиардов долларов только на первую половину 2025 года) — вопрос открытый.

Но куда сложнее вопрос, где взять само оружие, особенно если Трамп начнёт накладывать запреты. Дело в том, что большая часть вооружений, комплектующих и боеприпасов имеют американское происхождение, либо выпускаются в Европе по лицензии, поэтому вот просто взять и передать их Украине без согласия США не получится.

Какого оружия лишится Украина в ближайшее время
© Jim LoScalzo / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Так что сейчас разберёмся, какие сегменты боевого оснащения ВСУ могут пострадать в ближайшее время, и существует ли им замена.

Средства ПВО

В первую очередь речь про MIM-104 Patriot, или просто ЗРК Пэтриот. Эти зенитные ракетные комплексы — ближайшие аналоги С-300/С-400 по дальности, высоте и количеству целей. Украина имеет на сегодня в основном модификации PAC-3. Это пусковые с более компактными зенитными управляемыми ракетами (ЗУР с 255 мм калибр, вместо 410 мм) для работы на сравнительно небольших дистанциях и высоте. Однако ракеты заточены на прямое попадание и фугасное поражение, а не поражение облаком осколков.

Активное радиолокационное самонаведение, способность достать цели на 24 000 метров по высоте и 80 км по дальности. Такие ЗРК защищают наиболее важные объекты военной инфраструктуры Украины, так как имеют высокие показатели поражения российских ракет оперативно-тактического назначения, а также многих видов дронов. При этом работают они довольно экономно, так как цель можно отрабатывать одной ракетой (С-300 обычно используют две), имея вероятность поражения атакующих ракет в пределах 0,6-0,8.

Официально у Украины «Пэтриотов» на 7 полных батарей в двух бригадах ПВО (в Киевской и Днепропетровской областях). Однако пусковые установки присылали ещё Нидерланды, после чего были потери минимум двух установок. Точного количества сегодня назвать нельзя.

Пусковая установка на 16 ракет в контейнерах PAC-3

Пусковая установка на 16 ракет в контейнерах PAC-3

© U.S. Army

Больше поставок и не планировалось, но важны ещё сами ракеты, расход которых велик. Стоимость одной ракеты в PAC-3 — в среднем около 3,7 млн. долларов. Украинские ПВО воюют впритык, с учётом частой работы по дешёвым целям, вроде тех же дронов-камикадзе. При этом запас ракет к С-300 практически исчерпан, а всё, что можно было переделать — уже переделали.

В новых условиях Украина рискует остаться совсем без ПВО дальнего радиуса действия, полагаясь на ЗРК дивизионного уровня. Германия начала выпуск ракет для PAC-3 только в 2024 году и пока не известно, как скоро может стать поставщиком.

Прочие ПВО

Пэтриот и С-300 — это сегмент оперативно-стратегической защиты: системы, работающие на большие радиусы. Однако, как войсковая инфраструктура, так и тыловая оснащены комплексами тактического назначения, роль которых возросла.

Это норвежско-американские ЗРК NASAMS, немецкие IRIS-T, а также F-16, выполняющие главным образом задачи тех же ПВО, но как бы мобильных. Не будем останавливаться на их характеристиках, тем паче NASAMS и F-16 используют одну и ту же ракету в качестве ЗУР — AIM-120 AMRAAM. Это очень удачная ракета комбинирующая наведение тепловой головкой, активной радиолокацией и защищённым радиоканалом.

Пуск ракеты установкой NASAMS

Пуск ракеты установкой NASAMS

© Raytheon | Kongsberg Defense

В ранних (AIM-120A) версиях это дальность полёта до 40 км, а в поздней (AIM-120D) — до 180 км. В ЗРК NASAMS потолок ЗУР составляет до 21 000 метров. Украина получила 17 пусковых модификации NASAMS II, использующих ракеты преимущественно AIM-120A и B, которые поступают c хранения и, по меркам современных вооружений, почти ничего не стоят де факто (но по сегодняшнему курсу их продают, вероятно, по цене 400-500 тысяч долларов за штуку). Новейшие модификации обходятся в примерно миллион.

На сегодня единственным производителем ракет является американская компания Raytheon. Соответственно, перекрыть их поставки Украине более чем просто, и возникает вопрос, какими запасами располагают другие страны и насколько они готовы делиться. Ну и, кроме того, многим из них открытые поставки могут запретить сами США, контролирующие оборот даже уже купленного у них оружия.

В принципе, заменить AMRAAM можно британским аналогом — ракетой Skyаlesh, она заметно хуже по характеристикам (особенно в плане наведения) но может устанавливаться на описанные носители без особенных модификаций. Поставщиками могут стать Великобритания, Швеция и Италия. В связи с переходом этих стран на более совершенные ЗУР ещё в 2000-е, на складах можно наскрести заметное количество.

Пусковая IRIS-T

Пусковая IRIS-T

© Воздушные силы ВСУ

IRIS-T ЗРК несколько лучше по характеристикам и используют ЗУР на основе британской ракеты AIM-132 ASRAAM c «тепловой» головкой самонаведения. Украине поставлено 24 пусковых, 12 из них — модификации SLM и 12 SLS со средним и малым диапазоном соответственно.

Сами ЗРК производит Германия, а ракеты — британского происхождения. Однако многие комплектующие — американский импорт, или лицензии. Пока сложностей с поставками ракет не ожидают, однако сможет ли германский ВПК взвалить на себя ношу, когда станет нечем заряжать NASAMS — весьма маловероятно.

Ещё не забывайте о конверсии — когда импортное оружие после модификации ставят на пусковые советского образца. Например, американские корабельные ЗУР RIM-7 Sea Sparrow с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Украинцы научились ставить их на ЗРК Бук. При максимальной дальности до 30 км это вполне эквивалентно ракетам советского образца. Поставщик их тоже США.

Боеприпасы

В составе ВСУ уже изрядная солянка с вооружениями советского и натовского типа, поэтому можно только представлять себе мучения тамошних тыловых служб.

Основной объём и основная стоимость поставок от США — это боеприпасы, как не трудно догадаться. Наиболее ключевые поставки — снаряды 155 мм, включая корректируемые «Excalibur», ракеты для РСЗО HIMARS и аналогов, ракеты ATACAMS, ПТРК Javelin, и авиабомбы, в том числе корректируемые модификации JDAM.

Гаубица М777 155 мм, одно из самых эффективных орудий на оснащении украинской артиллерии

Гаубица М777 155 мм, одно из самых эффективных орудий на оснащении украинской артиллерии

© Libkos | AP, File

Кроме того, малочисленная по объёму, но очень важная статья — ракеты HARM. Это противорадиолокационные ракеты, ими работают по активным радиолокационным станциям (РЛС), в первую очередь это радары ПВО (разведка и наведение), контрбатарейной борьбы, станции РЭБ и т. п. Без них резко возрастёт качество работы российских ПВО всех уровней, прикрытие со стороны РЭБ (ровно как и активная работа), обмен данными и работа штабов.

HARM можно заменить на ракеты французского производства, но вопросы с возможностью их использовать теми же F-16 (французский ВПК несколько обособлен в НАТО). Но куда важнее, как быстро французы смогут поставить свои ракеты (есть подозрения, что не быстро), и сколько их вообще в наличии у них.

Именно эти поставки обеспечили успехи ВСУ в 2022 году, и по-прежнему обеспечивают высокое качество огневой поддержки, противотанковой обороны и высокоточные удары на оперативно-тактическую глубину. Несмотря на обильные потери и износ интенсивностью боевых действий.

США, по официальным данным, закрывает 40% потребностей Украины в оружии, а сами украинцы — около 30-35%. Соответственно потеря американских поставок грозит ослаблением почти вполовину.