Какого оружия лишится Украина в ближайшее время

Какого оружия лишится Украина в ближайшее времяАмериканские горки украинской дипломатии
Пока не понятно, будут ли США дальше поставлять оружие Украине после всем известного диалога в Овальном кабинете — есть высокая вероятность, что нет. Отношения Зеленского с Дональдом Трампом становятся немногим лучше, чем… с Владимиром Путиным, и на этом фоне заинтересованные в продолжении конфликта силы напряглись — «где ж мы столоваться будем?».
На 6 марта назначен чрезвычайный саммит ЕС, где будут искать пути продолжения снабжения вооружением и боеприпасами ВСУ. И это при том, что большая часть европейских стран переживают не лучшие времена в экономическом плане и расширяют программы перевооружения собственных сил. Где они возьмут деньги (а речь про десятки миллиардов долларов только на первую половину 2025 года) — вопрос открытый.
Но куда сложнее вопрос, где взять само оружие, особенно если Трамп начнёт накладывать запреты. Дело в том, что большая часть вооружений, комплектующих и боеприпасов имеют американское происхождение, либо выпускаются в Европе по лицензии, поэтому вот просто взять и передать их Украине без согласия США не получится.
Так что сейчас разберёмся, какие сегменты боевого оснащения ВСУ могут пострадать в ближайшее время, и существует ли им замена.
Средства ПВО
В первую очередь речь про MIM-104 Patriot, или просто ЗРК Пэтриот. Эти зенитные ракетные комплексы — ближайшие аналоги С-300/С-400 по дальности, высоте и количеству целей. Украина имеет на сегодня в основном модификации PAC-3. Это пусковые с более компактными зенитными управляемыми ракетами (ЗУР с 255 мм калибр, вместо 410 мм) для работы на сравнительно небольших дистанциях и высоте. Однако ракеты заточены на прямое попадание и фугасное поражение, а не поражение облаком осколков.
Активное радиолокационное самонаведение, способность достать цели на 24 000 метров по высоте и 80 км по дальности. Такие ЗРК защищают наиболее важные объекты военной инфраструктуры Украины, так как имеют высокие показатели поражения российских ракет оперативно-тактического назначения, а также многих видов дронов. При этом работают они довольно экономно, так как цель можно отрабатывать одной ракетой (С-300 обычно используют две), имея вероятность поражения атакующих ракет в пределах 0,6-0,8.
Официально у Украины «Пэтриотов» на 7 полных батарей в двух бригадах ПВО (в Киевской и Днепропетровской областях). Однако пусковые установки присылали ещё Нидерланды, после чего были потери минимум двух установок. Точного количества сегодня назвать нельзя.
Больше поставок и не планировалось, но важны ещё сами ракеты, расход которых велик. Стоимость одной ракеты в PAC-3 — в среднем около 3,7 млн. долларов. Украинские ПВО воюют впритык, с учётом частой работы по дешёвым целям, вроде тех же дронов-камикадзе. При этом запас ракет к С-300 практически исчерпан, а всё, что можно было переделать — уже переделали.
В новых условиях Украина рискует остаться совсем без ПВО дальнего радиуса действия, полагаясь на ЗРК дивизионного уровня. Германия начала выпуск ракет для PAC-3 только в 2024 году и пока не известно, как скоро может стать поставщиком.
Прочие ПВО
Пэтриот и С-300 — это сегмент оперативно-стратегической защиты: системы, работающие на большие радиусы. Однако, как войсковая инфраструктура, так и тыловая оснащены комплексами тактического назначения, роль которых возросла.
Это норвежско-американские ЗРК NASAMS, немецкие IRIS-T, а также F-16, выполняющие главным образом задачи тех же ПВО, но как бы мобильных. Не будем останавливаться на их характеристиках, тем паче NASAMS и F-16 используют одну и ту же ракету в качестве ЗУР — AIM-120 AMRAAM. Это очень удачная ракета комбинирующая наведение тепловой головкой, активной радиолокацией и защищённым радиоканалом.
В ранних (AIM-120A) версиях это дальность полёта до 40 км, а в поздней (AIM-120D) — до 180 км. В ЗРК NASAMS потолок ЗУР составляет до 21 000 метров. Украина получила 17 пусковых модификации NASAMS II, использующих ракеты преимущественно AIM-120A и B, которые поступают c хранения и, по меркам современных вооружений, почти ничего не стоят де факто (но по сегодняшнему курсу их продают, вероятно, по цене 400-500 тысяч долларов за штуку). Новейшие модификации обходятся в примерно миллион.
На сегодня единственным производителем ракет является американская компания Raytheon. Соответственно, перекрыть их поставки Украине более чем просто, и возникает вопрос, какими запасами располагают другие страны и насколько они готовы делиться. Ну и, кроме того, многим из них открытые поставки могут запретить сами США, контролирующие оборот даже уже купленного у них оружия.
В принципе, заменить AMRAAM можно британским аналогом — ракетой Skyаlesh, она заметно хуже по характеристикам (особенно в плане наведения) но может устанавливаться на описанные носители без особенных модификаций. Поставщиками могут стать Великобритания, Швеция и Италия. В связи с переходом этих стран на более совершенные ЗУР ещё в 2000-е, на складах можно наскрести заметное количество.
IRIS-T ЗРК несколько лучше по характеристикам и используют ЗУР на основе британской ракеты AIM-132 ASRAAM c «тепловой» головкой самонаведения. Украине поставлено 24 пусковых, 12 из них — модификации SLM и 12 SLS со средним и малым диапазоном соответственно.
Сами ЗРК производит Германия, а ракеты — британского происхождения. Однако многие комплектующие — американский импорт, или лицензии. Пока сложностей с поставками ракет не ожидают, однако сможет ли германский ВПК взвалить на себя ношу, когда станет нечем заряжать NASAMS — весьма маловероятно.
Ещё не забывайте о конверсии — когда импортное оружие после модификации ставят на пусковые советского образца. Например, американские корабельные ЗУР RIM-7 Sea Sparrow с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Украинцы научились ставить их на ЗРК Бук. При максимальной дальности до 30 км это вполне эквивалентно ракетам советского образца. Поставщик их тоже США.
Боеприпасы
В составе ВСУ уже изрядная солянка с вооружениями советского и натовского типа, поэтому можно только представлять себе мучения тамошних тыловых служб.
Основной объём и основная стоимость поставок от США — это боеприпасы, как не трудно догадаться. Наиболее ключевые поставки — снаряды 155 мм, включая корректируемые «Excalibur», ракеты для РСЗО HIMARS и аналогов, ракеты ATACAMS, ПТРК Javelin, и авиабомбы, в том числе корректируемые модификации JDAM.
Кроме того, малочисленная по объёму, но очень важная статья — ракеты HARM. Это противорадиолокационные ракеты, ими работают по активным радиолокационным станциям (РЛС), в первую очередь это радары ПВО (разведка и наведение), контрбатарейной борьбы, станции РЭБ и т. п. Без них резко возрастёт качество работы российских ПВО всех уровней, прикрытие со стороны РЭБ (ровно как и активная работа), обмен данными и работа штабов.
HARM можно заменить на ракеты французского производства, но вопросы с возможностью их использовать теми же F-16 (французский ВПК несколько обособлен в НАТО). Но куда важнее, как быстро французы смогут поставить свои ракеты (есть подозрения, что не быстро), и сколько их вообще в наличии у них.
Именно эти поставки обеспечили успехи ВСУ в 2022 году, и по-прежнему обеспечивают высокое качество огневой поддержки, противотанковой обороны и высокоточные удары на оперативно-тактическую глубину. Несмотря на обильные потери и износ интенсивностью боевых действий.
США, по официальным данным, закрывает 40% потребностей Украины в оружии, а сами украинцы — около 30-35%. Соответственно потеря американских поставок грозит ослаблением почти вполовину.