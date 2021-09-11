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«Калаш» больше не лучший в мире

Три причины, по которым армии России нужно серьезное обновление стрелкового оружия
Могут ли наши войска до сих пор полагаться на автомат, чьи преимущества крутятся вокруг пресловутой надёжности? Насколько это оружие отвечает современным потребностям и стандартам?
«Калаш» больше не лучший в мире

Имя Калашникова, неразрывное с его детищем, почитается в нашей стране как имя культовое, поэтому говорить о недостатках этого оружия считается почти кощунством. Сам автомат стал одним из национальных символов, в одном ряду с русскими словами, известными почти любому иностранцу – «матрёшка», «бабушка», «водка» и «Калашников».

При этом у нас предпочитают помалкивать о том, что при всей массовости, многие армии мира (в том числе третьего мира) не имевшие собственного оружейного производства в 60 – 90-е годы XX века часто предпочитали Калашникову бельгийские FAL, испанские CETME, да и американские М-16А1/А2 при всем утрировании тезиса о ненадёжности, по географии распространения превосходят отечественную легенду разнообразием.

А в наши дни актуальный рынок «стрелковки» кажется делят между собой Heckler&Koch и бельгийский FN Herstal. Имя Калашников в мире, медленно, но неуклонно теряет актуальность, постепенно заполняя нишу дешёвого ширпотреба, а не надёжного друга всех пехотинцев на планете. Почему это происходит, мы попробуем рассказать в нашей статье.

Ливанские девушки подразделения полиции на стрельбах 1976 год. В Руках видны бельгийские автоматические винтовки FN FAL и советский ручной пулнмёт РПД-44. FAL главный конкурент АК на рынке стрелкового оружия в то время, наравне с М-16.

Ливанские девушки подразделения полиции на стрельбах 1976 год. В Руках видны бельгийские автоматические винтовки FN FAL и советский ручной пулнмёт РПД-44. FAL главный конкурент АК на рынке стрелкового оружия в то время, наравне с М-16.

«Простота хуже воровства»

Итак, надёжность — основной козырь автоматов семейства Калашников. Но дело в том, что с самого начала надёжность была достигнута конструкцией, предполагавшей большой свободный объём пространства в ствольной коробке и обилием «зазоров» и «люфтов» самих деталей.

То есть никакого «секрета дамасской стали» русские не изобрели – просто грязи в автомате есть куда деться, не приводя к повышению трения подвижных деталей и не забивая собой критически важные для стрельбы элементы. Да и то, нужно дать поправку, автомат имеет просто больший «запас» загрязнения, совсем не ухаживать даже за АК – глупость, и смертельно опасная в бою глупость.

За эту «фичу» расплачиваться приходится качеством стрельбы. Обилие свободного пространства при работе механизмов производит обилие лишних вибраций, боковую отдачу. Всё это приводит к существенному падению точности и кучности одиночных выстрелов, а по автоматической стрельбе АК с самого начала уступил М-16, отставая от этой, между прочим давно не основной даже в армии США винтовки по сей день.

Устройство винтовки Юджина Стоунера напротив, стремилось максимально уменьшить свободное пространство, отчего М-16 и М-16А1 (версия для ВВС и для армии соответственно) страдали поначалу от загрязнения и требовали частой чистки и бережного отношения.

А ещё американцы отказались от газового поршня двигающего раму затвора как в Калашникове (стремясь убрать лишнюю движущуюся деталь), и газы в ней сразу двигают затворную группу, поэтому в ствольную коробку просачивалось и оседало больше гари. Развитие конструкции в модификациях М-16 А2 и А4, вкупе с совершенствованием пороховых смесей сделали это оружие куда надёжнее, не потеряв при этом выдающихся показателей точности и кучности огня.

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На фото АК-74 без крышки ствольной коробки. Видно как много пространства между возвратной пружиной и спусковым механизмом.

Слабый тактический потенциал

Уже в 60-е годы передовые страны задались целью вооружить солдат не просто штурмовой винтовкой, а целым стрелковым комплексом, благодаря чему стал внедряться и постоянно расширяться «тактический обвес». Коллиматорные и оптические прицелы с малой кратностью, подствольные гранатомёты, фонари, инфракрасные, тепловые и ночные прицелы, глушители.

На пехоту больше не смотрели как на пушечное мясо, локальные конфликты показали, что пехоту необходимо качественно развивать и во второй половине XX, в веке XXI к этому относятся с не меньшей серьёзностью, чем к развитию боевой авиации, военных спутников и высокоточного оружия. Теперь пехотинец решает всё больше задач, превращаясь в тонкое оружие, а не бездумную массу.

Экипировка американского "зелёного берета" времён конца Вьетнамской войны. Карабин XM177E2 (Предшественник М-4) оборудован компактным глушителем и подствольным гранатомётом.

Экипировка американского "зелёного берета" времён конца Вьетнамской войны. Карабин XM177E2 (Предшественник М-4) оборудован компактным глушителем и подствольным гранатомётом.

@namcollector

СССР в этой гонке не смог породить ничего кроме «ласточкиного хвоста» на боку ствольной коробки. Это сразу привело к неудобству того, что навесное оборудование (в 70-80-е годы весьма габаритное и увесистое) перетягивало центр тяжести набок.

Калашников наотрез отказывался дружить с глушителями (основная задача которых кстати снижать всполохи пламени из ствола, а снижение шумности это уже вторичная задача), даже у более старого АКМ под 7.62 это вышло лучше, чем у АК-74 под мало-импульсный промежуточный патрон 5,45, что сильно продлило старику жизнь в войсках. Обвесы и глушители на АК добивали и без того не лучшие баллистические показатели. Без серьёзного пересмотра всей конструкции ничего нельзя было сделать с демаскирующими всполохами дульного среза, и всё той же низкой кучности.

Уже в конце 70-х советские военные понимали, что для подразделений специального назначения Сухопутных войск, ВМФ, ГРУ, ВДВ, МВД и КГБ (росли они в то время как грибы) от АК они ничего не дождутся. А попытка угодить им в лице АКС-74У вообще выглядело насмешкой (после вывода войск из Афганистана «ксюхи» отдали на оснащение милиции - бессмертная цитата «… я дурак, бросай оружие!» — это оттуда), поэтому ЦНИИточмаш стал развивать отдельный класс стрелкового оружия для спецподразделений на базе бесшумной винтовки ВСС – автоматы Вал. Это оружие создавалось и под новый дозвуковой патрон 9х39.

АК-105 с ночным прицелом на боковом кронштейне

АК-105 с ночным прицелом на боковом кронштейне

В это же время американцы, а скоро и все их союзники получили кольтовский карабин М4, созданный на базе всё той же М-16. Слегка зацепивший Вьетнамскую войну (под индексом XM177, хотя это и несколько разные карабины, основа их, как и М-16 старик AR-15) этот карабин стал основой всех мастей спецназа США.

Мало уступая М-16 в показателях кучности, на рубеже 90-х – 2000-х, карабин М4 стал основным оружием всей армии. Планки Пикатинни и Вивера позволяли использовать карабин как в полном и практически любом тактическом обвесе, так и полностью раздеть до состояния простого ствола пехотинца, или личного оружия личного состава расчётов, экипажей и прочих небоевых специальностей.

Никому из линейки АК такая универсальность даже не снилась.

Боец 5-го эскадрона 1-го кавалерийского полка 25-й пехотной девизии Армии США тактически целится из тактического M-4 на учениях.

Боец 5-го эскадрона 1-го кавалерийского полка 25-й пехотной девизии Армии США тактически целится из тактического M-4 на учениях.

Модульность и эргономика

Калашников безнадёжно отстал в возможностях мультикалиберности, Ударно-спусковой механизм (УСМ) полностью встроен в ствольную коробку, а не представляет собой отдельный элемент (как было уже в СВД). Ещё Юджин Стоунер (напомню, главный конструктор М-16) мечтал о единой стрелковой платформе, в которой «лёгким движением» штурмовая винтовка может превратится в ручной пулемёт или винтовку для снайпера-марксмена (низшая каста снайперов в армии США, у нас это штатный снайпер взвода или отделения).

Сегодня передовые оружейные фирмы готовы предоставить образцы, которые быстрой сменой блоков с механизмами могут быть переключены на использование двух, или трёх разных по калибру боеприпасов (чаще всего речь идёт о переключении между 7,62х51/5,56х45/7,62х39 мм). Благодаря этому стрелок может перевооружаться прямо в бою, использовать весь спектр преимуществ разных боеприпасов в том оружии, которое держит прямо сейчас, в собственных руках.

Bushmaster ACR холдинга Ремингтон, мультимодульный и мультикалиберный стрелковый комплекс. По причине дороговизны, доступен на гражданском рынке США, а в армии представлен единично. Из-за финансовых проблем Ремингтона будущее этого проекта туманно, но подобные платформы тестируют все современные компании.

Bushmaster ACR холдинга Ремингтон, мультимодульный и мультикалиберный стрелковый комплекс. По причине дороговизны, доступен на гражданском рынке США, а в армии представлен единично. Из-за финансовых проблем Ремингтона будущее этого проекта туманно, но подобные платформы тестируют все современные компании.

Оружие современных натовских стандартов делается из лёгких и одновременно прочных и выносливых материалов. Потолок настрела стандартной штурмовой винтовки сегодня это порядка 35 тысяч выстрелов, и этот стандарт растёт. АК-74М сегодня может позволить себе настрел в 10-12 тысяч выстрелов. При этом оружие страдает перегревом ствола и до достижения пределов по настрелу, проблема тянется с 80-х годов (снижением качества в производстве) и низким качеством отечественных пороховых смесей (что конечно нельзя ставить в вину концерну Калашников).

Таким образом, в лице новых автоматов АК-12 (5,45 мм) и АК-15 (7,62 мм) армия России по сути получила оружие, дотянутое до стандартов, а не опережающее их. Бойцы боевых подразделений получили автоматы, которые должны были быть у них ещё 20 лет назад. И до этого, спецназовцам приходилось кастомизировать штатные «Калаши» за собственные средства, в первую очередь покупая внешние элементы с планкой Пикатинни, произведённые на западе для отечественных же образцов. То есть то, что, например, в США в обычном оружейном магазине покупает обыкновенный гражданский, желающий прокачать свой «ЭйКей форти севен».

АК-15

АК-15

И если подобное отставание в 1990-е можно было убедительно аргументировать хроническим безденежьем, то в 2010-2020 годы армия имела все ресурсы быстро сократить разрыв. Но сегодня очевидно, что морально устаревший АК-74М в мотострелковых войсках, полках ВДВ, частях морской пехоты и даже бригад ГРУ — это «всерьёз и надолго».