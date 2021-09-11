«Калаш» больше не лучший в мире

«Простота хуже воровства»

Итак, надёжность — основной козырь автоматов семейства Калашников. Но дело в том, что с самого начала надёжность была достигнута конструкцией, предполагавшей большой свободный объём пространства в ствольной коробке и обилием «зазоров» и «люфтов» самих деталей.

То есть никакого «секрета дамасской стали» русские не изобрели – просто грязи в автомате есть куда деться, не приводя к повышению трения подвижных деталей и не забивая собой критически важные для стрельбы элементы. Да и то, нужно дать поправку, автомат имеет просто больший «запас» загрязнения, совсем не ухаживать даже за АК – глупость, и смертельно опасная в бою глупость.

За эту «фичу» расплачиваться приходится качеством стрельбы. Обилие свободного пространства при работе механизмов производит обилие лишних вибраций, боковую отдачу. Всё это приводит к существенному падению точности и кучности одиночных выстрелов, а по автоматической стрельбе АК с самого начала уступил М-16, отставая от этой, между прочим давно не основной даже в армии США винтовки по сей день.

Устройство винтовки Юджина Стоунера напротив, стремилось максимально уменьшить свободное пространство, отчего М-16 и М-16А1 (версия для ВВС и для армии соответственно) страдали поначалу от загрязнения и требовали частой чистки и бережного отношения.

А ещё американцы отказались от газового поршня двигающего раму затвора как в Калашникове (стремясь убрать лишнюю движущуюся деталь), и газы в ней сразу двигают затворную группу, поэтому в ствольную коробку просачивалось и оседало больше гари. Развитие конструкции в модификациях М-16 А2 и А4, вкупе с совершенствованием пороховых смесей сделали это оружие куда надёжнее, не потеряв при этом выдающихся показателей точности и кучности огня.