Землетрясение 8.8 и вулканы на грани: что теперь будет с Камчаткой

На Камчатке произошло сильнейшее землетрясение с магнитудой до 8,8. Последний раз на территории Камчатского края и Сахалинской области подобное землетрясение было зафиксировано аж в 1952 году. Если же сравнивать по миру, то это самый сильный случай после землетрясения в Японии в 2011 году.

Причиной такого масштабного и сильного землетрясения послужила субдукция. То есть, одна литомферная плита начинает подлезать под другую. Это достаточно популярная причина землетрясений.

В районе Камчатке же океаническая плита начинает медленно, но верно, подползать под континентальную плиту Евразии, а толщина у них разная (океаническая тоньше в 3−4 раза, чем плита Евразии), происходит накопление напряжения и в какой-то момент происходит разрядка, соответственно, землетрясение.