Землетрясение 8.8 и вулканы на грани: что теперь будет с Камчаткой

Землетрясение 8.8 и вулканы на грани: что теперь будет с КамчаткойЗемлетрясение, цунами, вулканы и афтершоки
На Камчатке произошло сильнейшее землетрясение с магнитудой до 8,8. Последний раз на территории Камчатского края и Сахалинской области подобное землетрясение было зафиксировано аж в 1952 году. Если же сравнивать по миру, то это самый сильный случай после землетрясения в Японии в 2011 году.
Причиной такого масштабного и сильного землетрясения послужила субдукция. То есть, одна литомферная плита начинает подлезать под другую. Это достаточно популярная причина землетрясений.
В районе Камчатке же океаническая плита начинает медленно, но верно, подползать под континентальную плиту Евразии, а толщина у них разная (океаническая тоньше в 3−4 раза, чем плита Евразии), происходит накопление напряжения и в какой-то момент происходит разрядка, соответственно, землетрясение.
Как правило, в мире в год происходит не более 1−2 землетрясений с примерно такой магнитудой. И предугадать, в целом, их можно. По словам учёных, в краткосрочный срок, примерно за пару дней, предсказать землетрясение практически нереально, но в среднесрочном и долгосрочном прогнозе предположить в каком районе будет землетрясение и с какой магнитурой уже возможно.
И это действительно проблема. Даже в Японии сотки лабораторий, которые наблюдают за сейсмической активностью и за возможными цунами, предупредить население за несколько дней они не в состоянии.
Например, на Камчатке в течение многих лет осуществляется прогноз землетрясений с магнитудой больше 7.7 методом академика РАН С. А. Федотова. В его последней опубликованной работе район, где произошло недавнее землетрясение, характеризовался достаточно высокой вероятностью возникновения в его пределах землетрясения с магнитудой больше 7.75
Как регистрируют землетрясения?
В целом, сейсмическую активность, вулканы, цунами и так далее, регистрируют в сейсмических станция, как например Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, и при помощи геодинамических наблюдений или геодезических наблюдений.
Ну и помимо этого, используют видеонаблюдение и спутниковые системы, чаще всего такое используют за вулканами. Всё что было замечено отправляется в специальную базу данных, при помощи которой в дальнейшем и происходит анализ и прогноз потенциальных явлений.
Сеть, предназначенная для регистрации землетрясений в регионе, включает в себя более полусотни современных цифровых сейсмических станций. Обработка полученных с их помощью волновых форм позволяет определять координаты эпицентра, глубину, магнитуду и другие параметры землетрясения
То есть, возникает землетрясение, например в водной среде, всю активность регистрируют при помощи датчиков определяющих давление воды и датчиками коллебания воды, так называемыми уровнемерами. Такой подход используют в России.
Афтершоки — что это? И будут ли они на Камчатке?
После землетрясения практически всегда следуют афтершоки. Афтершоки же это повторные толчки, после основного землетрясения. Они слабее по своей магнитуде, и могут продолжиться от двух недель до нескольких месяцев.
В случае с Камчаткой, афтершоки будут достаточно сильными, примерно магнитудой до 7,5. На следующий же день после основного землетрясения, около берегов Камчатки был один афтершок, силой 6,7, но на Петропавловске-Камчатском его ощутили примерно в 3 балла, а в Северо-Курильске достигло 5 баллов.
Анализ афтершоков, произошедших в первые 1−2 дня, позволит сформировать прогнозную оценку развития афтершокового процесса, в том числе вероятность сильных афтершоков
Но помимо афтершоков, есть ещё одна опасность — вулканы.
Вулкан Ключевской и другие
В связи с землетрясением, активизировался и вулкан Ключевской — самый высокий активный вулкан в Евразии. Для специалистов это не стало неожиданностью, по их словам вулкан и так достаточно активный, извергается часто.
Кратер уже был заполнен лавой какое-то время, и само землетрясение не особо то как-то и способствовало извержению вулкана. Разве что помогло немного лавы за край перелить.
Но помимо вулкана Ключевской, в связи с сотрясениями Авачинский вулкан тоже начал потихоньку просыпаться, хоть сейчас и находится в спящем режиме, но газовая активность возросла.
Также специалисты заметили, что вулкан Камбальная — самый южный вулкан Камчатки, тоже активизировался. Сколько ещё вулканов проснётся от очередных афтершоков или землетрясений непонятно, специалисты пока не могут дать точный ответ, только предположения.
Да и камчатские вулканы изучены слабо, чтобы давать точные прогнозы. Но глобальных разрушений не будет, по крайне мере, так предполагают учёные.
Но для нас, ученых, сейчас очень важно бороться с опасным заблуждением, что если большое землетрясение уже прошло, то следующее произойдет нескоро, через 50 и более лет. Это не так. Необходимо не расслабляться и продолжать мероприятия по сейсмозащите региона, а также совершенствовать систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Нам очень повезло в случае с недавним землетрясением, которое, к нашему удивлению, пошло по наилучшему из возможных сценариев. Но нет никаких гарантий, что нам также повезет в следующий раз
Мегасобытие в мире вулканологии и потенциальные опасности
Для учёных-сейсмологов такое землетрясение стало мегасобытием в мире вулканологии. Специалисты впервые могут полноценно наблюдать взаимосвязь вулканов и их активность и землетрясений. Даже после землетрясений в Японии и на Камчатке 1952 года, процессы нужно изучить более тщательно, как минимум технологии за это время продвинулись вперед (как тот же искусственный интеллект).
Если же говорить о потенциальных последствиях землетрясения и извержения вулканов, то они не будут такими масштабными как в легенде о городе Помпея. У нас может только лавовый поток растопить крупнейший ледник на полуострове. Из-за этого может быть размыта единственная дорога, которая соединяет северные посёлки с городом.
Для жителей Камчатки это будет очень серьёзная потеря. Но человеческие жертвы или глобальные катастрофы не будет. Так что, всё обойдётся минимальными потерями, и то в виде построек и дороги.