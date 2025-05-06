Киберспорт и наука: какие исследования проводят учёные для изучения киберспортсменов?

Киберспорт — для многих явление непонятное. Играть в игрушки, получать за это немалые деньги, да и ещё становиться медийной личностью — когда только всё это стало возможным? Как оказалось, Россия киберспорт признала ещё в 2001 году и добавила в список признанных видов спорта. Неожиданно, правда? Впрочем, в 2006 году киберспорт из списка убрали, из-за того, что он не проходил по критериям.

Но в 2016 году киберспорт вернули в реестр, и это направление спорта стало активно развиваться. В нашей стране начали проводить соревнования, например «Кубок России по киберспорту» . Есть даже Всероссийская киберспортивная студенческая лига, да и про школьников не забыли: им организуют турниры между школами. Из последних мероприятий — среди школьников проводили турнир по Dota 2 и Valorant в Челябинске под крылом Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Это небольшой пример того, как работает огромная киберспортивная индустрия.