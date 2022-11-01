Почему кирзовые сапоги победили? И нужны ли они армии сегодня?История самого узнаваемого атрибута солдатской жизни
Кирзачи стали стандартом потому что практичные, или просто дёшево обходились? Правда ли, что их носили ещё с очень старых времён периода раннего СССР? И какая обувь пришла на замену знаменитым кирзовым сапогам для российских солдат?
Кирзачи, как много в этом звуке… Последние десятилетия в военном деле появлялись спутники, тепловизоры, баллистические вычислители, а кирзачи всё равно уходить не хотели. По-хорошему, они даже стали неформальным символом советской, а потом российской армии.
Официально с 2007 года кирзачей в армии нет, но я сам застал эпоху и лично видел, как их ещё много где носили в начале 2010-х. А теперь кое-где их раздают мобилизованным, так что смело можно говорить, что век их ещё не прошёл — по крайней мере, не до конца.
Как и зачем появились кирзачи? Что это вообще за слово такое — кирза? Как решали вопрос обуви у потенциального противника и как обстоят дела с ней сейчас — обо всём этом поговорим прямо сейчас.
Вспомнил? Ставь класс!
Военная обувь
Если в обычной жизни обувь — это просто обувь, будь то хорошая или плохая (у кого какие средства), то в армии… в армии обувь — это её лицо. Чем ни вооружай, а в реальной войне от обуви зависит очень много: нога — это главная «воюющая» часть тела солдата. Удобство, качество по разумной цене и, наконец, уважение государством и страной людей, рискующих за неё жизнью. Вот что такое обувь.
В то же самое время, всю военную историю обувь — это самая большая проблема с тех самых пор, как появились регулярные армии и вопрос обеспечения солдата полностью лёг на плечи государства. Можно было бы сделать большой экскурс в историю — там много интересного, как разные страны решали вопрос, но… по предыдущим статьям мы уже заметили, что вам такие материи не интересны, поэтому будем к делу переходить.
Ботинок был основным типом обуви во все времена, хотя чаще солдат ассоциируют с сапогами. В эпоху 18-19 веков, когда не было развитой промышленности и прикладных научных разработок, не было и синтетики. Основным материалом была только кожа, а кожаными сапогами было проблематично даже всех офицеров снабдить, о солдатах и речи не шло.
Поэтому кожаный ботинок дополнялся гетрами, они же «штиблеты», часто выше колена из грубого сукна или войлока. Благодаря ним в обувь не попадали камешки, грязь, вода. Ну, хоть что-то. Кстати, американские войска такие использовали дольше всех, из плотной парусиновой ткани — если вы задавались вопросом, что за хрень на ногах у американцев в фильме «Спасти Рядового Райана», то это вот они.
Почему сапоги не могли быть армейской нормой
В середине 19 века сапоги или полуботинки с высоким берцем стали нормой +/- во всех армиях. Но когда страны начали переходить на всеобщую воинскую повинность, а войска уже исчислялись миллионами, проблема «во что обуть» снова стала актуальной.
В итоге стандартом Первой мировой стали низкие ботинки с обмотками — тонкая полоса ткани обматывала всю ногу вместо носка или портянки, и шла дальше до колен. Русская армия поначалу ещё заигрывала с сапогами, но скоро переключилась на общий тренд, а сапоги оставались в гвардии — опять же, потому что кожи на всех не напасёшься.
Гражданская война настолько разорила страну, что в 20-е годы в Рабоче-крестьянской Красной армии нормой стали… лапти. Да, не было вообще нихрена и рота получала пар эдак 6 сапог для караула, либо чтобы ходить в увольнение. В преддверии Второй мировой РККА по численности приближалась к 5 миллионам, а потом ведь ещё и мобилизацию объявили...
Короче, позарез нужен был синтетический материал для массовой обуви:
влагонепроницаемый, тут всё ясно, но в то же время воздухопроницаемый из гигиенических соображений
высокий, беречь ногу при прыжках (с техники, в траншею, с парашютом), защищать от попадания в обувь пыли и сора
достаточно дешёвый, с предсказуемым пределом износа, удобный для массового производства
Кирза
Кирзовый сапог, повидавший некоторое дерьмо
Точное происхождение этого слова не ясно по сей день — оставим этимологию специалистам.
Официально кирзу придумал в 1904 году Михаил Поморцев на базе разработки брезентовых чехлов для пушек — мембранообразующий материал из яичного желтка, канифоли и парафина пропитывал толстую многослойную х/б ткань. В итоге получался материал, пригодный для конской сбруи, ремней, портупей, ранцев, подсумков, ну и для обуви.
Однако тогда полноценного массового кожзама и «первой» кирзы не случилось — технология оказалась не настолько дешёвой, чтобы легко заменить кожу, плюс помешала коррупция позднего царского режима в условиях войны (ну, как всегда). Про кирзу забыли лет на 20.
Снова вспомнили про эту технологию в 1930-е, при чём это было не связано с обувью для солдат поначалу — искали альтернативы каучука, в том числе для покрышек. Новая кирза не выдерживала никаких испытаний — ни мороза, ни влаги, не держала тепло, трескалась и калечила ноги. По итогу советско-финской войны материал для обуви оказался не ахти.
Лендлизовские ботинки РККА
Но накануне ВОВ улучшили формулу инженеры Хомутов и Плотников, получив материал Кирза СК. Многослойная хлобчатобумажная ткань пропитывалась плёнкообразующим материалом на основе нефтепродуктов — так получились уже известные нам кирзачи.
Кирзовые сапоги: плюсы и минусы
В годы Великой Отечественной войны кирзачи так и не стали основной обувью армии. От союзников по ленд-лизу получили 15 млн пар обуви, а также тысячи тонн обувной кожи. Сохранялось и свое производство: кому везло — импортные сапоги и ботинки, кому нет — ботинки с обмотками. По-настоящему основной обувью кирзачи станут после войны, хотя в 1950-е практиковали и ботинки с гамашами, как в армии США или у немцев на позднем этапе Второй мировой.
Гамаши вермахта конца войны, некоторые их аналоги пытались внедрить в Советской армии в 1950-е
Казалось бы, сапог из синтетических материалов — это ведь жалкий суррогат обуви… так оно и есть. Но «настоящие» кирзачи предполагали юфтевый низ, это особо выделанная кожа, а вот кирза вытягивала само голенище. Таким образом, стопа была обута в качественную обувь, а высокое голенище делало его практичным для армейских нужд.
Офицерскому составу полагались сапоги полностью юфтевые, или яловые, как их ещё называют. Ну а параллельно с ними хромовые, где кожа дубилась специальными солями. И хромовые, и яловые сапоги — это кожа. Хотя, конечно, особо прошареные солдаты находили способы достать себе и такие.
Особо кирзовые сапоги ценились в ВДВ, так как для прыжков с парашютом важно, чтобы при приземлении было высокое голенище — это предотвращает вывихи и переломы. В годы Второй мировой десантникам требовалась высокая обувь без всяких суррогатов в виде гамаш или обмоток, поэтому американцам и немцам пришлось разрабатывать специальную обувь. А вот советский десант придерживался как раз кирзачей.
Универсальные ботинки армии США стали появляться к концу войны
Однако для 1970-х годов сапог — хоть кирзовый, хоть кожаный — становился явно устаревшей обувью. Большая часть стран переходила на ботинок с высоким берцем. В годы больших реформ те же американцы окончательно остановились на ботинках грубой выделки, полностью из кожи и с высоким берцем.
Поначалу ботинки по сравнению с сапогом явно уступали, но кожаных сапог раздать всем солдатам не могла даже экономика США, поэтому их миксовали сначала с брезентовыми, а потом кожаными гамашами (подороже, но снижались расходы на выделку и шитьё). А чуть позже механизация пехоты и развитие военной техники снизили требования к динамическим нагрузкам на обувь.
Для маневрирования под интенсивным огнём требовалась более легкая, хорошо облегающая ногу обувь — шнурованный ботинок подходил для этого лучше. Сидеть месяцами в окопной жиже или маршировать десятками км в сутки военные доктрины не предполагали, а ведь сапог исторически был предпочтительнее в таких условиях.
Берцы "маргеловки" с Авито. Маргелов внимательно относился к мировым военным трендам
При этом смена дешёвых носков и стелек в ботинках и условия для просушки обуви в местах постоянной дислокации гарантировали гигиену и лучше защищали от «окопной стопы».
Теперь сапог считался тяжёлой и неудобной обувью. Для десанта с парашютом он не подходил по причине частого слетания с ноги, поэтому на «берцы» СССР перевёл сначала ВДВ накануне Афганской войны. Да и в целом, в условиях активных боевых действий, от кирзачей начали отказываться именно в этот период.
Тяжёлый сапог был неудобен при беге, а тем более для коротких перебежек под огнём, с частыми залеганиями и резкими подъёмами. Это давало бойцу только лишнее изнурение. А вкупе с портянкой сапог уже не отвечал гигиеническим стандартам нового времени.
Но сохранили эту обувь до начала 21-го века не из-за её чудесных свойств, проверенных годами, и солдатской смекалки чудо-сапогов, а из-за бедности. Синтетические материалы и налаженное производство позволяли ощутимо экономить на обуви, а переход на и без того дефицитную кожу в СССР в масштабах армии был почти невозможен.
Первые массовые берцы, пришедшие на замену кирзачам
Россия не отказывалась от кирзачей долго по этой же причине. Эпопея с берцами только усложнила проблему, так как уставные продолжали делать из синтетики, что мешало её демисезонности — летом ноги потеют, а зимой мёрзнут. Это с кирзачами привыкли на зиму наматывать утеплённые портянки, а с шнурованной обувью это сложнее (хотя я носил именно берцы с портянками в армии, и все эти подъёмы за минуту были адищем, когда вся батарея обувается уже в строю).
Позднее пришли к парному комплекту летних и зимних ботинок, но и тут кожи не нашлось. Пресловутые берцы из кордуры (нейлоновая влагостойкая ткань) от Донобувь едва ли подходили для полей, поэтому такую проблему приходилось решать… за свой счёт.
Создать систему комплектования армии нормальными, недорогими кожаными ботинками по-прежнему сложно. Основная проблема — низовая коррупция. Это синтетику особо никому не толкнёшь, а вот кожаные уставные ботинки пойдут на ура. Поэтому, чтобы не оставить армию совсем босиком, по сей день практичнее её обувать в суррогат обуви.