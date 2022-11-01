Почему кирзовые сапоги победили? И нужны ли они армии сегодня?

Кирзачи, как много в этом звуке… Последние десятилетия в военном деле появлялись спутники, тепловизоры, баллистические вычислители, а кирзачи всё равно уходить не хотели. По-хорошему, они даже стали неформальным символом советской, а потом российской армии.

Официально с 2007 года кирзачей в армии нет, но я сам застал эпоху и лично видел, как их ещё много где носили в начале 2010-х. А теперь кое-где их раздают мобилизованным, так что смело можно говорить, что век их ещё не прошёл — по крайней мере, не до конца.

Как и зачем появились кирзачи? Что это вообще за слово такое — кирза? Как решали вопрос обуви у потенциального противника и как обстоят дела с ней сейчас — обо всём этом поговорим прямо сейчас.