Зачем Северной Корее участие в СВО? Для подготовки к войне с Южной Кореей

Зачем Северной Корее участие в СВО? Для подготовки к войне с Южной КореейТалантливые ученики
Власти РФ и КНДР официально отрицают факт участия солдат Северной Кореи в СВО, так что считайте эту статью размышлениями на почве слухов, домыслов и предположений.
Факт того, что северокорейские солдаты присутствуют вблизи линий соприкосновения российских войск и ВСУ уже вполне можно считать свершившимся.
Но зачем России нужны северокорейские солдаты? Зачем северокорейским солдатам нужно воевать на Украине? Каков их статус и есть ли примеры использования солдат иностранных армий в войнах, вне открытых военных коалиций?
Могут ли северокорейцы воевать?
Чисто практически — конечно могут, если им дадут оружие, прикажут и это будет санкционировано Москвой. Другое дело — их юридический статус, ведь прямого военного союза с КНДР у России нет, а войну Украине Ким Чен Ын не объявлял (как и Зеленский корейцам).
Первое, что напрашивается — наёмничество, но в новейшей истории нет внятных примеров, чтобы регулярная армия одного государства нанималась другой для ведения боевых действий с третьей страной. Да и в общем, никакими наёмниками солдаты Северной Кореи не являются и не могут быть, ни юридически, ни де-факто.
Их присутствие не скрывают в фото и видеоматериалах с фронта — очевидно, что солдаты со своими командирами, и личными документами (по крайней мере те, кто в учебных лагерях). Никаких подставных ЧВК не создавалось, как и иных видов «прокси-сил». Это, однако, не значит, что они присутствуют «за просто так» — само собой, определённый вид торга имеет место, но о нём дальше.
Армии в чужих войнах
Найти в истории каких-либо прямых примеров привлечения сторонней армии в качестве военной силы для чужой войны не так-то уж и легко. Хотя и вспоминается война за Независимость США, для которой Великобритания наняла сразу несколько воинских формирований в немецких государствах (единой Германии тогда не существовало).
Любопытно, что сначала британцы хотели нанять русских, корпус тысяч в двадцать человек, но не выгорело. Всего в германских землях было нанято около 29 000 солдат для войны в американских колониях, многие сражались в своих мундирах и при своих знамёнах. Однако на практике многие немецкие формирования были малопригодны для такой войны — кто-то из-за слабой подготовки, а кто-то из-за полупартизанских методик американцев.
Но в современном мире не обязательно действовать так уж внаглую — для подобного «найма» можно создавать временные коалиции и альянсы, привлекая за те или иные плюшки контингенты заинтересованных стран. И вот тут как раз далеко за примерами бегать не надо — так действовали США, развязав войну против саддамовского Ирака в 2003 году.
США для войны с Саддамом нашли не так уж и много союзников, не только в ООН, но даже в НАТО — не все члены поддержали операцию, и сам альянс взял на себя роль только подготовки специалистов новой иракской армии. Тогда была наспех созданы так называемые «Международные коалиционные силы в Ираке».
Довольно забавным теперь выглядит тот факт, что в той войне третьим по численности военным контингентом после США и Великобритании стали… стали силы Южной Кореи. Впрочем, недалеко ушли и «кандидаты» в НАТО — Грузия была 5-й по численности, а Украина 6-й, прислав по 2000 и 1700 солдат соответственно. Присутствовали также Казахстан, Азербайджан, Монголия и Армения, это если считать только из соседей РФ, и ещё куча стран, по которым трудно сказать, что они могли забыть в Ираке.
Всего (на всех этапах) через эту коалицию прошли 39 стран. Многие из них имели чисто символическое присутствие — подразделения охраны и инструкторы для новой иракской армии. Украинским и грузинским же контингентам пришлось и всерьёз повоевать — погибло в Ираке всего 18 украинских военнослужащих, и 5 грузинских. В основном это были подрывы техники на дорогах и засады партизанских формирований.
Многие государства довольно быстро вывели свои контингенты (2004-2005 годы) под разным давлением. Кое-кто из тех, кто присутствовал символически, даже просили более не упоминать об их участии.
Как видим, крупное государство всегда может найти, чем привлечь союзников. Понятно, что страны отправлявшие контингенты в Ирак, в первую очередь зарабатывали себе очки — для вступления в НАТО — или отрабатывали долги за вступление в НАТО (бывшие страны соцблока и прибалты). Кое-кто наверняка планировал в обмен привлечь какие-то инвестиции, закрыть глаза правительству США на свои косяки и сохранить сотрудничество. Хотя конечно, это лишь догадки.
Ясно только одно — до Ирака, Саддама Хусейна и всех местных проблем союзникам не было никакого дела. Плевать было как на реальные причины, так и на формальные поводы — просто хотели поучаствовать с «командой США в одной игре».
Что известно о солдатах КНДР на сегодня?
Пока северокорейские солдаты находятся на территории РФ, никаких вопросов по этому поводу быть не может — очевидно, они там с согласия руководства страны. Даже если они будут применяться в Курской области, или на охране границ на других участках. В случае перехода этих сил на международно-признанные территории Украины, проблемы, конечно, появляются.
Правда, всё зависит от контекста — будут ли северокорейские подразделения применены в бою вообще? Если их привлекут, будут ли они сражаться в собственной униформе и с опознавательными знаками ВС КНДР?
В случае, если северокорейцы будут задействованы в российской униформе и экипировке, в составе российских соединений — опять же, формальных поводов пересматривать текущий курс по урегулированию, у украинских союзников и других заинтересованных стран, не будет.
Наконец, между РФ и КНДР действует «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» (подписан 19.07.24, ратифицирован 24.10.24) и, согласно 4-й статье, стороны обязаны оказывать друг другу военную помощь, в случае войны с третьей страной. Включает ли эта помощь прямое участие в боевых действиях, и вообще, насколько этот договор признают юридически сильным в остальном мире — не известно.
В российских источниках прямо о численности контингента военных КНДР не пишут, как и о местах дислокации, составе, статусе и целях нахождения. В международной прессе озвучивают цифры до 11 тысяч солдат, из которых около 5 тысяч — бойцы элитных подразделений.
Зачем это нужно самим корейцам?
Тут уже, кажется, и вопросов быть не может — Ким приказал, вот и поехали.
Тем не менее, понятно, что интерес в зоне СВО у корейцев есть. Не секрет, что все последние годы Ким Чен Ын занимается развитием, модернизацией и реформированием своих вооружённых сил. Много говорят о северокорейском ядерном оружии, но, очевидно, реформы только им не ограничатся.
Отсталая по оснащению, выучке и методам ведения боевых действий сухопутная компонента нуждается в серьёзном росте возможностей для потенциального противостояния с Республикой Корея (южнокорейцы). Конечно, равнинная местность на большинстве участков СВО — совсем не то же самое, что горы на корейском полуострове. Но и северокорейцы явно не на учениях.
Вероятно, руководство КНДР планирует закрыть сразу несколько задач:
- Накопление командного состава с боевым опытом
Это важная причина. Многие страны, в военных контингентах в Ираке и Афганистане, тоже использовали своё участие, как способ прогнать через реальные боевые действия максимум офицеров или бойцов спецподразделений ради накопления реального же опыта.
Корейская война закончилась в 1953 году, с тех пор уже выходят в отставку военные, рождённые после неё. Боевого опыта у армии страны нет — вообще нет! В то время как у южнокорейцев за плечами довольно заметное участие крупных контингентов в Ираке и Афганистане.
- Ознакомление с форматами, технологиями и методиками современной войны
То, что в конфликте на Украине формируются учебники военного дела и новые принципы ведения войн на ближайшее будущее — состоявшийся факт. Роль новой техники — БПЛА, дронов-камикадзе, FPV, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пересмотр роли и возможностей техники традиционной — танков, САУ, ударных вертолётов, РСЗО и иных ракетных систем.
Получив подобный опыт, северокорейская армия сможет освоить наиболее передовые методики противостояния, которые недоступны не только южнокорейцам, но и их «старшим» союзникам.
Наконец, менее очевидный, но возможно самый важный фактор. Дело в том, что Северная Корея высокоиндустриальная. Это одна из самых индустриальных стран мира, а корейские вооружённые силы почти всеми компонентами вооружений обеспечены от собственной промышленности. Это же касается потребностей собственной экономики и хозяйства. Да, сомнительного качества и технологического уровня — но есть, и своё.
Таким образом, КНДР имеет высокий потенциал быть «мастерской», в сравнении со многими другими странами мира, стремящимся строить экономику на современных передовых технологиях, IT и сфере услуг. На сегодня эта страна способна производить больше боеприпасов, чем все европейские партнеры Украины и США вместе взятые — их экономики значительно деиндустриализованы.
Потенциально КНДР способна производить огромное количество современных вооружений. А сегодня это технологичные, но недорогие дроны, компактные устройства РЭБ, средства защищённой связи и передачи данных. Их роль в современной войне колоссальна, а северокорейцы готовы выпускать их в огромных количествах. А что ещё важнее — организовать и освоить производство очень быстро.
Да, известны проблемы с качеством, но РФ со своей стороны может оказать помощь как в самих технологиях, так и закрыть известный дефицит ресурсов. А дешёвая рабочая сила, умеющая работать много и усердно (это сегодня большой дефицит везде) решит вопросы количества и сроков.
В итоге, важнее всего не участие северокорейцев в СВО, и даже не присутствие. Главное — способность корейских военных освоить новые вооружения, тактики их применения и во взаимодействии с ВПК страны, организовать массовой производство.
Ну а преимущества дешёвых, достаточно эффективных и массовых вооружений могут использовать и сами КНДР, и Китай и Россия, и другие партнеры страны.