Зачем Северной Корее участие в СВО? Для подготовки к войне с Южной Кореей

Любопытно, что сначала британцы хотели нанять русских, корпус тысяч в двадцать человек, но не выгорело. Всего в германских землях было нанято около 29 000 солдат для войны в американских колониях, многие сражались в своих мундирах и при своих знамёнах. Однако на практике многие немецкие формирования были малопригодны для такой войны — кто-то из-за слабой подготовки, а кто-то из-за полупартизанских методик американцев.

Но в современном мире не обязательно действовать так уж внаглую — для подобного «найма» можно создавать временные коалиции и альянсы, привлекая за те или иные плюшки контингенты заинтересованных стран. И вот тут как раз далеко за примерами бегать не надо — так действовали США, развязав войну против саддамовского Ирака в 2003 году.

США для войны с Саддамом нашли не так уж и много союзников, не только в ООН, но даже в НАТО — не все члены поддержали операцию, и сам альянс взял на себя роль только подготовки специалистов новой иракской армии. Тогда была наспех созданы так называемые «Международные коалиционные силы в Ираке».

Довольно забавным теперь выглядит тот факт, что в той войне третьим по численности военным контингентом после США и Великобритании стали… стали силы Южной Кореи. Впрочем, недалеко ушли и «кандидаты» в НАТО — Грузия была 5-й по численности, а Украина 6-й, прислав по 2000 и 1700 солдат соответственно. Присутствовали также Казахстан, Азербайджан, Монголия и Армения, это если считать только из соседей РФ, и ещё куча стран, по которым трудно сказать, что они могли забыть в Ираке.