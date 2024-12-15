В России появились кофейни для тех, кто... устал от людей

В России появились кофейни для тех, кто... устал от людейНичего лишнего — только кофе
Диджитал кофейни
Культура пития кофе, а особенно пития кофе вне дома, достигла у своего апогея у нас в стране: деловые (и не очень) люди с бумажными стаканчиками в руках стали неотъемлемой частью любого крупного города. Десятки кофеен на каждом углу так и ждут, когда вы принесете им три сотки за свой капучино на безлактозном молоке. И как будто бы по умолчанию считается, что если вы идёте в кофейню, то обязательно знаете всё о кофе и разговариваете с бариста на одном языке (а если не знаете, то вон, для вас
простаков деревенских напитки из автомата за углом).
Конечно, никто вас из кофейни не выгонит, если вы не знаете чем раф отличается от латте — в большинстве случаев вам заботливо ответят на все вопросы и помогут с выбором. А что если вы сами не хотите контактировать с бариста и расспрашивать его о всех видах кофе, но при этом желаете спокойно ознакомиться с ассортиментом (погуглить незнакомые слова) и взять напиток именно из заведения? Тогда стоит посетить диджитал кофейню — такие есть уже в России и даже в разных вариациях!
Дринкит
В заведениях сети Дринкит принцип работы следующий: кофе для вас готовит бариста, но ваше общение с ним сводится к минимум. Заказ со всеми уточнениями и оплатой делается заранее через приложение, а вы уже заглядываете в кофейню только чтобы забрать свой напиток. Подходит не только для интровертов, но и для тех, кто вечно куда-то торопится.
Данная сеть что-то типа филиала «Додо пиццы»: у них общий основатель — Фёдор Овчинников. Бренд «Дринкит» выкупили и сделали из авторских кофеен цифровые. Первое заведение переоткрыли в Москве в 2020 году, а сегодня работает больше 20 кофеен в трёх странах (Россия, Казахстан и ОАЭ).
Приложение и правда удобное: сразу на карте вам показывают ближайшую кофейню, а интерфейс простой и интуитивно понятный. В наличии много, нет, очень много опций при выборе напитка. Всё не ограничивается банальными вариациями кофе, сахара и сиропа. Можно настроить:
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молоко
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температуру
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стакан и крышку
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манжет (картонная держалка)
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лёд
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посыпки и прочие топпинги
Для самых разборчивых любителей считать калории есть подробный состав со всеми цифрами, так что если вам неудобно при людях расспрашивать, сколько белков, жиров и углеводов вот в этом латте, то такой онлайн предзаказ действительно идеальный вариант.
Спорные моменты
Не все оценили подобную концепцию: некоторые считают, что проблема высосана из пальца. По их мнению, намного проще сделать заказ на месте, ведь кому-то наоборот нужна помощь баристы, да и постоянные клиенты часто ходят ради личного общения и сервиса. Но одно не отменяет другого: если в кофейне есть опция заказа через приложение, это не значит, что если вы зайдете в одну из кофеен и попросите помочь с выбором, вас выгонят со словами: «мы тут молчим и шарахаемся от любого человеческого контакта». В «Дринкит» вполне можно зайти и лично поболтать с персоналом. А вот вопросы к digital составляющей остаются.
Кого-то не устроила приписка «цифровая кофейня», это вообще любимый приём всех Додо бизнесов — уклон в сторону IT: мы такие современные, модные и классные. Мол, идея не супероригинальная, да и чего такого сверхтехнологичного в обычном приложении для заказов? Ну тем не менее, даже если замысел не самый новаторский, его воплощений у нас не так много.
Из объективных проблем можно выделить следующее:
- как точно рассчитать время для заказа?
- что делать во время аврала?
Не все посетители дружны с расчётами: могут заказать кофе сильно заранее, и тогда их будет ждать не самый свежий напиток,
а потом они еще и пойдут строчить негативные отзывы и придираться к вкусовым качествам. Или наоборот, когда заказов слишком уж много и бариста просто не успевает сделать всё вовремя. Конечно, так бывает во всех кофейнях, но в таком случае просто теряется одно из главных преимуществ онлайн заказа: не стоять в очереди и видеть поменьше людей.
FIBBEE
Если вы хотите практически полностью исключить любые контакты с хомо сапиенсами и даже бариста видеть не желаете, то есть и альтернативный вариант (и это всё ещё не кофемашина в продуктовом магазине, а полноценная кофейня) — FIBBEE предлагают нам робокофейни. В чём отличие от вендингового автомата и предыдущего варианта?
Заказ можно сделать так же через приложение или на кассе, только за стойкой совсем никого не будет — кофе на ваших глазах приготовит робот.
Все процессы автоматизированы, а контакт с людьми отсутствует. Со стороны похоже на классическую кофейню: булочки на витрине и стандартные напитки и только роборука в лучших традициях киберпанка.
Технологическая начинка
Создатели честно говорят, что в основе продукта — швейцарские кофемашины Eversys (Enigma, Cameo, Legacy) и немецкие WMF (5000/1500), но они не заказывают сборку в Китае и не перепродают готовые решения, а ваяют в России. Официальная информация с сайта гласит, что они разработали и внедрили «с нуля»собственные:
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молочную систему на 10 типов молока с одновременной подачей
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сиропную станцию на 10 вкусов
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роботы-манипуляторы
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диспенсер выдачи стаканов, систему водоподготовки и водоотведения, терминал приема и автоматические столики выдачи заказов
Всё это работает под управлением собственной системы ERP, а также имеется мобильное приложение на iOS и Android. Такие робокофейни уже больше соответствуют digital формату, но без людей всё равно не обойтись: кто-то же должен продукты завозить и зерно менять — выдыхаем, человеческий род со счетов пока не списывают!
Купите франшизу
При просмотре соцсетей и сайта компании складывается впечатление, что речь идёт не столько о кофе, сколько о франишизе: вам как будто хотят продать не чашку американо с круассаном, а целый бизнес, не меньше: и идея супер крутая, и невероятно выгодно, и всё «под ключ». Ну кстати, это действительно удобная тема, когда вам нужна своя кофейня в офис и хочется сэкономить на дополнительном персонале. Создатели делают акцент на том, что бизнес составляющая тоже простая и дистанционная.
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от 100 до 300 чашек кофе на 1 загрузке ингредиентов
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1-2 типа зерна, 5-10 типов молока, 3-10 типа сиропов
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2-4 зоны выдачи
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пропускная способность от 20 до 100 чашек в час
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удаленный мониторинг, онлайн нотификация, данные об ингредиентах и продажах
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обслуживание 1 раз в неделю + загрузка ингредиентов по необходимости
Робот уже не нальёт вам авторский кофе «из самых редких зерен Эфиопии с послевкусием гвоздей и шафрана», но для удовлетворения стандартных запросов неискушенных клиентов вполне подходит.
Кофейни от FIBBEE в количестве 14 штук уже работают в Москве, Петербурге и Казани. И уже ставшее доброй традицией: если что-то (даже в единичном экземпляре) открылось в Дубае, то бизнес приобретает отметку «международный».
Итог
Не будем преувеличивать — у нас тут не Страна восходящего солнца с её повсеместной роботизацией, скорее мы просто не отстаём от трендов. Все эти диджитал кофейни, магазины, рестораны больше походит на баловство, чем на часть повседневной жизни. Да и люди у нас не очень привыкли к таким новшествам: интроверты сидят по домам, экстраверты болтают с бариста, продавцами и официантами, и только блогеры-обзорщики активно тестируют подобные заведения.
Возможно, это дело привычки — сегодня диковинка, а через несколько лет станет станет обыденностью (и говорим мы не только про кофейни). Потихоньку появляются digital магазины и рестораны, и хотя они не пользуются невероятным успехом, а скорее работают в тестовом режиме, такие технологии точно вызывают интерес. Было бы здорово, если бы мода на подобные новшества помогла развить отечественные технологии, а то слепое копирование нас мало интересует.