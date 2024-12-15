В России появились кофейни для тех, кто... устал от людей

Диджитал кофейни

Культура пития кофе, а особенно пития кофе вне дома, достигла у своего апогея у нас в стране: деловые (и не очень) люди с бумажными стаканчиками в руках стали неотъемлемой частью любого крупного города. Десятки кофеен на каждом углу так и ждут, когда вы принесете им три сотки за свой капучино на безлактозном молоке. И как будто бы по умолчанию считается, что если вы идёте в кофейню, то обязательно знаете всё о кофе и разговариваете с бариста на одном языке (а если не знаете, то вон, для вас простаков деревенских напитки из автомата за углом).

Конечно, никто вас из кофейни не выгонит, если вы не знаете чем раф отличается от латте — в большинстве случаев вам заботливо ответят на все вопросы и помогут с выбором. А что если вы сами не хотите контактировать с бариста и расспрашивать его о всех видах кофе, но при этом желаете спокойно ознакомиться с ассортиментом (погуглить незнакомые слова) и взять напиток именно из заведения? Тогда стоит посетить диджитал кофейню — такие есть уже в России и даже в разных вариациях!