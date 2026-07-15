Кому досталось облако после AWS и Azure

Облачный переезд

В апреле 2007 года кто-то зарегистрировал домен moysklad.ru, и никто в тот момент не мог предположить, что этот тихий шаг положит начало рынку объёмом 392 миллиарда рублей. Через десять месяцев, в феврале 2008-го, сервис «МойСклад» запустился как первый российский облачный сервис управления торговлей, а в сентябре того же года Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили основали Selectel — сеть дата-центров, первым клиентом которой стала социальная сеть «ВКонтакте».

Эти два события едва ли привлекли внимание широкой публики, но именно они обозначили начало перехода российского бизнеса в облако — процесса, который к 2024 году превратился в рынок с ежегодным темпом роста 26%.

Дата-центры как фундамент

Selectel начинал с одного здания — дата-центра «Цветочная-1» на 230 стоек в Санкт-Петербурге, — и с тех пор рос последовательно, шаг за шагом добавляя новые сервисы. В 2010 году компания запустила третий дата-центр в Москве и вышла на рынок аренды выделенных и виртуальных серверов, в 2012-м добавила «Облачное хранилище» для хранения данных и раздачи статических файлов, а в 2015-м — «Виртуальное приватное облако» для корпоративных клиентов. К 2024 году у Selectel уже шесть дата-центров на 3500 стоек, более 500 сотрудников и 17 лет опыта на рынке, что обеспечило компании долю 6,7% в сегменте IaaS+PaaS.