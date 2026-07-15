Кому досталось облако после AWS и Azure

Кому досталось облако после AWS и AzureКак отечественные провайдеры заняли рынок после 2022 года
Облачный переезд
В апреле 2007 года кто-то зарегистрировал домен moysklad.ru, и никто в тот момент не мог предположить, что этот тихий шаг положит начало рынку объёмом 392 миллиарда рублей. Через десять месяцев, в феврале 2008-го, сервис «МойСклад» запустился как первый российский облачный сервис управления торговлей, а в сентябре того же года Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили основали Selectel — сеть дата-центров, первым клиентом которой стала социальная сеть «ВКонтакте».
Эти два события едва ли привлекли внимание широкой публики, но именно они обозначили начало перехода российского бизнеса в облако — процесса, который к 2024 году превратился в рынок с ежегодным темпом роста 26%.
Дата-центры как фундамент
Selectel начинал с одного здания — дата-центра «Цветочная-1» на 230 стоек в Санкт-Петербурге, — и с тех пор рос последовательно, шаг за шагом добавляя новые сервисы. В 2010 году компания запустила третий дата-центр в Москве и вышла на рынок аренды выделенных и виртуальных серверов, в 2012-м добавила «Облачное хранилище» для хранения данных и раздачи статических файлов, а в 2015-м — «Виртуальное приватное облако» для корпоративных клиентов. К 2024 году у Selectel уже шесть дата-центров на 3500 стоек, более 500 сотрудников и 17 лет опыта на рынке, что обеспечило компании долю 6,7% в сегменте IaaS+PaaS.
За этими цифрами стоит вполне конкретная инфраструктура: дата-центры — это бетонные здания с системами охлаждения, резервным питанием и каналами связи, внутри которых стоят серверы — металлические стойки с процессорами, памятью и дисками. Именно эта инфраструктура позволяет клиентам арендовать вычислительные мощности по потребностям — кому-то нужен один виртуальный сервер для сайта, а кому-то целый кластер для обработки миллионов транзакций, — и масштабироваться за минуты, не закупая железо заранее.
Запуск тяжеловесов
Yandex.Cloud запустился 5 сентября 2018 года в статусе технического превью, и подготовка к этому запуску была основательной — в закрытом тестировании с апреля участвовали более 50 компаний, включая Тинькофф Банк, X5 Retail Group, S7 и Skyeng. Проект быстро вырос из экспериментальной стадии: в октябре 2020 года Яндекс перевёл облачное направление в самостоятельную бизнес-единицу, и выручка начала расти двузначными темпами — 19,8 миллиарда рублей в 2024-м (+50% к 2023 году), 27,6 миллиарда в 2025-м (+39%), с 51 тысячей клиентов. Компания продолжает вкладываться в развитие платформы — 42 миллиарда рублей инвестиций за два года.
Cloud.ru прошёл более сложный путь к лидерству. Сервис создали внутри экосистемы Сбербанка в 2018–2019 годах под названием SberCloud, но в мае 2022 года банк вышел из состава акционеров после того, как попал под блокирующие санкции США, и единственным владельцем стало АО «Новые возможности». Ребрендинг в Cloud.ru закрепил новую самостоятельность компании, а к 2023 году у неё уже было более 1000 сотрудников и свыше 80 сервисов. По итогам 2024 года именно Cloud.ru занял первое место на рынке IaaS+PaaS с долей 28,9%, а среди достижений компании — два суперкомпьютера «Кристофари», выпущенные в 2019 и 2021 годах.
VK Cloud основан в 2018 году как Mail.ru Cloud Solutions, и в том же году выпустил первый PaaS-сервис Cloud Containers на базе Kubernetes. В 2024 году компания расширила линейку продуктов, запустив Cloud Desktop — облачный сервис для создания виртуальных рабочих мест.
Топ-5 игроков рынка IaaS+PaaS контролируют более 70% рынка: Cloud.ru (28,9%), РТК-ЦОД (16,9%), Yandex Cloud (11,4%), Selectel (6,7%), МТС Web Services (6,5%).
При этом доля отечественных решений в сегменте публичных облаков превысила 91,7%, а на рынке в целом представлено не менее 49 провайдеров.
SaaS: софт по подписке
12 апреля 2012 года «1С-Битрикс» запустила Битрикс24 — облачный сервис для совместной работы, и спрос проявился мгновенно: за первые часы зарегистрировалось около тысячи пользователей. Дальше рост шёл по нарастающей — к декабрю 2021 года сервис насчитывал 10 миллионов зарегистрированных компаний, а к 2024-му — более 15 миллионов по всему миру на 18 языках, что сделало Битрикс24 самой популярной CRM в мире по числу пользователей. Выручка отражала этот масштаб: 5,36 миллиарда рублей в 2024 году (+31%) и 7 миллиардов в 2025-м.
17 мая 2012 года, буквально через месяц после Битрикс24, состоялся запуск 1С:Фреш, позволяющего работать с «1С:Предприятие 8» через интернет; в облаке стали доступны «1С:Бухгалтерия», «1С:ERP» и «1С:Отчётность». 1С остаётся крупнейшим разработчиком российского учётного ПО, а в Реестре отечественного ПО сегодня зарегистрировано около 17 000 решений от 6100 компаний.
В том же 2012 году свою историю начала amoCRM, запущенная группой предпринимателей во главе с Михаилом Токовининым. К 2023 году у сервиса было около 200 тысяч компаний-пользователей из 80 стран мира, а выручка 2024 года составила более 1,66 миллиарда рублей (+15%) при чистой прибыли 921 миллион.
Лидером же всего рейтинга SaaS-компаний России стал Яндекс 360 — с выручкой 12,4 миллиарда рублей в 2024 году услугами «Яндекс 360 для бизнеса» пользовались 151,5 тысячи организаций, а совместное редактирование документов поддерживает до 400 пользователей одновременно. Масштаб экосистемы виден и по другому показателю — в июле 2025 года количество активных аккаунтов «Яндекс ID» превысило 136 миллионов в день.
Зачем бизнесу облако
Масштабируемость — главное преимущество, которое объясняет весь этот рост: интернет-магазин в день распродажи может увеличить мощности в десять раз за минуты и вернуться к обычному режиму после окончания акции, не закупая серверы заранее и не содержа резервные мощности на случай пика.
Облачные сервисы экономят компаниям 20–30% по сравнению с содержанием собственной инфраструктуры, поэтому их применяют уже 64% российских компаний.
Внутри рынка SaaS сегменты распределены неравномерно: безопасность занимает 41,8%, CRM — 14,2%, совместная работа — 12,3%. Сценарии применения облака охватывают практически всю корпоративную жизнь — от хранения данных и резервного копирования до бухгалтерии в 1С:Фреш, совместного редактирования документов в Яндекс 360 и Битрикс24, виртуальных рабочих мест в Cloud Desktop от VK Cloud и искусственного интеллекта, чей облачный сегмент AI Cloud достиг 80 миллиардов рублей к концу 2024 года.
Барьеры и санкции
Доверие остаётся главным барьером для перехода в облако — только 23% промышленных предприятий готовы доверить критичные системы облачным провайдерам, а безопасность данных, сложность миграции и дефицит аналогов тормозят процесс даже там, где экономическая логика облака очевидна.
Переломным моментом стал 2022 год: массовый уход зарубежных провайдеров — AWS, Microsoft Azure, Oracle, SAP, IBM — вынудил российский бизнес срочно искать замену, и спрос на отечественные облака вырос на 300% за первую неделю после отключений. Microsoft отключала российских клиентов не единовременно, а тремя волнами — в 2022, марте и сентябре 2024 года, что растянуло адаптацию бизнеса во времени.
Нормативное давление подтолкнуло переход дальше: запрет на использование иностранного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры вступил в силу в 2025 году, а предложение о полном запрете иностранного ПО с 2027 года находится на рассмотрении. Для многих компаний уход из облака и вовсе не был реальной опцией — 90% клиентов «МойСклад» составляют торговые компании, 10% приходится на производство и услуги, а собственная ИТ-инфраструктура для малого бизнеса остаётся экономически недоступной.
Рост продолжается
Прогнозы говорят о том, что рынок публичных облаков в России вырастет с 304 до 801 миллиарда рублей к 2029 году — среднегодовой темп роста 21% превышает мировой показатель. Внутри рынка отдельные сегменты растут ещё быстрее: PaaS в 2024 году вырос на 58–59%, достигнув 32,9 миллиарда рублей, а рынок SaaS вырос до 200,9 миллиарда (+14,1%), показав за 2022–2024 годы совокупный рост на 62,3%.
Динамику отдельных игроков хорошо иллюстрирует «МойСклад» — тот самый сервис, что начинался с одного домена в 2007 году: в 2025 году он обслуживает более 50 тысяч платных клиентов и 3 миллиона зарегистрированных пользователей при выручке 2,1 миллиарда рублей (+24%), обрабатывая 10 000 запросов в секунду. Похожая траектория — резкий рост от нишевого продукта до массовой инфраструктуры — прослеживается у большинства крупных облачных игроков рынка, от Selectel до Яндекс 360.
От домена moysklad.ru до прогнозируемых 801 миллиарда рублей российский рынок облаков прошёл путь за семнадцать лет. За это время облако перестало быть опцией для технологических энтузиастов и превратилось в инфраструктуру, на которой работает вся экономика — от малого бизнеса, которому недоступна собственная серверная, до банков и промышленных гигантов, постепенно приходящих к тем же выводам.