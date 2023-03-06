Ретрофутуризм не только в Atomic Heart или сталинские булл-папы Коробова

Ретрофутуризм не только в Atomic Heart или сталинские булл-папы КоробоваИх хотели выбрать вместо АК
Эти странные на вид автоматы вполне серьёзно могли заменить автомат Калашникова в войсках.
Фото: Калашников Media
В тени М.Т. Калашникова оказались многие советские конструкторы, и часто незаслуженно. Герман Коробов — один из них, но гораздо более знаменит он тем, что был, пожалуй, самым оригинальным оружейником советской эпохи.
Уже по заглавной картинке вы можете понять, что речь пойдёт об очень незаурядном оружии. Но грузить вас инфой про механизмы запирания ствола или газоотводы — где они лучше или хуже — не будем, по крайней мере, в больших количествах. Поговорим немного о закулисье оружейных конкурсов и прорывных разработках, опередивших своё время.
Когда до победы Калашникова было ещё далеко
Вопреки устоявшемуся местами мнению о якобы копировании STG-44 Шмайссера или Штурмгевера в АК, в действительности его не копировали. Во-первых, был огромный конкурс и жесткая конкуренция, а во-вторых советский промежуточный патрон был совсем другим, и вот так просто слизать конструкцию было невозможно.
Автомат Судаева
callofduty.fandom.com
Разработка советской штурмовой винтовки началась ещё в разгар войны и первым её детищем был Автомат Судаева. АС-44 давал очень достойную кучность, но был тяжёлым (5,67 кг) и длинным (1033 мм), а сам Судаев вскоре умер и дорабатывать автомат больше никто не захотел. Тогда же конструкторы Коровин и Коробов разработали образцы по схеме, известной сегодня как булл-пап.
Дело в том, что военные на тот момент требовали от конструкторов очень компактное оружие, не особо длиннее, чем пистолет пулемёты. При этом им была нужна и длина ствола не меньше 400 мм при том, что в отличие от пистолет-пулемётов, в ствольную коробку нужно было уместить ещё и механизм запирания ствола.
Пистолет-пулемётам хватало свободного затвора — он не сцеплялся со стволом в момент выстрела, потому что патрон лёгкий и это оружие ближнего боя. На станковых пулемётах чаще использовалась отдача ствола, то есть ствол смещался назад, до полного выхода пороховых газов, тогда и начинался выброс пустой гильзы.
Новый тип оружия требовал запирания канала ствола, как на самозарядных винтовках или ручных пулемётах, но при этом позволить себе длину в метр двадцать не мог. Не мог позволить и длину ствола как у пистолет-пулемётов той поры в 250 – 270 мм, ведь конической пуле с высоким импульсом этого мало. Штурмовая винтовка более универсальна и предназначена не только для ближнего боя, где кучность роли не играет. От винтовок нового типа требовалось выдавать точный огонь одиночными на дистанциях больше 200 метров, и кучный — очередями, то есть пули должны были ложиться в цель достаточно близко друг к другу.
Схема запирания поворотом затвора, аналогичная система в АК
tl.wikipedia.org
Поэтому схема «булл-пап» напросилась сама собой, иначе по-настоящему универсального оружия не получилось бы. Впрочем, АК образца 1949 года тоже был не особо универсальным, поэтому до внедрения модернизированной версии АКМ в 1959 году пехоту оснащали параллельно карабинами Симонова (СКС) — огневые задачи на средних дистанциях решали бойцы именно с этим оружием.
Коробов предложил автомат ТКБ-408 в 790 мм длины со стволом в 500 мм (даже больше, чем требовалось) — немногим меньше, чем у карабина Мосина 1938 года. Калашников сумел доработать автомат в 960 мм со стволом 369 мм (в нарезной части), поэтому по-настоящему хорошей кучности и ждать не стоило.
Запирание ствола по схеме с перекосом затвора, центр тяжести у плеча стрелка, ну и про ствол уже сказано — всё это давало очень серьёзные преимущества булл-папу при стрельбе.
ТКБ-408
Калашников Media
Но Коробову не повезло, он слишком поторопился — новый патрон был ещё непредсказуем, требовалось много проб и ошибок, прежде чем все элементы конструкции успеют подогнать под импульс 7.62х39мм, то же касается и в целом их живучести. ТКБ-408 показал при испытаниях много задержек, сильный перегрев, а главное — его хватило лишь на 5000 выстрелов, что было крайне неудовлетворительным показателем.
Идея компоновки военных заинтересовала, но самому проекту второго шанса не дали, а на следующие этапы пошли образцы в традиционном дизайне — автоматы Булкина, Дементьева и Калашникова (при участии Зайцева, а также, вероятно, Лютого и Дейкина).
Запирание перекосом
Kezc | gifer.com
Во все тяжкие
1960-е были не только эпохой хиппи и рок-н-ролла, но и серьёзного пересмотра оружейных концепций. Большая часть оружейных систем, принятая в те годы, используются и сегодня, в основном с доработками по части тактикульности и прочих полезных прибамбасов. Тогда же в европейских армиях конструкторы снова начали чертить булл-папы, а пластик начал вытеснять дерево.
В СССР тоже задумались о радикальном облегчении конструкции, плюс вопрос кучности АК тоже нужно было решать после первого десятилетия в войсках. Поэтому конструкторы Тульского КБ не дремали, а государство тогда без фанатизма относилось к легендарности Калашникова было готово рассмотреть альтернативы.
Коробов и тут рванул впереди паровоза, сделав упор на легкость и компактность — и разработал ТКБ-022, в целиком пластиковом (подозреваю бакелит) корпусе. Бесполезно пытаться описать словами его необычный дизайн — лучше, конечно, один раз увидеть.
Характерной особенностью стала рукоять, которая одновременно служила и магазином. В 1960-е годы структура войск существенно изменилась — ушли в прошлое стрелковые части, вместо которых оставались только мотострелковые, а также бурно развивались ВДВ.
ТКБ-022
Калашников Media
Новые войска получили высокий уровень механизации: БТРы, боевые машины пехоты и десанта — предполагалось, что ведение огня, не покидая их, станет значительной частью боевой работы, а значит оружие должно быть не только лёгким, но и компактным.
Поэтому не стоит удивляться такому дизайну, ведь и танкисты того времени страдали от недостатка современного личного оружия для экипажей. А были ещё артиллеристы самоходок, зенитчики, лётчики-вертолётчики — всем дай по автомату. Поэтому-то советская армия спокойно относилась к полётам фантазии, ведь главное — результат.
Однако Коробов просчитался с материалом, он военных все-таки напугал. Оружие показало хороший настрел в 13350 выстрелов, устроила и кучность. Но командование понимало и другое: Ваня-колхозник в потострелках — парень хороший, но такие игрушки в руки ему давать… ну такое. Корпус АК из штампованной стали сломать нереально, а деревянные детали можно и заменить. А если при десантировании с техники долбануть о корпус БТР такой пластиковой штуковиной? Что делать-то потом, если она треснет, ведь оружие не сможет вообще нормально функционировать?
Чтобы понять, что Коробов не оторванным от реальности фанатиком на своей волне, достаточно взглянуть на проекты конструктора Афанасьева...
ТКБ-011 Афанасьева
discred.ru
Коробов не сдавался (это вообще не было его чертой, как понимаете), и представил менее радикальную модель ТКБ-022ПМ, уже в компоновке булл-пап, предполагая взять реванш за поражение Калашникову в 1946-м. Тут абсолютный рекорд — при длине ствола в 415 мм, сам автомат достигал всего 525 мм. Масса составила 2,8 кг, а в версии ПМ №2 — 2,34 кг.
Газоотвод — кольцевой поршень вокруг ствола. Схема запирания — вертикальный клиновый затвор, в отличие от предыдущей модели, которая, как и АК, имела затвор поворотный. Клиновый затвор помог конструкции быть максимально компактнее, но усложнил конструкцию в целом — потребовался досылатель патрона, как на М-16.
Такая фишка нужна, когда патрон по разным причинам (чаще всего из-за обильного нагара) не полностью вошёл в патронник, или же наоборот, застрял при выбросе. АК в этом плане был проще, и, хотя такое с ним приключалось тоже, решались такие проблемы не сложно… сами догадаетесь.
ТКБ-022 ПМ №1 в 2,8 кг
shooting-iron.ru
Последний заход Коробов сделал в ТКБ-022 ПМ №5, примерно в те же годы проектировали новый малоимпульсный патрон, которым станет 5.45х39 мм. Коробов экспериментировал с 5.6х39 и создал автомат, который по кучности значительно перекрыл конкурента от Калашникова. Но…
В итоге генералам и идея с пластиковым корпусом не понравилась, и сложноват, и дороговат (производство требуется создавать с нуля). Тогда же задумались о подствольниках, которые к ТКБ-022 ПМ не приладишь толком никуда. В итоге уже принятый АКМ облегчили бакелитовыми магазинами (характерные оранжевенькие), а труды Коробова ушли в музей, впечатлять посетителей полётом мысли советских гениев.
Облегченный ТКБ-022 ПМ №2
Gewehrschutze | sketchfab.com
Наследие
Напрасно думать, что Коробов оставался непонятым гением (хотя отчасти это так) — его изобретения не ограничиваются представленными в статье, были и вполне серьёзные конкуренты Калашникову в лице ТКБ-517. Отдельные его конструкторские находки дошли до наших дней в модернизациях современного стрелкового оружия РФ. Позднее Коробов поучаствовал в проекте по перспективной замене АК в 1970-е, в конкурсе «Абакан».
Туда он предложил автомат ТКБ-0111 — конкурс предполагал замену только принятому АК-74, но эта история заслуживает отдельной статьи.
ТКБ-517
Калашников Media