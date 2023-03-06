Ретрофутуризм не только в Atomic Heart или сталинские булл-папы Коробова

Разработка советской штурмовой винтовки началась ещё в разгар войны и первым её детищем был Автомат Судаева. АС-44 давал очень достойную кучность, но был тяжёлым (5,67 кг) и длинным (1033 мм), а сам Судаев вскоре умер и дорабатывать автомат больше никто не захотел. Тогда же конструкторы Коровин и Коробов разработали образцы по схеме, известной сегодня как булл-пап.

Дело в том, что военные на тот момент требовали от конструкторов очень компактное оружие, не особо длиннее, чем пистолет пулемёты. При этом им была нужна и длина ствола не меньше 400 мм при том, что в отличие от пистолет-пулемётов, в ствольную коробку нужно было уместить ещё и механизм запирания ствола.

Пистолет-пулемётам хватало свободного затвора — он не сцеплялся со стволом в момент выстрела, потому что патрон лёгкий и это оружие ближнего боя. На станковых пулемётах чаще использовалась отдача ствола, то есть ствол смещался назад, до полного выхода пороховых газов, тогда и начинался выброс пустой гильзы.

Новый тип оружия требовал запирания канала ствола, как на самозарядных винтовках или ручных пулемётах, но при этом позволить себе длину в метр двадцать не мог. Не мог позволить и длину ствола как у пистолет-пулемётов той поры в 250 – 270 мм, ведь конической пуле с высоким импульсом этого мало. Штурмовая винтовка более универсальна и предназначена не только для ближнего боя, где кучность роли не играет. От винтовок нового типа требовалось выдавать точный огонь одиночными на дистанциях больше 200 метров, и кучный — очередями, то есть пули должны были ложиться в цель достаточно близко друг к другу.