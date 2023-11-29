Правда ли, что в России невозможно сделать качественную косметику

Не секрет, что бесконечные пакеты санкций затронули большую часть нашей повседневной жизни. Можно бесконечно утверждать смехотворность наложенных запретов, но без икеевской акулы, модных шмоток из H&M и оригинальной Колы некоторые из нас очень скучают.

Кроме того, изменения коснулись и бьюти-сферы. Впрочем, если вам для наведения марафета хватает куска хозяйственного мыла и суперуниверсального шампуня 10 в 1, то, вероятно, изменений вы особо и не заметили.

Для многих поиск подходящих средств косметики стал настоящей проблемой. Если замены «Макдака» на «Вкусно и точка» обыватель почти и не заметил, то в вопросах красоты и здоровья люди привыкли быть разборчивее.