Надоело работать в офисе? Выход есть!

Коворкинги подходят для фрилансеров, стартапов и небольших команд, которые не хотят или не могут арендовать постоянный офис, но нуждаются в удобном рабочем месте.

Если вы подумали, что это просто такой своеобразный «съёмный» офис, то вы сильно ошибаетесь: система аренды там достаточно гибкая (то есть, помещение арендуется на небольшой срок), а атмосфера более свободная и демократическая, что заметно упрощает рабочий процесс.