Надоело работать в офисе? Выход есть!Интересные отечественные стартапы для коворкинга
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Что такое этот ваш коворкинг?
Коворкинг — это место, где люди самых разных занятий трудятся в одном помещении. Рабочее место там арендуют на необходимое количество времени: от пары часов до нескольких месяцев.
На самом деле, такая форма обладает целым рядом преимуществ, например:
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Удобство. Можно выбрать, на сколько дней или месяцев вам нужно рабочее место.
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Открытые зоны. В коворкинге есть как общие залы, так и отдельные комнаты: так людям проще общаться и обмениваться идеями.
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Все включено. В коворкинге есть всё, что требуется в рабочем процессе: интернет, принтеры, конференц-залы, кухни и даже места для отдыха.
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Сообщество. Коворкинг собирает людей из разных профессий, что помогает заводить новые знакомства, обмениваться опытом, а кому-то и сменить работу.
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Мероприятия. В коворкингах часто проводят лекции, мастер-классы и другие встречи. В современности хороший специалист должен всегда совершенствоваться, а тут такая хорошая возможность.
Коворкинги подходят для фрилансеров, стартапов и небольших команд, которые не хотят или не могут арендовать постоянный офис, но нуждаются в удобном рабочем месте.
Если вы подумали, что это просто такой своеобразный «съёмный» офис, то вы сильно ошибаетесь: система аренды там достаточно гибкая (то есть, помещение арендуется на небольшой срок), а атмосфера более свободная и демократическая, что заметно упрощает рабочий процесс.
Такая форма рабочего пространства выглядит привлекательнее среднестатистического офиса, а как дела с этим обстоят у нас в России? Сейчас расскажем.
Flip
Удобный онлайн-сервис для командной работы в реальном времени. По своей сути — это как Miro, но наш, отечественный: тут можно создать группы, работать вместе, делиться идеями — и всё это в одном удобном пространстве. Плюс, тут нет ограничений на количество участников и есть бесплатные фичи. Особенно зайдет тем, кому неудобно с лицензиями на зарубежные аналоги. Просто, быстро, эффективно!
Кстати, Miro собрался уходить из России, поэтому Flip будет весьма актуален в ближайшем будущем.
Сервис идеально подходит как для совместной работы, так и для индивидуальной: он довольно простой и не требует каких-то особых талантов от пользователя.
Shtab
Название у сервиса говорящее — «Штаб» помогает бизнесменам и менеджерам держать все процессы под контролем.
Здесь собрано сразу всё и в одном месте, что довольно удобно: можно легко настроить график с помощью тайм-трекеров и отчётов или координировать несколько команд со своими задачами. Так что, если надо что-то планировать и управлять проектами — эта тема вам зайдёт.
В отличие от предыдущего сервиса, Shtab предназначен скорее для относительно крупных фирм, а не стартапов, и вот почему:
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Оплачивать придётся работу каждого специалиста по отдельности.
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Бесплатные опции, увы, отсутствуют.
Singularity App
Интересный планировщик, который повысит продуктивность команды. Этот сервис отлично подойдёт тем, кто давно хотел заняться тайм-менеджментом. Разработчики сами столкнулись с проблемами других подобных планировщиков: то неудобно, то чего-то не хватает. Критикуешь – предлагай, вот они и создали сервис, который будет идеально соответствовать их требованиям.
В целом, сервис действительно напичкан различными фичами: чек-листы, напоминания, трекер привычек. Есть и интересная техника «Помодоро».
Техника «Помодоро» — это метод управления временем, который способствует улучшению концентрации и продуктивности. Суть в том, чтобы работать в течение 25 минут, полностью сосредоточившись на задаче, а затем делать короткий перерыв на 5 минут. Каждый такой интервал как раз и называется «помидоркой» (или «Помодоро»). После четырех «помидорок» рекомендуется делать более длинный перерыв на 15-30 минут. Такой подход помогает лучше справляться с прокрастинацией и усталостью.
Ещё в приложении удобно добавлять задачи с помощью виджетов, Telegram-бота, и голосового ввода: можно работать вместе с командой и делиться списками. Если вы любите, чтобы ваш день был расписан буквально по минутам, то этот сервис — ваш выбор. И кстати, на бесплатные опции разработчики не поскупились.
Gramax
А этот сервис пригодится IT-командам. Gramax – это вики-платформа, которая помогает хранить и структурировать документацию. Сервис может стать отличным инструментом для совместных проектов, над которыми работает большая команда: все изменения хранятся в одном месте и доступны всем участникам
Также можно использовать комментарии для обсуждения контента, что упрощает командную работу. Плюс, с поддержкой Git можно интегрировать его в процессы разработки, а это отличный способ всегда держать всю нужную информацию под рукой.
Коворкинг — это удобно
Все эти сервисы для совместной работы отлично подходят для разных целей. Коворкинг — это не просто модное слово, а удобное решение для тех, кто хочет работать эффективно и в компании единомышленников. С такими инструментами можно не только наладить рабочий процесс, но и сделать его приятным и продуктивным. Попробуйте их сами и выберите то, что подходит именно вам.