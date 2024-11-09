Наука и технологии
Опубликовано 09 ноября 2024, 18:07
4 мин.

Надоело работать в офисе? Выход есть!

Интересные отечественные стартапы для коворкинга
Коворкинг — новая нестандартная форма объединения людей на работе. Давайте разбираться, что это такое и какие новинки появляются в этой сфере.
Надоело работать в офисе? Выход есть!

© Ferra.ru

Что такое этот ваш коворкинг?

Коворкинг — это место, где люди самых разных занятий трудятся в одном помещении. Рабочее место там арендуют на необходимое количество времени: от пары часов до нескольких месяцев.

На самом деле, такая форма обладает целым рядом преимуществ, например:

  • Удобство. Можно выбрать, на сколько дней или месяцев вам нужно рабочее место.

  • Открытые зоны. В коворкинге есть как общие залы, так и отдельные комнаты: так людям проще общаться и обмениваться идеями.

  • Все включено. В коворкинге есть всё, что требуется в рабочем процессе: интернет, принтеры, конференц-залы, кухни и даже места для отдыха.

  • Сообщество. Коворкинг собирает людей из разных профессий, что помогает заводить новые знакомства, обмениваться опытом, а кому-то и сменить работу.

  • Мероприятия. В коворкингах часто проводят лекции, мастер-классы и другие встречи. В современности хороший специалист должен всегда совершенствоваться, а тут такая хорошая возможность.

Надоело работать в офисе? Выход есть!

© arendator.ru

Коворкинги подходят для фрилансеров, стартапов и небольших команд, которые не хотят или не могут арендовать постоянный офис, но нуждаются в удобном рабочем месте.

Если вы подумали, что это просто такой своеобразный «съёмный» офис, то вы сильно ошибаетесь: система аренды там достаточно гибкая (то есть, помещение арендуется на небольшой срок), а атмосфера более свободная и демократическая, что заметно упрощает рабочий процесс.

Надоело работать в офисе? Выход есть!

© arendator.ru

Такая форма рабочего пространства выглядит привлекательнее среднестатистического офиса, а как дела с этим обстоят у нас в России? Сейчас расскажем.

Flip

Удобный онлайн-сервис для командной работы в реальном времени. По своей сути — это как Miro, но наш, отечественный: тут можно создать группы, работать вместе, делиться идеями — и всё это в одном удобном пространстве. Плюс, тут нет ограничений на количество участников и есть бесплатные фичи. Особенно зайдет тем, кому неудобно с лицензиями на зарубежные аналоги. Просто, быстро, эффективно!

Кстати, Miro собрался уходить из России, поэтому Flip будет весьма актуален в ближайшем будущем.

Надоело работать в офисе? Выход есть!

© Flip-chart.ru

Сервис идеально подходит как для совместной работы, так и для индивидуальной: он довольно простой и не требует каких-то особых талантов от пользователя.

Shtab

Название у сервиса говорящее — «Штаб» помогает бизнесменам и менеджерам держать все процессы под контролем.

Здесь собрано сразу всё и в одном месте, что довольно удобно: можно легко настроить график с помощью тайм-трекеров и отчётов или координировать несколько команд со своими задачами. Так что, если надо что-то планировать и управлять проектами — эта тема вам зайдёт.

В совместной работе все действуют как единое целое

В совместной работе все действуют как единое целое

© darminaopel.ru

В отличие от предыдущего сервиса, Shtab предназначен скорее для относительно крупных фирм, а не стартапов, и вот почему:

  • Оплачивать придётся работу каждого специалиста по отдельности.

  • Бесплатные опции, увы, отсутствуют.

Singularity App

Интересный планировщик, который повысит продуктивность команды. Этот сервис отлично подойдёт тем, кто давно хотел заняться тайм-менеджментом. Разработчики сами столкнулись с проблемами других подобных планировщиков: то неудобно, то чего-то не хватает. Критикуешь – предлагай, вот они и создали сервис, который будет идеально соответствовать их требованиям.

Надоело работать в офисе? Выход есть!

© singularity-app.ru

В целом, сервис действительно напичкан различными фичами: чек-листы, напоминания, трекер привычек. Есть и интересная техника «Помодоро».

Техника «Помодоро» — это метод управления временем, который способствует улучшению концентрации и продуктивности. Суть в том, чтобы работать в течение 25 минут, полностью сосредоточившись на задаче, а затем делать короткий перерыв на 5 минут. Каждый такой интервал как раз и называется «помидоркой» (или «Помодоро»). После четырех «помидорок» рекомендуется делать более длинный перерыв на 15-30 минут. Такой подход помогает лучше справляться с прокрастинацией и усталостью.

Ещё в приложении удобно добавлять задачи с помощью виджетов, Telegram-бота, и голосового ввода: можно работать вместе с командой и делиться списками. Если вы любите, чтобы ваш день был расписан буквально по минутам, то этот сервис — ваш выбор. И кстати, на бесплатные опции разработчики не поскупились.

Gramax

А этот сервис пригодится IT-командам. Gramax – это вики-платформа, которая помогает хранить и структурировать документацию. Сервис может стать отличным инструментом для совместных проектов, над которыми работает большая команда: все изменения хранятся в одном месте и доступны всем участникам

В коворкинге, как правило, царит непринуждённая атмосфера

В коворкинге, как правило, царит непринуждённая атмосфера

© darminaopel.ru

Также можно использовать комментарии для обсуждения контента, что упрощает командную работу. Плюс, с поддержкой Git можно интегрировать его в процессы разработки, а это отличный способ всегда держать всю нужную информацию под рукой.

Коворкинг — это удобно

Все эти сервисы для совместной работы отлично подходят для разных целей. Коворкинг — это не просто модное слово, а удобное решение для тех, кто хочет работать эффективно и в компании единомышленников. С такими инструментами можно не только наладить рабочий процесс, но и сделать его приятным и продуктивным. Попробуйте их сами и выберите то, что подходит именно вам.