Наука криминалистика: как современные технологии помогают поймать преступника

Научные открытия всегда использовались в криминалистике: любой анализ жидкости, снятие отпечатков пальцев, баллистическая экспертиза и не только, список продолжать можно бесконечно. Всё это стало возможным благодаря новым разработкам учёных. Да и сейчас новые технологии успешно внедряют в сферу криминалистики, и, конечно, коснулось это и искусственного интеллекта.

Думаю, вы и сами знаете на что он способен, ведь он сейчас буквально везде. Но в криминалистике ИИ нужен не для расследования любовной истории Балерины Капучино, а для более серьёзных дел.