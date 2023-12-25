Криптовалюта по-русски

Криптовалюта по-русскиПовышаем свою финансовую грамотность
Пока одни сокрушаются, что в 2011 году не приобрели биткоинов за 3 копейки, другие до сих пор не особо понимают в чём вообще суть криптовалюты, только не рассказывайте им про NFT. В нашей стране и вовсе сложился особый образ криптовалют и области их применения: что- то среднее между маргинальностью и скачком в далёкое будущее.
Многие воспринимают цифровую валюту как что-то не очень легальное, которое используют для оплаты всякой запрещёнки (и при этом уверены, что бабки в этой сфере крутятся большие). Вдобавок куча офигительных историй от мамкиных инвесторов, как они разбогатели на крипте (но просят в долг 200 рублей на проезд). Мифов в народе блуждает много, но давайте разбираться что к чему, а то в 2023 году уже стыдно не шарить за крипту!
Диджитал ликбез
Начнём по порядку. Три самых популярных слова всей этой темы: криптовалюта, блокчейн и биткоин. Это не синонимы, но понятия между собой тесно связанные. Не вся криптовалюта это биткоины, но каждый биткоин это криптовалюта.
Криптовалюта — цифровая валюта, которая не имеет материального эквивалента. Обитает исключительно в рамках интернета. Аналог классических денег, существует за счёт специальных технологий без банковского контроля. Не связана с определённым государством.
Окей, что-то типо денег будущего, но откуда они берутся то? Обычные банкноты мы же не можем рисовать (государство такое творчество не оценит), а, казалось бы, это обычные бумажки. Тут такая же система, нельзя просто напечатать любую цифру и любоваться её через монитор. Нужны технологии, которые это позволяют это всё производить, а именно блокчейн.
Блокчейн — непрерывная цепочка блоков или же реестр всех изменений. Суть технологии — запись всех шагов. Это нельзя подделать и просто так внести записи. Когда определенная сумма отправляется другому человеку, это всё фиксируется.
Для поддержания такой «книги учёта» нужны огромные мощности. Условно говоря, ваш комп дома в штатном режиме такое не потянет. Отсюда у нас появляется ещё один термин майнинг (старички, не путайте с Майнкрафтом!). Майнить — значит добывать ресурсы для работы этого самого блокчейна.
Чтобы составить те самые последовательные цепочки выполняется довольно непростая работа, ну всякие алгоритмы, вычисления и прочие умные слова, для всего этого, грубо говоря, нужна энергия. Поэтому если суперсильно упрощать, крипта = ресурс, а не цифры из воздуха!
Ладно, допустим это понятно, но биткоин то откуда взялся? Тут уже всё проще, биткоин — первая в мире криптовалюта. Знаете, тут ситуация, когда бренд так известен, что иногда заменяет название предмета (ксерокс, памперс, джип).
Первые разработки биткоина начались в 2007 году, в 2009 он увидел свет по курсу 1 биткоин = 0,0008$. Cегодня (ноябрь 2023) за 1 биткоин хотят 37 861$. Нехило, правда? Количество их ограничено изначально, поэтому инфляция не грозит.
А что там в России и мире?
Как мы уже успели упомянуть, одна из главных особенностей крипты — отсутствие привязки к странам и банкам. Не секрет, что национальная валюта для государства — инструмент эффективный и влиятельный, поэтому логично, что некоторые правительства выступают против крипты, но, спойлер, не все.
Вишенка на торте — операции с «интернетными деньгами» очень трудно отследить. Кто, что, кому, куда и за что перевёл? А это просто подарок судьбы для любителей всяких мутных схем, левых оплат и махинаций. Поэтому, например, в Китае криптовалюты запрещены полностью. Майните? Будьте добры за решётку. Запрет также есть и в Египте, Марокко, Тунисе и Катаре.
Запрет на майнинг обосновывается и с экологической точки зрения. В мире и так перебои с электричеством, а крипта потребляет просто колоссальное количество ресурсов.
Однако не все страны встали на путь полного отрицалова. Ведь если не можешь запретить, то возглавь! Вернее, возьми под свой чуткий контроль и получай денежки в
свой государственный карман в виде налогов. Так сделали США, Италия, Германия, Испания, Филиппины и внезапно Беларусь! В союзном государстве вообще рай для криптоделов: освобождение от налогов до 2049 года, транзакции декларировать не надо, свободная покупка, продажа и хранение. Цифровой офшор или даже ещё лучше!
Что же в России? У нас по классике «всё не так однозначно». Тотального запрета на крипту нет, за майнинг в тюрьму не сядете, но и оплатить ничего не сможете. Как инвестиционные активы приобретение вполне легальное. То есть вы можете покупать, продавать и хранить, но не можете расплачиваться. Как будто это ваше ценное имущество.
В нынешних российских реалиях вводить тотальный запрет как в Китае попросту нерационально, криптовалюты оставляют хоть какую то возможность для работы с иностранными компаниями. Пока, правда, способы эти только обсуждаются, но надежда есть.
Отечественные варианты
Но, как говорится, не биткоином единым. Рождение крипты это ещё и про развитие технологий. Видимо, за долгие годы санкций, в России появился рефлекс генерировать своё, отечественное. И хотя Цифровые финансовые активы (ЦФА) не замена крипте в классическом понимании, рассмотреть их всё же стоит.
Термин «Цифровые финансовые активы» означает не разновидность криптовалюты, а скорее права, включающие денежные требования. Но права эти распространяются на технологии, которые связаны с этим самым блокчеином. Короче, это то, что официально признается государством и юридически защищено.
Если совсем упростить: берём финансовые активы (акции, облигации и прочие акации), переносим их в цифровое пространство на базе технологий, применяемых для крипты, и получаем их стоимость в виде сертификатов с определенной стоимостью. Это помогает уйти от посредников в лице того же банка.
И самое главное, ЦФА, в отличие от классической крипты, обеспечен реальными базовыми активами, так сказать, имеет вес. НО ими тоже нельзя расплачиваться. Инвестиции ЦФА больше подходят для среднего и крупного бизнеса.
Центральный банк России внимательно
следит наблюдает за всей деятельностью, связанной с ЦФА. Выпускать активы могут только одобренные и зарегистрированные компании. Если в случае с классической криптой ответственности никто не несёт, то с ЦФА так не катит, оператор информационной системы как раз и контролирует законность и соответствие требованиям.
Сегодня в России существует пять платформ, которые занимаются цифровыми финансовыми активами:
- Атомайз
Пионеры российских цифровых активов. Первыми получили в 2022 году лицензию от Банка России на свою деятельность. Выпустили токены, подкрепленные палладием. Почему палладием? Потому что сам по себе он не является финансовым активом, но им удобно подкрепить будущие цифровые активы. На платформе можно превратить финансовые обязательства, сырье и материалы, товары и услуги в токены. Главная цель — упростить сложные процессы цифровизации.
- Альфа-Банк
Название их токенов поражает своей оригинальностью: А-токены. Просто, зато сразу понятно, чьих рук дело. Запустили эту цифровую машину в 2023 году. Кстати, все технологии блокчейна полностью российские от компании Web3 Tech. Важно, что ставят себе цель развивать ЦФА как отдельный продукт, без жёсткой привязки именно к этому банку. На официальном сайте очень лаконично написано, зачем им это всё сдалось: «чтобы диверсифицировать инвестиционный портфель за счёт новых финансовых активов и заработать».
- Лайтхаус
У компании в приоритете разработка цифровой финансовой экосистемы. Они первыми в стране запустили платформу цифрового факторинга с биржевой моделью финансирования, основанной на конкуренции финансовых организаций за возможность финансировать поставки.
- Мастерчейн
Платформу стали разрабатывать ещё в 2017, но в реестр были внесены лишь в 2023. В планах выпуск ЦФА с подкреплением в виде активов или без (в форме облигаций), а далее идут уже и гибридные варианты. Первыми разместили ЦФА с привлечением инвестплощадок, что во многом упрощает процесс поиска инвесторов. Хоть и ворвались на рынок позже всех, зато батрачат как стахановцы. Кстати, заняли первое место по по объему выпусков ЦФА.
- Сбербанк
Сбер на поле цифровых активов выделился тем, что выдал кредит 100 млн рублей через ЦФА под реальный залог. Также два раза выпускались ЦФА, подкреплённые золотым активом. В будущем планируют октрыть доступ для физ.лиц и наладить выпуск собственных NFT.
Далёкие перспективы
Важно понимать, что отношение к криптовалютам остаётся двояким. Кто-то видит за ними будущее (и продолжает жалеть, что не купили за доллар тринадцать лет назад), а кто-то считает грандиозным мыльным пузырём. Не всех могут убедить рассказы про блокчейновые цепочки и уникальные решения. Сомнения не безосновательны, как минимум потому, что в народе образ криптомагната уже обесценился и прочно ассоциируется с очередными лохотронщиками и инфоцыганами, которые научат вас «зарабатывать на битке за неделю».
И даже если убрать всю эту побочную стыдобу, специалисты до сих пор не уверены в надежности таких инвестиций. Плюсы крипты в виде отсутствия привязки к государству и банкам оборачиваются рисками из-за правовой незащищенности. Нет начальников — нет спросу!
Но и игнорировать прогресс решение тоже не самое дальновидное, поэтому создание ЦФА — логичный шаг. Для всех тех, кто любит поворотить нос и повозмущаться «фу, это же не криптовалюта в чистом виде», спешим напомнить, что обратного никто и не говорил. Отчасти используется такая же технология, но в новом прочтении, с немного другим функционалом и областью применения. Финансовый мир не ограничивается одним лишь биткоином и его клонами, область применения того же блокчейна можно интерпретировать гораздо шире.
Бумажки о российских цифровых активах были написаны несколько лет назад, а на практике они стали работать лишь недавно. Сегодня государство готово заниматься этими вопросом и создавать привлекательный имидж для ЦФА. Пока трудно судить об их эффективности и пользе (особенно если у вас на карте лежит сотка и инвестиции не входят в ваши планы), но не попробуешь — не узнаешь!