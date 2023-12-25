Криптовалюта по-русски

Что же в России? У нас по классике «всё не так однозначно». Тотального запрета на крипту нет, за майнинг в тюрьму не сядете, но и оплатить ничего не сможете. Как инвестиционные активы приобретение вполне легальное. То есть вы можете покупать, продавать и хранить, но не можете расплачиваться . Как будто это ваше ценное имущество.

В нынешних российских реалиях вводить тотальный запрет как в Китае попросту нерационально, криптовалюты оставляют хоть какую то возможность для работы с иностранными компаниями. Пока, правда, способы эти только обсуждаются, но надежда есть.

Отечественные варианты

Но, как говорится, не биткоином единым. Рождение крипты это ещё и про развитие технологий. Видимо, за долгие годы санкций, в России появился рефлекс генерировать своё, отечественное. И хотя Цифровые финансовые активы (ЦФА) не замена крипте в классическом понимании, рассмотреть их всё же стоит.

Термин «Цифровые финансовые активы» означает не разновидность криптовалюты, а скорее права, включающие денежные требования. Но права эти распространяются на технологии, которые связаны с этим самым блокчеином. Короче, это то, что официально признается государством и юридически защищено.

Если совсем упростить: берём финансовые активы (акции, облигации и прочие акации), переносим их в цифровое пространство на базе технологий, применяемых для крипты, и получаем их стоимость в виде сертификатов с определенной стоимостью. Это помогает уйти от посредников в лице того же банка.

И самое главное, ЦФА, в отличие от классической крипты, обеспечен реальными базовыми активами, так сказать, имеет вес. НО ими тоже нельзя расплачиваться. Инвестиции ЦФА больше подходят для среднего и крупного бизнеса.