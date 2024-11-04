Где достают деньги на развитие бизнеса молодые предприниматели в РФ

Инкубатор

В проекте действует две программы для развития ТЭК стартапов: инкубатор и акселератор. Первая как раз рассчитана на тех, кто только делает первые шаги к собственному бизнесу в ТЭК. Инкубатор для маленьких цыплят, ну вы поняли, да.

К участию в программе приглашаются желающие построить свой бизнес, который будет решать задачи, актуальные для ТЭК и тех, кто находится в поиске идеи для своего проекта, либо уже имеет готовый прототип. Но есть важное уточнение, инкубатор рассчитан на студентов, аспирантов, выпускников (не более трех лет после выпуска) или сотрудников российских вузов.

Основные направления:

образовательная программа по основам технологического предпринимательства

поддержка проектов экспертами, трекерами и менторами из крупнейших компаний ТЭК

помощь в привлечении финансирования, контакты с инвесторами и бизнес-ангелами (консультантами)

Только не думайте, что все так просто и это проходной двор — нельзя придти с какой угодно идеей, притянуть её за уши к сфере энергетики и клянчить деньги на развитие. Так дела не делаются. Во-первых, набор в Инкубатор проводится два раза в год: весной и осенью, во-вторых, берут далеко не всех.