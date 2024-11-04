Где достают деньги на развитие бизнеса молодые предприниматели в РФ

Где достают деньги на развитие бизнеса молодые предприниматели в РФЭкосистема для стартапов
Какой смысл в экосистеме для стартапов
Назовите основную головную боль всех стартапов? Большинство ответит в унисон: деньги, деньги и ещё раз деньги. Но не всё крутится вокруг финансов, дорогие материалисты. Вот дай первому встречному мешок с деньгами, и далеко не факт, что он сможет грамотно организовать прибыльный проект, особенно если речь идёт про топливно-энергетический комплекс. И дело не только в личных умениях и талантах — в каждой сфере есть свои заморочки и подводные камни, которые вообще ни разу не очевидны.
Вот и получается, что помощь для совсем зелёных бизнесменов и способных инженеров — больше чем просто поиск инвесторов. Им было бы полезно получить обширные знания и узнать о всех тонкостях сферы от опытных специалистов. Проще говоря — погрузиться в профессиональную среду.
Стартапы в области энергетики отличаются тем, что с ними нельзя «подняться по-быстрому» — это игра вдолгую. Также в команде обязательно нужны как грамотные бизнесмены, так и мозговитые разработчики: выехать на одной сильной стороны не выйдет.
Энерготехнохаб Петербург
Несколько лет назад, а точнее в 2019 году, был запущен новый проект — «Энерготехнохаб Петербург». Посодействовали этому «Газпром нефть» и Правительство Санкт-Петербурга. Главная цель — стать общим местом для предпринимателей и инженеров, которые готовы делать бизнес в энергетике. Проект выгоден всем сторонам: молодые стартаперы получают помощь и поддержку, а правительство города и крупнейшие игроки сектора могут контролировать сферу и ловить молодых и талантливых специалистов в свои
цепкие опытные руки. Кстати, стартапам не обязательно иметь петербургскую прописку, чтобы стать резидентом.
Создатели предпочитают себя именовать модным и вездесущим словом «экосистема» (но пусть называются как угодно, главное чтобы суть не менялась). Упор делается на развитии инноваций в области традиционной и альтернативной энергетики за счёт знаний и опыта всего российского энергосектора. А если по простому — с одних желание, мозги и труд, а с других помощь и кураторство.
Текущий результат в цифровом эквиваленте:
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1400 предпринимателей, которые получили поддержку
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2 программы развития стартапов
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200 млн рублей привлеченного финансирования
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15 индустриальных партнеров в ТЭК
Создатели «Энерготехнохаба» стараются привлечь студентов, ведь они
ещё не совсем устали от жизни, голодные и на всё согласны, сохранили амбиции и имеют множество идей, но мало ресурсов и опыта.
Инкубатор
В проекте действует две программы для развития ТЭК стартапов: инкубатор и акселератор. Первая как раз рассчитана на тех, кто только делает первые шаги к собственному бизнесу в ТЭК. Инкубатор для маленьких цыплят, ну вы поняли, да.
К участию в программе приглашаются желающие построить свой бизнес, который будет решать задачи, актуальные для ТЭК и тех, кто находится в поиске идеи для своего проекта, либо уже имеет готовый прототип. Но есть важное уточнение, инкубатор рассчитан на студентов, аспирантов, выпускников (не более трех лет после выпуска) или сотрудников российских вузов.
Основные направления:
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образовательная программа по основам технологического предпринимательства
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поддержка проектов экспертами, трекерами и менторами из крупнейших компаний ТЭК
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помощь в привлечении финансирования, контакты с инвесторами и бизнес-ангелами (консультантами)
Только не думайте, что все так просто и это проходной двор — нельзя придти с какой угодно идеей, притянуть её за уши к сфере энергетики и клянчить деньги на развитие. Так дела не делаются. Во-первых, набор в Инкубатор проводится два раза в год: весной и осенью, во-вторых, берут далеко не всех.
Происходит это так: сначала принимают заявки, затем несколько этапов индивидуального сопровождения проектов, презентации идей, и, наконец, отбор финалистов. Да, победитель всего один, а главный приз (только не падайте от головокружительных цифр) аж 1 млн. рублей. Мы не будем оценивать, насколько сумма весомая в масштабах бизнеса. И вообще-то счастье не в деньгах: за время участия в программе проекты получают профит не только в финансовом эквиваленте. Полезные связи, экспертная поддержка и знакомство с корпоративными партнерами и потенциальными клиентами так-то тоже на дороге не валяются!
Акселератор
Эта программа уже предназначена не для малышей, а для тех, у кого есть хотя бы минимально жизнеспособный продукт для ТЭК или готовый проект, которому нужно провести опытно-промышленные испытания (ОПИ). Набор, как и в Инкубатор, проходит дважды в год, но этапы уже отличаются. В течение двух месяцев проходит образовательная программа, трекинг проектов, взаимодействие с бизнес-заказчиками, инвесторами, подготовка к выходу на ОПИ. Забудьте про студенчество, тут уже серьезные дела для солидных людей. В конце проекты дорабатываются к демонстрации и финалисты презентуют свои решения.
Так а в чём выгода, и зачем стартапам в это ввязываться и что-то там кому-то
доказывать презентовать? По итогу участники получают следующее:
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соглашение о намерениях с инвестором для финалистов Акселератора
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содействие в организации опытно-промышленных испытаний продукта
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поддержка стартапа экспертами, трекерами и менторами из крупнейших компаний ТЭК
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выход на бизнес-заказчиков и индустриальных партнёров
Насущные проблемы отрасли
А теперь время спуститься с небес на землю. Да, в «Энерготехнохабе» помогают молодым предпринимателям, но просто так прийти совершенно с любой идеей и сказать «да, да это точно из области энергетики, зуб даю» не получится. В приоритете те проекты, которые решают актуальные отраслевые задачи. Увы и ах, но сотрудничество должно быть выгодным для всех сторон.
Что же ищут создатели хаба? Сейчас будет информация для тех, кто хотя бы стоит рядом с ТЭК индустрией и около того.
Аддитивные технологии:
Повышение долговечности клапанных соединений: реинжиниринг и производство элементов пакера с применением аддитивных технологий (пакер — оборудование, которое используется в добыче нефти)
Нефтепереработка:
Коксование насадочных элементов, которые вызывают высокий перепад давления.
Электроснабжение:
Снижение чувствительности и нарушений технологических процессов нефтеперерабатывающих заводов из-за провалов напряжения.
Альтернативная энергетика:
Новые технологии транспортировки и хранения водорода, новые виды ёмкостей, наноматериалы для их изготовления. Альтернативные виды топлива.
Системы мониторинга:
Мониторинг подвижек трубопроводов на многолетнемерзлых грунтах в Арктике.
IT:
ПО или платформа для автоматизированного перевода и написания макросов с VBA на JS.
Подробнее со всеми технологическими вызовами можно ознакомиться на сайте. А если у вас наготове имеются подходящие проекты, то там есть специальная кнопка «ответить на вызов». Так сказать, если стартап уж очень заманчивый и максимально в тему, то можно пройти без очереди.
Кому уже помогли
Красивые слова красивыми словами, а мы любим осязаемые результаты и желательно с конкретными цифрами. Вот небольшой список проектов, которые уже развиваются в «Энерготехнохабе».
EpoxyPrint
Стартап занимается разработкой технологий и оборудования для 3D печати RTV силиконом, полиуретаном, эпоксидными, полиэфирными и другими смолами.
Годовая выручка около 15 000 000 рублей
МТ Синтез
Занимаются разработкой новых методик синтеза импортозависимых веществ из российского сырья, а ещё производством химической продукции и её реализацией в крупные компании отрасли.
Годовая выручка около 9 000 000 рублей
К-ПЛЮС
Московский стартап по разработке и прототипированию калий-ионных аккумуляторов. Они первыми в мире получили патент на производство калий-ионного аккумулятора. Недавно с помощью хаба привлекли 10 млн рублей частных инвестиций, а в планах у компании масштабировать производство.
Годовая выручка около 120 000 000 рублей
LABADVANCE
Нефтесервисная компания, которая предоставляет услуги по микрофлюидным исследованиям в нефтегазовом секторе, используют искусственные двойники керна, чипы, которые позволяют проводить различные лабораторные тесты.
Годовая выручка около 5 000 000 рублей
С одной стороны, приятно, что есть такие экосистемы, которые помогают молодым проектам, особенно в deep-tech отрасли. Особённо с учётом того, что происходит это при поддержке городского правительства (не всегда государственные проекты по поддержке чего-либо выглядит прилично и не стыдно).
Получился удачный симбиоз нужд отрасли и талантов молодых и перспективных предпринимателей, которым нужна помощь. Но как обычно хотелось бы, чтобы подобных вспомогательных проектов было бы значительно больше и открывались они в разных областях, амбициозные стартаперы у нас не только в энергетическом секторе обитают.