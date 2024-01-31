Кто такие хуситы и за что США начали бомбить Йемен

Кто такие хуситы и за что США начали бомбить ЙеменКратко и по делу
Вы, наверное, уже устали от военной новостной повестки? Мы вас понимаем. Однако, увы, тенденции к разборкам по всему миру только усиливаются. На этот раз на хайпе удар англо-американских сил по базам хуситов в Йемене.
Почему это важно для нас, зачем это всё и к чему может привести — разбираемся сегодня.
Кто такие хуситы и чего хотят
События в Йемене, а именно идущая там много лет война (то ли гражданская, то ли религиозная… такой регион) давно проходили фоном среди других мировых новостей. Все знали что в Йемене война, но кто (?), с кем (?) и чего ради — почти никто не вникал.
Сначала расскажем, где это вообще. Йемен — это арабское государство на самом юге Аравийского полуострова, рядом с Красным морем и Аденским заливом, через который красное море впадает в индийский океан. Это очень бедная страна, одна из беднейших арабских, да и среди остальных тоже. Там есть нефть и газ, но не очень много и скоро кончится, большая часть экономики аграрная, живы много ремёсел, так как индустриализация прошла как-то мимо.
Напротив, через залив находятся настолько же же бедные государства как Эритрея, Джибути и Сомали, в общем, то ещё местечко. Все выживают за счёт периодически поступающих субсидий. Разумеется, демократией там даже не пахнет и к властям, точнее правящим элитам, много вопросов.
Йемен — разумеется, страна исламская и большая часть населения сунниты, однако примерно треть — это шииты, ответвление ислама, главным образом распространённое в Иране, Азербайджане и в той или иной степени в большинстве мусульманских государств. Шииты более-менее компактно проживают на севере Йемена, в их среде вызрела секта хуситов (по названию самого могущественного там клана Хуси) — более радикальных шиитов, официально именуемых движением «Ансар Аллах».
С 2004 года хуситы воюют против правительства Йемена. Причины — коррупция и неэффективность власти, стремление шиитского региона Саада к широкой автономии, ну и, конечно, ущемления прав шиитов суннитским большинством. Как всегда в таких странах — всё и сразу.
В 2010 всё более-менее улеглось, но в 2011 стартовала «арабская весна» и прежде вялотекущий конфликт начал стремительно набирать обороты. В 2015 хуситы занимают столицу — город Сана и президентский дворец. Президент Абд-Раббу Мансур Хади, однако, вынужден будет бежать.
Власть в стране переходит к «президентскому совету», куда войдёт коалиция партий и движений, но первую скрипку играет, понятно, движение Ансар Аллах. Возглавил страну бывший президент Али Насер Мухаммед. После чего Йемен превратился в страну с едва признанной в мире властью, очагами конфронтации с арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией и сохранившими верность бывшему президенту силовиками.
За годы конфронтации с 2004 по 2022 год жертвами её стали уже свыше сотни тысяч человек — в основном в результате бомбардировок арабской коалиции. Примерные оценки порядка 130 000 — главным образом, мирные жители. От бомбардировок силами арабской коалиции погибли, по разным данным, 5−6 тысяч жителей. Ответными ударами хуситы убили около 500 жителей Саудовской Аравии.
Йеменский конфликт в мировом контексте
Разумеется, таких успехов хуситы достигли не сами по себе, за ними стоит Иран. Иран и Саудовская Аравия ведут конкуренцию за роль гегемона в арабском мире. При этом саудиты ориентируются более на националистический взгляд на будущее региона, желая создать из арабских государств некую конфедерацию.
Иранцы же ставят целью формирование своеобразного «Исламского СССР», с опорой на мусульманский традиционализм, и мыслят гораздо шире. Иран спонсирует шиитские группировки (как прокси-силы в гибридной войне) в разных мусульманских странах, особенно малых и нестабильных, где они, приходя к власти, начинают вести проиранскую политику.
Так уже случилось в Ливане, где при формальной власти правительства главную роль играет движение Хезболла. Почти то же самое сейчас в Йемене, где внешняя политика определяется движением Ансар Аллах, ну или просто хуситами. По периодически публикуемым данным и утечкам, Иран координирует действия своих прокси-сил и снабжает оружием, в том числе беспилотниками, баллистическими и управляемыми ракетами, которым хуситы неоднократно атакуют саудитов, а с недавних пор пытаются атаковать Израиль.
Для координации действий этих прокси-сил существует специальное подразделение, или скорее ведомство в рамках Корпуса Стражей Исламской Революции в Иране (КСИР), «Аль-Кудс» (по персидски Аль-Кудс это город Иерусалим). Возглавлял его наверняка уже знакомый вам генерал Кассем Сулеймани, которого уничтожили ударами с беспилотника Reaper по прямому указу президента США Трампа в 2020 году. Сходятся ниточки?
Как вы уже поняли, дальше начинается геополитика.
Проблема Аденского залива
Так бы и оставался Йемен с его хуситами глубоко локальной и никому неинтересной историей, если бы не Аденский залив, вдоль которого растянулся юг хуситского Йемена.
«Мировая кузница», а это Япония, Южная Корея, Китай и страны Юго-Восточной Азии свои товары переправляют через Малаккский пролив в Индийский океан. Далее корабли заходят в Аденский залив, потом в Красное море, потом в Суэцкий канал, после чего попадают в Европу. Путь по этому тракту составляет около 24 суток или 10 000 морских миль.
Хуситы, встав на сторону Сектора Газа, некоторое время пытались наносить удары по Израилю ракетами (сами знаете, какого происхождения) и БПЛА, но возможностей массовых обстрелов у них нет, поэтому всё перехватывается израильской и иорданской ПВО.
Поэтому решено было выбрать куда более простую тактику — атаковать один из важнейших мировых торгово-логистических маршрутов. Формально хуситы объявили, что будут атаковать корабли, направляющиеся в Израиль, как месть за блокаду и удары по Сектору Газа. Но лиха беда начало — под горячую руку стало попадать всё, в том числе и российские суда.
Если вы немного в курсе, большая часть торговых кораблей плавают под флагами малоизвестных маленьких государств, например Панамы или Либерии (так называемые «дешёвые флаги», меньше налоговых и прочих издержек). Понять, чей корабль и куда плывёт без точной и достоверной информации нереально. В итоге под раздачу попадают все подряд, досталось и российскому судну.
Хуситы использовали ракеты береговой обороны, а потом задействовали и катера с лёгким ракетно-пушечным вооружением и дроны. В общем, основные ресурсы Йеменских ВМС и береговой обороны. Разведку водного пространства также ведут радарами береговой обороны, и ими же наводят ракеты.
Именно такие цели избрали британцы и американцы для нанесения точечных ударов — радарные установки, базы с пусковыми, склады и т. п. Подготовка и проведение пришлись на ночь с 11 на 12 января.
Основную роль приняли американские корабли — авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» и группа из 15 ударных истребителей-штурмовиков F/A-18, ракетный крейсер «Philippine Sea» два эсминца типа «Арли Бёрк» с УРО (управляемыми ракетами) и атомная подлодка с крылатыми ракетами «Флорида». Британия была представлена куда скромнее — 4 ударных истребителя Typhoon FGR4, самолёты разведчики и БПЛА, куда без них.
По сообщениям хуситов, ударам помимо ожидаемых объектов стали и три международных аэропорта, в том числе и столичный рядом с городом Сана.
Ожидаемые последствия
Точных данных о количестве и массе ракет и снарядов прилетевших по Йемену нет — очевидно, это «Томагавки», крылатые ракеты и, вероятно, корректируемые авиабомбы. Хуситы поспешили заявить о том, что урон инфраструктуре береговой обороны незначительный, и они готовы продолжать.
В целом им можно поверить, ведь много лет они живут под ударами стран арабской коалиции, поэтому хорошо отработали тактики укрытия и маскировки. Что-что, а к ракетным и авиационным ударам им не привыкать.
13 января удары повторились, в основном по военной или потенциально военной инфраструктуре вокруг столицы Саны. 14 января союзники перешли к обороне и ограничились перехватами йеменских ракет. Хуситы, как и положено, пообещали все кары и гнев небес, и отчасти вероятно не врут, так как обладают ещё значительным потенциалом для нанесения ударов. К тому же на помощь всегда может придти Иран, и прислать ещё ракет.
Американские силы пока заявили о том, что берут на себя обеспечение безопасности при проходе гражданских судов через пролив и будут отражать все атаки хуситов. Что ж, ресурсы и оснащение для этого у них есть.
Но большинство экспертов считают, что нейтрализовать угрозу у западных стран не выйдет без масштабной наземной операции и полного уничтожения всей береговой инфраструктуры Йемена. Это сложно по ряду вопросов, в том числе и потому, что официальный Йемен — не равно хуситы, и едва ли страна готова остаться без значительной части военной инфраструктуры. С другой стороны, а какие ещё варианты?
Вряд ли сейчас у США есть возможность провести операцию, где будут задействованы тысячи солдат и сотни единиц наземной техники и артиллерийских стволов. Есть только одна страна, которая потенциально может взять на себя такую роль — Саудовская Аравия, и в её элитах достаточно людей, в целом готовых на такой шаг.
Но саудиты, даже будучи союзниками США в регионе, не горят желанием выглядеть как американские прокси-силы в глазах остальных арабов, и решать как бы американские задачи своими руками. По всей видимости, «окончательное решение йеменского вопроса» теперь зависит от переговорного процесса, формирования новой коалиции. Решающую роль должен сказать Китай — там крайне недовольны ударами, но возить товары в Европу как-то надо и им тоже.