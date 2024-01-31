Кто такие хуситы и за что США начали бомбить Йемен

Вы, наверное, уже устали от военной новостной повестки? Мы вас понимаем. Однако, увы, тенденции к разборкам по всему миру только усиливаются. На этот раз на хайпе удар англо-американских сил по базам хуситов в Йемене.

Почему это важно для нас, зачем это всё и к чему может привести — разбираемся сегодня.

Кто такие хуситы и чего хотят

События в Йемене, а именно идущая там много лет война (то ли гражданская, то ли религиозная… такой регион) давно проходили фоном среди других мировых новостей. Все знали что в Йемене война, но кто (?), с кем (?) и чего ради — почти никто не вникал.