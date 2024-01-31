Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 31 января 2024, 06:36
6 мин.

Кто такие хуситы и за что США начали бомбить Йемен

Кратко и по делу
Если вы совсем запутались кто с кем воюет в мире и многое пропустили, пока вливались в трудовые будни после праздников — объясняем, откуда появилась новая горячая точка мира.

Вы, наверное, уже устали от военной новостной повестки? Мы вас понимаем. Однако, увы, тенденции к разборкам по всему миру только усиливаются. На этот раз на хайпе удар англо-американских сил по базам хуситов в Йемене.

Почему это важно для нас, зачем это всё и к чему может привести — разбираемся сегодня.

Кто такие хуситы и чего хотят

События в Йемене, а именно идущая там много лет война (то ли гражданская, то ли религиозная… такой регион) давно проходили фоном среди других мировых новостей. Все знали что в Йемене война, но кто (?), с кем (?) и чего ради — почти никто не вникал.

Йемен и Аденский залив — наши главные герои материала

Йемен и Аденский залив — наши главные герои материала

© Wikipedia

Сначала расскажем, где это вообще. Йемен — это арабское государство на самом юге Аравийского полуострова, рядом с Красным морем и Аденским заливом, через который красное море впадает в индийский океан. Это очень бедная страна, одна из беднейших арабских, да и среди остальных тоже. Там есть нефть и газ, но не очень много и скоро кончится, большая часть экономики аграрная, живы много ремёсел, так как индустриализация прошла как-то мимо.

Напротив, через залив находятся настолько же же бедные государства как Эритрея, Джибути и Сомали, в общем, то ещё местечко. Все выживают за счёт периодически поступающих субсидий. Разумеется, демократией там даже не пахнет и к властям, точнее правящим элитам, много вопросов.

Йемен — разумеется, страна исламская и большая часть населения сунниты, однако примерно треть — это шииты, ответвление ислама, главным образом распространённое в Иране, Азербайджане и в той или иной степени в большинстве мусульманских государств. Шииты более-менее компактно проживают на севере Йемена, в их среде вызрела секта хуситов (по названию самого могущественного там клана Хуси) — более радикальных шиитов, официально именуемых движением «Ансар Аллах».

Хуситы мало отличаются от любых других повстанцев исламского мира

Хуситы мало отличаются от любых других повстанцев исламского мира

© WAEL QUBADY/ASSOCIATED PRESS

С 2004 года хуситы воюют против правительства Йемена. Причины — коррупция и неэффективность власти, стремление шиитского региона Саада к широкой автономии, ну и, конечно, ущемления прав шиитов суннитским большинством. Как всегда в таких странах — всё и сразу.

В 2010 всё более-менее улеглось, но в 2011 стартовала «арабская весна» и прежде вялотекущий конфликт начал стремительно набирать обороты. В 2015 хуситы занимают столицу — город Сана и президентский дворец. Президент Абд-Раббу Мансур Хади, однако, вынужден будет бежать.

Власть в стране переходит к «президентскому совету», куда войдёт коалиция партий и движений, но первую скрипку играет, понятно, движение Ансар Аллах. Возглавил страну бывший президент Али Насер Мухаммед. После чего Йемен превратился в страну с едва признанной в мире властью, очагами конфронтации с арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией и сохранившими верность бывшему президенту силовиками.

За годы конфронтации с 2004 по 2022 год жертвами её стали уже свыше сотни тысяч человек — в основном в результате бомбардировок арабской коалиции. Примерные оценки порядка 130 000 — главным образом, мирные жители. От бомбардировок силами арабской коалиции погибли, по разным данным, 5−6 тысяч жителей. Ответными ударами хуситы убили около 500 жителей Саудовской Аравии.

Кто такие хуситы и за что США начали бомбить Йемен
© The Washington Post

Йеменский конфликт в мировом контексте

Разумеется, таких успехов хуситы достигли не сами по себе, за ними стоит Иран. Иран и Саудовская Аравия ведут конкуренцию за роль гегемона в арабском мире. При этом саудиты ориентируются более на националистический взгляд на будущее региона, желая создать из арабских государств некую конфедерацию.

Иранцы же ставят целью формирование своеобразного «Исламского СССР», с опорой на мусульманский традиционализм, и мыслят гораздо шире. Иран спонсирует шиитские группировки (как прокси-силы в гибридной войне) в разных мусульманских странах, особенно малых и нестабильных, где они, приходя к власти, начинают вести проиранскую политику.

Так уже случилось в Ливане, где при формальной власти правительства главную роль играет движение Хезболла. Почти то же самое сейчас в Йемене, где внешняя политика определяется движением Ансар Аллах, ну или просто хуситами. По периодически публикуемым данным и утечкам, Иран координирует действия своих прокси-сил и снабжает оружием, в том числе беспилотниками, баллистическими и управляемыми ракетами, которым хуситы неоднократно атакуют саудитов, а с недавних пор пытаются атаковать Израиль.

Военный парад в Сане, столице Йемена — демонстрация возможностей

Военный парад в Сане, столице Йемена — демонстрация возможностей

© Mohammed Hamoud/Getty Images

Для координации действий этих прокси-сил существует специальное подразделение, или скорее ведомство в рамках Корпуса Стражей Исламской Революции в Иране (КСИР), «Аль-Кудс» (по персидски Аль-Кудс это город Иерусалим). Возглавлял его наверняка уже знакомый вам генерал Кассем Сулеймани, которого уничтожили ударами с беспилотника Reaper по прямому указу президента США Трампа в 2020 году. Сходятся ниточки?

Как вы уже поняли, дальше начинается геополитика.

Проблема Аденского залива

Так бы и оставался Йемен с его хуситами глубоко локальной и никому неинтересной историей, если бы не Аденский залив, вдоль которого растянулся юг хуситского Йемена.

«Мировая кузница», а это Япония, Южная Корея, Китай и страны Юго-Восточной Азии свои товары переправляют через Малаккский пролив в Индийский океан. Далее корабли заходят в Аденский залив, потом в Красное море, потом в Суэцкий канал, после чего попадают в Европу. Путь по этому тракту составляет около 24 суток или 10 000 морских миль.

Суэцкий канал и траффик в нем, корабли туда попадают через Аденский залив и Красное море, дорога же в обход Африки дольше на 35%

Суэцкий канал и траффик в нем, корабли туда попадают через Аденский залив и Красное море, дорога же в обход Африки дольше на 35%

© Suez Canal Authority

Хуситы, встав на сторону Сектора Газа, некоторое время пытались наносить удары по Израилю ракетами (сами знаете, какого происхождения) и БПЛА, но возможностей массовых обстрелов у них нет, поэтому всё перехватывается израильской и иорданской ПВО.

Поэтому решено было выбрать куда более простую тактику — атаковать один из важнейших мировых торгово-логистических маршрутов. Формально хуситы объявили, что будут атаковать корабли, направляющиеся в Израиль, как месть за блокаду и удары по Сектору Газа. Но лиха беда начало — под горячую руку стало попадать всё, в том числе и российские суда.

Если вы немного в курсе, большая часть торговых кораблей плавают под флагами малоизвестных маленьких государств, например Панамы или Либерии (так называемые «дешёвые флаги», меньше налоговых и прочих издержек). Понять, чей корабль и куда плывёт без точной и достоверной информации нереально. В итоге под раздачу попадают все подряд, досталось и российскому судну.

Хуситы использовали ракеты береговой обороны, а потом задействовали и катера с лёгким ракетно-пушечным вооружением и дроны. В общем, основные ресурсы Йеменских ВМС и береговой обороны. Разведку водного пространства также ведут радарами береговой обороны, и ими же наводят ракеты.

Вертолёт хуситов приближается к грузовому кораблю

Вертолёт хуситов приближается к грузовому кораблю

© Houthi Media Center via AP

Именно такие цели избрали британцы и американцы для нанесения точечных ударов — радарные установки, базы с пусковыми, склады и т. п. Подготовка и проведение пришлись на ночь с 11 на 12 января.

Основную роль приняли американские корабли — авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» и группа из 15 ударных истребителей-штурмовиков F/A-18, ракетный крейсер «Philippine Sea» два эсминца типа «Арли Бёрк» с УРО (управляемыми ракетами) и атомная подлодка с крылатыми ракетами «Флорида». Британия была представлена куда скромнее — 4 ударных истребителя Typhoon FGR4, самолёты разведчики и БПЛА, куда без них.

По сообщениям хуситов, ударам помимо ожидаемых объектов стали и три международных аэропорта, в том числе и столичный рядом с городом Сана.

Ожидаемые последствия

Точных данных о количестве и массе ракет и снарядов прилетевших по Йемену нет — очевидно, это «Томагавки», крылатые ракеты и, вероятно, корректируемые авиабомбы. Хуситы поспешили заявить о том, что урон инфраструктуре береговой обороны незначительный, и они готовы продолжать.

Авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" флагман группировки против хуситов

Авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" флагман группировки против хуситов

© US Navy

В целом им можно поверить, ведь много лет они живут под ударами стран арабской коалиции, поэтому хорошо отработали тактики укрытия и маскировки. Что-что, а к ракетным и авиационным ударам им не привыкать.

13 января удары повторились, в основном по военной или потенциально военной инфраструктуре вокруг столицы Саны. 14 января союзники перешли к обороне и ограничились перехватами йеменских ракет. Хуситы, как и положено, пообещали все кары и гнев небес, и отчасти вероятно не врут, так как обладают ещё значительным потенциалом для нанесения ударов. К тому же на помощь всегда может придти Иран, и прислать ещё ракет.

Американские силы пока заявили о том, что берут на себя обеспечение безопасности при проходе гражданских судов через пролив и будут отражать все атаки хуситов. Что ж, ресурсы и оснащение для этого у них есть.

F/A-18 взлетает с палубы на отработку целей ранним утром 13 января 2024 года

F/A-18 взлетает с палубы на отработку целей ранним утром 13 января 2024 года

© U.S. Air Force photo

Но большинство экспертов считают, что нейтрализовать угрозу у западных стран не выйдет без масштабной наземной операции и полного уничтожения всей береговой инфраструктуры Йемена. Это сложно по ряду вопросов, в том числе и потому, что официальный Йемен — не равно хуситы, и едва ли страна готова остаться без значительной части военной инфраструктуры. С другой стороны, а какие ещё варианты?

Вряд ли сейчас у США есть возможность провести операцию, где будут задействованы тысячи солдат и сотни единиц наземной техники и артиллерийских стволов. Есть только одна страна, которая потенциально может взять на себя такую роль — Саудовская Аравия, и в её элитах достаточно людей, в целом готовых на такой шаг.

Но саудиты, даже будучи союзниками США в регионе, не горят желанием выглядеть как американские прокси-силы в глазах остальных арабов, и решать как бы американские задачи своими руками. По всей видимости, «окончательное решение йеменского вопроса» теперь зависит от переговорного процесса, формирования новой коалиции. Решающую роль должен сказать Китай — там крайне недовольны ударами, но возить товары в Европу как-то надо и им тоже.