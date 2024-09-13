Наука и технологии
Опубликовано 13 сентября 2024, 16:39
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Покатаемся? Кто в России производит электросамокаты

Да-да, этих людей стоит знать в лицо
Вестниками весны уже традиционно выступает не только солнце, теплая погода, сухой асфальт и странные люди в шлёпках, но и самокатчики. Их можно любить или ненавидеть, однако электросамокаты уже прочно обосновались на улицах крупных городов. Каждый год в самый разгар сезоны ведутся жаркие споры :некоторые пешеходы уж очень недовольны, когда в них врезаются бешеные школьники на арендованном двухколёсном коне.
Покатаемся? Кто в России производит электросамокаты
© Freepik

Любители погонять на электросамокатах привлекают немало общественного внимания: постоянно предлагают то запретить им кататься, то ограничить, то обложить их штрафами, то ввести для них новые законы и правила. Дискутировать тут можно долго, но, как бы там ни было, многие горожане оценили и полюбили такой вид транспорта. Об этом можно судить по количеству прокатных сервисов, которые каждый год растут как на дрожжах. Самокаты любят по нескольким причинам: они быстрые, компактные, для вождения не нужны права. В условиях большого города — то что доктор прописал, особенно для москвичей, которые вечно торопятся успеть сделать свои безумно важные дела.

Тайна раскрыта

Тайна раскрыта

© joyreactor

Какие бывают электросамокаты

Кто о чём, а мы о технологиях. Если вы не очень любите брать что-то в аренду, но очень любите электросамокаты, то эту чудо-технику можно и приобрести в собственное владение и кататься как король, не считая минуты! Удовольствие не из дешевых, но вариантов масса (для разных потребностей и кошельков):

  • по типу сиденья

Есть стандартные самокаты, которые мы чаще всего видим на улицах: ими нужно управлять стоя (классический вариант). Но также придумали внебрачного ребёнка электросамоката и велосипеда — модель с сидением. Штука явно на любителя: выглядит странновато, стоит в разы дороже и не очень удобна для переноски в сложенном варианте, но хороша для долгих поездок.

  • по мощности двигателя

Супермощные модели могут разгоняться до 110 км/ч, но в городских условиях столько не надо (и это запрещено), плюс весят они больше, что убивает компактность и мобильность. В принципе за глаза хватит двигателя не больше 500 Ватт: достаточно, чтобы разогнаться до 25 км/ч и не кошмарить пешеходов своими трюками.

  • по количеству колёс

Двухколёсные варианты легче и манёвреннее, но имеются сложности с тем, чтобы не терять равновесие. Если вы так себе катаетесь на велосипеде и вам трудно балансировать, то стоит присмотреться к трехколёсным электросамокатам: они более громоздкие, зато не будете падать, или тренируйте вестибулярный аппарат.

Также есть отличия в типе аккумулятора, электродвигателях и грузоподъёмности. С электросамокатами как с машинами, лучше делать выбор исходя из потребностей, а не желании выпендриться. Можно, конечно, купить невероятно мощный мини вездеход с бешеным двигателем, диаметром колёс и сиденьем, который предназначен для экстремальных условий... Но как же смешно вы будете смотреться, рассекая на нём только на пешеходных городских улочках.

Ничего так не сближает, как общий враг

Ничего так не сближает, как общий враг

© joyreactor

Отечественные производители

Китай — технологическая житница не только России, но и всего мира, поэтому, когда электросамокаты только вошли в моду, преимущественно покупали именно китайского образцы. Будем честны, сейчас их также активно покупают (объяснять почему, думаем, что не нужно).

А что там с нашим производством? Ну хоть какие-то российские самокаты должны были успеть появиться за это время? Хорошая новость — да, они появились. Плохая новость — их не очень много. Говорить о доминировании отечественных электросамокатов на рынке не приходится: много своих нюансов и условностей, но обо всём по порядку.

Одна из причин поддержать отечественного производителя — его учёт особенностей местной окружающей среды, ландшафта и погодных условий. Всё, что легко ездит на европейских или китайских улочках, может не подойти нашим суровым реалиям.

Покатаемся? Кто в России производит электросамокаты
© Freepik

Завод РИМ

Располагаются они в Томске и изначально не специализировались на электросамокатах: основное направление — системы обогрева, а самокаты стали побочным продуктом. Список выпускаемых изделий выглядит необычно: теплый пол, греющие кабели, терморегуляторы и электросамокаты. Но не будем придираться, главное качество!

Идея производства двухколесных самокатов появилась у генерального директора Руслана Молчанова. Задача была создать что-то усреднённое и идеальное: чтобы было лёгким, вездеходным и подходящим для разных погодных условий.

В итоге, разработка заняла 8 лет и 15 миллионов рублей. Рама сделана из алюминия и карбона, и кстати, если говорить о производстве, всё делается в России, но комплектующие 50/50, что-то приходится импортировать (хотя если сравнивать с конкурентами, то это уже высокие показатели). И ключевая фишка — прыгучесть. Звучит забавно, но на практике штука актуальная, с нашими то дорогами. Создатели утверждают, что все разработки уникальные и запатентованные.

Сейчас к покупке доступно две модели: Прыгающий РиМ и Монстр РиМ. Из названия понятно, что одна модель базовая, а другая мощнее. Чё по характеристикам?

  • Прыгающий РиМ

Мощность - 1200W

Максимальная скорость - 45км/ч

Вес - 20кг

Максимальная нагрузка - 150кг

Дальность хода - до 100км

Цена — 150 тыс. руб

  • Монстр РиМ

Мощность - 2*1200W

Максимальная скорость - 50км/ч

Вес - 45кг

Максимальная нагрузка - 300кг

Дальность хода - 150км

Цена — 320 тыс. руб

Стоимость, мягко говоря, не самая низкая, но и цель создать что-то максимально дешёвое и массовое компания перед собой не ставила. Упор на уникальные решения и качество. Свой покупатель у РиМа нашёлся: чаще всего сие чудо заказывают москвичи и петербуржцы, ну конечно, с таким то ценником!

Покатаемся? Кто в России производит электросамокаты
© Freepik

Reactive

Производство расположено в Москве. Как заявляют они сами — одни из первых среди российского (не такого уж и большого) производства самокатов. Судя по последней информации выпускаются в двух видах: Storm и Breeze. Первый вариант более динамичный, а второй более живучий, но в целом модели похожи. Мощность у них примерно 350 W — 600W, а разгоняются аж до 50 км/ч (не забывайте, что разрешённые показатели в городе — 25 км/ч).

Ценовой диапазон от 47 до 65 тыс. рублей: очень даже экономно и демократично, если сравнивать со средним ценником. Народный самокат! Вроде как разрабатывали с учётом наших дорог и климатических условий: не вездеход, конечно, но городские и не очень условия потянет. Ещё один приятный бонус — можно оформить тест драйв перед покупкой и уже потом окончательно решить. Это вам не кота в мешке из Поднебесной заказывать.

Блин, у них уже и между собой разборки начались

Блин, у них уже и между собой разборки начались

© pikabu.ru

Halten

Российские самокаты, с китайским следом…или всё таки не российские? Давайте разбираться: разработка у них совместная, а не просто заказ из Китая, на который налепили наклейку бренда и вперёд продавать. Как гласит информация с их сайта: российские специалисты дорабатывают и усовершенствуют модели — например, меняют батарейку или усиливают гидрозащиту. Максимально бурная деятельность! Также, по словам основателя бренда, они контролируют китайское производство: отправляют туда своих инженеров, следят за качеством и потом тестируют всё двухколёсное добро в российских реалиях.

Активно выступают за крутую обратную связь: и детали быстро поменяют, и сроки гарантии больше, и китайцам звонить не надо с помощью онлайн переводчика.Теоретически мы получаем российский сервис и качество, но при этом преимущества в цене за счёт отлаженного китайского производства. Одни покупатели заценили, другие же не нашли особых различий с типичными китайскими моделями. Насколько такие самокаты можно называть отечественными — судить вам, дорогие читатели. Зато компания предлагает большой выбор и разнообразный ценовой диапазон.

Желание стать полностью российским производителем компания при этом не теряет: мол, сотрудничество с Китаем не просто ради продажи самокатов, а чтобы набраться опыта и создать собственные шедевры! Во всяком случае, планы были именно такие — со временем создать полностью свои модели самокатов и производить их уже в России, закупая небольшую часть комплектующих в Азии.

Разработка ведётся уже несколько лет, но готовый продукт пока ещё на рынок не вышел. Ну что ж, посидим, подождём. Видимо, создать полностью отечественный самокат оказалось сложнее, чем предполагалось изначально, придётся и дальше дружить с китайцами.

А вы готовы к новому сезону?

А вы готовы к новому сезону?

© pikabu.ru

Итог

Несмотря на популярность электросамокатов у нас в стране, с их производством всё туго, очень туго. Дело не в том, что производят плохие продукты (это не так), а в том, что изготавливают их очень мало. Если загореться идеей приобрести именно отечественной самокат, то для подсчёта производителей хватит пальцев одной руки (ещё и останется).

С нынешними мощностями и возможностями тягаться с китайцами просто смешно, поэтому некоторые идут по пути меньшего сопротивления, и выбирают рациональную бизнес-стратегию, вместо идеи создать полностью российский электросамокат.

Судя по отзывам, кому-то откликается отметка «российское производство», как минимум потому что можно напрямую пообщаться с производителем на русском языке и уточнить все моменты из первых уст, касаемо электросамоката, его сборки и характеристик. Да и немало желающих просто поддержать «своего производителя», поэтому некоторые создатели пользуются этим и косят под родное предприятие с китайской начинкой.

Из позитивного — то, что уже существует на нашем рынке, пользуется неплохой репутацией среди покупателей. Есть производители, которые искренне горят целью создать своё без мам, пап, кредитов и азиатских специалистов. Но всё же будем честны, большинство потребителей обращает внимание на низкий ценник и технические характеристики, а не на надпись «made in». Это не очень способствует развитию нашего электросамокатостроения. Начало положено, а станет ли производство массовым и появится ли больше конкурентов среди соотечественников — вопрос времени.