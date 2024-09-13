Покатаемся? Кто в России производит электросамокаты

Какие бывают электросамокаты

Кто о чём, а мы о технологиях. Если вы не очень любите брать что-то в аренду, но очень любите электросамокаты, то эту чудо-технику можно и приобрести в собственное владение и кататься как король, не считая минуты! Удовольствие не из дешевых, но вариантов масса (для разных потребностей и кошельков):

по типу сиденья

Есть стандартные самокаты, которые мы чаще всего видим на улицах: ими нужно управлять стоя (классический вариант). Но также придумали внебрачного ребёнка электросамоката и велосипеда — модель с сидением. Штука явно на любителя: выглядит странновато, стоит в разы дороже и не очень удобна для переноски в сложенном варианте, но хороша для долгих поездок.

по мощности двигателя

Супермощные модели могут разгоняться до 110 км/ч, но в городских условиях столько не надо (и это запрещено), плюс весят они больше, что убивает компактность и мобильность. В принципе за глаза хватит двигателя не больше 500 Ватт: достаточно, чтобы разогнаться до 25 км/ч и не кошмарить пешеходов своими трюками.

по количеству колёс

Двухколёсные варианты легче и манёвреннее, но имеются сложности с тем, чтобы не терять равновесие. Если вы так себе катаетесь на велосипеде и вам трудно балансировать, то стоит присмотреться к трехколёсным электросамокатам: они более громоздкие, зато не будете падать, или тренируйте вестибулярный аппарат .