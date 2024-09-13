Покатаемся? Кто в России производит электросамокаты

Покатаемся? Кто в России производит электросамокатыДа-да, этих людей стоит знать в лицо
Любители погонять на электросамокатах привлекают немало общественного внимания: постоянно предлагают то запретить им кататься, то ограничить, то обложить их штрафами, то ввести для них новые законы и правила. Дискутировать тут можно долго, но, как бы там ни было, многие горожане оценили и полюбили такой вид транспорта. Об этом можно судить по количеству прокатных сервисов, которые каждый год растут как на дрожжах. Самокаты любят по нескольким причинам: они быстрые, компактные, для вождения не нужны права. В условиях большого города — то что доктор прописал, особенно для москвичей, которые вечно торопятся успеть сделать свои безумно важные дела.
Какие бывают электросамокаты
Кто о чём, а мы о технологиях. Если вы не очень любите брать что-то в аренду, но очень любите электросамокаты, то эту чудо-технику можно и приобрести в собственное владение и кататься как король, не считая минуты! Удовольствие не из дешевых, но вариантов масса (для разных потребностей и кошельков):
- по типу сиденья
Есть стандартные самокаты, которые мы чаще всего видим на улицах: ими нужно управлять стоя (классический вариант). Но также придумали внебрачного ребёнка электросамоката и велосипеда — модель с сидением. Штука явно на любителя: выглядит странновато, стоит в разы дороже и не очень удобна для переноски в сложенном варианте, но хороша для долгих поездок.
- по мощности двигателя
Супермощные модели могут разгоняться до 110 км/ч, но в городских условиях столько не надо (и это запрещено), плюс весят они больше, что убивает компактность и мобильность. В принципе за глаза хватит двигателя не больше 500 Ватт: достаточно, чтобы разогнаться до 25 км/ч и не кошмарить пешеходов своими трюками.
- по количеству колёс
Двухколёсные варианты легче и манёвреннее, но имеются сложности с тем, чтобы не терять равновесие. Если вы так себе катаетесь на велосипеде и вам трудно балансировать, то стоит присмотреться к трехколёсным электросамокатам: они более громоздкие, зато не будете падать,
или тренируйте вестибулярный аппарат.
Также есть отличия в типе аккумулятора, электродвигателях и грузоподъёмности. С электросамокатами как с машинами, лучше делать выбор исходя из потребностей, а не желании выпендриться. Можно, конечно, купить невероятно мощный мини вездеход с бешеным двигателем, диаметром колёс и сиденьем, который предназначен для экстремальных условий... Но как же смешно вы будете смотреться, рассекая на нём только на пешеходных городских улочках.
Отечественные производители
Китай — технологическая житница не только России, но и всего мира, поэтому, когда электросамокаты только вошли в моду, преимущественно покупали именно китайского образцы. Будем честны, сейчас их также активно покупают (объяснять почему, думаем, что не нужно).
А что там с нашим производством? Ну хоть какие-то российские самокаты должны были успеть появиться за это время? Хорошая новость — да, они появились. Плохая новость — их не очень много. Говорить о доминировании отечественных электросамокатов на рынке не приходится: много своих нюансов и условностей, но обо всём по порядку.
Одна из причин поддержать отечественного производителя — его учёт особенностей местной окружающей среды, ландшафта и погодных условий. Всё, что легко ездит на европейских или китайских улочках, может не подойти нашим суровым реалиям.
Завод РИМ
Располагаются они в Томске и изначально не специализировались на электросамокатах: основное направление — системы обогрева, а самокаты стали побочным продуктом. Список выпускаемых изделий выглядит необычно: теплый пол, греющие кабели, терморегуляторы и электросамокаты. Но не будем придираться, главное качество!
Идея производства двухколесных самокатов появилась у генерального директора Руслана Молчанова. Задача была создать что-то усреднённое и идеальное: чтобы было лёгким, вездеходным и подходящим для разных погодных условий.
В итоге, разработка заняла 8 лет и 15 миллионов рублей. Рама сделана из алюминия и карбона, и кстати, если говорить о производстве, всё делается в России, но комплектующие 50/50, что-то приходится импортировать (хотя если сравнивать с конкурентами, то это уже высокие показатели). И ключевая фишка — прыгучесть. Звучит забавно, но на практике штука актуальная, с нашими то дорогами. Создатели утверждают, что все разработки уникальные и запатентованные.
Сейчас к покупке доступно две модели: Прыгающий РиМ и Монстр РиМ. Из названия понятно, что одна модель базовая, а другая мощнее. Чё по характеристикам?
- Прыгающий РиМ
Мощность - 1200W
Максимальная скорость - 45км/ч
Вес - 20кг
Максимальная нагрузка - 150кг
Дальность хода - до 100км
Цена — 150 тыс. руб
- Монстр РиМ
Мощность - 2*1200W
Максимальная скорость - 50км/ч
Вес - 45кг
Максимальная нагрузка - 300кг
Дальность хода - 150км
Цена — 320 тыс. руб
Стоимость, мягко говоря, не самая низкая, но и цель создать что-то максимально дешёвое и массовое компания перед собой не ставила. Упор на уникальные решения и качество. Свой покупатель у РиМа нашёлся: чаще всего сие чудо заказывают москвичи и петербуржцы,
ну конечно, с таким то ценником!
Reactive
Производство расположено в Москве. Как заявляют они сами — одни из первых среди российского (не такого уж и большого) производства самокатов. Судя по последней информации выпускаются в двух видах: Storm и Breeze. Первый вариант более динамичный, а второй более живучий, но в целом модели похожи. Мощность у них примерно 350 W — 600W, а разгоняются аж до 50 км/ч (не забывайте, что разрешённые показатели в городе — 25 км/ч).
Ценовой диапазон от 47 до 65 тыс. рублей: очень даже экономно и демократично, если сравнивать со средним ценником. Народный самокат! Вроде как разрабатывали с учётом наших дорог и климатических условий: не вездеход, конечно, но городские и не очень условия потянет. Ещё один приятный бонус — можно оформить тест драйв перед покупкой и уже потом окончательно решить. Это вам не кота в мешке из Поднебесной заказывать.
Halten
Российские самокаты, с китайским следом…или всё таки не российские? Давайте разбираться: разработка у них совместная, а не просто заказ из Китая, на который налепили наклейку бренда и вперёд продавать. Как гласит информация с их сайта: российские специалисты дорабатывают и усовершенствуют модели — например, меняют батарейку или усиливают гидрозащиту.
Максимально бурная деятельность! Также, по словам основателя бренда, они контролируют китайское производство: отправляют туда своих инженеров, следят за качеством и потом тестируют всё двухколёсное добро в российских реалиях.
Активно выступают за крутую обратную связь: и детали быстро поменяют, и сроки гарантии больше, и китайцам звонить не надо с помощью онлайн переводчика.Теоретически мы получаем российский сервис и качество, но при этом преимущества в цене за счёт отлаженного китайского производства. Одни покупатели заценили, другие же не нашли особых различий с типичными китайскими моделями. Насколько такие самокаты можно называть отечественными — судить вам, дорогие читатели. Зато компания предлагает большой выбор и разнообразный ценовой диапазон.
Желание стать полностью российским производителем компания при этом не теряет: мол, сотрудничество с Китаем не просто ради продажи самокатов, а чтобы набраться опыта и создать собственные шедевры! Во всяком случае, планы были именно такие — со временем создать полностью свои модели самокатов и производить их уже в России, закупая небольшую часть комплектующих в Азии.
Разработка ведётся уже несколько лет, но готовый продукт пока ещё на рынок не вышел. Ну что ж, посидим, подождём. Видимо, создать полностью отечественный самокат оказалось сложнее, чем предполагалось изначально, придётся и дальше дружить с китайцами.
Итог
Несмотря на популярность электросамокатов у нас в стране, с их производством всё туго, очень туго. Дело не в том, что производят плохие продукты (это не так), а в том, что изготавливают их очень мало. Если загореться идеей приобрести именно отечественной самокат, то для подсчёта производителей хватит пальцев одной руки (ещё и останется).
С нынешними мощностями и возможностями тягаться с китайцами просто смешно, поэтому некоторые идут по пути меньшего сопротивления, и выбирают рациональную бизнес-стратегию, вместо идеи создать полностью российский электросамокат.
Судя по отзывам, кому-то откликается отметка «российское производство», как минимум потому что можно напрямую пообщаться с производителем на русском языке и уточнить все моменты из первых уст, касаемо электросамоката, его сборки и характеристик. Да и немало желающих просто поддержать «своего производителя», поэтому некоторые создатели пользуются этим и косят под родное предприятие с китайской начинкой.
Из позитивного — то, что уже существует на нашем рынке, пользуется неплохой репутацией среди покупателей. Есть производители, которые искренне горят целью создать своё
без мам, пап, кредитов и азиатских специалистов. Но всё же будем честны, большинство потребителей обращает внимание на низкий ценник и технические характеристики, а не на надпись «made in». Это не очень способствует развитию нашего электросамокатостроения. Начало положено, а станет ли производство массовым и появится ли больше конкурентов среди соотечественников — вопрос времени.