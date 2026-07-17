Кухня без зала и вывески

Кухня без зала и вывескиКак дарк-китчены изменили ресторанный бизнес в России
Еда онлайн
Советский опыт доставки еды начался задолго до приложений: в 1960 году москвичи оформили 1,6 миллиона заказов через «столы заказов» — пункты выдачи при магазинах, отдалённо напоминавшие современные дарксторы. Доставка стоила от тридцати копеек до рубля, а сборка обходилась в 2% от стоимости заказа.
Формат не выдержал испытания дефицитом — к середине 1980-х «столы заказов» исчезли окончательно, добитые нехваткой товаров при Горбачёве. Возродилась доставка уже в совершенно другом виде — через приложения, алгоритмы и тысячи курьеров на велосипедах и электросамокатах, и масштаб этого возрождения впечатляет: в 2024 году объём рынка доставки готовой еды из ресторанов составил 648,7 миллиарда рублей, а в 2025-м вырос до 788 миллиардов, показав рост 21,9% за год.
Первые агрегаторы
Левон Оганесян и Анна Шкирина запустили Delivery Club в 2009 году, вложив 70 000 долларов личных средств, и с самого начала выбрали модель маркетплейса — сервис объединял рестораны с их собственными курьерами, не имея собственной курьерской службы. Модель сработала: к 2016 году Delivery Club подключил 4500 ресторанов и обрабатывал 20 000 заказов в день, а в январе 2020-го установил рекорд — 3,5 миллиона заказов за месяц.
Владельцы у сервиса менялись едва ли не чаще, чем росли показатели. Foodpanda купила Delivery Club в 2014 году за 30–50 миллионов долларов, Mail.ru Group приобрела его в 2016-м уже за 100 миллионов, а в 2019-м сервис вошёл в совместное предприятие VK и Сбера — O2O Холдинг. Последний виток случился в сентябре 2022 года, когда Яндекс забрал сервис себе, получив 99,95% напрямую; следом пришёл ребрендинг — в июне 2023-го Delivery Club стал «Маркет Деливери», а в ноябре сократил название до «Деливери».
Яндекс входит в игру
Яндекс пришёл на рынок доставки в 2017 году, купив московский сервис Foodfox примерно за 595 миллионов рублей, и уже в марте 2018-го на его базе запустил «Яндекс.Еду». Спустя два месяца компания усилила позиции объединением с Uber Eats — база Uber перешла к Яндексу, и к сентябрю 2018 года «Яндекс.Еда» стала крупнейшим сервисом доставки в Москве по выручке и количеству заказов.
Эффект от появления нового игрока оказался разрушительным для лидера: к началу 2018 года Delivery Club контролировал 80% рынка доставки еды в России, но к концу того же года его доля упала до 44% — приход Яндекса перетасовал рынок практически мгновенно.
Оборот «Яндекс.Еды» рос стремительно вслед за этим захватом рынка: 10,8 миллиарда рублей в 2019 году, 57 миллиардов в 2022-м, 70,8 миллиарда в 2023-м. К 2025 году доля рынка совместно с «Деливери» составила 34,1%, хотя само направление доставки остаётся убыточным.
Дарк-китчены: кухня без зала
Дарк-китчен — это профессиональная кухня без обеденного зала, вывески, официантов и возможности самовывоза, где вся выручка поступает в цифровом виде. Формат привлекателен экономикой: стартовые инвестиции в дарк-китчен в пять раз ниже, чем в традиционный ресторан — 30 000–80 000 долларов против 150 000–500 000, а операционные расходы ниже на 30%.
В России первый крупный дарк-китчен-проект — «Кухню на районе» — запустили в 2017 году бывшие сотрудники Рокетбанка, и вскоре формат подхватили крупные игроки: в 2019 году McDonald's открыл первые отдельные кухни, работающие исключительно на доставку, а ресторатор Аркадий Новиков совместно с Delivery Club запустил дарк-китчены в разных районах Москвы. Рынок отреагировал быстро — доля дарк-китченов выросла с 7% в 2020 году до 25% к 2021-му.
Обратной стороной быстрого масштабирования стала трагедия июня 2024 года: массовое отравление ботулизмом, связанное с салатом лобио «Кухни на районе», затронуло по данным Роспотребнадзора 417 человек, из которых двое скончались, а десятки оказались в реанимации. Причиной, как установило следствие, стала фасоль, произведённая с нарушением технологии термообработки на стороннем производстве и не прошедшая проверку перед использованием. Суд приостановил деятельность компании на 90 суток, и для всей индустрии история стала жёстким уроком: масштабирование производства еды без зала требует совершенно другого уровня контроля качества.
Экспресс-доставка и дарксторы
В 2018 году в Санкт-Петербурге запустился «Самокат» — первый российский сервис экспресс-доставки продуктов за 15–30 минут, созданный Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым, пришедшими из «Магнита» и Yota, со стартовыми инвестициями около миллиона долларов. Рост оказался взрывным: к апрелю 2020 года у «Самоката» было более 140 дарксторов в Москве и Санкт-Петербурге, пять тысяч курьеров, и склады открывали по двадцать в месяц. К 2025 году оборот сервиса достиг 279,3 миллиарда рублей.
Яндекс ответил на этот вызов в 2019 году, запустив «Яндекс.Лавку» — экспресс-доставку продуктов из дарксторов за 10–15 минут, среднее время доставки которой к 2024 году составило 17,5 минуты. К 2026 году «Лавка» работает в 26 городах с ассортиментом до 12 000 позиций, а технологическая часть проекта пошла ещё дальше — в Москве более 400 роботов-курьеров выполняют свыше 1500 заказов в сутки, и доставка роботом обходится в 23 рубля против 132 рублей за доставку курьером-человеком.
Логистика: алгоритмы батчинга
Эволюция алгоритмов маршрутизации Яндекса прошла пять этапов, каждый следующий из которых решал проблему предыдущего. Начали с «мёртвых батчей», когда курьеру давали второй заказ только после завершения первого, затем перешли к «живым батчам», позволяющим добавить заказ в процессе доставки. Дальше появился буфер, дающий курьеру время доехать до следующей точки, а затем MASDI — система, оптимизирующая несколько маршрутов одновременно. Финальным этапом стали RouteQ и метод имитации отжига, который ищет оптимальное распределение заказов между курьерами.
Для поиска ближайшего курьера используется k-d-дерево — структура данных, позволяющая быстро находить соседние точки в многомерном пространстве, а сама маршрутизация учитывает более 300 параметров: расстояние, время, трафик, погоду, тип транспорта, вес заказа, этаж доставки и наличие лифта.
Как менялись привычки
Привычки покупателей смещаются в сторону доставки заметными темпами: в 2025 году 46% россиян покупали готовую еду через службы доставки, тогда как годом ранее таких было только 30%, и доставка обогнала супермаркеты как канал продаж готовой еды. Структура трат при этом умеренная — 54% россиян тратят на доставку не более 5000 рублей в месяц, 24% укладываются в диапазон 5000–10 000, и лишь 22% превышают 10 000. Самая активная аудитория — люди 25–34 лет, они составляют 36% от всех пользователей.
Настоящим катализатором взрывного роста стала пандемия COVID-19: рынок доставки готовых блюд вырос на 189% — с 179,6 до 334,6 миллиарда рублей, а доля доставки в обороте общепита поднялась с 9,6% до 19,6%. «Яндекс.Еда» отреагировала на спрос экспансией — в июне 2020 года сервис запустился в 79 новых городах.
Эффект пандемии закрепился надолго: к 2025 году доля доставки в обороте ресторанного рынка достигла 17,4%, а в городах-миллионниках доставку предлагают уже 72% заведений общепита. Из них 49% подключены к агрегаторам, 29% используют собственную службу, а 19% доставляют через такси.
Консолидация рынка
Топ-3 игрока — «Яндекс.Еда», «Деливери» и «Додо Пицца» — контролируют около 38% оборота рынка доставки готовой еды. «Додо Пицца», сеть, основанная Фёдором Овчинниковым в Сыктывкаре, выросла в международную компанию во многом благодаря принципу «радикальной прозрачности» — веб-камерам на кухнях и открытым финансовым показателям.
Не все успехи на этом рынке связаны с масштабом — региональный агрегатор «Чиббис», основанный двумя предпринимателями из Архангельска, удерживает всего 0,7% рынка по России, но в отдельных региональных городах его доля достигает 30–70%. При обороте 5,8 миллиарда рублей за 2025 год компания заявляет, что уже десятый год подряд остаётся единственным прибыльным агрегатором доставки еды в России.
Общая динамика рынка при этом замедляется: рост составил 38% в 2024 году, 28% в 2025-м и 24% в первом квартале 2026-го, что говорит о постепенном насыщении. Экономика самих игроков остаётся напряжённой — комиссии агрегаторов достигают 20–30%, чистая маржа дарк-китчена держится в диапазоне 8–14%, а платформы дополнительно берут 15–25% сверх базовой комиссии за попадание в топ поиска. Без инвестиций в такую рекламу новому концепту приходится строить органическую репутацию шесть-девять месяцев.
От «столов заказов» 1960-х до роботов-курьеров путь занял шестьдесят лет: «столы заказов» исчезли при дефиците, а роботы появились при избытке. 788 миллиардов рублей — оборот рынка, который в современном виде не существовал ещё пятнадцать лет назад.