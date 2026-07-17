Кухня без зала и вывески

Еда онлайн

Советский опыт доставки еды начался задолго до приложений: в 1960 году москвичи оформили 1,6 миллиона заказов через «столы заказов» — пункты выдачи при магазинах, отдалённо напоминавшие современные дарксторы. Доставка стоила от тридцати копеек до рубля, а сборка обходилась в 2% от стоимости заказа.

Формат не выдержал испытания дефицитом — к середине 1980-х «столы заказов» исчезли окончательно, добитые нехваткой товаров при Горбачёве. Возродилась доставка уже в совершенно другом виде — через приложения, алгоритмы и тысячи курьеров на велосипедах и электросамокатах, и масштаб этого возрождения впечатляет: в 2024 году объём рынка доставки готовой еды из ресторанов составил 648,7 миллиарда рублей, а в 2025-м вырос до 788 миллиардов, показав рост 21,9% за год.

Первые агрегаторы

Левон Оганесян и Анна Шкирина запустили Delivery Club в 2009 году, вложив 70 000 долларов личных средств, и с самого начала выбрали модель маркетплейса — сервис объединял рестораны с их собственными курьерами, не имея собственной курьерской службы. Модель сработала: к 2016 году Delivery Club подключил 4500 ресторанов и обрабатывал 20 000 заказов в день, а в январе 2020-го установил рекорд — 3,5 миллиона заказов за месяц.

Владельцы у сервиса менялись едва ли не чаще, чем росли показатели. Foodpanda купила Delivery Club в 2014 году за 30–50 миллионов долларов, Mail.ru Group приобрела его в 2016-м уже за 100 миллионов, а в 2019-м сервис вошёл в совместное предприятие VK и Сбера — O2O Холдинг. Последний виток случился в сентябре 2022 года, когда Яндекс забрал сервис себе, получив 99,95% напрямую; следом пришёл ребрендинг — в июне 2023-го Delivery Club стал «Маркет Деливери», а в ноябре сократил название до «Деливери».

Яндекс входит в игру

Яндекс пришёл на рынок доставки в 2017 году, купив московский сервис Foodfox примерно за 595 миллионов рублей, и уже в марте 2018-го на его базе запустил «Яндекс.Еду». Спустя два месяца компания усилила позиции объединением с Uber Eats — база Uber перешла к Яндексу, и к сентябрю 2018 года «Яндекс.Еда» стала крупнейшим сервисом доставки в Москве по выручке и количеству заказов.