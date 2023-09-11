Ланцет: это оружие реально меняет боевые действия прямо сейчас

Ланцет: это оружие реально меняет боевые действия прямо сейчасО недостатках и преимуществах
Ланцеты стали головной болью ВСУ в 2023 году. Но откуда у России оказалось столь удачное оружие, если исторически никаких крутых БПЛА в Вооружённых силах РФ не было?
Многие военные эксперты (и даже мы здесь) часто вспоминали о том, как Россия проворонила эру БПЛА. Когда американские Predator уже стали пенсионерами, а дешёвые и доступные Байрактары стали воевать, кажется, уже повсюду, РФ только испытывала свой разведывательно-ударный дрон Иноходец (Орион). При этом слышно о нём в зоне СВО… да ничего не слышно.
В середине СВО случилась мутная история с дальнобойными иранскими Шахедами, которые под локализованными именами Герань-2 навели шуму ударами по инфраструктуре, но длился этот период не очень долго. Обилие гражданских комплектующих сделали иранский беспилотник ненадёжным и практически беззащитным перед средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Однако с конца 2022 года шёпотом, а в 2023 году уже во всеуслышание заговорили о «ланцетах» — барражирующих боеприпасах, или, как обычно говорят, «дронах-камикадзе» (хотя их использовали с самого начала СВО). Сначала это была череда успешных попаданий, которыми незамедлили похвастаться СМИ. А потом началась рутинная боевая работа.
И вот что выяснилось — новое оружие у ВС РФ всё же есть, оно работает, оно работает хорошо, его много и будет ещё больше. Сегодня поговорим о том, что это такое, из чего его создали и как оно изменило боевые действия на территории Украины.
Кто такие ZALA Aero Group?
Вкратце — это компания, которая разрабатывает и производит Ланцеты, дочернеее предприятие концерна Калашников. Расположена фирма предсказуемо в городе Ижевск.
Её руководитель и главный конструктор Александр Захаров начинал с производства дронов для МВД и гражданского сектора (разведка и мониторинг добывающих отраслей). На начало 2019 года предприятие произвело и реализовало около тысячи летательных аппаратов различного назначения.
Это обычные БПЛА вроде вертолёта 421-06, микро-дронов 421-08/-12, коптеров 421-24. Ничего особенного в этих машинах нет, разве что коптер считается особо устойчивым к РЭБ. Но, разумеется, если вы решили производить беспилотники, вам необходимо рано или поздно выходить на военных, которые дадут серьёзные и денежные заказы.
Для военных у ZALA выпускался БПЛА ZARA КУБ-БЛА, по типу «барражирующий боеприпас», который поступил в войска в 2019 году.
По общим характеристикам это малый дрон — размах крыльев 1,2 м, максимальная скорость 130 км/ч, заряд взрывчатки 3 кг. Такая птичка могла доставать цели на солидных для своего класса дистанциях в 40-60 км.
Но в целом КУБ-БЛА оказался беспилотником... на троечку. Он крайне слаб против движущихся целей, неустойчив к РЭБ (одну штуку потеряли в Киеве в начале СВО), довольно много экземпляров просто мазали мимо цели. В общем, едва ли они были лучше Шахедов. Но ведь надо с чего-то начинать.
Собственно Ланцет
Ланцет резко отличается аэродинамической схемой от большинства БПЛА на оснащении РФ, даже от своего предшественника КУБ-БЛА. Выполнен по аэродинамической схеме двойного Х-образного оперения, что делает его внешне похожим скорее на ракету, чем на дрон. Такое оперение даёт возможность маневрировать в обеих плоскостях, чего не скажешь о более «самолётоподобных» дронах.
Он использует электрический поршневой двигатель, который обеспечивает 30 минут полёта и может запускаться вариативными методами (в последних модификациях), но чаще катапультой.
Электродвигатель — элемент акустической маскировки из-за малошумности, это позволяет не бояться простейших пушечных ПВО и ПЗРК. А радиолокационных станций Ланцет не боится уже за счёт того, что он очень маленький и изобилует пластиком и композитом.
Боевой режим Ланцета характерен высокой устойчивостью к РЭБ за счёт возможности программной работы — характеристики целей можно заранее заложить в программу, он сам их найдёт и поразит. Управление оператором в таком режиме не обязательно — как правило, вручную им рулят в зоне редкой активности РЭБ для корректировки на подлётных к цели дистанциях.
В наличии телевизионный и тепловизионный канал, можно наводить по лазерному целеуказанию. Ланцет может быть запущен и искать цель с помощью оператора, или сам в режиме программируемого полёта. Может барражировать и получать целеуказание от пилотируемой боевой машины или разведывательного дрона.
На подлёте Ланцет выжимает солидную для своего класса скорость в 300 км/ч, поэтому его сложно обнаружить и ещё сложнее в него попасть. Это решает одну из основных проблем дронов-камикадзе — поражение автоматическим огнём в атаке на стабильном курсе.
Бортовая аппаратура и навигация построены на модуле Jetson TX2 от американской компании Nvidia (да, это не только видеокарты чтобы на компе игрушки крутить), модуль SoC Xilinx Zynq от Xilinks (дочка AMD) отвечает за программное управление и боевую работу. Откуда Россия получила эти компоненты, сегодня большой вопрос — либо окольными путями, либо смогли таки скопировать, либо смогла скопировать страна-партнёр. Но американские комплектующие в российском вооружении — это, конечно, иронично.
По боевым возможностям модификации подразделаются на тяжёлый Ланцет-3 и лёгкий Ланцет-1. Названия объясняются просто: Ланцет-3 — это 3 кг взрывчатки, а Ланцет-1 — всего 1 кг. По взлётной массе получается, соответственно, 12 кг у «тройки» и 5 кг у «единицы». По остальным характеристикам они почти не отличаются. И чуть позже мы объясним, почему.
Высокоточное поражение и воздушное минирование
Как легко догадаться, это довольно универсальное оружие. В сравнении с КУБ-БЛА или Шахедами, которые пригодны для атак по тыловой статичной инфраструктуре, Ланцет — это оружие поля боя. За время своей эксплуатации такие дроны успещи «поцеловать» почти все разновидности боевой техники, которую использует ВСУ, в том числе РЛС от ЗРК IRIS-T, станции управления Байрактаром, пункты связи, пусковые ЗРК или РСЗО, буксируемые орудия и транспорты.
Но главная фишка, которую продвигают производители — это воздушное минирование. Сам термин родился заново — мы ведь помним аэростаты во Второй мировой войне, заграждения которые мешали пролёту и пикированию бомбардировщиков? Часто они сочетали и прикреплённые мины. Но затем десятилетями такой метод не считали достаточно эффективным.
На новом технологическом этапе это могут сделать дроны. Лёгкие и более дешёвые Ланцет-1 в большом количестве закрывают сектор и способны самостоятельно один за другим срываться в атаку на прорвавшиеся беспилотники — например, Байрактары или на крылатые ракеты (хотя к этому есть вопросы — вероятно речь о встречных курсах, так как крылатые ракеты намного быстрее). Также могут и работать на прорыв пилотируемой авиации, и по наземной технике.
Такой тип минирования как бы заменяет собой противовоздушную и противотанковую оборону — то есть вместо комплексных мер используется одно простое решение.
Недостатки Ланцета
В первую очередь, его слабая черта — его универсальность, явно не хватает специализированной противотанковой версии с тандемной (двойной) кумулятивной боевой частью. Обычное фугасное поражение не позволяет надёжно уничтожать танки и прочие боевые машины с достаточным бронированием.
Ланцетом удалось поразить довольно современный Леопард-2 А6 (наверняка вы это видели у военкоров), но машина получила лишь частичные повреждения и её смогли эвакуировать. Фугасный взрыв в 5 кг довольно мощный — им можно повредить ходовую, моторно-трансмиссионное отделение, приборы и датчики, но вот сам танк — нет. То же касается и некоторых БМП, самоходок и другой техники.
Да, повреждения выводят боевую машину из строя, но она подлежит ремонту и замене элементов.
Но и ВСУ после активизации атак Ланцетов приноровились использовать решетчатые экраны (которые изначально были защитой от РПГ), или импровизированные надстройки из дерева, металлической сетки, цепей. В таких случаях бОльшая часть взрыва уходит на то, чтобы разметать конструкцию, а техника получает гораздо меньше повреждений.
Среди поражённых объектов ВСУ демонстрировались остатки Ланцета, застрявшие в такой конструкции. Такого, в теории, можно избежать, если использовать тандемные боевые части. Поэтому в списках трофеев Ланцета довольно мало тяжёлой бронированной техники. Да, по ней тоже есть чем работать кроме дрона-камикадзе, но с таким серьёзным потенциалом Ланцета было бы странно упускать и этот сегмент.
С точки зрения воздушного минирования, его недостатком является длительность полёта. Да, для тактического барражирующего боеприпаса она хороша, но вот для «минного заграждения» этого мало, даже если мы говорим о модернизациях на 40 минут полёта или час.
Ну и не забывайте, что эффективность такого метода будет зависеть от скорости реакций других компонентов — в первую очередь, радиолокационной разведки воздушного пространства и разведки наземной. Полностью самостоятельно воздушное минирование Ланцеты не осилят.