Ланцет: это оружие реально меняет боевые действия прямо сейчас

И вот что выяснилось — новое оружие у ВС РФ всё же есть, оно работает, оно работает хорошо, его много и будет ещё больше. Сегодня поговорим о том, что это такое, из чего его создали и как оно изменило боевые действия на территории Украины.

Кто такие ZALA Aero Group?

Вкратце — это компания, которая разрабатывает и производит Ланцеты, дочернеее предприятие концерна Калашников. Расположена фирма предсказуемо в городе Ижевск.

Её руководитель и главный конструктор Александр Захаров начинал с производства дронов для МВД и гражданского сектора (разведка и мониторинг добывающих отраслей). На начало 2019 года предприятие произвело и реализовало около тысячи летательных аппаратов различного назначения.

Это обычные БПЛА вроде вертолёта 421-06, микро-дронов 421-08/-12, коптеров 421-24. Ничего особенного в этих машинах нет, разве что коптер считается особо устойчивым к РЭБ. Но, разумеется, если вы решили производить беспилотники, вам необходимо рано или поздно выходить на военных, которые дадут серьёзные и денежные заказы.