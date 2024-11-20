В России создали первое в мире лекарство от болезни Бехтерева

В России создали первое в мире лекарство от болезни БехтереваИзлечит неизлечимое
Болезнь Бехтерева, или как её называют «по-врачебному», анкилозирующий спондилит, в повседневной жизни встречается нечасто. Однако, на 2022 г. в России насчитывается более 410 тыс. человек с этим заболеванием. Заболевание считается неизлечимым. Но учёных не сдаются и стараются разработать лекарство, которое способно помочь побороть этот недуг. Не так давно Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат, который может остановить развитие болезни Бехтерева, — «Сенипрутуг». Для начала давайте выясним, что из себя представляет эта болезнь.
Болезнь Бехтерева и лечение
Болезнь Бехтерева или анкилозирующий спондилит — хроническое воспалительное заболевание позвоночника и суставов, которые теряют подвижность, что приводит к анкилозу (сращиванию костей друг с другом). А ещё происходит окостенение связок позвоночника, в результате чего он полностью утрачивает свою способность сгибаться и становится сплошной костью.
Но эта болезнь приводит к поражению и других органов человека: суставам он «дарит» артрит нижних конечностей, способствует воспалению сухожилий, и может стать причиной глазных заболеваний — увеита и иридоциклита.
Ещё одна опасность болезни состоит в том, что снижается минеральная прочность костей: из-за этого трудно избежать переломов даже при незначительных нагрузках (особенно опасен перелом шейных позвонков) Также из-за давления на мышцы проявляется нарушения моторики рук и ног.
Точные причины возникновения заболевания до сих пор неизвестны: медики предполагают, что это всё из-за гена HLA-B27, который находят у больных (он передаётся по наследству). Но есть и иное мнение — некоторые инфекции в организме человека работают схожим с геном HLA-B27 образом и тоже вполне могут быть причиной развития Бехтерева.
Симптомы Бехтерева
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Боль в пояснице в состоянии покоя, что особенно заметно во время пробуждения. Постепенно боль может распространиться по всей спине и даже уйти в руки или ноги. Чтобы облегчить страдания, нужно сделать зарядку или принять обезболивающие.
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Изменяется осанка: человек становится сгорбленным, появляется так называемая поза «просителя».
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Позвоночник становится менее подвижным.
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Появляются кашель и отдышка, проблемы с сердцем, в частности аритмия.
Для лечения врачи применяют различные способы: от хирургического вмешательства до простой лечебной физкультуры (ЛФК). После выявления Бехтерева у пациента с помощью анализа крови, МРТ и теста по признакам Шобера, назначают индивидуальный курс лечения и терапии.
Лечение анкилозирующего спондилита
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Медикаментозная терапия — в первую очередь пациенту дают нестероидные лекарства, которые позволяют устранить боль и снижают воспаление. При неэффективности терапии назначаются кортикостероиды, а в тяжелых случаях могут прописать цитостатические препараты. Но у этих препаратов есть существенный недостаток — они ухудшают работу иммунной системы, а при неправильной дозировке могут и вовсе травмировать человека.
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Специальные тейпы, которые наклеивают на позвоночник: они уменьшают нагрузку и открывают дыхательные пути.
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ЛФК — специальные тренировки, которые заключаются в выполнении плавных движений: особенно хорошо на состояние позвоночника влияет плавание.
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Хирургическое вмешательство: операция при болезни Бехтерева рекомендуется при поражении тазобедренных суставов (их протезируют).
Как нетрудно заметить, методы далеки от идеала: некоторые просто поддерживают человека в тонусе, но не лечат, а иные и вовсе могут навредить. Но учёные из России сумели разработать такое лекарство, которое мало того что безвредно, так ещё и способно излечить человека от этого недуга.
Первое лекарство из России
Препарат разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Минздрава, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН вместе с российской компанией «Биокад». Ключевая особенность — он направлен на лечение причин заболевания, а не его последствий. Препарат значительно отличается от его предшественников. ВОЗ уже дала ему международное наименование — «Сенипрутуг».
В начале 2000-х годов появились новые биопрепараты, которые стали эффективным средством для купирования воспаления при аутоиммунных заболеваниях, включая болезнь Бехтерева. Эти препараты нейтрализовали действие цитокинов — ключевых сигнальных молекул, ответственных за активацию иммунной системы. Поначалу такая терапия вызывала восторг, но вскоре стало понятно: уровень воспаления уменьшается, но заболевание все равно прогрессирует. Кроме того, антицитокиновая терапия приводит к системной иммуносупрессии. Но подавление иммунитета — это повышенный риск развития тяжелых инфекционных заболеваний, например, туберкулеза.
«Сенипрутуг» уничтожает патологические лимфоциты, которые повреждают клетки организма, и останавливает развитие заболевания, при этом активность иммунитета не снижается, а само лекарство не вызывает привыкание. Те препараты, которые ранее использовались для борьбы с этим заболеванием, нейтрализовали действие цитокинов, которые как раз и отвечают за активацию иммунной системы человека.
Эта разработка не только поможет людям с Бехтеревом, но и даст возможность разработать препараты для лечения аутоиммунных заболеваний, например, сахарного диабета.
После испытания препарата на пациентах, было выявлено, что воспаление в позвоночнике снижается, болей становится меньше, а пациент двигается больше. Один из разработчиков «Сенипрутуга», Сергей Лукьянов, сам болеет болезнью Бехтерева. Он лично протестировал разработку и рассказал, что результат даже превзошёл ожидания.
По оценкам специалистов, стоимость препарата может достигать десятков тысяч рублей, так как болезнь трудноизлечима. Но так как препарат отечественный, то существует вероятность, что нашим согражданам он обойдётся значительно дешевле.
Пациенты рассказывают, что на фоне терапии «Сенипрутугом» у них буквально начинается новая жизнь: мысли уже не крутятся вокруг ожидания боли и необходимости приема обезболивающего средства. Пациенты становятся активными, планируют отпуск, мечтают о будущем.
Победили ли мы заболевание?
Пока ещё рано говорить о том, что мы 100% остановим эту болезнь: всё же медицина пока не способна полноценно восстанавливать организм после заболеваний, которые настолько сильно вредят организму. Однако, благодаря разработке российских учёных, человечество значительно приблизилось к мечте об идеальном здоровье. Как отмечали сами исследователи, возможно, получится повлиять ещё и на аутоиммунные заболевания. Это ли не здорово?