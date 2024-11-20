В России создали первое в мире лекарство от болезни Бехтерева

Ещё одна опасность болезни состоит в том, что снижается минеральная прочность костей: из-за этого трудно избежать переломов даже при незначительных нагрузках (особенно опасен перелом шейных позвонков) Также из-за давления на мышцы проявляется нарушения моторики рук и ног.

Точные причины возникновения заболевания до сих пор неизвестны: медики предполагают, что это всё из-за гена HLA-B27, который находят у больных (он передаётся по наследству). Но есть и иное мнение — некоторые инфекции в организме человека работают схожим с геном HLA-B27 образом и тоже вполне могут быть причиной развития Бехтерева.

Симптомы Бехтерева

Боль в пояснице в состоянии покоя, что особенно заметно во время пробуждения. Постепенно боль может распространиться по всей спине и даже уйти в руки или ноги. Чтобы облегчить страдания, нужно сделать зарядку или принять обезболивающие.

Изменяется осанка: человек становится сгорбленным, появляется так называемая поза «просителя».

Позвоночник становится менее подвижным.

Появляются кашель и отдышка, проблемы с сердцем, в частности аритмия.

Для лечения врачи применяют различные способы: от хирургического вмешательства до простой лечебной физкультуры (ЛФК). После выявления Бехтерева у пациента с помощью анализа крови, МРТ и теста по признакам Шобера, назначают индивидуальный курс лечения и терапии.

Лечение анкилозирующего спондилита

Медикаментозная терапия — в первую очередь пациенту дают нестероидные лекарства, которые позволяют устранить боль и снижают воспаление. При неэффективности терапии назначаются кортикостероиды, а в тяжелых случаях могут прописать цитостатические препараты. Но у этих препаратов есть существенный недостаток — они ухудшают работу иммунной системы, а при неправильной дозировке могут и вовсе травмировать человека.

Специальные тейпы, которые наклеивают на позвоночник: они уменьшают нагрузку и открывают дыхательные пути.

ЛФК — специальные тренировки, которые заключаются в выполнении плавных движений: особенно хорошо на состояние позвоночника влияет плавание.

Хирургическое вмешательство: операция при болезни Бехтерева рекомендуется при поражении тазобедренных суставов (их протезируют).

Как нетрудно заметить, методы далеки от идеала: некоторые просто поддерживают человека в тонусе, но не лечат, а иные и вовсе могут навредить. Но учёные из России сумели разработать такое лекарство, которое мало того что безвредно, так ещё и способно излечить человека от этого недуга.