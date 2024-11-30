Когда каждая капля на вес золота

И знаете что? Они научились добывать воду из самых разных источников.

Откуда вода?

Интриги тут особой нет, воду на МКС делают из урины, и пока вы корчите гримасу, космонавты уже давно привыкли к этой правде жизни. Что поделать, космос — это не пятизвёздочный отель, а выживание.

Сейчас на борту МКС наши космонавты тестируют сразу две системы, которые превращают отходы жизнедеятельности в бесценную жидкость. Расположены они в двух разных модулях: первая, СРВ-У-РС, в малом исследовательском, а вторая, СРВ-УМ, в многоцелевом лабораторном модуле «Наука». И, поверьте, это куда больше, чем какие-то там фильтры из «Икеи».