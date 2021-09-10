Вы знаете эти 5 фантастических книг, невероятным образом они предсказали будущее

Построить космический корабль, прилететь на Марс и обнаружить там цивилизацию гуманоидов, влюбиться в местную принцессу и устроить революцию. Даже сейчас трудно представить воплощение такого сюжета в нашей жизни. Что уж говорить о 20-х годах прошлого столетия – настоящая фантастика! Захватывающий роман Алексея Толстого оказался громкой сенсацией для советских читателей. По его мотивам режиссер Яков Протазанов выпустил немой художественный фильм. А название книги «Аэлита» превратилось в популярное женское имя, которое часто использовали для названий различных товаров, парикмахерских и даже музыкальных ансамблей. И пусть нашим современникам пока так и не удалось пройтись по Красной планете, одно из предсказаний автора все же сбылось. Его «междупланетный дирижабль» — не что иное, как ныне существующая ракета.

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