Вы знаете эти 5 фантастических книг, невероятным образом они предсказали будущее

Вы знаете эти 5 фантастических книг, невероятным образом они предсказали будущееКакие пророчества сбылись?
Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес представляем пять культовых книг, которые оказались пророческими.
«20 000 лье под водой», Жюль Верн
После публикации этого научно-фантастического романа за писателем Жюлем Верном прочно закрепилось прозвище «отца подводных лодок». По сюжету изобретатель Капитан Немо бороздит просторы морей и океанов на удивительной субмарине «Наутилус» и радикально борется за мир, уничтожая военные корабли. Известно, что на момент написания книги первые подлодки уже были изобретены. Однако по многим характеристикам вымышленное автором судно заметно опередило свое время и стало воплощением технического прогресса. Между прочим, даже сегодняшние атомные крейсеры все еще уступают легендарному «Наутилусу» в скорости, маневренности и способности долгое время обходиться без дозаправки и пополнения запасов провизии.
«451 градус по Фаренгейту», Рэй Брэдбери
Философская антиутопия, изображающая беспросветную картину будущего, принесла американскому писателю Рэю Брэдбери мировую славу. К счастью, наиболее пугающая часть произведения (о повсеместном сжигании книг) пока не воплотилась в реальность. Но именно этот роман закрепил за автором славу прорицателя. Так, например, почти 70 лет назад Брэдбери точно предсказал изобретение беспроводных наушников и роботов-собак, описал появление огромных плазменных панелей и 3D-формата, усиление цензуры и зависимость общества от телевидения. А еще в книге есть эпизод, в котором главный герой спасается от полицейских, и за этой погоней следят миллионы зрителей в прямом эфире. Похожие «шоу» давно пользуются популярностью в США.
«1984», Джордж Оруэлл
«Большой Брат смотрит на тебя» – знаменитую фразу из зловещей антиутопии охотно подхватывают даже те, кто вообще не знаком с произведением Оруэлла. И хотя роман был опубликован больше 70 лет назад, многие описанные в нем идеи сейчас обретают всё большую актуальность. Например, явлением «тотальной слежки» сегодня уже никого не удивишь. Системы видеонаблюдения и непрерывный сбор информации стали частью повседневной жизни. А устройство под названием «речепис», которым пользовался главный герой книги, есть в каждом современном гаджете. Свертывание демократии, холодная война, фейковые новости, двоемыслие, примитивизация образования – исследователи насчитали более ста сбывшихся пророчеств в романе «1984». Не зря Джордж Оруэлл считается величайшим провидцем мировой литературы.
«Космическая Одиссея», Артур Кларк
Сначала ученый-футуролог Артур Кларк написал небольшой рассказ «Часовой» для конкурса BBC. Позже он адаптировал эту историю в сценарий к грандиозному фильму Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». А потом увлекательный сюжет и вовсе перерос в масштабный одноименный роман, прославивший своего автора и ставший настоящей классикой научно-фантастического жанра. В этом произведении человек и компьютер сталкиваются в интеллектуальном состязании, из которого последний выходит победителем. Похожее противостояние произошло и в реальности, когда знаменитый шахматист Гарри Каспаров сыграл против гениального суперкомпьютера, а чемпион мира по игре в го после череды поражений всего раз смог отыграться у разработанной Google программы AlphaGo. Также в романе можно прочесть предсказания о появлении на орбите Земли искусственных спутников связи и об изобретении планшета.
«Аэлита», Алексей Толстой
Построить космический корабль, прилететь на Марс и обнаружить там цивилизацию гуманоидов, влюбиться в местную принцессу и устроить революцию. Даже сейчас трудно представить воплощение такого сюжета в нашей жизни. Что уж говорить о 20-х годах прошлого столетия – настоящая фантастика! Захватывающий роман Алексея Толстого оказался громкой сенсацией для советских читателей. По его мотивам режиссер Яков Протазанов выпустил немой художественный фильм. А название книги «Аэлита» превратилось в популярное женское имя, которое часто использовали для названий различных товаров, парикмахерских и даже музыкальных ансамблей. И пусть нашим современникам пока так и не удалось пройтись по Красной планете, одно из предсказаний автора все же сбылось. Его «междупланетный дирижабль» — не что иное, как ныне существующая ракета.
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