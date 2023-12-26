Локальные сети: новая жизнь

Локальные сети: новая жизньШкольников будут учить математике при помощи локалок
Локальная сеть кажется вам пережитком прошлого? А возможно, вы наоборот ностальгируете по тем временам, когда локалка была чем-то по настоящему важным и актуальным? Каков бы ни был ваш ответ, есть у нас интересная новость: локальная сеть не только до сих пор в ходу, но и приносит пользу нашей системе образования.
Локалка — слово, знакомое всем, кто застал девяностые и нулевые. Такая сетка заменяла нам глобальный интернет и позволяла обмениваться не только сообщениями, но и музыкой, фильмами и даже играми.
Были они чрезвычайно удобны и, как правило, гораздо дешевле доступа в «основной» интернет. Особенно актуально это было для тех, у кого был платный трафик, ну или скорость соединения с Всемирной паутиной хромала.
Они дарили нам возможность лампово собираться и даже поднимать свои собственные сервера для довольно увесистых MMORPG вроде Lineage.
Кто-то сталкивался с ними по работе, и это тоже неудивительно — если местные сисадмины были продвинутыми и с прямыми руками, с помощью локальных сетей можно было значительно упростить себе жизнь и избавить себя от бесполезной беготни по этажам и бумагомарания.
С развитием интернета и облачных сервисов локальные сети, по большей части, если и не ушли в прошлое, то изрядно так потеснились, чтобы дать дорогу новым техническим решениям. Сейчас их используют либо там, где доступ в Интернет по каким-то причинам невозможен, либо там, где нет денег на оплату подписки в многочисленных облачных сервисах.
Но что, если они всё ещё не утратили своей актуальности? Что, если их можно не просто эффективно использовать там же где и раньше, но и дать им новую жизнь в неожиданных сферах?
Именно этой идеей загорелись технари из Майкопского государственного технологического университета. Они предложили использовать эту доказавшую свою надежность технологию в сфере образования, а именно — поставить их на вооружение школам, чтобы те грамотнее и эффективнее учили детей математике.
Что именно они придумали — разберем в нашей новой статье.
Локальные сети для чайников
Для начала стоит разобраться, что же из себя представляют локальные сети и какими они бывают. Это важно для того, чтобы понять задумку майкопских ученых.
В общем виде, локальная сеть — это совокупность компьютеров, связанных между собой программно и аппаратно для обмена информацией и реже — дистанционного управления.
Самым распространенным вариантом создания локалки является тот, где за основу берут протокол Ethernet, однако, этот вариант не единственный: в зависимости от назначения сети, это может быть RTP, FTP, Telnet, Gopher и другие.
По масштабам локалки тоже довольно разнообразны. Самым знакомым большинству читателей вариантом будет тот, где ей соединено оборудование внутри одного здания или даже помещения. Реже встречаются городские или даже областные локальные сети, но если первый вариант в основном используется для работы каких-то прикладных сервисов вроде систем городского видеонаблюдения, то второй — редкость. Раньше его обычно использовали как аналог «большого» интернета, но в пределах области.
По назначению локалки делят на:
- контролирующие и инструментальные программные средства
- имитационные и моделирующие программные средства
- информационно-справочные и информационно-поисковые системы
- автоматизированные обучающие системы.
Теперь, когда мы разобрались, что именно собрались использовать в школах, посмотрим, как эта придумка устроена.
Школьная локальная сеть на службе у учителей математики
Как же такие сетки могут помочь школьникам в изучении алгебры, геометрии и других разделов математики?
Ученые утверждают, что они могут оказаться полезны в:
- В проведении олимпиад
- Решении прототипов заданий ОГЭ и ЕГЭ
- Решении заданий в классе
- Сборе и пользовании методических материалов по пройденным темам
Для корректной работы такой системы в локальной сети, как минимум, должны быть медиатека с энциклопедиями, словарями, справочниками, программами для обучения и видео, а также файловый архив, включающий в себя как материалы для выполнения заданий, так и учебную базу с данными об учениках и их успеваемости.
Чтобы выяснить, нужна ли вообще эта новая модель локальной сети школам, ученые решили опросить учителей математики, реализуема ли эта идея, и принесет ли она им практическую пользу.
В анкете, выданной учителям, было 14 вопросов. С помощью такого опроса ученые хотели узнать, способны ли локалки помочь в таких вещах, как: применение дидактических материалов для углубленного обучения детей математике, анализ контрольных работ совместно с учащимися, формирование умений работать в команде и другие.
Анкетирование подтвердило, что такой метод обучения повысит успеваемость школьников, даст возможность более рационально использовать их время и ресурсы школы и в целом позволит повысить их знания по предмету.
Какая польза нас ждет от этой разработки?
Очевидны плюс — улучшение преподавания в школах. Важность этого сложно переоценить, особенно из-за того, что математика — дорога к большому количеству технических специальностей, которые сейчас становятся все популярнее.
Особенно актуальна эта инновация в контексте подготовки детей к ЕГЭ — болезненный вопрос не только для самих учеников, но и для школ, и для родителей. Такая вот бесплатная возможность повысить свои шансы на поступление безусловно многим придётся по вкусу.
Если же говорить про более отдалённые перспективы, то развитие таких локальных сетей позволит повысить качество дистанционного обучения. Как показали ковидные времена, далеко не все школы были готовы к такой форме обучения. В свою очередь это означает, что те дети, кто по тем или иным причинам вынужден учиться дома, смогут получить лучшее образование.