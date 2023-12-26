Локальные сети: новая жизнь

С развитием интернета и облачных сервисов локальные сети, по большей части, если и не ушли в прошлое, то изрядно так потеснились, чтобы дать дорогу новым техническим решениям. Сейчас их используют либо там, где доступ в Интернет по каким-то причинам невозможен, либо там, где нет денег на оплату подписки в многочисленных облачных сервисах.

Но что, если они всё ещё не утратили своей актуальности? Что, если их можно не просто эффективно использовать там же где и раньше, но и дать им новую жизнь в неожиданных сферах?

Именно этой идеей загорелись технари из Майкопского государственного технологического университета. Они предложили использовать эту доказавшую свою надежность технологию в сфере образования, а именно — поставить их на вооружение школам, чтобы те грамотнее и эффективнее учили детей математике.

Что именно они придумали — разберем в нашей новой статье.

Локальные сети для чайников

Для начала стоит разобраться, что же из себя представляют локальные сети и какими они бывают. Это важно для того, чтобы понять задумку майкопских ученых.

В общем виде, локальная сеть — это совокупность компьютеров, связанных между собой программно и аппаратно для обмена информацией и реже — дистанционного управления.

Самым распространенным вариантом создания локалки является тот, где за основу берут протокол Ethernet, однако, этот вариант не единственный: в зависимости от назначения сети, это может быть RTP, FTP, Telnet, Gopher и другие.

По масштабам локалки тоже довольно разнообразны. Самым знакомым большинству читателей вариантом будет тот, где ей соединено оборудование внутри одного здания или даже помещения. Реже встречаются городские или даже областные локальные сети, но если первый вариант в основном используется для работы каких-то прикладных сервисов вроде систем городского видеонаблюдения, то второй — редкость. Раньше его обычно использовали как аналог «большого» интернета, но в пределах области.